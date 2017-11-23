17:53 23 ноября

Начата прокурорская проверка высказывания Собчак о Крыме

Ранее заявившая о своём желании баллотироваться в президенты России Ксения Собчак сегодня сообщает о начале прокурорской проверки по факту её заявления об «украинском Крыме». Напомним, в эфире американскому телеканалу Собчак заявила, что стоит на позиции о том, что Крым, по международным нормам, является частью Украины. Сегодня Собчак сообщила о получении уведомления из генеральной прокуратуры о начале проверки.

Свою проверку в отношении высказывания Ксении Собчак начала и прокуратура города Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на и.о. начальника отдела взаимодействия со СМИ и правового обеспечения столичного надзорного ведомства Людмилу Нефёдову.

Из заявления главы пресс-службы Московской прокуратуры:
Все обращения заявителей, которые поступают по данному высказыванию, будут рассмотрены в установленном законом порядке.



Напомним, что заявители требуют от сотрудников прокуратуры рассмотреть заявление Ксении Собчак на предмет возможного отрицания территориальной целостности России, что по закону является преступлением.

Начата прокурорская проверка высказывания Собчак о Крыме


Собчак после интервью американскому СМИ поспешила заявить, что "ничего криминального" не сказала отметив, что рассуждала о статусе Крыма, "исходя из норм международного права".

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 74

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  1. лом123 Сегодня, 14:19
    Лошадь в стойло...
    лом123
    1. лесовозник Сегодня, 14:21
      Как бы хорошо она смотрелась за швейной машиной в "зоне"
      лесовозник
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:24
        Не к прокурору её надо, а к кузнецу! yes
        СРЦ П-15
        1. Anarchist Сегодня, 14:39
          Крым - это Россия! Это факт! Но я против гонений за инакомыслие! В противном случае нас будут сажать за анекдоты про Путина или за то, что банку шпрот поставил на его портрет в газете am
          Не нужно крайностей!
          Anarchist
          1. СРЦ П-15 Сегодня, 14:43
            Цитата: Anarchist
            В противном случае нас будут сажать за анекдоты про Путина или за то, что банку шпрот поставил на его портрет в газете

            Это смотря чьи шпроты... laughing
            СРЦ П-15
            1. Anarchist Сегодня, 14:46
              Цитата: СРЦ П-15
              Это смотря чьи шпроты...

              И на каком языке анекдот?
              Заценил!))) Реально смешно! lol
              Anarchist
              1. Владимир16 Сегодня, 14:53
                Цитата: Anarchist
                Крым - это Россия! Это факт! Но я против гонений за инакомыслие!

                Эта баба возжелала стать президентом. В данном случае ей нужно следить за своей метлой. Это уже не анекдот на кухне. Это официальное заявление.
                Напомню что те, кто петушиться о международном праве в 41 году пришли к нам с войной. Европейцы убили за время вторжения в нашу страну 27 миллионов наших родных из них 19 миллионов МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ!!!
                Европейцы - убийцы. Это не военное преступление. Это геноцид. Падлы они.
                Не может быть ни какого международного права. Нет веры тем кто живет в европе и тем кто говорит по английски.
                Они разбомбили Югославию и судят тех кто, им сопротивлялся!!! Где тут нахрен международное право???
                Не ...бите мозг ни себе ни другим!!!

                А Крым - русский. И Одесса русский город.
                Владимир16
                1. Anarchist Сегодня, 15:32
                  Так я и не спорю, что она много базарит, но одно дело посадить за экстремизм и подобные высказывания, а другое за личное мнение! Вот когда начнёт призывать об отделении Крыма, тогда сразу в следственный изолятор! С вытекающими последствиями...
                  А если честно , то побольше бы она по мостовым гуляла, особенно по мостам feel
                  Anarchist
                  1. Deadушка Сегодня, 15:53
                    Цитата: Anarchist
                    Так я и не спорю, что она много базарит, но одно дело посадить за экстремизм и подобные высказывания, а другое за личное мнение! Вот когда начнёт призывать об отделении Крыма, тогда сразу в следственный изолятор! С вытекающими последствиями.

                    Таки ее уже давно пора пинком под зад...
                    очередные перлы:

                    короче всем падать ниц и целовать туфли барыне...
                    элита млин... дворяне и пр... богоизбранные...
                    Deadушка
                2. Вежливый Лось Сегодня, 15:40
                  Цитата: Владимир16
                  Эта баба возжелала стать президентом. В данном случае ей нужно следить за своей метлой. Это уже не анекдот на кухне. Это официальное заявление.

                  Это она решила таким образом с хохлов денег стрясти на свою избирательную кампанию.
                  Вежливый Лось
          2. лесовозник Сегодня, 16:10
            Цитата: Anarchist
            Крым - это Россия! Это факт! Но я против гонений за инакомыслие! В противном случае нас будут сажать за анекдоты про Путина или за то, что банку шпрот поставил на его портрет в газете am
            Не нужно крайностей!

            Это не инакомыслие а сепаратизм
            лесовозник
        2. Джедай Сегодня, 14:42
          Саша, исходя из норм международного права на меня начнут прокурорскую проверку если я Собчачку назову "ломовой лошадью" и добавлю что от её улыбки прячусь под стол, т.к. с детства боюсь лошадиных зубов? recourse
          Джедай
          1. pvv113 Сегодня, 14:54
            если я Собчачку назову "ломовой лошадью"

            Макс, ты ее не ломовой, а беговой назови - никакая проверка не докажет, что это не комплимент wink
            А вот с улыбкой ничего не поделаешь request
            pvv113
          2. san4es Сегодня, 14:54
            Цитата: Джедай
            ... от её улыбки прячусь под стол, т.к. с детства боюсь лошадиных зубов? recourse

            bully
            san4es
            1. Идущий Сегодня, 15:54
              Зачем её опять пиарить , это все делается для её раскрутки . а вернее её бизнеса.
              Идущий
              1. san4es Сегодня, 16:00
                Цитата: Идущий
                Зачем её опять пиарить ,

                ...Какой-уж там пиар..она насквозь вся пропиарена давно bully
                san4es
            2. pvv113 Сегодня, 16:02
              Александр, ну ты совсем жесток wink
              pvv113
              1. san4es Сегодня, 16:04
                Цитата: pvv113
                Александр, ну ты совсем жесток wink

                am ...Не я такой, жизнь такая wink
                san4es
                1. pvv113 Сегодня, 16:57
                  Не спорю, у самого так же wink
                  pvv113
          3. СРЦ П-15 Сегодня, 15:11
            Цитата: Джедай
            Саша, исходя из норм международного права на меня начнут прокурорскую проверку если я Собчачку назову "ломовой лошадью" и добавлю что от её улыбки прячусь под стол, т.к. с детства боюсь лошадиных зубов?

            Приветствую, Макс! hi
            Таки она тебя всё же в детстве укусила? belay
            СРЦ П-15
            1. voyaka uh Сегодня, 16:05
              Советы поллитр-технолога Вояки Ух.
              Чтобы Собчак победила, ей надо задействовать два мощных рычага:
              1) Песню из видео-ролика Шнура "Очки как у Собчак... четкенькие очечи..."
              2) Удачно подкатится к Чурову.

              И получит свои 114% голосов под песню Шнура. fellow
              voyaka uh
        3. Хагалаз Сегодня, 15:08
          Цитата: СРЦ П-15
          Не к прокурору её надо, а к кузнецу! yes

          Вы думаете кузнец столь не разборчив? laughing
          Хагалаз
          1. СРЦ П-15 Сегодня, 15:15
            Цитата: Хагалаз
            Вы думаете кузнец столь не разборчив?

            Нет, я думаю, что прокуроры у нас неразборчивы. yes
            СРЦ П-15
      2. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 14:26
        Она и машинку сломает и ткань испортит... нельзя ей мат.ценности доверять.
        Анкыпельгыгыргын
      3. Ратник с пулеметом Сегодня, 14:28
        да давно пора эту кобылу за язык подтянуть,помелом своим как метлой машет и никакой ответственности(видимо лимит "защиты" у папиного привидения она растранжирила почти полностью.)
        Ратник с пулеметом
    2. SOF Сегодня, 14:21
      в клетку бы...
      SOF
    3. jjj Сегодня, 14:22
      Фактически, не реально не за что привлечь. Ибо человек она не официальный, высказывала свое личное мнение и не призывала к чему-либо нехорошему
      jjj
      1. Hariton Laptev Сегодня, 15:26
        Как только заявила, что собирается выставлять свою кандидатуру на пост президента автоматически становится официальным человеком, да и заявление она сделала не на кухне, а с экрана телевизоров в не дружественной нам стране что простым обывателем воспримется как официальное заявление от возможного президента. Поэтому и отвечать за свои слова должна по закону.
        Hariton Laptev
    4. НЕКСУС Сегодня, 14:31
      Цитата: лом123
      Лошадь в стойло...

      Не лошадь,а КОБЫЛУ. Что-то конятиной запахло паленой.
      НЕКСУС
    5. ПалБор Сегодня, 14:32
      Видимо,в вопросах "международного права" она хорошо подкована wink
      ПалБор
      1. san4es Сегодня, 14:48
        Цитата: ПалБор
        Видимо,в вопросах "международного права" она хорошо подкована wink

        san4es
    6. сибиралт Сегодня, 14:46
      И что может проверить прокуратура, кроме как взять с неё объяснение о подтверждении сказанного? belay Ох, и тяжелая же у них работа! winked Если у нас норковым "либералам" нельзя высказывать свою позию о Крыме, то в первую очередь нужно пересадить всю партию "Яблоко" и закрыть всех из "Уха Москвы", как членов организованной преступной группы. Но это же бред!laughing
      сибиралт
      1. faridg7 Сегодня, 15:10
        Ну, бред- как раз то, что всю эту кодлу еще не пересадили
        faridg7
    7. Венд Сегодня, 15:03
      рассуждала о статусе Крыма, "исходя из норм международного права"
      Для того чтобы рассуждать о международном праве его нужно знать, а Собчак знает только желания запада. По международному праву Крым вернулся в Россию, на основании референдума.
      Венд
    8. Фракийский воин Сегодня, 15:12
      Если бьi я бьiл гражданин РФ- то за нею проголосовал. Класная баба.
      Фракийский воин
    9. venik Сегодня, 16:38
      Цитата: лом123
      Лошадь в стойло...

      ========
      Дык, и "рожа" то "лошадиная"........
      Лошадь - "она" и в "Африке - ЛОШАДЬ"!!!
      venik
    10. Маз Сегодня, 17:21
      Ее бы сажать надо , а ее по телеку показывают. Бессмертная что-ли? Или наживка для тыловых крыс?
      Маз
  2. Горный стрелок Сегодня, 14:22
    Ксюшадь "попала"? Да ну? Вот было бы здорово!
    Горный стрелок
    1. Tatanka Yotanka Сегодня, 16:51
      ксюшадь-это тот уровень в отношении которого власть может действовать, почему бы не проверить маму сенатора которая мечтает истребить Российский народ?
      Tatanka Yotanka
  3. Стройбат запаса Сегодня, 14:24
    Она просто не в курсе, что "исходя из норм международного права", а не хотелок её спонсоров, Крым является частью России даже на основании референдума 2014г., не говоря уж о спорности указа Хрущева о передаче Крыма в состав Украины.
    Хотя по уму-то и СССР развален с нарушением этих самых норм.
    Стройбат запаса
  4. К-50 Сегодня, 14:29
    Принадлежность к тому или иному государству должен определять народ проживающий на той территории путём общенародного волеизъявления в виде референдума, что и было в Крыму, но никак не "международное" мнение и их прихлебатели в виде "светских львиц" и прочих "интелегенций". request fool
    К-50
    1. Балу Сегодня, 14:40
      Цитата: К-50
      Принадлежность к тому или иному государству должен определять народ проживающий на той территории путём общенародного волеизъявления в виде референдума, что и было в Крыму, но никак не "международное" мнение и их прихлебатели в виде "светских львиц" и прочих "интелегенций". request fool

      Полностью поддерживаю.
      Начата прокурорская проверка высказывания Собчак о Крыме

      Вот какому умнику пришла в голову мысль пиарить глупую курицу?
      Балу
      1. Вежливый Лось Сегодня, 15:58
        Цитата: Балу
        Вот какому умнику пришла в голову мысль пиарить глупую курицу?

        Просто так даже мухи не летают. Ксюха-кандидат в президенты РФ среди зрителей "Дома-2" себе популярность поднимет выше крыши. И, если доскачет до выборов, то пару процентов голосов избирателей на себя оттянет. Голосовать за нее будут те же самые зрители "Дома-2" и граждане, обиженные государством. Те, которые "против всех". А голоса эти Ксюха потом продаст "думским старцам" или на овес поменяет.
        Вежливый Лось
  5. Гардамир Сегодня, 14:30
    Совершенно непонятна эта экзальтированная травля Ксюши. Возможно она просто волновалась.
    Гардамир
    1. игорка357 Сегодня, 14:35
      Ах-ха-ха..браво уважаемый,я надеюсь это был сарказм.. laughing ?
      игорка357
      1. Гардамир Сегодня, 16:21
        сарказм
        просто повторил слова некоего Пескова, в миру известного как Навкин...
        Гардамир
    2. Krabik Сегодня, 17:26
      Мама её тоже волновалась, когда предлагала уничтожить народ.
      Krabik
  6. Sergey53 Сегодня, 14:31
    Не дай бог нам такого президента.
    Sergey53
    1. К-50 Сегодня, 15:31
      Цитата: Sergey53
      Не дай бог нам такого президента.

      И не говорите, всё про..ест, уж лучше пропивать. laughing
      К-50
  7. Клебер Сегодня, 14:32
    что "ничего криминального" не сказала отметив, что рассуждала о статусе Крыма, "исходя из норм международного права".


    Это где она международное право успела выучить?
    Клебер
    1. Балу Сегодня, 17:00
      Цитата: Клебер
      что "ничего криминального" не сказала отметив, что рассуждала о статусе Крыма, "исходя из норм международного права".


      Это где она международное право успела выучить?

      Это у нее врожденное wassat
      Балу
  8. fedor13 Сегодня, 14:34
    Тут в новостях показали фермера ,он дорогу сделал в деревню где 5 бабок живет и для себя тоже. его привлекают за порчу окружающей среды и экологии. Суд постановил дорогу(направление) востановить. Если бы таких наказали,а здесь бортами разайдуться.Про суд свое сугубо негативное мнение.
    fedor13
  9. Piramidon Сегодня, 14:36
    Ну а чо? Демократия, блин.
    Piramidon
  10. LUCKY777 Сегодня, 14:43
    Цитата: Гардамир
    Совершенно непонятна эта экзальтированная травля Ксюши. Возможно она просто волновалась.

    Други
    Цитата: jjj
    Фактически, не реально не за что привлечь. Ибо человек она не официальный, высказывала свое личное мнение и не призывала к чему-либо нехорошему

    Не важно какой она человек официальный или нет, есть статья, и она призывала любой ценой помириться с Украиной, т.е. и ценой возвращения Крыма, я так трактую её фразу в контексте сказанного непризнания. Сделала она это с использованием средств массовой информации, чего достаточно для проверки точно. Другие люди получили сроки просто за перепост картинок типа "Крым не наш" в соцсетях, они конечно координаторы движений за возврат, но всё же, если на одних людях закон работает, а она лошадью прикинуться решила, это непорядок, люди при проведении референдума свободой и жизнью рисковали, а она лепит горбатого.

    Насчёт травли - мальчика колю с девочкой ещё пожалейте. Сидела бы на своём лобном месте и рассуждала бы кто чей, а кто не чей, и никто бы ей ничего не сказал, а так её язык до Киева доведёт.
    LUCKY777
    1. Sergey53 Сегодня, 15:08
      Если таким способом примиряться то у нас никаких земель не хватит.
      Sergey53
      1. К-50 Сегодня, 15:34
        Цитата: Sergey53
        Если таким способом примиряться то у нас никаких земель не хватит.

        Проходили уже такое: "А как Крымска волость?"
        К-50
  11. pvv113 Сегодня, 14:47
    Цитата: лесовозник
    Как бы хорошо она смотрелась за швейной машиной в "зоне"

    pvv113
    1. Deadушка Сегодня, 15:59
      hi
      это токарно-винторезный станок... типа 16К20 winked
      хотя для нее все едино...
      Deadушка
      1. pvv113 Сегодня, 16:01
        Вот именно, она его все равно от швейной машинки не отличит wink
        pvv113
  12. Altona Сегодня, 14:56
    Проверят и извинятся.В чем новость?
    Altona
  13. Altona Сегодня, 14:58
    Цитата: Клебер
    Это где она международное право успела выучить?

    ----------------
    Да вроде как МГИМО с отличием закончила.Правда работала в основном шоу-вумен.
    Altona
    1. Sergey53 Сегодня, 15:12
      У подматрасников во власти тоже все университеты позаканчивали. А как начинают к морским берегам Беларуссии подплывать аж оторопь берёт.
      Sergey53
  14. Фракийский воин Сегодня, 15:19
    Напомним, что заявители требуют от сотрудников прокуратуры рассмотреть заявление Ксении Собчак на предмет возможного отрицания территориальной целостности России, что по закону является преступлением.


    А нарушение целокупности Украиньi нормално, да? laughing
    Фракийский воин
    1. К-50 Сегодня, 15:36
      Цитата: Фракийский воин
      А нарушение целокупности Украиньi нормално, да?

      Так народ там проживающий решил. request
      К-50
      1. Фракийский воин Сегодня, 15:49
        А если завтра тот народ решит обратно в Украине- отпустите???- ето уже будет нарушение целостности РФ, статья УК РФ и т.д. Ето не двойной стандарт? Сущность Империи- ето жадность только присоединят територии.

        Кстати приглашение Януковича ваш спецназ с открьiтом цели нарушение целости Украиньiтоже запрещено ему УК РУ и до Референдума ето бьiла ОКУПАЦИЯ! laughing
        Фракийский воин
        1. К-50 Сегодня, 16:07
          Цитата: Фракийский воин
          А если завтра тот народ решит обратно в Украине- отпустите???

          Вы забыли подоплёку события.
          В стране произошёл фашистский переворот, тогда правда это ещё не явно было. Но! В стране был свергнут легитимный на тот момент времени президент, в стране по идее было безвластие. Когда был референдум в Крыму и когда был избран "шоколадный поросёнок"?
          Тогдашняя власть в лицах Турчинова и Ко была не избрана, а самоназначена путчистами и не имела права решать ничего, а тем более объявлять АТО, что сделал "пастор Турч".
          А насчёт захочет ли народ Крыма обратно в Уркаину. Вам самим то не смешно? belay
          Глядя на то , что там происходит, я думаю, они не одну свечку в Храмах зажгли во спасение своё И обратно в ту клоаку их и бульдозером не заманить.
          К-50
  15. Altona Сегодня, 15:28
    Цитата: Sergey53
    У подматрасников во власти тоже все университеты позаканчивали. А как начинают к морским берегам Беларуссии подплывать аж оторопь берёт.

    ----------------------------
    Я это знаю. И что Ксюша своими репликами на образованную никак не тянет. Может посещала альму матер иногда, но знаниям не блещет.
    Altona
  16. R.L. Сегодня, 16:13
    И смех и грех. Прокуратуре больше заниматься нечем?
    По (и по-Российским) законам она права.
    Надо будет конституцию под "патриотов" переписать. В смысле :"кругом враги и внутри враги, только олигархи святые"
    R.L.
  17. gukoyan Сегодня, 16:37
    Хотя бы башку включала когда говорила... Мозгов нет считай калека.
    Хайп хайпом, но когда прокуратура заинтересуется этим хайпом, тут не до чёрного пиара будет)
    gukoyan
  18. Романенко Сегодня, 17:07
    Откупится, собака женского рода, но хоть попугают ее немного. И то хорошо.
    Романенко
  19. cerbuk6155 Сегодня, 17:20
    Предлагаю лишить Российского гражданства с конфискацией и выслать ее. soldier
    cerbuk6155
  20. unignm Сегодня, 17:32
    дура баба. вон даже овальный мнётся и на примую не говорит.
    unignm
  21. tv70 Сегодня, 17:33
    Сон разума порождает чудовищ! Я болен? Я брежу? Такое впечатление что когда то я пересек границу реального мира!
    tv70
  22. nord62 Сегодня, 17:37
    Так у нее на морде написано, что преступница.... ибо грандососка пин-до-совская !
    nord62
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