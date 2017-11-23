Аналитики: военный бюджет США слишком мал
Существует множество признаков того, что американский военный бюджет слишком мал и не соответствует глобальным вызовам, пишет журнал Foreign Policyco ссылкой на военных аналитиков.
Один из таких аналитиков, Дэн Гур, заявил, что в армии США «только три из 50 бригад полностью укомплектованы, оснащены и подготовлены к серьезным конфликтам», кроме того, есть проблемы с технических оснащением ВМС, а в ВВС не хватает пилотов.
В то же время количество операций Вооруженных сил США за границей остается высоким. «Так, военно-морской флот страны сократился с 594 кораблей в 1987 году до 278, однако по-прежнему вынужден направлять за пределы внутренних вод такое же количество кораблей. В итоге экипажи кораблей работают на износ – военно-морской эксперт Сет Кропси из Института Хадсона утверждает, что у моряков 100-часовые рабочие недели», – приводит статью газета Взгляд.
Проблемы есть и у морской пехоты. Как утверждает компания Breaking Defence, «за последние шесть лет в авиационных происшествиях погибли 62 морпеха». Проблема в том, что КМП «не может отказаться от старых самолетов и вертолетов», пишет американский журнал.
Издание отмечает, что «индекс военной силы США имеет тенденцию к ослаблению».
И эти тенденции тем более тревожны, что соперники США (Россия, Китай, Иран и Северная Корея) быстро наращивают свои арсеналы.
Автор материала напоминает, что Трамп во время своей избирательной кампании обещал выделить дополнительные средства на оборону, увеличить численность военных с 450 тыс. человек до 540 тыс. человек, увеличить количество батальонов КМП с 24-х до 36-ти и т.п.
Однако оборонный бюджет администрации нового президента даже «не приближает к финансированию этих обязательств», заключает журнал.
Один из таких аналитиков, Дэн Гур, заявил, что в армии США «только три из 50 бригад полностью укомплектованы, оснащены и подготовлены к серьезным конфликтам», кроме того, есть проблемы с технических оснащением ВМС, а в ВВС не хватает пилотов.
В то же время количество операций Вооруженных сил США за границей остается высоким. «Так, военно-морской флот страны сократился с 594 кораблей в 1987 году до 278, однако по-прежнему вынужден направлять за пределы внутренних вод такое же количество кораблей. В итоге экипажи кораблей работают на износ – военно-морской эксперт Сет Кропси из Института Хадсона утверждает, что у моряков 100-часовые рабочие недели», – приводит статью газета Взгляд.
Проблемы есть и у морской пехоты. Как утверждает компания Breaking Defence, «за последние шесть лет в авиационных происшествиях погибли 62 морпеха». Проблема в том, что КМП «не может отказаться от старых самолетов и вертолетов», пишет американский журнал.
Издание отмечает, что «индекс военной силы США имеет тенденцию к ослаблению».
И эти тенденции тем более тревожны, что соперники США (Россия, Китай, Иран и Северная Корея) быстро наращивают свои арсеналы.
Автор материала напоминает, что Трамп во время своей избирательной кампании обещал выделить дополнительные средства на оборону, увеличить численность военных с 450 тыс. человек до 540 тыс. человек, увеличить количество батальонов КМП с 24-х до 36-ти и т.п.
Однако оборонный бюджет администрации нового президента даже «не приближает к финансированию этих обязательств», заключает журнал.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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