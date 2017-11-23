Чубайса вызвали на допрос в суд. Свидетелем...

В пятницу в Сколково меня в очередной раз спросили о том, когда же Роснано перестанет получать «гранты из бюджета». В том или ином виде этот вопрос возникает с завидным постоянством в разных аудиториях, вне зависимости от того, сколько бы мы об этом не говорили.



Поэтому ещё раз коротко:

Государственные средства компания получила ОДИН раз в сумме 130 млрд рублей в 2008 году - как взнос в созданную в соответствии с федеральным законом от 19 июля 2007 г. госкорпорацию «Роснанотех». Других средств компания не получала. В разгар кризиса в 2009 году государство забрало на оперативные нужды 66 млрд рублей и вернуло их окончательно в 2011.

Таким образом, с 2011 года РОСНАНО не получает никаких ассигнований из бюджета.

Более того, вне зависимости от того, что в стратегии компании по 2017 года включительно заложен убыток, мы уже третий год подряд демонстрируем прибыль по МСФО.

У АБ результат всегда был, есть и будет. Это просто факт.

Сегодня, 23 ноября, Черёмушкинский суд города Москвы вызвал на допрос председателя правления «Роснано» Анатолия Чубайса. Допрос Чубайса в качестве свидетеля по делу о растрате в структурах госкомпании, должен состояться завтра – в пятницу. Пресс-секретарь Черёмушкинского суда Ирэна Козаева отмечает, что повестку Чубайс получил. Она добавила, что на вызове Чубайса в суд настояла сторона обвинения.Речь идёт о деле экс-руководителя компании Леонида Меламеда, которого подозревают в растрате корпоративного имущества на сумму почти в четверть миллиарда рублей.Нужно отметить, что ранее Анатолия Чубайса в качестве свидетеля уже допрашивали – на этапе следствия.Сам Чубайс несколько дней назад прокомментировал претензии, высказываемые в его адрес по поводу получения «Роснано» грантов из федерального бюджета. Комментарий Чубайса в Фейсбуке:И к своему же посту Анатолий Чубайс оставил «правильный» комментарий лояльного пользователя:Как видно, к допросу подготовлен...