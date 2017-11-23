17:55 23 ноября

Чубайса вызвали на допрос в суд. Свидетелем...

Сегодня, 23 ноября, Черёмушкинский суд города Москвы вызвал на допрос председателя правления «Роснано» Анатолия Чубайса. Допрос Чубайса в качестве свидетеля по делу о растрате в структурах госкомпании, должен состояться завтра – в пятницу. Пресс-секретарь Черёмушкинского суда Ирэна Козаева отмечает, что повестку Чубайс получил. Она добавила, что на вызове Чубайса в суд настояла сторона обвинения.

Речь идёт о деле экс-руководителя компании Леонида Меламеда, которого подозревают в растрате корпоративного имущества на сумму почти в четверть миллиарда рублей.

Нужно отметить, что ранее Анатолия Чубайса в качестве свидетеля уже допрашивали – на этапе следствия.


Сам Чубайс несколько дней назад прокомментировал претензии, высказываемые в его адрес по поводу получения «Роснано» грантов из федерального бюджета. Комментарий Чубайса в Фейсбуке:
В пятницу в Сколково меня в очередной раз спросили о том, когда же Роснано перестанет получать «гранты из бюджета». В том или ином виде этот вопрос возникает с завидным постоянством в разных аудиториях, вне зависимости от того, сколько бы мы об этом не говорили.

Поэтому ещё раз коротко:
Государственные средства компания получила ОДИН раз в сумме 130 млрд рублей в 2008 году - как взнос в созданную в соответствии с федеральным законом от 19 июля 2007 г. госкорпорацию «Роснанотех». Других средств компания не получала. В разгар кризиса в 2009 году государство забрало на оперативные нужды 66 млрд рублей и вернуло их окончательно в 2011.
Таким образом, с 2011 года РОСНАНО не получает никаких ассигнований из бюджета.
Более того, вне зависимости от того, что в стратегии компании по 2017 года включительно заложен убыток, мы уже третий год подряд демонстрируем прибыль по МСФО.


Чубайса вызвали на допрос в суд. Свидетелем...


И к своему же посту Анатолий Чубайс оставил «правильный» комментарий лояльного пользователя:
У АБ результат всегда был, есть и будет. Это просто факт.


Как видно, к допросу подготовлен...

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/anatoly.chubays
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Комментарии 46

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  1. Mavrikiy Сегодня, 16:06
    Чубайса вызвали на допрос в суд. Свидетелем...
    Попутали видать все. Или кого вызывают или кем. Вот так и живем.
    Mavrikiy
    1. Anarchist Сегодня, 16:09
      Цитата: Mavrikiy
      Чубайса вызвали на допрос в суд. Свидетелем...
      Попутали видать все. Или кого вызывают или кем. Вот так и живем.

      Anarchist
      1. volodya Сегодня, 16:14
        А почему свидетелем?В сибири уже давно ему пила приготовлена!
        volodya
        1. Mavrikiy Сегодня, 16:25
          Попутали опять уважаемый, все сейчас путают. Персоналии очень быстро седушки меняют, не уследишь.
          На пиле слова "нано", и он такое в руки не возмет. В Кембжах учат .... повестка, адвокат, возмущенная общественность, возмущенный Запад, санкции, возмущенный бизнес, возмущенное правительство.....
          Короче, Чубайс это сук на котором мы сидим. И если хотим спуститься на землю.....Осторожненько, тихохонько.... а то их, весьма любимых, на сосне оставить можно.
          Для справки:рыжего черта ненавижу (продажные большего не заслуживают), но думаю с Генеральным, они и так на ножах.
          Mavrikiy
          1. Сергей-svs Сегодня, 16:37
            Чубайс вызван повесткой в суд в качестве СВИДЕТЕЛЯ ОБВИНЕНИЯ…Это шутка такая?! am
            P.S. Я бы с превеликим удовольствием прочитал некролог о его безвременной кончине и накатил бы стопарик... yes
            Сергей-svs
            1. Pirogov Сегодня, 17:33
              Цитата: Сергей-svs
              Чубайс вызван повесткой в суд в качестве СВИДЕТЕЛЯ ОБВИНЕНИЯ…Это шутка такая?! am
              P.S. Я бы с превеликим удовольствием прочитал некролог о его безвременной кончине и накатил бы стопарик...

              Это не шутка ,а спасение американской марионетки чубайса , а чубайс как всегда останется белый и пушистый.
              Pirogov
        2. INVESTOR Сегодня, 17:30
          Леонида Меламеда, которого подозревают в растрате корпоративного имущества на сумму почти в четверть миллиарда рублей

          Мелко плавает, тут какой то Захарченко 9млрд на хате держал, еще наверное счета есть где то.
          INVESTOR
        3. Svarog Сегодня, 17:34
          Путин своих не сдает.. по этому свидетель..
          Цитата: volodya
          А почему свидетелем?В сибири уже давно ему пила приготовлена!
          Svarog
      2. 79807420129 Сегодня, 16:41
        Цитата: Anarchist
        Цитата: Mavrikiy
        Чубайса вызвали на допрос в суд. Свидетелем...
        Попутали видать все. Или кого вызывают или кем. Вот так и живем.


        Саня drinks hi Прочитал заголовок:
        Чубайса вызвали на допрос в суд.

        Сердце запело. good Дошел до этого
        Свидетелем..

        Сердце заныло request
        А как ему клифт лагерный идет. yes drinks hi
        79807420129
        1. Anarchist Сегодня, 16:45
          Цугундер ему идёт! И крики типа - кукареку!
          Забыл поздороваться, Я, опять -
          Влад, приветствую!
          Anarchist
        2. dsk Сегодня, 16:49
          Цитата: 79807420129
          А как ему клифт лагерный идет.

          "Сколько верёвочка не вьётся, а конец всегда найдётся!" hi
          dsk
          1. Anarchist Сегодня, 17:26
            Может встретить свой конец как Березовский? В роскоши, но тоже недалеко от толчка...
            Anarchist
        3. Высказаться Сегодня, 17:39
          Подлецу - все к лицу.
          Высказаться
    2. Идущий Сегодня, 16:11
      Дай Бог , что бы переквалифицировали из свидетеля в обвиняемого.
      Идущий
      1. badens1111 Сегодня, 16:15
        Цитата: Идущий
        что бы переквалифицировали из свидетеля в обвиняемого.

        Дался вам один этот Ржавый Толик,а куча подобных ему ,равно и мельче масштабом,куда то денутся,если этого сделать обвиняемым и засадить лет на 25?
        badens1111
      2. лесовозник Сегодня, 16:15
        Если и переквалифицируют , то сначала дадут скоблянуть за бугор, примеров масса
        лесовозник
      3. solzh Сегодня, 16:16
        Не получиться. Выкрутится нехороший зверь.
        solzh
        1. Mavrikiy Сегодня, 16:30
          Цитата: solzh
          Не получиться. Выкрутится нехороший зверь.

          А чего крутиться?
          - Да, видел, но помочь не мог. Руки были заняты,. Уварованное самим тащин в банк.
          - О, видел. Благодарим свидетель.
          Mavrikiy
      4. Sergey53 Сегодня, 16:22
        Без одного не было бы другого.
        Sergey53
      5. Комментарий был удален.
    3. Маз Сегодня, 17:17
      Когда же эту пакость привезут в суд в качестве обвиняемого и вывезут в виде осуждённого.
      Маз
  2. Ратник с пулеметом Сегодня, 16:07
    "вечный свидетель" по дербану страны negative
    Ратник с пулеметом
    1. Anarchist Сегодня, 16:13
      Жень, привет!
      Что такого эта ''редиска'' знает, раз он до сих пор, не то что не в тюрьме, А у власти?
      Этот вопрос я бы ещё и Путину адресовал, но он на вряд ли ответит... Да не - точно не ответит!
      Anarchist
      1. Ратник с пулеметом Сегодня, 16:21
        Саша доброго дня,что то знает из начала 90 такое,что может разорвать даже сейчас страну,но инфа не при нем,он ее знает,но доказуха в руках кукловодов,он провода от ключа к взрывчатке,а поскольку он может быть не одним таким,но самым известным,так что перерезать проводок пока тоже не вариант(это так версия)
        Ратник с пулеметом
        1. Anarchist Сегодня, 16:41
          Жень, я вот точно также думаю!
          Цитата: Ратник с пулеметом
          перерезать проводок пока тоже не вариант(

          Мысль такая - нужно сразу резать ''головы''! - раз эта информация настолько взрывоопасна.
          Anarchist
  3. Piramidon Сегодня, 16:07
    Толик из касты "неприкосаемых"
    Piramidon
    1. dsk Сегодня, 16:27
      Российский нанофеномен - непотопляемый "железный" Толик!
      dsk
      1. To be or not to be Сегодня, 16:38
        Судя по цвету и его деяниям= Ржавчина состоит из гидратированного оксида железа(III) Fe2O3·nH2O и метагидроксида железа (FeO(OH), Fe(OH)3). При наличии кислорода и воды и достаточном времени любая масса железа в конечном итоге преобразуется полностью в ржавчину и разрушается.
        To be or not to be
  4. БМП-2 Сегодня, 16:08
    Чубайса вызвали на допрос в суд. Свидетелем

    Это из серии: "у нас две новости: хорошая и плохая". lol
    БМП-2
    1. Высказаться Сегодня, 17:46
      Ну и какая из этих новостей для Вас хорошая?
      Высказаться
  5. afrikanez Сегодня, 16:09
    Государственные средства компания получила ОДИН раз в сумме 130 млрд рублей
    Ну ни фига себе, "рыженькому" судя по всему этого мало. Вот кого уж точно давно надо отдать под суд, но ни как не в качестве свидетеля вызывать.
    afrikanez
  6. Slon_on Сегодня, 16:12
    Это получается что за 130 лярдов получился лесапед с электромоотрчиком? Очень эффективно...
    Slon_on
    1. volodya Сегодня, 16:24
      Цитата: Slon_on
      Это получается что за 130 лярдов получился лесапед с электромоотрчиком? Очень эффективно...

      Ещё и продавать собирается по 600000 за штуку,лучше машину купить!
      volodya
  7. Sergey53 Сегодня, 16:21
    Жалко что не в том статусе вызвали. А так бы в стране был праздник государственный. Вообще глядя на фотографию видно, человек готовится.
    Sergey53
  8. Геркулесыч Сегодня, 16:27
    В следующий раз пойдет обвиняемым, к следователю Квачкову wassat Сам себе там и приговор подпишет! !! am
    Геркулесыч
  9. Гардамир Сегодня, 16:30
    Если Чубайса посадить то рейтинг любителю покаяний организован, а после выборов можно и выпустить. Всё просто...
    Гардамир
    1. DPN Сегодня, 17:54
      Если Жириновский власть возьмёт ,наверняка не выйдет пока по Волге каждому жителю России не вернёт.
      DPN
  10. Политбюро Сегодня, 16:31
    Рыжий хитрый лис ,непотопляем..! За ним западные моссоны стоят ..
    Политбюро
  11. Сибирский цирюльник Сегодня, 16:33
    "У АБ результат всегда был, есть и будет. Это просто факт."
    Действительно,факт!(
    На протяжении,почти 30 лет,страну лихорадит от "результатов деятельности" этого упыря.
    И что поразительно- хоть бы что!!! И спит спокойно,и жрёт с аппетитом
    Думаю,у многих,возникает тоска по ледорубу
    Сибирский цирюльник
  12. Govorun Сегодня, 16:36
    А чего это "существо" на фото с бревном? Тренируется лес валить
    Govorun
    1. alstr Сегодня, 17:12
      Нет. Изображает Ленина на субботнике
      alstr
  13. Topotun Сегодня, 16:55
    Грустно это - опять скажет я как свидетель ничего не видел... И отпустят....
    Topotun
  14. Макаров Сегодня, 17:01
    путь привыкает) ему полезно
    Макаров
  15. alstr Сегодня, 17:15
    Меня больше всего нравится6 " мы уже третий год подряд демонстрируем прибыль по МСФО."

    Ага. Помнится кой-какие банки тоже прибыль так показывали (причем в Америке), а потом как проверять начали, то быстро обнаружили, что это не прибыль, а убытки.
    alstr
  16. Svarozhich Сегодня, 17:26
    Да ладно, он как и Сердюков "в обойме непотопляемых"...
    Svarozhich
  17. pexotinec Сегодня, 17:49
    Корпорация по отмыванию денег! laughing
    pexotinec
  18. vissarion Сегодня, 17:50
    Интересно, доживем ли мы до такого радостного для всех трудящихся России момента, когда Чубайса отправят на нары лет так на д...цать. Но думаю, что нет. Пока сидит Путин такому радостному событию не бывать. Вот во Франции арестовали очередного дружбана Путина, по котором давно плачет Колыма. Но нет, опять под залог выпустили. Лучше бы его в Гуантанамо отправили, пусть бы там и стался. И к нему всех его защитников (например его подельницу Матвиенко). Вот была бы радость на всех. а то одна беда на всех. А почему не поменять эту мразь на наших хакеров, которых в США упекли, а наши власти и не чухаются. Слабо. Нет, деньги, наворованные и хранящиеся в США важней. Вот беда то.
    vissarion
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