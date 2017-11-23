Сводки о событиях в Луганске от представителей ГП ЛНР и НМ ЛНР

В ночь с 21 на 22 ноября сотрудники генеральной прокуратуры Луганской народной республики (аппарата) оказались в заложниках фактически у собственного руководства. События развивались следующим образом: в 9 утра 21 ноября, когда сотрудники Генпрокуратуры явились на рабочие места, нам руководством было сообщено о том, что готовится силовой захват неизвестными вооружёнными лицами здания генеральной прокуратуры. Через буквально несколько часов к зданию подъехали несколько машин, и нам сообщили, что необходимо незамедлительно вооружиться и выступить на охрану здания. Команда поступила от и.о.генпрокурора ЛНР и начальника отдела собственной безопасности. В первую очередь были вооружены члены сводного отряда генеральной прокуратуры – были выдана автоматы Калашников и по 120 патронов. Нам строго запретили покидать помещение прокуратуры. Спустя некоторое время вооружили всех сотрудников генеральной прокуратуры, мужчин. Руководство приняло решение вооружить даже тех сотрудников, которые ранее не держали оружия в руках.(...) Выход из здания на задний двор был перекрыт непосредственно машиной генпрокурора.

В последнее время украинские спецслужбы не оставляют попытки дестабилизировать обстановку в ЛНР. Своими публикациями на подконтрольных информационных ресурсах и сети Интернет дискредитируют руководство республики, вводят в заблуждение население республики и мировую общественность. Хакерским атакам со стороны Украины подверглись ряд министерств и ведомств республики, в том числе и пресс-служба НМ ЛНР.



В этой связи хочу заявить, что подразделения НМ находятся в пунктах постоянной дислокации, и, несмотря на постоянные обстрелы украинских силовиков, не поддаётся на провокации ВСУ и соблюдает взятые на себя обязательства. Продолжаются выполняться плановые мероприятия повседневной деятельности. Усиление значимых объектов гражданской инфраструктуры Республики подразделения НМ не осуществляли.