17:54 23 ноября

ЕС отказал Украине в создании таможенного союза

Эксперты Еврокомиссии дали отрицательное заключение по вопросу о создании таможенного союза между Украиной и ЕС. Об этом сообщил еврокомиссар по политике соседства и переговорам по расширению Евросоюза Йоханнес Хан.

Я не являюсь экспертом по вопросам торговли, но мы проводили консультации (внутри Еврокомиссии), и эксперты с нашей стороны не видят особого смысла в этом формате
— цитирует Хана «Европейская правда».

ЕС отказал Украине в создании таможенного союза



По его словам, большую часть преимуществ можно получить в рамках глубокой и всеобъемлющей зоны свободной торговли, которая включена в ассоциацию.

В то же время, комиссар подчеркнул, что эта идея и в дальнейшем может быть предметом консультаций и дальнейших экспертных оценок, вместе с другими вариантами углубления отношений между ЕС и восточными партнерами.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко заявил, что страна намерена расширить сотрудничество с Евросоюзом, в том числе войти в таможенный союз.

Использованы фотографии: РИА Новости
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Комментарии 28

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  1. Романенко Сегодня, 16:57
    Не долизал Петя евросоюзу, не захотели с ним дружиться, надо собирать чемодан и в Пин-до-стан жаловаться ехать, а то так и пролететь можно будет. В следующем году газ то перекроют.
    Романенко
    1. Идущий Сегодня, 17:01
      Здесь даже у Пети языка не хватит , потому что этого никогда не будет.
      Идущий
      1. jjj Сегодня, 17:07
        А вот куда его потом Штаты губернатором пошлют, Саакашвили вон мыкается по странам как гражданин мира
        jjj
        1. Идущий Сегодня, 17:09
          Хороший вопрос , может в Армению , может в Молдавию , а может в Белоруссию , где они ещё смогут развалить государство.
          Идущий
          1. Pirogov Сегодня, 17:27
            Цитата: Идущий
            Хороший вопрос , может в Армению , может в Молдавию , а может в Белоруссию , где они ещё смогут развалить государство.

            В Молдавии и местных кадров хватит . Моё мнение ему одна дорога в Сша.
            Pirogov
            1. Идущий Сегодня, 17:28
              Нет , он нужен по периметру России.
              Идущий
    2. Svarog Сегодня, 17:31
      попользовали украину и послали..
      Svarog
      1. MoJloT Сегодня, 17:49
        Это только начало разочерований
        MoJloT
  2. Диванный Хенераль Сегодня, 16:58
    Эх ивропа... ведь скакуасы зазчищаюд тибя от восточных орд варваров, а ты так не па-ивропейцки с ними laughing
    А по существу... А на что, собственно Украина рассчитывала? На любовь долгую и счастливую? Пример презервативов их ничему не учит?
    Их поимели, натравили на РФ, вырастили поколение умственно-деградированных людей, провели в живую испытания новых лекарств под видом прививок, пополнили запасы донорских органов во время АТО, нашли непаханное поле "живого товара" и все...
    На что укропитеки рассчитывали?
    Диванный Хенераль
    1. с-т Petrov Сегодня, 17:10
      На что укропитеки рассчитывали?


      Пора задействовать запасной план и выводить підводний човен "Запоріжжя" в открытое море и диктовать ЕС условия, а не выпрашивать и молить. Диктоватi условiя - это по украiнски! Слава украiне!
      с-т Petrov
    2. Идущий Сегодня, 17:12
      Цитата: Диванный Хенераль
      На что укропитеки рассчитывали?


      На кружевные трусики из Европы.
      Идущий
      1. Диванный Хенераль Сегодня, 17:13
        в европейских борделях для жителей незалежной стали форму выдавать? laughing
        Диванный Хенераль
        1. Anarchist Сегодня, 17:39
          Цитата: Диванный Хенераль
          в европейских борделях для жителей незалежной стали форму выдавать? laughing

          Это гуманитарная помощь! Всё, чем могут - свобода, равенство, кружева...
          Anarchist
    3. 79807420129 Сегодня, 17:38
      Цитата: Диванный Хенераль
      А на что, собственно Украина рассчитывала

      На что рассчитывала?Что ЕС и США им в клювике принесут рыбу,которую почесывая брюхо,чубатые будут лопать в три горла,но забыли недоумки,что ни ЕС,ни США ни рыбы бесплатно не дадут,а удочку,на которую можно поймать эту рыбу,дадут в кредит,который чубатики будут оплачивать несколько поколений.Да вот за что стоял майдан. laughing
      А Европе лишние конкуренты не нужны,ввели квоты на продукты Украины и плевать они на чубатых хотели,им своих надо поддерживать,а не чубатиков. hi
      79807420129
      1. Диванный Хенераль Сегодня, 17:41
        79807420129
        Так все что вы привели это давно понятно всему миру, кроме укропитеков. Самое интересное, что и в том, что европа послала их очередной раз обвинят Россию.
        Диванный Хенераль
        1. 79807420129 Сегодня, 17:50
          Цитата: Диванный Хенераль
          это давно понятно всему миру, кроме укропитеков

          А и хрен то с ними,пусть скачут выше,пусть скачут быстрее,может мозги на место встанут. yes
          Цитата: Диванный Хенераль
          Самое интересное, что и в том, что европа послала их очередной раз обвинят Россию.

          Ну а кого же ещё то, laughing Не самих же себя обвинять,что поставили мышеловку и сами же в нее попались. hi
          79807420129
  3. solzh Сегодня, 17:03
    Не доскакали. Надо было шибче скакать, глядишь может мозги и встали на место.
    solzh
  4. Политбюро Сегодня, 17:09
    Украина нужна западу ,как пушечное мясо в борьбе против России! И это у них получилось блестяще(Украина в развале , промышленность , сельское хозяйство и т.д...) Скоро на натуральное хозяйство перейдут ..А такая мощная страна была в промышленности ,науке , технологиях..Каждому свое , как говорили немцы в ВОВ!
    Но Россия правда тоже в долгу не осталась "отжав " Крым , это хорошая компенсация пока нам..
    Политбюро
    1. Геркулесыч Сегодня, 17:16
      Виталий! ! hi Тебя иногда жалко, ты как подпольщик из подполья lol тебя видать кто-то решил "сесть "? what Кому ты и на какую часть тела соли насыпал? ?? what Вообще-то, ты незлобный по натуре, а просто иногда белеберду пишешь, но таким грешат многие, так что ты не сдавайся! !! hi
      Геркулесыч
      1. Anarchist Сегодня, 17:42
        Цитата: Геркулесыч
        иногда белеберду пишешь, но таким грешат многие

        Это точно! За себя вспомнил?
        Зачем к другим придираться, когда у самого всё... Пиши свои '' Ура всех''
        Anarchist
  5. Геркулесыч Сегодня, 17:12
    Во как! Евросоюз узаконил статус "банановой республики "для укроины, и менять его не собирается.
    Геркулесыч
  6. Bronevick Сегодня, 17:13
    Так я не понял, зрада чи перемога?
    Bronevick
    1. Диванный Хенераль Сегодня, 17:21
      конечно перемога. Европа еще не доросла до высоких стандартов укропии
      Диванный Хенераль
    2. Геркулесыч Сегодня, 17:22
      Облом, полнейший, и причем это явно только начало. Дальше они и янука сотню раз помянут добрым словом crying , но "боржоми "явно контрактные, или почки выпали в осадок. ... what
      Геркулесыч
  7. Геркулесыч Сегодня, 17:17
    "А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо wassat ....."
    Геркулесыч
  8. Svarozhich Сегодня, 17:24
    Морковка перед носом осла так и осталась))).
    Svarozhich
  9. Ferdinant Сегодня, 17:30
    Ха ха молодцы
    Ferdinant
  10. Roma-1977 Сегодня, 17:41
    Напомнило древний анекдот:
    - Поручик, вчера мы провели вместе ночь, а сегодня вы даже не здороваетесь со мной!
    - Мадам, постель - это ещё не повод для серьёзных отношений!
    Roma-1977
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