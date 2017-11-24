"Бояре плохие", или Почему нельзя игнорировать точки общественной напряжённости

Не так много времени остаётся до того момента, когда кандидаты (партийные, беспартийные и околопартийные) вступят в предвыборную гонку по-настоящему – с регистрацией, лозунгами, эфирами. А там составчик ещё тот... От Собчак и Кати Гордон до радетеля народных интересов г-на Полонского. Это, естественно, ещё помимо «гигантов оппозиции» Геннадия Зюганова и Владимира Жириновского, по сути, превратившихся в глав этаких сегментов надпартийной правящей структуры – вроде оппозиция, но она ж такая парламентская – «все побежали, и я побежал».При этом граждане прекрасно понимают, что главный кандидат, хотя официально о вхождении в гонку ещё не объявил, имеет заведомо гигантское рейтинговое преимущество над всеми теми, кто в итоге на кандидатских дорожках окажется. Понимают это и те люди, которых сам главный кандидат называет «партнёрами». Проведя собственный анализ, «партнёры» сообразили, что год 2018-й не тот вариант, когда нужно вбухивать сотни миллионов «зелени» во внесистемно-оппозиционного кандидата, ибо если тому и удастся оказаться в итоговом списке соискателей, то это лишь чисто статистически. А просто для «галочки» партнёры работать не привыкли. Им нужен результат.Потому выбранная стратегия, как предполагается, будет заключаться в действиях от обратного: не в финансовой и информационной поддержке «своего» кандидата, а финансовой и информационной поддержке и раскрутке антирейтинга кандидата «главного».На данный момент идёт тактическая игра между Кремлём и «партнёрами», в которой одна сторона тянет время, стараясь максимально поздно заявить о выдвижении, а другая находится в режиме ожидания и экономии средств, чтобы не допустить фальстарта. И можно предположить, что как только о выдвижении главного кандидата будет объявлено официально – «партнёрская программа» начнёт использование механизмов реализации.Все службы статистического мониторинга приводят данные о более чем убедительных президентских рейтингах Владимира Путина. Казалось бы, это автоматически отцепляет все возможности зарубежных «доброжелателей» повлиять на исход выборов в России. Однако подготовка «доброжелателей» такова, что год 2018-й встречается им в режиме «получится – замечательно, не получится – перейдём в новый цикл с прицелом на 2024-й с полученным багажом». Другими словами, игра в долгосрочную (среднесрочную).При этом политтехнологи действующего президента по определению не могут не понимать того, что «партнёрам» есть, за что зацепиться в плане попыток рейтингового подрезания. Как не могут не понимать и того, что на фоне очевидных геополитических побед, добытых Россией при президенте Владимире Путине, есть в стране, мягко говоря, и немалое число нерешённых проблем.Вполне понятно, что в эти самые болевые точки и решат наносить удары те, кто хочет, если можно так выразиться, поработать над снижением электорального авторитета Владимира Путина. И если президентская команда действительно намерена таким ударам эффективно противостоять, то вряд ли нужно предвыборную кампанию строить на тезисе «У нас всё замечательно, а если кто-то увидел серьёзные проблемы, то он подлец и вообще представитель пятой колонны».Так какие точки социальной напряжённости в стране имеются, и в каких из них по-прежнему идёт концентрация общественного негатива по целому ряду причин? Одна из таких точек – недоверие местному чиновничьему аппарату, пресловутым чиновникам на местах. Это проявляется в ходе любой Прямой линии с президентом. Подавляющее большинство звонков, СМС, видеообращений, вопросов через соцсети – то, что может и должно решаться на местах.К сожалению, при построении строгой вертикали власти что-то всё-таки пошло не так, и нет той стройности и монолитности, когда проблемы с осыпающейся штукатуркой в подъезде будет решать не президент, а представитель управляющей компании или ответственный за услуги ЖКХ чиновник в районной (окружной администрации). Понятно, что люди частенько сами стараются объявить о своих проблемах погромче, «прыгая через головы и должности». Но так это вопрос именно доверия тем, кто в вертикаль пытается встроиться или уже встроился на том или ином иерархическом уровне. Мало того, это вопрос ещё и ответственности тех, кто взялся делать жизнь рядового гражданина в отдельно взятом городе или селе лучше – по собственному как бы желанию. Их туда за уши никто не тащил, а потому, уж если сами взялись, то самим и отвечать полагается.Крайне болезненная точка – фактическое отсутствие персональной ответственности во власти даже за самые серьёзные ошибки. Чаще всего лицо, ответственное за явный просчёт «в лучшем случае» получает выговор, а то и вовсе переводится на должность с меньшей «головной болью», но с большей финансовой обеспеченностью. Нашкодил в одном углу – переходи-ка в другой угол и делай опять что хочешь...В этом же списке борьба с коррупцией. По факту она вроде как ведётся – под следствие попадают мэры, губернаторы и даже министры.Отдельные лишаются своих должностей. Но вот незадача – проходит месяц, второй, третий, год, второй, третий – и уже само понимание ответственности размывается этим явно затянувшимся временем. Одни отделываются перемыванием косточек в СМИ, другие – штрафом, в тысячи раз меньшим нанесённого ущерба, третьи – условным сроком и помилованием. Это вызывает волну возмущения в обществе, но волна схлынет – и всё остаётся, по сути, в прежнем формате. Лишнее раздолье для тех самых «партнёров» и их всевозможных прихвостней, которые на всех углах кричат об отсутствии результатов в борьбе с коррупцией. И их можно хоть десять раз обозвать прихвостнями «вашингтонского обкома», но ведь сами же даём повод. Или это так сложно признать, пытаясь убедить самих себя, что бороться с коррупцией – это вообще «не наше»... Или в этом власть себя убедила настолько, что происходящее всерьёз воспринимает в качестве антикоррупционных мер.Точка напряжённости – законы и их исполнение. Законы у нас не для всех, и это факт. Буква закона, а точнее отношение к ней, может напрямую зависеть от количества и величины звёзд на погонах, от числа этажей в особняке или от степени родства с тем или иным слугой народа.Перечислять, на самом деле, всё это можно долго. Как можно долго перечислять и то, что за последние годы в стране было сделано по-настоящему замечательного. Важно, чтобы претенденты на президентский пост точки социальной напряжённости не пытались загородить успехами и не просто держали эти точки на карандаше, но и предпринимали меры по, если так можно выразиться, деэскалации. Ведь бесконечно тащить шлейф из тезисов «бояре плохие» и «а вот 25 назад было намного хуже, а 125 лет назад – ещё хуже» невозможно по определению, даже если это многим кажется очень удобно. Ведь у «партнёров» на всё это нюх собачий – если порядок периодически не наводить самим, то уже «по-соседски» подкинут такого мусора, что в итоге не разгрести уже при всём коллективном желании. История учит.