ЕС отказал Украине в создании таможенного союза

Я не являюсь экспертом по вопросам торговли, но мы проводили консультации (внутри Еврокомиссии), и эксперты с нашей стороны не видят особого смысла в этом формате

Эксперты Еврокомиссии дали отрицательное заключение по вопросу о создании таможенного союза между Украиной и ЕС. Об этом сообщил еврокомиссар по политике соседства и переговорам по расширению Евросоюза Йоханнес Хан.— цитирует Хана «Европейская правда».По его словам, большую часть преимуществ можно получить в рамках глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли, которая включена в ассоциацию.В то же время, комиссар подчеркнул, что эта идея и в дальнейшем может быть предметом консультаций и дальнейших экспертных оценок, вместе с другими вариантами углубления отношений между ЕС и восточными партнерами.Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что страна намерена расширить сотрудничество с Евросоюзом, в том числе войти в таможенный союз.