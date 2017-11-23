17:56 23 ноября

Аналитики: военный бюджет США слишком мал

Существует множество признаков того, что американский военный бюджет слишком мал и не соответствует глобальным вызовам, пишет журнал Foreign Policyco ссылкой на военных аналитиков.



Один из таких аналитиков, Дэн Гур, заявил, что в армии США «только три из 50 бригад полностью укомплектованы, оснащены и подготовлены к серьезным конфликтам», кроме того, есть проблемы с технических оснащением ВМС, а в ВВС не хватает пилотов.


В то же время количество операций Вооруженных сил США за границей остается высоким. «Так, военно-морской флот страны сократился с 594 кораблей в 1987 году до 278, однако по-прежнему вынужден направлять за пределы внутренних вод такое же количество кораблей. В итоге экипажи кораблей работают на износ – военно-морской эксперт Сет Кропси из Института Хадсона утверждает, что у моряков 100-часовые рабочие недели», – приводит статью газета Взгляд.

Проблемы есть и у морской пехоты. Как утверждает компания Breaking Defence, «за последние шесть лет в авиационных происшествиях погибли 62 морпеха». Проблема в том, что КМП «не может отказаться от старых самолетов и вертолетов», пишет американский журнал.

Издание отмечает, что «индекс военной силы США имеет тенденцию к ослаблению».

И эти тенденции тем более тревожны, что соперники США (Россия, Китай, Иран и Северная Корея) быстро наращивают свои арсеналы.

Автор материала напоминает, что Трамп во время своей избирательной кампании обещал выделить дополнительные средства на оборону, увеличить численность военных с 450 тыс. человек до 540 тыс. человек, увеличить количество батальонов КМП с 24-х до 36-ти и т.п.

Однако оборонный бюджет администрации нового президента даже «не приближает к финансированию этих обязательств», заключает журнал.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 22

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  1. pvv113 Сегодня, 15:05
    Издание отмечает, что «индекс военной силы США имеет тенденцию к ослаблению»

    Как-то сама собой вспомнилась фраза: закат империи hi
    pvv113
    1. HAM Сегодня, 15:16
      Скорее "крокодиловы слёзы"-крокодилу мяса не докладывают..
      HAM
      1. Идущий Сегодня, 15:22
        А ему сколько не давай все мало будет , это закон.
        Идущий
        1. просто экспл Сегодня, 16:10
          +1 , им уже 700 лярдов мало , блин , у них бюджет больше чем у всей планеты , а все равно плачутся что мало .
          просто экспл
      2. pvv113 Сегодня, 15:59
        Есть такой анекдот про "крокодиловы слёзы"
        Армянское радио спросили:
        -Почему крокодил плачет, когда яйца откладывает?
        Армянское радио ответило:
        -А ты попробуй свои яйца в раскаленный песок положить
        wink
        pvv113
    2. НЕКСУС Сегодня, 15:18
      Цитата: pvv113
      Как-то сама собой вспомнилась фраза: закат империи

      Возможно...но такая империя,которая имеет ЯО,мировую основную валюту,технологический и научный потенциал точно не уйдет со сцены не хлопнув громко дверью... Вот в этом ее опасность.
      НЕКСУС
      1. Идущий Сегодня, 15:21
        И хлопнет так , что мало никому не покажется.
        Идущий
      2. pvv113 Сегодня, 15:56
        Естественно, игнорировать ее пока нельзя
        pvv113
      3. Мих1974 Сегодня, 16:34
        На счет ЯО - некоторые спецы, давно самневаются. Много раз уже писали - прекращение обогащения от слова Совсем распадающихся элементов, ставит под сомнение возможность США заменить выбывающие заряды. Дело в том что и у нас и у них, гарантийный срок хранения (ну там само распад и накопление всякой пакости) - около 30 лет!!! Сколько у матрасов есть "чистого" сырья (повторяю они более не Могут производить обогащение и очистку) для производства новых зарядов - одному Аллаху ведом. В связи с запретом "натурных испытаний" - это есть великая тайна laughing . Вот про Россию есть что сказать, лет пять назад в России провели "подкритичные" подземные взрывы (да да такое допустимо) что явно подтвердило работоспособность того "что проверили", скорее всего это были инициирующие заряды (если не ошибаюсь к термояду feel ). А вот матрасы - сначала немного погундели, но как то быстро "затоптали" эту тему. lol
        Я конечно не призываю "проверять" есть ли у США ЯО, я лишь хочу сказать что "мощь" США все "бумажние и бумажние"
        Мих1974
    3. ШВЕДский_стол Сегодня, 15:39
      Лично я обратил внимание на заправку кроватей. Наше бы расположение бы за такое "взорвали", а потом еще раз. Для профилактики. Пока не научились заправлять кровати.
      ШВЕДский_стол
      1. мыслитель Сегодня, 16:59
        Угу, а мне "понравились" сундуки с замками, вместо тумбочек.
        мыслитель
      2. Курсант Сегодня, 17:13
        по ниточке и полосочки
        Курсант
  2. destination Сегодня, 15:07
    Ну дык...Конечно,мал,кто спорит!!!Правильно-пугай и бери,пока дают... laughing laughing laughing Красавы!!!
    destination
    1. volodya Сегодня, 15:18
      Цитата: destination
      Ну дык...Конечно,мал,кто спорит!!!Правильно-пугай и бери,пока дают... laughing laughing laughing Красавы!!!

      Конечно мал! У нас правда в десять раз меньше,но весь запад,при этом,кричит,что Россию надо сдерживать и что это мы хотим развязать войну!
      volodya
      1. dsk Сегодня, 16:02
        Цитата: volodya
        Конечно мал!

        Безлимитный печатный станок - круглые сутки, 365 дней в году...
        dsk
  3. Livonetc Сегодня, 15:11
    700 ярдов зелени на 2018 год.
    На 54 ярда больше чем в 2017.
    Это называется грамотно осваивать бюджет.:)
    Livonetc
  4. Геркулесыч Сегодня, 15:13
    Рядом с пентагоном нужно поставить отдельный печатный станок, и пускай армия сша ресует себе баксы сколько душа пожелает wassat -минимум 2триллиона долларов в квартал! !! wassat Чтобы и армии тоже что-то переподало lol не все же генералам и адмиралам себе растаскивать wassat !
    Геркулесыч
  5. rpuropuu Сегодня, 15:14
    только три из 50 бригад полностью укомплектованы, оснащены и подготовлены к серьезным конфликтам», кроме того, есть проблемы с технических оснащением ВМС, а в ВВС не хватает пилотов.
    Нет слов good Нужно срочно увеличить бюджет еще на 10 трлн. зеленых yes laughing
    rpuropuu
  6. Лопатов Сегодня, 15:38
    Прикольные какие матрасы. Высокие. У китайцев они наоборот, очень тонкие

    (видимо, на плацу разложили "образцовый вариант" заправки кровати)

    У нас- разумное среднее. Хотя и на абсолютно "нездоровых" кроватях.
    Лопатов
  7. Sergey53 Сегодня, 15:39
    Конечно мал. При распиле всем не хватает. Приходится показывать что одна бензозаправка построенная в Афгане за 43 миллиона зелени. А так бы было 5 по 10 млн. Меньше в глаза бросалось бы.
    Sergey53
  8. Холуай Сегодня, 15:54
    В России бюджет серьёзней,если учитывать что Россия не финансирует смену полов, быт скромен, рабочие руки дешёвые...страховки как таковой нет...
    Холуай
  9. Aimpoint Сегодня, 16:27
    Короче у них всё плохо
    Aimpoint
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