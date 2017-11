Винтовка выживания M4 Survival Rifle (США)

Винтовка M4 Survival Rifle. Фото Sassik.livejournal.com



Патроны .22 Hornet. Фото Wikimedia Commons



Схема оружия. Рисунок Sassik.livejournal.com



Винтовка в разобранном виде. Фото Sassik.livejournal.com



Оружие и патроны. Фото Wikimedia Commons



Ствольная коробка крупным планом. Фото Joesalter.ca



Вид снизу. Фото Joesalter.ca



Выдвинутый приклад. Фото Joesalter.ca



Стрелок с винтовкой M4. Фото Popular Science

На случай вынужденной посадки или спасения с парашютом в распоряжении летчика должен быть набор различных средств выживания. Необходим запас продуктов питания, различные инструменты и оружие. Последнее можно использовать как для самообороны, так и для охоты с целью пропитания. С учетом опыта Второй мировой войны в конце сороковых годов в США стартовала программа создания специального оружия выживания для летчиков. Первым реальным ее результатом стала винтовка M4 Survival Rifle.По опыту прошедшей войны, американские военные летчики знали, что стандартное оружие вооруженных сил далеко не в полной мере соответствует требованиям, связанным с выживанием вдали от баз. Так, пистолеты основных моделей оказывались недостаточно удобными для охоты, а системы с подходящими огневыми характеристиками были чрезмерно крупными и тяжелыми для включения в носимый аварийный запас. В связи с этим было решено разработать специализированную систему, полностью отвечающую существующим специфическим требованиям.Новое оружие должно было иметь минимальные габариты и массу, позволяющие хранить его в компактном контейнере аварийного запаса. Кроме того, его следовало сделать максимально простым в производстве и эксплуатации. Одновременно с этим изделие должно было показывать приемлемые боевые характеристики и обеспечивать эффективную охоту на мелкую и среднюю дичь. Решение подобной технической задачи не было простым, но сразу несколько оружейных компаний США вскоре предложили свои проекты.Один из проектов оружия выживания был разработан фирмой Harrington & Richardson Arms Company. Ее специалисты предложили простейшую конструкцию винтовки под малокалиберный патрон, отличавшуюся неплохим удобством эксплуатации и минимальными габаритами. На стадии конкурса и доработок проекта изделие компании H&R получило рабочее обозначение T38. Впоследствии, получив одобрение заказчика, оно было принято на вооружение под официальным названием M4 Survival Rifle («Винтовка выживания типа M4»).Конструкторы Harrington & Richardson решили упростить производство винтовки T38 за счет максимальной унификации с существующим серийным оружием. Источником некоторых комплектующих должна была стать спортивная винтовка H&R M265, имевшая длинный ствол, деревянную ложу и механику на основе ручной перезарядки.Также в новом проекте использовали ряд очевидных идей, позволивших максимально сократить габариты и массу оружия при сохранении приемлемых боевых качеств. Было предложено сохранить один из самых мощных малокалиберных патронов с размещением боекомплекта в отъемном магазине. Одновременно с этим оружейники отказались от какой-либо автоматики, а также применили самую простую фурнитуру из металлических деталей. Все это позволило полностью решить поставленные заказчиком задачи.Винтовка T38 / M4 получила крайне простую ствольную коробку, состоявшую из двух крупных элементов. Обе детали предлагалось изготовлять штамповкой из листового металла. Большая часть соединений осуществлялась сваркой, хотя присутствовало некоторое количество винтов. К основным деталям оружия тем или иным образом присоединялись прочие агрегаты, от ствола до убираемого приклада.Верхний элемент ствольной коробки представлял собой трубку со стенками достаточной толщины. Передний ее торец предназначался для установки ствола. На правом боку имелось крупное окно для выброса стреляных гильз. Сзади сверху и справа предусмотрели Г-образный паз для рукоятки перезаряжания. В нижней части трубки имелись отверстия и пазы для подачи патронов и перемещения агрегатов ударно-спускового механизма.Нижний агрегат коробки представлял собой устройство многоугольной формы, вмещавшее приемную шахту магазина и ударно-спусковой механизм. Верхняя его часть была выполнена открытой и предназначалась для установки трубчатой детали. Снизу имелись окна для различных устройств. В задней части ствольной коробки предусматривались пистолетная рукоятка и крепления для убираемого приклада.Винтовку решили оснащать нарезным стволом под патрон центрального воспламенения .22 Hornet (5,6х35 мм R). Ствол имел длину 14 дюймов или 360 мм (64 калибра) и отличался изменяющейся толщиной стенок. Казенная часть ствола имела больший внешний диаметр и без зазора входила в трубку ствольной коробки. Дульная часть ствола при этом была заметно меньше. На своем месте ствол закреплялся при помощи нескольких винтов. При этом винтовые соединения были необходимы не только для упрощения сборки оружия. Оружие со снятым стволом занимало гораздо меньше места, что облегчало его укладку в контейнер НАЗ.Был сохранен существующий продольно-скользящий затвор с ручным управлением, разработанный ранее для винтовки Harrington & Richardson M265. Затворная группа состояла из двух основных элементов. Передний отличался большей длиной и отвечал за взаимодействие с патронами. Внутри него находились подвижный ударник с боевой пружиной и экстрактор. Затвор мог перемещаться вдоль ствольной коробки и не имел возможности вращения. Сзади к нему крепилось второе цилиндрическое устройство, оснащенное собственной изогнутой рукояткой. Последняя выводилась на правую сторону оружия. Маломощный патрон позволил надежно запирать ствол только при помощи повернутой рукоятки.В передней части ствольной коробки находилась приемная шахта магазина. Система боепитания винтовки использовала отъемные коробчатые магазины на пять патронов .22 Hornet, собиравшиеся из нескольких деталей максимально простой конструкции. На линию досылания боеприпасы выводились пружиной магазина, после чего затвор отправлял их в патронник. Пустая гильза выбрасывалась через окно в трубчатом агрегате ствольной коробки. На своем месте магазин удерживался несложной защелкой, размещенной позади него.Винтовку оснастили простейшим ударно-спусковым механизмом ударникового типа. В задней части ствольной коробке, позади приемной шахты магазина, установили крупный спусковой крючок с Г-образным верхним элементом, а также шептало и пружину для удержания деталей в необходимом положении. Имелся предохранитель, выполненный в виде подвижного рычажка на правой стороне ствольной коробки, над спусковым крючком. Включенный предохранитель блокировал работу УСМ.Исходя их требований к массе и трудоемкости производства, авторы проекта T38 / M4 применили самую простую фурнитуру. Спусковой крючок защитили от случайных нажатий скругленной скобой достаточной ширины. В задней части ствольной коробки предлагалось приваривать пистолетную рукоятку, выполненную в виде изогнутой металлической полосы. Несмотря на некоторое неудобство, такая рукоятка позволяла удерживать оружие правильным образом.Был использован простейший приклад, выполненный из металлического прута достаточной толщины. Стержень необходимой длины изгибался, образуя пару продольных тяг и U-образный плечевой упор. Над последним имелась небольшая поперечная перемычка. Прямые элементы приклада помещались в пару трубок на боках ствольной коробки. Рядом с их концами предусматривались отверстия для установки блокирующих штифтов. Приклад можно было сдвинуть до упора вперед, доведя габариты винтовки до минимума, либо вывести назад. В выдвинутом положении приклад фиксировался подпружиненной защелкой на правой стороне оружия. Защелка управлялась небольшой кнопкой.Использовались простейшие прицельные приспособления. На дульной части ствола помещалась мушка, выполненная в виде небольшой плоской планки. В задней части ствольной коробки имелся кронштейн для монтажа нерегулируемого кольцевого прицела. Предполагалось, что такое оснащение позволит вести огонь во всем расчетном диапазоне дальностей.В разобранном состоянии винтовка H&R T38 имела минимальные габариты. Сняв ствол, это оружие можно было уложить в контейнер или сумку-кобуру длиной не более 14 дюймов – по габаритам ствола и приклада. В боевом положении винтовка была примерно вдвое длиннее. Вместе с винтовкой в кобуре предлагалось хранить магазины и запас патронов .22 Hornet. Масса самой винтовки без учета боекомплекта составляла всего 1,8 кг. Эффективная дальность огня задавалась на уровне 150 ярдов (136 м).Работа над перспективной винтовкой выживания T38 и другими образцами этого класса завершилась в 1949 году. Вскоре опытные винтовки нескольких типов прошли сравнительные испытания, по результатам которых военное ведомство США выбрало образец для принятия на вооружение. В ходе проверок наилучшим образом показали себя прототипы от фирмы Harrington & Richardson Arms Company. Чуть позже компания-разработчик получила заказ на серийное производство нового оружия. В соответствии с приказом командования армии оно принималось на вооружение под официальным обозначением M4 Survival Rifle.Решение военных было определено несколькими факторами. Разработка специалистов H&R отличалась простотой и дешевизной при достаточно высоких боевых характеристиках. Винтовку с 14-дюймовым стволом можно было упаковать в сумку минимальных размеров и поместить в НАЗ летчика. При этом производство большого количества оружия, достаточного для оснащения всех экипажей, не привело бы к неприемлемо крупным затратам.По своей мощности (дульная энергия не более 1000-1100 Дж) патрон .22 Hornet был сопоставим с пистолетными боеприпасами. Одновременно с этим остроконечная пуля, стабилизированная вращением, имела большую эффективную дальность. В зависимости от типа дичи, пуля сохраняла достаточные характеристики на расстояниях до 100-150 м.Было установлено, что винтовка T38 имеет весьма ограниченный потенциал в контексте огневого контакта с противником, но при этом оказывается неплохим средством охоты и способна полноценно решать свои основные задачи. С ее помощью сбитый летчик мог охотиться на мелких животных и птицу. Охота на более крупную дичь, такую как лисица или косуля, также не исключалась, но это приводило к риску оставления подранка и бессмысленного расхода боеприпасов.Достаточно быстро подрядчик развернул полномасштабное производство новых винтовок. Серийный выпуск изделий M4 продолжался до начала пятидесятых годов, и за это время было собрано более 29,3 тыс. винтовок. Все они передавались вооруженным силам, где распределялись между авиационными частями. Винтовка, магазины, патроны и кобура для переноски включались в носимый аварийный запас всех летчиков, вне зависимости от и специализации и типа самолета.Часть серийных винтовок M4 Survival Rifle достаточно быстро попала на Корейский полуостров, где к тому времени начались боевые действия. Подробности эксплуатации винтовок выживания отсутствуют, но можно предположить, что американским летчикам неоднократно приходилось извлекать такое оружие из НАЗ. Вероятнее всего, его приходилось использовать не только на охоте, но и при стычках с противником. Результаты таких столкновений очевидны: малокалиберная винтовка не была эффективным средством борьбы с пехотой противника.Полномасштабная эксплуатация винтовок M4 продолжалась до середины пятидесятых годов. К этому времени стало ясно, что существующее оружие, изначально приспосабливавшееся под решение особых задач, далеко не в полной мере соответствует им. Следствием этого стал запуск нового конкурса. Военные представили новое техническое задание, отличавшееся от предыдущего требованиями к боеприпасам и боевым возможностям винтовки. Вскоре были предложены несколько новых проектов, и по результатам испытаний на вооружение приняли винтовку выживания M6.По мере поставок оружия нового типа происходило списание более старых образцов. Малокалиберные винтовки M4 утилизировались или распродавались. Бывшие армейские винтовки достаточно быстро заинтересовали стрелков-любителей и спортсменов, проявлявших интерес к системам с подобными характеристиками. Оружие, изначально создававшееся для охоты, в целом, понравилось охотникам. Его эксплуатация была связана с известными ограничениями и сложностями, но в своей нише M4 Survival Rifle было неплохим образцом.Выпуск винтовок T38 / M4 стартовал еще в конце сороковых годов и завершился через несколько лет. ВВС и армейская авиация избавились от списанного оружия не позднее конца пятидесятых. Несмотря на это, сохранилось значительное количество подобных изделий. Часть винтовок перешла в категорию музейных экспонатов, тогда как прочие остаются в эксплуатации и до сих пор используются по прямому назначению. Как оказалось, при бережном использовании и правильном обслуживании винтовки M4 Survival Rifle могут использоваться десятилетиями.Проект компании Harrington & Richardson Arms с рабочим названием T38 стал одной из первых попыток американской промышленности создать специализированное стрелковое оружие для экипажей боевых самолетов. Оружейникам удалось предложить максимально дешевую, а также простую в производстве и эксплуатации винтовку с достаточно высокими характеристиками. Впрочем, вскоре было установлено, что оружие выживания должно иметь иные возможности и показатели. В связи с этим был запущен новый проект, по результатам которого на вооружение приняли двуствольную винтовку M6 Survival Rifle.