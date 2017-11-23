Найденный самолётом ВМС США объект не является аргентинской подлодкой

Объект, обнаруженный самолётом ВМС США, не является пропавшей подводной лодкой ВМС Аргентины «Сан-Хуан». Об этом сообщает Sky News со ссылкой на посольство СШАО находке сообщил экипаж патрульного самолета P-8A Poseidon, эксперты исключили возможность того, что обнаруженный объект - пропавшая подлодка. Подлодку разыскивают десятки самолетов и судов, в поиске принимают участие военные из США, Великобритании, Чили и Бразилии.Тем временем, Министерство обороны России по поручению Владимира Путина направляет в район поиска мобильную группу российских военных моряков, оснащенных батискафом "Пантера плюс". В район поиска они могут прибыть в течение суток. Об этом заявил бывший командующий Черноморским флотом адмирал Владимир Комоедов.Субмарина пропала 15 ноября, на ее порту находятся 44 члена экипажа. Телеканал уточняет, что запас кислорода на подлодке рассчитан на семь дней, соответственно, если лодка не всплывала на поверхность, он подходит к концу.Ранее поступали сообщения о возможном обнаружении лодки, однако все сигналы, которые указывали на предполагаемое местоположение лодки, оказались ложными