Китай представил новый радар с АФАР
Радары с активной фазированной антенной решёткой (АФАР) становятся нормой даже для сравнительно недорогих истребителей. Согласно сообщения портала defenseworld.net, Научно-исследовательский институт China Electronics Technology Group Corporation (CETGC) представил новую радиолокационную станцию KLJ-7A для истребителей-бомбардировщиков FC-1 Xiaolong (JF-17 Thunder).
В CETGC утверждают, что KLJ-7A имеет схожие характеристики с радаром, используемым в американских истребителях пятого поколения F-35. С помощью нового радара JF-17 сможет обнаруживать цели на дистанции до 170 км и будет иметь боевое преимущество над истребителями F-16 C/D и F-15 C/D базовых версий (не оснащенных радарами с АФАР).
FC-1 Xiaolong, который состоит на вооружении ВВС Пакистана под названием JF-17 Thunder, является истребителем-бомбардировщиком китайско-пакистанской разработки. Самолёт совершил первый полёт в 2003 году и спустя четыре года поступил на вооружение пакистанской армии, передает "Warspot"
Радар KLJ-7A.
В CETGC утверждают, что KLJ-7A имеет схожие характеристики с радаром, используемым в американских истребителях пятого поколения F-35. С помощью нового радара JF-17 сможет обнаруживать цели на дистанции до 170 км и будет иметь боевое преимущество над истребителями F-16 C/D и F-15 C/D базовых версий (не оснащенных радарами с АФАР).
JF-17 Thunder – истребитель-бомбардировщик китайско-пакистанской разработки
FC-1 Xiaolong, который состоит на вооружении ВВС Пакистана под названием JF-17 Thunder, является истребителем-бомбардировщиком китайско-пакистанской разработки. Самолёт совершил первый полёт в 2003 году и спустя четыре года поступил на вооружение пакистанской армии, передает "Warspot"
Использованы фотографии: defenseworld.net
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