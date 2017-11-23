17:48 23 ноября

Сатановский: Российский опыт в Сирии обнулил возможности НАТО

В Сирии Россия получила уникальный дипломатический и военный опыт решения серьезной международной проблемы. Наша армия показала, что не только жива после 90-х годов, но и существенно нарастила свои мускулы, чем заставила НАТО задуматься о целесообразности развязывания военного конфликта. С политической точки зрения сирийской проблемы, России удалось наладить контакт не только с Ираном и Турцией, но и с непосредственными инициаторами этой войны.




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