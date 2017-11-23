17:47 23 ноября

В Кронштадте восстанавливают береговую батарею «Демидов»

Подразделение бригады железнодорожных войск Западного военного округа в Кронштадте приступило к восстановлению заброшенного объекта культурного наследия – мортирной береговой батареи «Демидов», сообщает пресс-служба ЗВО.

В Кронштадте восстанавливают береговую батарею «Демидов»


«Сейчас военные железнодорожники занимаются подготовкой площадки, на которой будет построено полотно протяженностью до 100 метров. Для этого необходимо очистить от сорняка территорию в 1500 кв. м., причем более половины сухостоя уже вырублено», – говорится в релизе.


Предполагается, что «на рельсы, в качестве выставочного комплекса, будет установлена точная копия огневой позиции 180-мм орудия на железнодорожном ходу», пояснили в округе.

Защищая в свое время Кронштадт, боевой расчет орудийной установки, начиная с 1941 года и на протяжении всей блокады, не давал покоя фашистским войскам. «Постоянно перемещаясь на железнодорожной платформе, артиллеристы вели огонь по позициям гитлеровцев на расстоянии до 40 километров, при этом всегда оставаясь неуязвимыми», – рассказали в пресс-службе.

Батарея «Демидов» была построена в 1905 году. Всего на острове Котлин базировались 11 мортирных батарей, но «Демидов» была единственной передвижной. В октябре 2016-го «Комплекс мортирных батарей Кронштадтской крепости» вошел в единый госреестр объектов культурного наследия.


Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 17

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  1. сибиралт Сегодня, 14:34
    Очень трогательно о предстоящем скашивании 15 соток сорняка. Это не Братскую ГЭС возводить.
    сибиралт
    1. с-т Petrov Сегодня, 14:43
      Госкорпорация «Росатом» осуществляет масштабную программу сооружения АЭС как в Российской Федерации, так и за рубежом. В настоящее время в России осуществляется строительство 8 энергоблоков. Портфель зарубежных заказов включает 34 блока. и сколько-то ГЭС, Богучанская, например, на фото. Фото старое. Почти достроена уже. Начали в Союзе но..

      Но враги не дремлют и вставляют палки в колсе.
      Против строительства Эвенкийской ГЭС снова выступили экологи


      Каждому свое. В РФ сейчас много крупных строек.

      с-т Petrov
    2. 210окв Сегодня, 15:22
      Так давайте забросим нашу историю и наших героев!Не напоминает соседнюю территорию.Страной это не назовешь.Кстати и электростанции строятся,и не только на "Время вперёд!"..[Кстати.Перед тем как кинуть дермеца,не забывайте включить вентилятор.А то что то завоняло..quote=сибиралт]Очень трогательно о предстоящем скашивании 15 соток сорняка. Это не Братскую ГЭС возводить.[/quote]
      210окв
      1. Topotun Сегодня, 17:10
        К тому же, хрен его знает что именно там построит МО... Может батарея будет совсем не имитацией... и не только артиллерийской...
        Topotun
  2. destination Сегодня, 14:34
    Вооооот...Вот куда деньги народные,трудовые надо вкладывать на Балтике,а не в "Зенит-Арену".Хоть я и ЗА "Зенит" болею с 83,окромя "Газмяса" своего,родного,конечно. wink
    destination
    1. роман66 Сегодня, 14:41
      и за зенит и за газмяс.... понижена социальная ответственность? lol
      роман66
      1. Serg65 Сегодня, 14:45
        hi Здоров летун!
        Всё изголяешся?
        Serg65
        1. роман66 Сегодня, 14:47
          здорово и тебе hi где шлялся? в лтп подлечивали lol , а я чего. я шалю
          роман66
          1. Serg65 Сегодня, 14:51
            am Ла тут из за одного троля очередной бан влепили и предали анафеме!
            Serg65
            1. роман66 Сегодня, 14:57
              прикольненько! я тоже завис на четвертом предупреждении, но висю пока, но право слово, долго ли сорваться crying
              роман66
      2. destination Сегодня, 14:59
        Она у тебя,Ром,на нуле-Зенит давно с масквой бодается,а наши в том году только начали.В следующем продолжат,Бог даст,поможем Питеру!!!
        destination
        1. роман66 Сегодня, 15:10
          у меня-то чего на нуле? я своим никогда не изменял!
          роман66
          1. destination Сегодня, 15:20
            laughing Вражина масковская-я своим тоже не изменял-"Зенит"-Душа,"Оренбург"(как он сейчас называется)-Сердце.
            destination
            1. роман66 Сегодня, 15:22
              нуууууу! так и остальные органы подтянуть можно. кстати, я - замкадыш. если что!
              роман66
              1. destination Сегодня, 15:39
                Да я в курсе!Не первый день тут,а второй-всех знаю laughing laughing laughing Но если ты за маскву,то ты не замкадыш,-ты масквич... tongue
                destination
  3. Andy Сегодня, 14:41
    красную горку в туристический объект превратите.
    Andy
  4. Sergey53 Сегодня, 14:55
    Тоже нужная вещь. Нужно растить патриотов воспитанных на истории РОССИИ. И лицо её должно быть приглядным. И чем больше тем лучше. У молодого поколения меньше будет ,таких как Коля с Н.Уренгоя. Да и самим не стыдно. А-то что имеем ни фига не ценим.
    Sergey53
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