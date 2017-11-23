17:50 23 ноября

Кедми раскрыл, в чем заключается главная победа России в Сирии

Боевые действия в Сирии еще не закончились. Индикатором этого была встреча начальников Генеральных штабов России, Ирана и Турции с целью скоординировать планы по окончательной ликвидации боевиков. Наравне с этим президент Асад принимает предложение России о политических шагах по нормализации ситуации в стране.




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Комментарии 1

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  1. solzh Сегодня, 16:58
    Правильно сказал: "Военная операция создала условия для того, что все кто не хотели политического диалога вынуждены были признать, что пойдут на политический диалог. Прежде всего Турция, которая была одна из основных стран которая и начала эту войну". Другими словами Россия молодцы!!!
    solzh
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