Кедми раскрыл, в чем заключается главная победа России в Сирии

Боевые действия в Сирии еще не закончились. Индикатором этого была встреча начальников Генеральных штабов России, Ирана и Турции с целью скоординировать планы по окончательной ликвидации боевиков. Наравне с этим президент Асад принимает предложение России о политических шагах по нормализации ситуации в стране.











