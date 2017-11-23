17:47 23 ноября

Китай представил новый радар с АФАР

Радары с активной фазированной антенной решёткой (АФАР) становятся нормой даже для сравнительно недорогих истребителей. Согласно сообщения портала defenseworld.net, Научно-исследовательский институт China Electronics Technology Group Corporation (CETGC) представил новую радиолокационную станцию KLJ-7A для истребителей-бомбардировщиков FC-1 Xiaolong (JF-17 Thunder).

Китай представил новый радар с АФАР

Радар KLJ-7A.


В CETGC утверждают, что KLJ-7A имеет схожие характеристики с радаром, используемым в американских истребителях пятого поколения F-35. С помощью нового радара JF-17 сможет обнаруживать цели на дистанции до 170 км и будет иметь боевое преимущество над истребителями F-16 C/D и F-15 C/D базовых версий (не оснащенных радарами с АФАР).



JF-17 Thunder – истребитель-бомбардировщик китайско-пакистанской разработки


FC-1 Xiaolong, который состоит на вооружении ВВС Пакистана под названием JF-17 Thunder, является истребителем-бомбардировщиком китайско-пакистанской разработки. Самолёт совершил первый полёт в 2003 году и спустя четыре года поступил на вооружение пакистанской армии, передает "Warspot"

Использованы фотографии: defenseworld.net
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Комментарии 22

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  1. НЕКСУС Сегодня, 14:26
    А мы все ждем к 20-му году РОФАР...при этом на СУ-30/35 стоят по прежнему ПФАР...
    НЕКСУС
    1. капрал Сегодня, 14:33
      Цитата: НЕКСУС
      А мы все ждем

      Зато можно уже у китайцев покупать wassat как пуховики...вагонами. laughing
      капрал
      1. НЕКСУС Сегодня, 14:35
        Цитата: капрал
        Зато можно уже у китайцев покупать как пуховики...вагонами.

        Да есть у нас и ЖУК-А и Белка...только не спешат наши разработчики оснащать 35-е и 30-е АФАРами. Видимо действительно ждут серийный РОФАР.
        НЕКСУС
      2. voyaka uh Сегодня, 14:40
        Кстати - да. Китай построил завод по производству радаров. По их обыкновению - огромный.
        Производство модулей (элементов) поставлено на поток.
        И цена значительно снизится. Таких модулей на каждый радар АФАР нужно
        от нескольких сот до нескольких тысяч.
        Не ислючаю, что Китай начнет продавать модули всем желающим.
        voyaka uh
    2. prosto_rgb Сегодня, 14:45
      Цитата: НЕКСУС
      А мы все ждем к 20-му году РОФАР...при этом на СУ-30/35 стоят по прежнему ПФАР...

      Ещё бы кто на пальцах объяснил чем РОФАР на порядок превзойдёт АФАР
      prosto_rgb
      1. НЕКСУС Сегодня, 14:48
        Цитата: prosto_rgb
        Ещё бы кто на пальцах объяснил чем РОФАР на порядок превзойдёт АФАР

        «Концерн Радиоэлектронные технологии» завершил разработку и изготовление стенда для исследования и измерения характеристик радиофотонной элементной базы, радиофотонных устройств и приемно-передающих модулей (ППМ) и создание макета радиофотонных устройств РОФАР. Проект РОФАР планируется завершить в 2019 году после пяти этапов опытно-конструкторских работ.

        Макет передающего тракта радиофотонного (ППМ) РОФАР полностью построен на разработанных в ходе этапа отечественных ключевых радиофотонных элементах. Макет демонстрирует практическую реализацию принципа фотонной генерации с модуляцией радиочастотным сигналом, а так же эффективное фотовальтическое детектирование с последующей передачей по радиотракту мощных наносекундных импульсов в широком диапазоне частот их повторения.

        Использование на корабле радиооптических фазированных антенных решеток (РОФАР) позволит сократить массогабаритные характеристики радиоэлектронного оборудования в 5-7 раз. Радиооптические фазированные антенные решетки значительно расширят возможности современных средств связи и радаров – их разрешающая способность увеличится в десятки раз. Если у современного локатора частота излучения 10 ГГц, 3 см с шириной спектра 1-2 ГГц, то у РОФАР эта частота может составлять от 1 Гц до 100 ГГц одновременно. На практике это означает, что РОФАР может давать детализированное, объемное изображение того, что происходит на расстоянии сотен километров от него. К примеру, на дальности 400 км можно не просто увидеть человека, а узнать его лицо.
        Носителями этой технологии будут военно-морские платформы, в частности радиолокационные станции кораблей. В перспективе технология РОФАР будет использоваться и на подводных лодках новейших проектов.
        Сверхширокополосность сигнала РОФАР позволяет получить практически телевизионное изображение в радиолокационном диапазоне. Технология радиофотоники, в частности, должна открыть новые возможности для улучшения «умной обшивки» на российских вертолетах и самолетах последнего поколения.

        По словам советника первого заместителя генерального директора КРЭТ В.Г. Михеева, РОФАР позволит нам увидеть самолет, находящийся в 500 километрах, так, словно мы стоим в 50 метрах от него на аэродроме, его портрет в видеодиапазоне.
        НЕКСУС
        1. капрал Сегодня, 14:58
          Цитата: НЕКСУС
          Носителями этой технологии будут военно-морские платформы, в частности радиолокационные станции кораблей

          what Из Вашей ссылки следует,что РОФАР достаточно громоздок, чтоб ставить его на самолеты, или информация неполная?
          капрал
          1. НЕКСУС Сегодня, 15:05
            Цитата: капрал
            Из Вашей ссылки следует,что РОФАР достаточно громоздок, чтоб ставить его на самолеты, или информация неполная?

            Нет...он будет раз 5 меньше АФАРа...

            Применение на носителях

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            ИТ
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            Контроль качества
            НЕКСУС
        2. voyaka uh Сегодня, 15:37
          РОФАР - это радар, основанный на посылке лазерных импульсов
          вместо электро-магнитных волн.
          Грубо говоря: тысячи лазерных лучей "выстреливаются" импульсами в пространство
          и "сканируют" объект. Комп отрабатывает данные.
          Вопрос: как КРЭТ, который не смог создать сравнительно простой оптико-волоконный лазер
          с парой десятков лучей, сведенных на цель, сможет справиться с тысячами?
          Мне кажется - очередной блеф.
          voyaka uh
          1. alean245 Сегодня, 15:55
            РОФАР - это радар, основанный на посылке лазерных импульсов
            вместо электро-магнитных волн.
            Грубо говоря: тысячи лазерных лучей "выстреливаются" импульсами в пространство

            Неверно. РОФАР - это та же АФАР, только с оптической схемой распределения, т. е. источник оптического излучения модулируется радиочастотным сигналом, модулированный радиосигналом оптический сигнал далее делится между множеством оптических линий передач (планарных диэлектрических волноводов, оптических волокон или фотоннокристаллических волноводов). Сигнал с каждой линии передачи подается после переноса спектра в область радиочастот и усиления на излучающий элемент и излучается в пространство на радиочастоте.
            Вопрос: как КРЭТ, который не смог создать сравнительно простой оптико-волоконный лазер
            с парой десятков лучей, сведенных на цель, сможет справиться с тысячами?
            Мне кажется - очередной блеф.

            Что там нужно делать, когда кажется, согласно одному афоризму?
            alean245
            1. voyaka uh Сегодня, 16:18
              "Сигнал с каждой линии передачи подается после переноса спектра в область радиочастот и усиления на излучающий элемент и излучается в пространство на радиочастоте."///

              На какой радиочастоте? Сантиметровой?
              Если разница только в том, что просто медные провода (по Вашим словам) заменены оптическими световодами, то в чем новизна дела?
              voyaka uh
              1. alean245 Сегодня, 16:21
                На какой радиочастоте? Сантиметровой?

                Произвольной УВЧ, СВЧ или КВЧ диапазона.
                Если разница только в том, что просто медные провода (по Вашим словам) заменены оптическими световодами, то в чем новизна дела?

                Внимательно перечитайте комментарий Нексуса
                Использование на корабле радиооптических фазированных антенных решеток (РОФАР) позволит сократить массогабаритные характеристики радиоэлектронного оборудования в 5-7 раз. Радиооптические фазированные антенные решетки значительно расширят возможности современных средств связи и радаров – их разрешающая способность увеличится в десятки раз. Если у современного локатора частота излучения 10 ГГц, 3 см с шириной спектра 1-2 ГГц, то у РОФАР эта частота может составлять от 1 Гц до 100 ГГц одновременно. На практике это означает, что РОФАР может давать детализированное, объемное изображение того, что происходит на расстоянии сотен километров от него.

                И не по моим словам:
                Радиооптические антенные решетки / Воскресенский, Д. И.; Гринев, А.Ю. ; Воронин, Е.Н. Место издания:Москва : Радио и связь Год издания:1986
                alean245
                1. voyaka uh Сегодня, 16:37
                  Мы, по-моему, говорим о совершенно разных приборах:

                  What is photonic radar technology? Specifically, radio optical phased array antenna aka ROFAR?
                  Перевожу:
                  Что такое фотонная радарная технология? В частности, радио оптическая фазиованная антенна - РОФАР?

                  Photonic radar is in its rudimentary stages of development.[Jan 22, 2016] They use laser pulses for detection instead of conventional EM waves.
                  This helps in better tracking of objects especially with the speed calculation of moving objects

                  "They use laser pulses for detection instead of conventional EM waves. "
                  Перевожу:
                  они используют лазерные импульсы для обнаружения [объектов]
                  ВМЕСТО обычных электо-магнитных волн.
                  voyaka uh
                  1. alean245 Сегодня, 16:54
                    ВМЕСТО обычных электо-магнитных волн.

                    Для названия этой технологии уже есть устоявшийся термин - лидар. Вы вообще задумывались, почему в аббревиатуре РОФАР есть слово "радио"? Вот кстати, что пишут американцы о том, зачем РОФАР нужна:
                    NEED OF A PHOTONIC RADAR !
                    The next generation of radar (radio detection and ranging) systems needs to be based on software-defined radio to adapt to variable environments, with higher carrier frequencies for smaller antennas and broadened bandwidth for increased resolution. Today's digital microwave components (synthesizers and analogue-to-digital converters) suffer from limited bandwidth with high noise at increasing frequencies, so that fully digital radar systems can work up to only a few gigahertz, and noisy analogue up- and downconversions are necessary for higher frequencies. In contrast, photonics provide high precision and ultrawide bandwidth, allowing both the flexible generation of extremely stable radio-frequency signals with arbitrary waveforms up to millimetre waves, and the detection of such signals and their precise direct digitization without downconversion.

                    Так что, возможно, в предложении
                    They use laser pulses for detection instead of conventional EM waves. "

                    имелось ввиду детектирование принимаемых радиосигналов, а не обнаружение объектов.
                    alean245
                    1. voyaka uh Сегодня, 17:06
                      То есть, Вы считаете, что посылаются обычные сантиметровые
                      радиоволны, а вот прием с помощью лазерных импульсов
                      (хотя я не понимаю как) и обработка с помощью оптических волокон?
                      Как-бы просто усовершенствованный, более компактный АФАР?
                      Это то, что делает КРЭТ, а не лидар. Тогда я допускаю, что они не блефуют.
                      voyaka uh
  2. Sergey53 Сегодня, 14:30
    Китайские хакеры не брезгуют ни чем. Потому уже и имеют.
    Sergey53
  3. prosto_rgb Сегодня, 14:44
    Китай представил новый радар с АФАР

    Что тут говорить?
    Говорить тут уже нечего.
    Если кто вдруг не в курсе дела и истребитель 5-го поколения они уже приняли на вооружение и клепают серию.
    prosto_rgb
    1. ПалБор Сегодня, 14:55
      Цитата: prosto_rgb
      Китай представил новый радар с АФАР

      Что тут говорить?
      Говорить тут уже нечего.
      Если кто вдруг не в курсе дела и истребитель 5-го поколения они уже приняли на вооружение и клепают серию.

      А он действительно 5-го?Или китайцы так говорят?
      ПалБор
    2. просто экспл Сегодня, 14:58
      ну пятым поколением его можно назвать с натяжкой .
      просто экспл
    3. НЕКСУС Сегодня, 15:40
      Цитата: prosto_rgb
      Если кто вдруг не в курсе дела и истребитель 5-го поколения они уже приняли на вооружение и клепают серию.

      Они такого же 5 поколения,как и МИГ-29 первой сборки. Двигуны имеют смешной ресурс и очень сомневаюсь,что обеспечивают крейсерский сверхзвук без форсажа.
      НЕКСУС
  4. Istiqlal Сегодня, 14:56
    вот теперь можно прикупить JF-17. Желательно 3 десятка. К нему можно подвесить турецкие SOM.
    Istiqlal
    1. donavi49 Сегодня, 15:03
      Ну самолет неплохой. Один двигатель РД-93. 6 (7 если вместо ПТБ ставить целевую нагрузку - бомбу, контейнер) - пилонов. Любое вооружение - от ракет В-В СД до свободнопадающих и управляемых бомб. Широкая поддержка любых внешних устройств (контейнеров). Стеклянная кабина. Большая автоматизация борта. Куча всяких опций (уровня передачи данных в реальном времени).

      И все это за 25 млн долларов в бомж версии и 38млн в Блок3 (с АФАР и кучей улучшений).
      donavi49
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