Сатановский: Российский опыт в Сирии обнулил возможности НАТО

В Сирии Россия получила уникальный дипломатический и военный опыт решения серьезной международной проблемы. Наша армия показала, что не только жива после 90-х годов, но и существенно нарастила свои мускулы, чем заставила НАТО задуматься о целесообразности развязывания военного конфликта. С политической точки зрения сирийской проблемы, России удалось наладить контакт не только с Ираном и Турцией, но и с непосредственными инициаторами этой войны.











