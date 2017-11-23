Начата прокурорская проверка высказывания Собчак о Крыме
Ранее заявившая о своём желании баллотироваться в президенты России Ксения Собчак сегодня сообщает о начале прокурорской проверки по факту её заявления об «украинском Крыме». Напомним, в эфире американскому телеканалу Собчак заявила, что стоит на позиции о том, что Крым, по международным нормам, является частью Украины. Сегодня Собчак сообщила о получении уведомления из генеральной прокуратуры о начале проверки.
Свою проверку в отношении высказывания Ксении Собчак начала и прокуратура города Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на и.о. начальника отдела взаимодействия со СМИ и правового обеспечения столичного надзорного ведомства Людмилу Нефёдову.
Из заявления главы пресс-службы Московской прокуратуры:
Напомним, что заявители требуют от сотрудников прокуратуры рассмотреть заявление Ксении Собчак на предмет возможного отрицания территориальной целостности России, что по закону является преступлением.
Собчак после интервью американскому СМИ поспешила заявить, что "ничего криминального" не сказала отметив, что рассуждала о статусе Крыма, "исходя из норм международного права".
Свою проверку в отношении высказывания Ксении Собчак начала и прокуратура города Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на и.о. начальника отдела взаимодействия со СМИ и правового обеспечения столичного надзорного ведомства Людмилу Нефёдову.
Из заявления главы пресс-службы Московской прокуратуры:
Все обращения заявителей, которые поступают по данному высказыванию, будут рассмотрены в установленном законом порядке.
Напомним, что заявители требуют от сотрудников прокуратуры рассмотреть заявление Ксении Собчак на предмет возможного отрицания территориальной целостности России, что по закону является преступлением.
Собчак после интервью американскому СМИ поспешила заявить, что "ничего криминального" не сказала отметив, что рассуждала о статусе Крыма, "исходя из норм международного права".
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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