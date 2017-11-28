Армейское форсирование. Часть 1
Мы ранее писали о стратегической Варшавско-Ивангородской операции 15. 09. – 26. 10. 1914 г. (Стратегическая победа ; Стратегическая рокировка). Теперь же хотим рассказать об очень интересном и показательном эпизоде этой операции, имевшем большое значение для ее результата – действиях войск русской 4-й армии, осложненных форсированием р. Висла.
Близилась середина сентября 1914 г.
Подходила к концу Галицийская операция Юго-Западного фронта и начиналась Первая Августовская операция 1-й и 10-й армий Северо-Западного фронта на левом и правом флангах Русского фронта соответственно. 2-я армия, еще не совсем оправившаяся после «самсоновской» катастрофы, пассивно стояла на р. Нарев.
Польский ТВД постепенно насыщался войсками – его стратегическое значение неуклонно возрастало. Варшава была занята отрядом генерала от инфантерии П. Д. Ольховского (см. Кто отстоял Варшаву), выдвинувшим свою конницу на фронт Влоцлавск-Новорадомск.
Командование Северо-Западного фронта склонялось к мысли оставить Варшаву, оттянув левый фланг фронта под Вельск. Против этого плана восстало командование Юго-Западного фронта. И Ставка последовательно провела два совещания - посвященных решению ключевых стратегических вопросов и состоявшихся 9 и 13 сентября в Холме. На них было принято решение провести перегруппировку к Средней Висле. К Варшаве с Северо-Западного фронта перебрасывалась 2-я армия, а под Ивангород с Нижнего Сана двинулись 4-я, а затем 9-я и 5-я армии. Перед правым флангом Юго-Западного фронта в район Пинчов - Нов. Корчин - Стопница был выдвинут вновь сформированный конный корпус А. В. Новикова.
Еще до получения разведывательных данных от левобережных групп конницы обоих фронтов, Ставка предполагала возможным развитие германцами наступательной операции на левом берегу Вислы - в направлениях на Варшаву и на Ивангород. Это предвидение, подкрепленное агентурными данными, а затем подтвержденное донесениями от конницы обоих фронтов, - полностью оправдалось.
После окончания Восточно-Прусской операции, закончившейся окружением части сил 2-й и вытеснением из Восточной Пруссии 1-й армий Северо-Западного фронта (см Решающая битва Первой мировой. Восточно-Прусская операция 1914 года. О соотношении сил ; Решающая битва Первой мировой. Восточно-Прусская операция 1914 года. Единственная победа - Гумбиннен? Ч. 1 ; Решающая битва Первой мировой. Восточно-Прусская операция 1914 года. Единственная победа - Гумбиннен? Ч. 2 ; Решающая битва Первой мировой. Восточно-Прусская операция 1914 года. О переброске корпусов с Запада ; Решающая битва Первой мировой. Восточно-Прусская операция 1914 года. О потерях. Ч. 1. Северо-Западный фронт; Решающая битва Первой мировой. Восточно-Прусская операция 1914 года. О потерях. Ч. 2. 8-я армия; Решающая битва Первой мировой. Восточно-Прусская операция 1914 года. Главные причины оперативного поражения русских войск ; Решающая битва Первой мировой. Восточно-Прусская операция 1914 года. Подведем итоги), П. фон Гинденбург перебросил основную массу своих корпусов в Силезию - начав наступление к Средней Висле. Цель - угрожая правому флангу и тылу Юго-Западного фронта, оказать помощь австрийцам, потерпевшим поражение в Галицийской битве. Южнее, от Кракова, перешла в наступление и австрийская 1-я армия.
09. 09. 1914 г. главнокомандующий фронтом отдал приказ 4-й армии генерала от инфантерии А. Е. Эверта (в составе Гренадерского, 3-го Кавказского и 16-го армейских корпусов и Уральской казачьей дивизии) 11 сентября начать движение от р. Сан под Ивангород - причем два корпуса должны были быть направлены на Люблин, и оттуда по железной дороге перевезены в Ивангород. Одновременно было сделано распоряжение о передаче всей тяжелой артиллерии и понтонных батальонов из 4-й в 5-ю армию – что указывало на явную недооценку со стороны фронтового командования предстоящей боевой работы 4-й армии на такой серьезной водной преграде как река Висла. Также указывалось на желательность движения Уральской казачьей дивизии по левому берегу Вислы.
1. А. Е. Эверт. Нива. 1914. № 40. Из библиотеки автора
10 сентября главком директивой № 1404 поставил 4-й армии следующие задачи: 1) обеспечить правый фланг и тыл Юго-Западного фронта в случае наступления германцев со стороны р. Нарев; 2) оказать содействие Варшавскому отряду; 3) в случае наступления германцев с запада атаковать их на левом берегу Вислы; 4) «если потребуется непосредственная помощь армиям Северо-Западного фронта, то это исполняется только по получении особого повеления Верховного главнокомандующего». В директиве также было указано, что если во время перемещения армии к Ивангороду обнаружится движение германских войск к Висле на участке Ивангород - Сандомир, то 4-й армии следует действовать в тесном взаимодействии с 9-й армией, обеспечивая правый фланг и тыловые коммуникации последней. Крепость Ивангород подчинялась А. Е. Эверту.
Первоначально А. Е. Эверт наметил расположить свои корпуса в районе Седлец, Гарволин, Луков - фронтом на север. Только один из авангардов планировалось выдвинуть на левый берег Вислы - к Магнушев, для обеспечения переправы.
Для выполнения третьей задачи А. Е. Эверт требовал быстрого наведения на Висле надежного моста и просил у вышестоящего командования 1 - 2 понтонных батальона. Тем более это было актуально при тесном взаимодействии с 9-й армией. Но на эти соображения главком ответил предложением расположить 4-ю армию в районе Казимерж, Ополе, Мотыч - не отрываясь от двух железнодорожных линий.
Тогда А. Е. Эверт свернул корпуса: Гренадерский на Вонвольница и далее в район Казимержа, 16-й армейский в Ополе и 3-й Кавказский армейский - в район Мотыч.
Несмотря на ходатайство о придаче его армии понтонных батальонов, А. Е. Эверт запросил о выделении переправочных мощностей коменданта Ивангорода.
2. Исполняющий обязанности коменданта крепости Ивангород полковник А. В. Шварц (в первом ряду первый справа). Нива. 1914. № 48. Из библиотеки автора
Последний ответил, что 15 барж, лодки и пароход уже забрала 9-я армия, а понтонных батальонов пока нет. Из штаба же фронта 16 сентября А. Е. Эверт получил сообщение о том, что попечением А. В. Шварца будут наведены мосты - в Ново-Александрии и у Голомб; также у Ново-Александрии будет сосредоточено 6 пароходов и один паровой паром обшей грузоподъемностью на 3000 человек.
3. Понтонный мост через Вислу. Великая война в образах и картинах. Вып. 5. Из библиотеки автора
4. Пароходная пристань и мост на р. Висла у Ново-Александрии. Нива. 1915. № 9. Из библиотеки автора
17 сентября главком предполагал высаживать войска в Ивангороде и затем выдвинуть их вперед – в зависимости от обстановки. Но 19 сентября он приказал сосредоточить 4-ю армию на правом берегу р. Вислы - от устья р. Вильги до устья р. Илжанка, прочно обеспечив переправы у Ново-Александрии и Казимержа. При наступлении следовало развернуть 4-ю армию на линии Козенице, Зволень, устье р. Илжанка - с направлением на фронт Опочно, Скаржиско. С юга по правому берегу Вислы подтягивались части 9-й армии.
Корпуса 4-й армии постепенно рокировались вдоль Вислы к северу, первоначально разворачиваясь для пассивной обороны.
А. Е. Эверт решил занять на левом берегу следующее исходное положение: 3-м Кавказским корпусом - в районе Козенице, Ивангород; Гренадерским и 16-м корпусами - закрепиться на линии к югу от линии Ивангородских фортов, в 8 - 10 км от переправ. Это достаточно надежно обеспечивало их от артиллерийского огня противника. 18 сентября командарм сообщал командиру Гренадерского корпуса, что его соединение будет переправляться у Ново-Александрии. Приказывалось выбрать, кроме предмостного укрепления (плацдарма) впереди переправы, позицию для передовых частей на 1 - 2 бригады и поручить начальнику штаба и корпусному инженеру провести рекогносцировку позиции, а также укрепить опорные пункты.
20 сентября А. Е. Эверт рекомендовал командиру Гренадерского корпуса ускорить переправу. Но через три часа он был вынужден, по указанию главкома, телеграфировать комкору: «... задержать не переправившиеся цельные части на правом берегу».
5. Командир Гренадерского корпуса генерал от артиллерии И. И. Мрозовский.
Командарм приказал предмостную позицию укрепить и упорно оборонять. 21 сентября А. Е. Эверт приказал И. И. Мрозовскому взять в свое ведение все переправы у Ново-Александрии, а саперов использовать для возведения предмостного укрепления.
18 сентября 16-й армейский корпус получил приказ готовиться к переправе у Казимержа. С 20 сентября прибывающие один за другим три (9-й, 8-й и 3-й) понтонных батальона должны были навести мост. Но затем было решено мост у Казимержа убрать (организовав пассивную оборону на правом берегу Вислы), а работы по возведению предмостного укрепления для будущего моста - продолжать. 16-й корпус должен был, кроме Казимержа, подготовить и другие пункты для наведения понтонного моста.
Командир 16-го корпуса считал возможным, при наличии трех понтонных батальонов, навести два моста в течение 12 часов – один понтонный и другой - смешанный.
6. Командир 16-го армейского корпуса генерал от инфантерии П. А. Гейсман.
Т. к. главнокомандующий высказал командарму-4 опасение по поводу втягивания его корпусов в частные бои, А. Е. Эверт не взял на себя окончательное решение по подготовке плацдармов на левом берегу - отказавшись от наиболее правильного в данной обстановке решения и ограничившись занятием предмостного укрепления
Руководить организацией переправ через Вислу и предмостных укреплений должен был инженер генерал-майор С. П. Лебедев, в распоряжение которого армия предоставляла свои саперные батальоны. А еще до этого командарм приказал приступить к сбору плавсредств, заготовке бревен и досок. Коменданту Ивангородской крепости было приказано строить два судовых моста у Ново-Александрии и организовать паром из 6 пароходов. Было приказано подготовить один мост у Голомб. Но вместо последнего А. В. Шварц построил 4 пристани: 1) для 1 парома на 50 человек или 16 подвод; 2) для парома на 250 человек; 3) для 1 шаланды на 250 человек и 4) для 3-х пароходов на 400 человек - всего в один рейс у Голомб можно было переправить 1400 человек за 45 минут.
7. На берегу Вислы. Нива. 1915. № 9. Из библиотеки автора
Уже 20 сентября 1 мост у Ново-Александрии был закончен, и настилался 2-й - пешеходный.
К 23 сентября имелось уже 3 моста (в том числе железнодорожный) в Ивангороде, 4 вышеуказанные пристани у Голомб, судовой и пешеходный мосты у Ново-Александрии. Имелись также паром у Ново-Александрии и понтонный мост у Казимержа.
25 сентября штаба фронта распорядился отправить 3-й понтонный батальон к Гура-Кальвария - в 5-ю армию.
Когда 26 сентября решили осуществлять переправу и у Павловице, из крепости туда был послан пароход с паромом и начата постройка моста - последний был закончен в ночь на 29 сентября.
Активно готовились к переправе и корпуса 4-й армии. Так, по просьбе командования 3-го Кавказского корпуса 19 сентября из Киева в Ивангород были высланы по 200 поплавков Полянского – в расчете на каждую саперную роту.
8. Командир 3-го Кавказского армейского корпуса генерал от артиллерии В. А. Ирманов, герой Козеницких боев. Рисунок акад. М. Рундальцева. Летопись войны 1914 г. № 15. Из библиотеки автора.
Офицеры Генерального штаба 3-го Кавказского корпуса начали рекогносцировку обоих берегов Вислы, а затем, совместно с корпусным инженером, и русла реки.
Лучшими местами для переправ были признаны: Сверже Гурне, у Холендры, у Павловице и у Рычивол. Все имевшиеся на реке паромы были взяты крепостью Ивангород, лодок было мало (оставшиеся спрятаны на берегу), броды отсутствовали. Но было обнаружено и использовано 5 барж.
Разведка Вислы от Казимержа до Закржева была организована штабом Гренадерского корпуса. Она выявила ничтожное количество имевшихся плавсредств и материалов для постройки мостов. Обнаруженные 3 баржи еще 17 сентября были отправлены к Ново-Александрии. К 19 сентября, дню переправы авангарда гренадер на левый берег, правый мост у Ново-Александрии был наведен только до половины реки - и авангардный полк перевезен паровым паромом.
А Е. Эверт настаивал на усилении разведки. И 3-й Кавказский корпус действовал у Козенице 3 сотнями Хоперского казачьего полка. Действовала и пешая разведка, а на левом берегу находились сторожевые заставы с пулеметами.
В крепости был захвачен снизившийся германский самолет – он также был использован для разведки.
Гренадерский корпус черпал сведения о противнике от высланных к дер. Жабянке 4 сотен 14-го Оренбургского казачьего полка, от 14-й кавалерийской дивизии (кавкорпуса А. В. Новикова) и от 75-й пехотной дивизии (из Радома). Части последней сообщили о появлении германских бронемашин.
16-й корпус отправил на левый берег пеших разведчиков с пулеметами.
Активно вели разведку Забайкальская казачья бригада и Уральская казачья дивизия.
22 сентября был обнаружен подход трех германских корпусов - севернее, западнее и южнее Радома. Бригаде 75-й дивизии, занимавшей Радом, было приказано, не увлекаясь боем, отходить на Козенице или Ивангород - в зависимости от обстановки.
24 сентября к Ивангороду приблизились немецкие разъезды – к городу подходила группа М. фон Гальвица в составе 20-го армейского и Гвардейского резервного корпусов. Севернее на Варшаву наступала группа А. фон Макензена, а южнее - корпус Р. фон Войрша и австрийская 1-я армия, подпираемая германским 11-м армейским корпусом.
К 25 сентября ясно обозначился подход к фронту 4-й армии на Висле трех германских корпусов. Агентурные сведения, войсковая разведка и опрос пленных позволили установить на фронте армии войска 17-го и 20-го армейских и Гвардейского резервного корпусов.
С 18 часов 27 сентября германская артиллерия начала обстрел передовых позиций и левобережных фортов крепости. Около 15-ти часов по шоссе к Пахна Воля было замечено движение передовых частей противника и колонн пехоты с артиллерией. Около 18-ти часов показались 4 бронемашины, пехота и конница (20 км юго-западнее Казимержа).
К вечеру 28 сентября немцы заняли Бржезницу, Мозелице-Нижние и Сташов. Из последних селений вскоре они были выбиты. Наступление на крепость с юго-запада также было отражено. Начиная с 25 сентября германские аэропланы ежедневно бомбили Ивангород.
Продолжение следует
Близилась середина сентября 1914 г.
Подходила к концу Галицийская операция Юго-Западного фронта и начиналась Первая Августовская операция 1-й и 10-й армий Северо-Западного фронта на левом и правом флангах Русского фронта соответственно. 2-я армия, еще не совсем оправившаяся после «самсоновской» катастрофы, пассивно стояла на р. Нарев.
Польский ТВД постепенно насыщался войсками – его стратегическое значение неуклонно возрастало. Варшава была занята отрядом генерала от инфантерии П. Д. Ольховского (см. Кто отстоял Варшаву), выдвинувшим свою конницу на фронт Влоцлавск-Новорадомск.
Командование Северо-Западного фронта склонялось к мысли оставить Варшаву, оттянув левый фланг фронта под Вельск. Против этого плана восстало командование Юго-Западного фронта. И Ставка последовательно провела два совещания - посвященных решению ключевых стратегических вопросов и состоявшихся 9 и 13 сентября в Холме. На них было принято решение провести перегруппировку к Средней Висле. К Варшаве с Северо-Западного фронта перебрасывалась 2-я армия, а под Ивангород с Нижнего Сана двинулись 4-я, а затем 9-я и 5-я армии. Перед правым флангом Юго-Западного фронта в район Пинчов - Нов. Корчин - Стопница был выдвинут вновь сформированный конный корпус А. В. Новикова.
Еще до получения разведывательных данных от левобережных групп конницы обоих фронтов, Ставка предполагала возможным развитие германцами наступательной операции на левом берегу Вислы - в направлениях на Варшаву и на Ивангород. Это предвидение, подкрепленное агентурными данными, а затем подтвержденное донесениями от конницы обоих фронтов, - полностью оправдалось.
После окончания Восточно-Прусской операции, закончившейся окружением части сил 2-й и вытеснением из Восточной Пруссии 1-й армий Северо-Западного фронта (см Решающая битва Первой мировой. Восточно-Прусская операция 1914 года. О соотношении сил ; Решающая битва Первой мировой. Восточно-Прусская операция 1914 года. Единственная победа - Гумбиннен? Ч. 1 ; Решающая битва Первой мировой. Восточно-Прусская операция 1914 года. Единственная победа - Гумбиннен? Ч. 2 ; Решающая битва Первой мировой. Восточно-Прусская операция 1914 года. О переброске корпусов с Запада ; Решающая битва Первой мировой. Восточно-Прусская операция 1914 года. О потерях. Ч. 1. Северо-Западный фронт; Решающая битва Первой мировой. Восточно-Прусская операция 1914 года. О потерях. Ч. 2. 8-я армия; Решающая битва Первой мировой. Восточно-Прусская операция 1914 года. Главные причины оперативного поражения русских войск ; Решающая битва Первой мировой. Восточно-Прусская операция 1914 года. Подведем итоги), П. фон Гинденбург перебросил основную массу своих корпусов в Силезию - начав наступление к Средней Висле. Цель - угрожая правому флангу и тылу Юго-Западного фронта, оказать помощь австрийцам, потерпевшим поражение в Галицийской битве. Южнее, от Кракова, перешла в наступление и австрийская 1-я армия.
09. 09. 1914 г. главнокомандующий фронтом отдал приказ 4-й армии генерала от инфантерии А. Е. Эверта (в составе Гренадерского, 3-го Кавказского и 16-го армейских корпусов и Уральской казачьей дивизии) 11 сентября начать движение от р. Сан под Ивангород - причем два корпуса должны были быть направлены на Люблин, и оттуда по железной дороге перевезены в Ивангород. Одновременно было сделано распоряжение о передаче всей тяжелой артиллерии и понтонных батальонов из 4-й в 5-ю армию – что указывало на явную недооценку со стороны фронтового командования предстоящей боевой работы 4-й армии на такой серьезной водной преграде как река Висла. Также указывалось на желательность движения Уральской казачьей дивизии по левому берегу Вислы.
1. А. Е. Эверт. Нива. 1914. № 40. Из библиотеки автора
10 сентября главком директивой № 1404 поставил 4-й армии следующие задачи: 1) обеспечить правый фланг и тыл Юго-Западного фронта в случае наступления германцев со стороны р. Нарев; 2) оказать содействие Варшавскому отряду; 3) в случае наступления германцев с запада атаковать их на левом берегу Вислы; 4) «если потребуется непосредственная помощь армиям Северо-Западного фронта, то это исполняется только по получении особого повеления Верховного главнокомандующего». В директиве также было указано, что если во время перемещения армии к Ивангороду обнаружится движение германских войск к Висле на участке Ивангород - Сандомир, то 4-й армии следует действовать в тесном взаимодействии с 9-й армией, обеспечивая правый фланг и тыловые коммуникации последней. Крепость Ивангород подчинялась А. Е. Эверту.
Первоначально А. Е. Эверт наметил расположить свои корпуса в районе Седлец, Гарволин, Луков - фронтом на север. Только один из авангардов планировалось выдвинуть на левый берег Вислы - к Магнушев, для обеспечения переправы.
Для выполнения третьей задачи А. Е. Эверт требовал быстрого наведения на Висле надежного моста и просил у вышестоящего командования 1 - 2 понтонных батальона. Тем более это было актуально при тесном взаимодействии с 9-й армией. Но на эти соображения главком ответил предложением расположить 4-ю армию в районе Казимерж, Ополе, Мотыч - не отрываясь от двух железнодорожных линий.
Тогда А. Е. Эверт свернул корпуса: Гренадерский на Вонвольница и далее в район Казимержа, 16-й армейский в Ополе и 3-й Кавказский армейский - в район Мотыч.
Несмотря на ходатайство о придаче его армии понтонных батальонов, А. Е. Эверт запросил о выделении переправочных мощностей коменданта Ивангорода.
2. Исполняющий обязанности коменданта крепости Ивангород полковник А. В. Шварц (в первом ряду первый справа). Нива. 1914. № 48. Из библиотеки автора
Последний ответил, что 15 барж, лодки и пароход уже забрала 9-я армия, а понтонных батальонов пока нет. Из штаба же фронта 16 сентября А. Е. Эверт получил сообщение о том, что попечением А. В. Шварца будут наведены мосты - в Ново-Александрии и у Голомб; также у Ново-Александрии будет сосредоточено 6 пароходов и один паровой паром обшей грузоподъемностью на 3000 человек.
3. Понтонный мост через Вислу. Великая война в образах и картинах. Вып. 5. Из библиотеки автора
4. Пароходная пристань и мост на р. Висла у Ново-Александрии. Нива. 1915. № 9. Из библиотеки автора
17 сентября главком предполагал высаживать войска в Ивангороде и затем выдвинуть их вперед – в зависимости от обстановки. Но 19 сентября он приказал сосредоточить 4-ю армию на правом берегу р. Вислы - от устья р. Вильги до устья р. Илжанка, прочно обеспечив переправы у Ново-Александрии и Казимержа. При наступлении следовало развернуть 4-ю армию на линии Козенице, Зволень, устье р. Илжанка - с направлением на фронт Опочно, Скаржиско. С юга по правому берегу Вислы подтягивались части 9-й армии.
Корпуса 4-й армии постепенно рокировались вдоль Вислы к северу, первоначально разворачиваясь для пассивной обороны.
А. Е. Эверт решил занять на левом берегу следующее исходное положение: 3-м Кавказским корпусом - в районе Козенице, Ивангород; Гренадерским и 16-м корпусами - закрепиться на линии к югу от линии Ивангородских фортов, в 8 - 10 км от переправ. Это достаточно надежно обеспечивало их от артиллерийского огня противника. 18 сентября командарм сообщал командиру Гренадерского корпуса, что его соединение будет переправляться у Ново-Александрии. Приказывалось выбрать, кроме предмостного укрепления (плацдарма) впереди переправы, позицию для передовых частей на 1 - 2 бригады и поручить начальнику штаба и корпусному инженеру провести рекогносцировку позиции, а также укрепить опорные пункты.
20 сентября А. Е. Эверт рекомендовал командиру Гренадерского корпуса ускорить переправу. Но через три часа он был вынужден, по указанию главкома, телеграфировать комкору: «... задержать не переправившиеся цельные части на правом берегу».
5. Командир Гренадерского корпуса генерал от артиллерии И. И. Мрозовский.
Командарм приказал предмостную позицию укрепить и упорно оборонять. 21 сентября А. Е. Эверт приказал И. И. Мрозовскому взять в свое ведение все переправы у Ново-Александрии, а саперов использовать для возведения предмостного укрепления.
18 сентября 16-й армейский корпус получил приказ готовиться к переправе у Казимержа. С 20 сентября прибывающие один за другим три (9-й, 8-й и 3-й) понтонных батальона должны были навести мост. Но затем было решено мост у Казимержа убрать (организовав пассивную оборону на правом берегу Вислы), а работы по возведению предмостного укрепления для будущего моста - продолжать. 16-й корпус должен был, кроме Казимержа, подготовить и другие пункты для наведения понтонного моста.
Командир 16-го корпуса считал возможным, при наличии трех понтонных батальонов, навести два моста в течение 12 часов – один понтонный и другой - смешанный.
6. Командир 16-го армейского корпуса генерал от инфантерии П. А. Гейсман.
Т. к. главнокомандующий высказал командарму-4 опасение по поводу втягивания его корпусов в частные бои, А. Е. Эверт не взял на себя окончательное решение по подготовке плацдармов на левом берегу - отказавшись от наиболее правильного в данной обстановке решения и ограничившись занятием предмостного укрепления
Руководить организацией переправ через Вислу и предмостных укреплений должен был инженер генерал-майор С. П. Лебедев, в распоряжение которого армия предоставляла свои саперные батальоны. А еще до этого командарм приказал приступить к сбору плавсредств, заготовке бревен и досок. Коменданту Ивангородской крепости было приказано строить два судовых моста у Ново-Александрии и организовать паром из 6 пароходов. Было приказано подготовить один мост у Голомб. Но вместо последнего А. В. Шварц построил 4 пристани: 1) для 1 парома на 50 человек или 16 подвод; 2) для парома на 250 человек; 3) для 1 шаланды на 250 человек и 4) для 3-х пароходов на 400 человек - всего в один рейс у Голомб можно было переправить 1400 человек за 45 минут.
7. На берегу Вислы. Нива. 1915. № 9. Из библиотеки автора
Уже 20 сентября 1 мост у Ново-Александрии был закончен, и настилался 2-й - пешеходный.
К 23 сентября имелось уже 3 моста (в том числе железнодорожный) в Ивангороде, 4 вышеуказанные пристани у Голомб, судовой и пешеходный мосты у Ново-Александрии. Имелись также паром у Ново-Александрии и понтонный мост у Казимержа.
25 сентября штаба фронта распорядился отправить 3-й понтонный батальон к Гура-Кальвария - в 5-ю армию.
Когда 26 сентября решили осуществлять переправу и у Павловице, из крепости туда был послан пароход с паромом и начата постройка моста - последний был закончен в ночь на 29 сентября.
Активно готовились к переправе и корпуса 4-й армии. Так, по просьбе командования 3-го Кавказского корпуса 19 сентября из Киева в Ивангород были высланы по 200 поплавков Полянского – в расчете на каждую саперную роту.
8. Командир 3-го Кавказского армейского корпуса генерал от артиллерии В. А. Ирманов, герой Козеницких боев. Рисунок акад. М. Рундальцева. Летопись войны 1914 г. № 15. Из библиотеки автора.
Офицеры Генерального штаба 3-го Кавказского корпуса начали рекогносцировку обоих берегов Вислы, а затем, совместно с корпусным инженером, и русла реки.
Лучшими местами для переправ были признаны: Сверже Гурне, у Холендры, у Павловице и у Рычивол. Все имевшиеся на реке паромы были взяты крепостью Ивангород, лодок было мало (оставшиеся спрятаны на берегу), броды отсутствовали. Но было обнаружено и использовано 5 барж.
Разведка Вислы от Казимержа до Закржева была организована штабом Гренадерского корпуса. Она выявила ничтожное количество имевшихся плавсредств и материалов для постройки мостов. Обнаруженные 3 баржи еще 17 сентября были отправлены к Ново-Александрии. К 19 сентября, дню переправы авангарда гренадер на левый берег, правый мост у Ново-Александрии был наведен только до половины реки - и авангардный полк перевезен паровым паромом.
А Е. Эверт настаивал на усилении разведки. И 3-й Кавказский корпус действовал у Козенице 3 сотнями Хоперского казачьего полка. Действовала и пешая разведка, а на левом берегу находились сторожевые заставы с пулеметами.
В крепости был захвачен снизившийся германский самолет – он также был использован для разведки.
Гренадерский корпус черпал сведения о противнике от высланных к дер. Жабянке 4 сотен 14-го Оренбургского казачьего полка, от 14-й кавалерийской дивизии (кавкорпуса А. В. Новикова) и от 75-й пехотной дивизии (из Радома). Части последней сообщили о появлении германских бронемашин.
16-й корпус отправил на левый берег пеших разведчиков с пулеметами.
Активно вели разведку Забайкальская казачья бригада и Уральская казачья дивизия.
22 сентября был обнаружен подход трех германских корпусов - севернее, западнее и южнее Радома. Бригаде 75-й дивизии, занимавшей Радом, было приказано, не увлекаясь боем, отходить на Козенице или Ивангород - в зависимости от обстановки.
24 сентября к Ивангороду приблизились немецкие разъезды – к городу подходила группа М. фон Гальвица в составе 20-го армейского и Гвардейского резервного корпусов. Севернее на Варшаву наступала группа А. фон Макензена, а южнее - корпус Р. фон Войрша и австрийская 1-я армия, подпираемая германским 11-м армейским корпусом.
К 25 сентября ясно обозначился подход к фронту 4-й армии на Висле трех германских корпусов. Агентурные сведения, войсковая разведка и опрос пленных позволили установить на фронте армии войска 17-го и 20-го армейских и Гвардейского резервного корпусов.
С 18 часов 27 сентября германская артиллерия начала обстрел передовых позиций и левобережных фортов крепости. Около 15-ти часов по шоссе к Пахна Воля было замечено движение передовых частей противника и колонн пехоты с артиллерией. Около 18-ти часов показались 4 бронемашины, пехота и конница (20 км юго-западнее Казимержа).
К вечеру 28 сентября немцы заняли Бржезницу, Мозелице-Нижние и Сташов. Из последних селений вскоре они были выбиты. Наступление на крепость с юго-запада также было отражено. Начиная с 25 сентября германские аэропланы ежедневно бомбили Ивангород.
Продолжение следует
Автор: Олейников Алексей
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