В Кронштадте восстанавливают береговую батарею «Демидов»
Подразделение бригады железнодорожных войск Западного военного округа в Кронштадте приступило к восстановлению заброшенного объекта культурного наследия – мортирной береговой батареи «Демидов», сообщает пресс-служба ЗВО.
«Сейчас военные железнодорожники занимаются подготовкой площадки, на которой будет построено полотно протяженностью до 100 метров. Для этого необходимо очистить от сорняка территорию в 1500 кв. м., причем более половины сухостоя уже вырублено», – говорится в релизе.
Предполагается, что «на рельсы, в качестве выставочного комплекса, будет установлена точная копия огневой позиции 180-мм орудия на железнодорожном ходу», пояснили в округе.
Защищая в свое время Кронштадт, боевой расчет орудийной установки, начиная с 1941 года и на протяжении всей блокады, не давал покоя фашистским войскам. «Постоянно перемещаясь на железнодорожной платформе, артиллеристы вели огонь по позициям гитлеровцев на расстоянии до 40 километров, при этом всегда оставаясь неуязвимыми», – рассказали в пресс-службе.
Батарея «Демидов» была построена в 1905 году. Всего на острове Котлин базировались 11 мортирных батарей, но «Демидов» была единственной передвижной. В октябре 2016-го «Комплекс мортирных батарей Кронштадтской крепости» вошел в единый госреестр объектов культурного наследия.
«Сейчас военные железнодорожники занимаются подготовкой площадки, на которой будет построено полотно протяженностью до 100 метров. Для этого необходимо очистить от сорняка территорию в 1500 кв. м., причем более половины сухостоя уже вырублено», – говорится в релизе.
Предполагается, что «на рельсы, в качестве выставочного комплекса, будет установлена точная копия огневой позиции 180-мм орудия на железнодорожном ходу», пояснили в округе.
Защищая в свое время Кронштадт, боевой расчет орудийной установки, начиная с 1941 года и на протяжении всей блокады, не давал покоя фашистским войскам. «Постоянно перемещаясь на железнодорожной платформе, артиллеристы вели огонь по позициям гитлеровцев на расстоянии до 40 километров, при этом всегда оставаясь неуязвимыми», – рассказали в пресс-службе.
Батарея «Демидов» была построена в 1905 году. Всего на острове Котлин базировались 11 мортирных батарей, но «Демидов» была единственной передвижной. В октябре 2016-го «Комплекс мортирных батарей Кронштадтской крепости» вошел в единый госреестр объектов культурного наследия.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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