17:07 24 ноября

"Бояре плохие", или Почему нельзя игнорировать точки общественной напряжённости

Не так много времени остаётся до того момента, когда кандидаты (партийные, беспартийные и околопартийные) вступят в предвыборную гонку по-настоящему – с регистрацией, лозунгами, эфирами. А там составчик ещё тот... От Собчак и Кати Гордон до радетеля народных интересов г-на Полонского. Это, естественно, ещё помимо «гигантов оппозиции» Геннадия Зюганова и Владимира Жириновского, по сути, превратившихся в глав этаких сегментов надпартийной правящей структуры – вроде оппозиция, но она ж такая парламентская – «все побежали, и я побежал».

"Бояре плохие", или Почему нельзя игнорировать точки общественной напряжённости


При этом граждане прекрасно понимают, что главный кандидат, хотя официально о вхождении в гонку ещё не объявил, имеет заведомо гигантское рейтинговое преимущество над всеми теми, кто в итоге на кандидатских дорожках окажется. Понимают это и те люди, которых сам главный кандидат называет «партнёрами». Проведя собственный анализ, «партнёры» сообразили, что год 2018-й не тот вариант, когда нужно вбухивать сотни миллионов «зелени» во внесистемно-оппозиционного кандидата, ибо если тому и удастся оказаться в итоговом списке соискателей, то это лишь чисто статистически. А просто для «галочки» партнёры работать не привыкли. Им нужен результат.


Потому выбранная стратегия, как предполагается, будет заключаться в действиях от обратного: не в финансовой и информационной поддержке «своего» кандидата, а финансовой и информационной поддержке и раскрутке антирейтинга кандидата «главного».
На данный момент идёт тактическая игра между Кремлём и «партнёрами», в которой одна сторона тянет время, стараясь максимально поздно заявить о выдвижении, а другая находится в режиме ожидания и экономии средств, чтобы не допустить фальстарта. И можно предположить, что как только о выдвижении главного кандидата будет объявлено официально – «партнёрская программа» начнёт использование механизмов реализации.

Все службы статистического мониторинга приводят данные о более чем убедительных президентских рейтингах Владимира Путина. Казалось бы, это автоматически отцепляет все возможности зарубежных «доброжелателей» повлиять на исход выборов в России. Однако подготовка «доброжелателей» такова, что год 2018-й встречается им в режиме «получится – замечательно, не получится – перейдём в новый цикл с прицелом на 2024-й с полученным багажом». Другими словами, игра в долгосрочную (среднесрочную).

При этом политтехнологи действующего президента по определению не могут не понимать того, что «партнёрам» есть, за что зацепиться в плане попыток рейтингового подрезания. Как не могут не понимать и того, что на фоне очевидных геополитических побед, добытых Россией при президенте Владимире Путине, есть в стране, мягко говоря, и немалое число нерешённых проблем.

Вполне понятно, что в эти самые болевые точки и решат наносить удары те, кто хочет, если можно так выразиться, поработать над снижением электорального авторитета Владимира Путина. И если президентская команда действительно намерена таким ударам эффективно противостоять, то вряд ли нужно предвыборную кампанию строить на тезисе «У нас всё замечательно, а если кто-то увидел серьёзные проблемы, то он подлец и вообще представитель пятой колонны».

Так какие точки социальной напряжённости в стране имеются, и в каких из них по-прежнему идёт концентрация общественного негатива по целому ряду причин? Одна из таких точек – недоверие местному чиновничьему аппарату, пресловутым чиновникам на местах. Это проявляется в ходе любой Прямой линии с президентом. Подавляющее большинство звонков, СМС, видеообращений, вопросов через соцсети – то, что может и должно решаться на местах.

К сожалению, при построении строгой вертикали власти что-то всё-таки пошло не так, и нет той стройности и монолитности, когда проблемы с осыпающейся штукатуркой в подъезде будет решать не президент, а представитель управляющей компании или ответственный за услуги ЖКХ чиновник в районной (окружной администрации). Понятно, что люди частенько сами стараются объявить о своих проблемах погромче, «прыгая через головы и должности». Но так это вопрос именно доверия тем, кто в вертикаль пытается встроиться или уже встроился на том или ином иерархическом уровне. Мало того, это вопрос ещё и ответственности тех, кто взялся делать жизнь рядового гражданина в отдельно взятом городе или селе лучше – по собственному как бы желанию. Их туда за уши никто не тащил, а потому, уж если сами взялись, то самим и отвечать полагается.

Крайне болезненная точка – фактическое отсутствие персональной ответственности во власти даже за самые серьёзные ошибки. Чаще всего лицо, ответственное за явный просчёт «в лучшем случае» получает выговор, а то и вовсе переводится на должность с меньшей «головной болью», но с большей финансовой обеспеченностью. Нашкодил в одном углу – переходи-ка в другой угол и делай опять что хочешь...
В этом же списке борьба с коррупцией. По факту она вроде как ведётся – под следствие попадают мэры, губернаторы и даже министры.

Отдельные лишаются своих должностей. Но вот незадача – проходит месяц, второй, третий, год, второй, третий – и уже само понимание ответственности размывается этим явно затянувшимся временем. Одни отделываются перемыванием косточек в СМИ, другие – штрафом, в тысячи раз меньшим нанесённого ущерба, третьи – условным сроком и помилованием. Это вызывает волну возмущения в обществе, но волна схлынет – и всё остаётся, по сути, в прежнем формате. Лишнее раздолье для тех самых «партнёров» и их всевозможных прихвостней, которые на всех углах кричат об отсутствии результатов в борьбе с коррупцией. И их можно хоть десять раз обозвать прихвостнями «вашингтонского обкома», но ведь сами же даём повод. Или это так сложно признать, пытаясь убедить самих себя, что бороться с коррупцией – это вообще «не наше»... Или в этом власть себя убедила настолько, что происходящее всерьёз воспринимает в качестве антикоррупционных мер.

Точка напряжённости – законы и их исполнение. Законы у нас не для всех, и это факт. Буква закона, а точнее отношение к ней, может напрямую зависеть от количества и величины звёзд на погонах, от числа этажей в особняке или от степени родства с тем или иным слугой народа.

Перечислять, на самом деле, всё это можно долго. Как можно долго перечислять и то, что за последние годы в стране было сделано по-настоящему замечательного. Важно, чтобы претенденты на президентский пост точки социальной напряжённости не пытались загородить успехами и не просто держали эти точки на карандаше, но и предпринимали меры по, если так можно выразиться, деэскалации. Ведь бесконечно тащить шлейф из тезисов «бояре плохие» и «а вот 25 назад было намного хуже, а 125 лет назад – ещё хуже» невозможно по определению, даже если это многим кажется очень удобно. Ведь у «партнёров» на всё это нюх собачий – если порядок периодически не наводить самим, то уже «по-соседски» подкинут такого мусора, что в итоге не разгрести уже при всём коллективном желании. История учит.
Автор: Володин Алексей

Использованы фотографии: denvegana.livejournal.com
31

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 53

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Altona Сегодня, 12:06
    А главный кандидат специально стены плача открывает, в Ельцин-центр ездит, бабушке Наине что-то там дарит, памятники царям открывает, мальчиков и девочек из Нового Уренгоя в бундестаг посылает, Россию в ВТО затянул? Это ему тоже партнеры так делать подсказывают?
    Altona
    1. сибиралт Сегодня, 14:11
      В новой России президенты: теннисист, бадминтонщик, дзюдоист. Может выбрать прыгуна с шестом? belay
      сибиралт
      1. Анатоль Клим Сегодня, 15:51
        Цитата: сибиралт
        Может выбрать прыгуна с шестом?

        Есть вратарь на примете, и список послужной достойный yes
        Анатоль Клим
      2. vik669 Сегодня, 16:52
        А может одолжить у "братанов" боксёра на время пока там не майданят!
        vik669
  2. astronom1973n Сегодня, 12:13
    Цитата: Altona
    А главный кандидат специально стены плача открывает, в Ельцин-центр ездит, бабушке Наине что-то там дарит, памятники царям открывает, мальчиков и девочек из Нового Уренгоя в бундестаг посылает, Россию в ВТО затянул? Это ему тоже партнеры так делать подсказывают?

    А какая кандидатура по Вашему мнению достойна к должности президента РФ? Фамилию если можно.И чем эта "кандидатура" сейчас уже лучше нынешнего главы и какова перспектива развития страны при ее правлении.Спасибо.
    astronom1973n
    1. Нонна Сегодня, 12:23
      Цитата: astronom1973n
      А какая кандидатура по Вашему мнению достойна к должности президента РФ? Фамилию если можно.И чем эта "кандидатура" сейчас уже лучше нынешнего главы и какова перспектива развития страны при ее правлении.Спасибо.


      Если бы Путин не цеплялся так за власть, то давно бы подготовил себе преемника. но именно власть затягивает, а не богатство. Страна начинает тяготиться им, его время уходит. Если он так не может расстаться с должностью Президента, то со всем Правительством пора прощаться
      Нонна
      1. СкептикЦиник Сегодня, 15:06
        Цитата: Нонна
        Если бы Путин не цеплялся так за власть, то давно бы подготовил себе преемника. но именно власть затягивает, а не богатство

        Все за вас должны сделать, так зачем вы сами нужны? За вас подумать за вас решить, за вас сделать, по сути за вас выбрать. Так на что вы сами способны? сходить на работу наверное и все. Возможно так только потому что президент подстроил вертикаль власти бод себя,возможно для такой большой страны нужно больше, значительно больше контроля за властью снизу, а не с самого верха. Но строительство гражданского общества отвергнуто как не соответствующее менталитету. Теперь имеем то, что имеем.
        СкептикЦиник
      2. 34 регион Сегодня, 16:30
        Нонна Сегодня, 12:23. Останется Путин или нет? Что его привлекает в его работе? Что такое власть? Власть это исполнение своих желаний. Каждый читатель на месте Путина или на месте где возможно исполнение их желаний держался бы за это место. И я не исключение. Я думаю Путина это привлекает и нравится. Поэтому на вопрос, останется Путин или нет, можно ответить что останется. Путин уже старый? Тут недавно в одной стране арестовали 93-х летнего президента. Так что Путин по меркам политики ещё пацан. Если считать срок президентства 2018-го последним сроком Путина, то Путин в этот срок должен выложится по максимуму. Учитывая его тягу к монархизму, должны укрепить свои позиции бояре. Для Путина бояре, залог стабильности. Но у наших бояр есть слабое место. Это их яйца на Западе. Если эти яйца начнут давить, то возможна ситуация февраля 1917-го. Ему могут сделать предложение от которого он не сможет отказаться. Предложение могут сделать свои бояре, но петь они будут с чужого голоса. Выборы 2018 это не просто выборы президента. Это выбор линии поведения правительства России. Или окончательно сдать Россию, или сбросить ярмо и вести независимую политику.
        34 регион
    2. solzh Сегодня, 12:30
      А какая кандидатура по Вашему мнению достойна к должности президента РФ? Фамилию если можно.

      Нельзя назвать фамилию, если нет кандидата такого. А нет кандидата потому, что существующая власть, не даёт возможности выдвинуться в политику людям (патриотам настоящим, а не типа либероидов) которые их не устраивают. В настоящее время в политику допускают всех, Собчак, Навальный, кроме патриотов отличных от единой России.
      solzh
      1. kotvov Сегодня, 13:59
        Нельзя назвать фамилию, если нет кандидата такого ,,
        ну хотя бы попробовать кто-то желает? https://www.leftfront.org/candidate2018/
        мое мнение-путин,возможно,это исторический отрезок,который страна прожила.
        kotvov
      2. turbris Сегодня, 15:41
        Ну вот тут я с вами не согласен, кто мешает КПРФ вместо заранее непроходного Зюганова выдвинуть другую кандидатуру? А в ЛДПР, кроме Жириновского больше никого нет? Сейчас еще Явлинского выдвинут от демократических сил, почему так происходит? Выдвигают заранее непроходных кандидатов? А где эти "настоящие патриоты", как вы выразились, они в каких партиях состоят? Если не состоят, то почему не организовались в партию или организовались, но не могут набрать голосов? Тогда нечего кивать на власть, не допускают их, кто не допускает?
        turbris
      3. Krasnodar Сегодня, 15:54
        Цитата: solzh
        А какая кандидатура по Вашему мнению достойна к должности президента РФ? Фамилию если можно.

        Нельзя назвать фамилию, если нет кандидата такого. А нет кандидата потому, что существующая власть, не даёт возможности выдвинуться в политику людям (патриотам настоящим, а не типа либероидов) которые их не устраивают. В настоящее время в политику допускают всех, Собчак, Навальный, кроме патриотов отличных от единой России.

        Чем, по Вашему мнению, патриот отличается от либерала?
        При Путине территория РФ увеличилась на один милый полуостров. Патриотично, не?
        Рубль стал конвертируемой валютой. Патриотично - мы на карте.
        Россия восстановила своё геополитическое влияние в мире, причём на БВ она делает это много лучше СССР - в РФ на координацию действий приезжает глава страны члена НАТО, премьер враждебного во времена Союза Израиля, теократ из Ирана и король самой важной страны правоверных. Супер патриотично - без России на БВ ничего не решается.
        Внутренние дела - пенсия мизерная, но платится регулярно, медицина о т с т о й, но таковой она была и при Союзе, личная безопасность гражданина повышена в разы по сравнению с 90-ми, молодёжь рвётся в армию (чтобы потом иметь возможность работать в ФСБ / СК, но все же),
        спорт набирает популярность, при чем не так, как в СССР - потому что кроме спорта было не фиг делать ... Тоже не патриотично?
        Я бы хотел прочесть Ваши критерии патриотичной власти.
        Интересно.
        Krasnodar
        1. solzh Сегодня, 16:13
          Чем, по Вашему мнению, патриот отличается от либерала?
          При Путине территория РФ увеличилась

          А Путин либерал? Не знал. Я думал он державник.
          Я бы хотел прочесть Ваши критерии патриотичной власти.

          Мне нравится сайт opoccuu.com это патриотический сайт. Там перечислен критерий кто мы, за что мы, против чего мы.
          Мы против - Гомосексуализма; Феминизма; Абортов; Проституции; Порнографии; Пьянства; Наркомании, игромании и любой мании; Демократии; Толерантности; Чревоугодия; Нездоровой пищи; Разобщённости славянских народов; Доминирования доллара
          Мы за - Семейные ценности; Повышение рождаемости; Общественную нравственность; Правильное питание; Здоровый образ жизни; Повышение уровня образования; Дисциплину; Единоначалие; Называние вещей своими именами; Смертную казнь; Конфискацию имущества; Государственное единство всех славян; Суверенную денежную единицу.
          От себя добавлю - против капитализма (свободной рыночной экономики); за Сталинизм.
          Ваша очередь hi
          Я бы хотел прочесть Ваши критерии патриотичной власти.
          solzh
          1. Krasnodar Сегодня, 16:47
            Объяснили. Толково и ясно.
            Мои кретерии патриотичной власти намного проще и умещаются в одну фразу:
            Стабильное повышение благосостояния граждан при постоянно растущей обороноспособности страны.
            Какой при этом строй, т.е. социализм с правом предпринимательства и законодательной защитой частной собственности, чи дикий капитализм с государственной гарантией хорошей пенсии и медицины - мне не важно.
            Krasnodar
    3. Greenwood Сегодня, 13:13
      Цитата: astronom1973n
      А какая кандидатура по Вашему мнению достойна к должности президента РФ?
      В 99-ом Путина тоже никто не знал, и никто бы точно не называл его как наиболее достойного кандидата. Тогда народ больше к Зюганову тяготел, который ещё не приелся. Это не помешало Собчаку и Березовскому вытащить никому неизвестного Путина из Питера, и дав порулить на нескольких ведущих должностях, рекомендовать Ельцину на должность кандидата в президенты.
      Цитата: astronom1973n
      чем эта "кандидатура" сейчас уже лучше нынешнего главы и какова перспектива развития страны при ее правлении
      А чем кандидатура Путина была перспективнее в 99-ом на взгляд обывателя? Чем таким Путин успел отметиться? Показушным пролётом на истребителе в Чечню? Фразой "мочить в сортире"?!
      Greenwood
      1. Голован Джек Сегодня, 13:22
        Цитата: Greenwood
        Чем таким Путин успел отметиться? Показушным пролётом на истребителе в Чечню? Фразой "мочить в сортире"?!

        Это уже неизлечимо request
        Голован Джек
        1. Greenwood Сегодня, 13:27
          Поясните, любезнейший. Фактами пожалуйста, фактами.
          Greenwood
          1. Голован Джек Сегодня, 13:51
            Цитата: Greenwood
            Фактами пожалуйста, фактами

            Говорю же, бесполезно. "Не в коня".

            А опровергать Ваши заведомо, кхм... неверные утверждения - слуга покорный...

            На небе 8761538979278 звезд. Опровергните wink
            Голован Джек
            1. solzh Сегодня, 15:03
              hi В нашей галактике существует примерно от 100 до 400 миллиардов звезд. По версии телескопа «Хаббл», сейчас найдено около 100 миллиардов галактик, и считается, что вскоре их будет найдено еще 100 миллиардов. Нашу галактику традиционно признают средней по количеству вмещаемых звезд — существуют объекты и крупнее, и меньше размером.
              Давайте воспользуемся известными числами и подсчитаем количество звезд на небе вместе. У нас есть 100 миллиардов галактик, в каждой из которых содержится 100–400 миллиардов звезд. Умножим 10 в одиннадцатой степени на 10 в одиннадцатой степени — получается 10 в двадцать второй степени звезд, 10000000000000000000000 звезд на небе. И это только минимальная оценка! Если галактик или звезд окажется больше, число вырастет на порядки.
              Взято мной отсюда: http://spacegid.com/skolko-zvezd-na-nebe.html
              wink
              solzh
    4. Оверлок Сегодня, 16:07
      Увы, но выбор-то у нас сейчас небольшой: или путинские суверенные воры в Кремле, которые хотя бы ради своей шкуры вынуждены спасать и страну, или компрадоры с Болотной, которые уже с 90-х продают страну в розницу, а из Кремля продадут оптом и вместе с Кремлём
      Оверлок
    5. Стропорез Сегодня, 17:00
      Цитата: astronom1973n
      А какая кандидатура по Вашему мнению достойна к должности президента РФ? Фамилию если можно.И чем эта "кандидатура" сейчас уже лучше нынешнего главы и какова перспектива развития страны при ее правлении.

      Ни фига се !!! wassat Коллега, в инет голосовалках есть такой персонаж "Северный олень"-пока он в лидерах президентской гонки.
      Цитата: astronom1973n
      Спасибо.

      Пожалуйста!
      Стропорез
  3. Altona Сегодня, 12:33
    Цитата: astronom1973n
    А какая кандидатура по Вашему мнению достойна к должности президента РФ? Фамилию если можно.И чем эта "кандидатура" сейчас уже лучше нынешнего главы и какова перспектива развития страны при ее правлении.Спасибо.

    ------------------------------------------
    Насчет "кандидатур". Если брать из того списка, который формируется к выборам сейчас, то наверное такой кандидатуры мы не найдем. Левый фланг у нас все еще представляет Геннадий Андреевич и больше никто. Он системная оппозиция и вписан туда существующим режимом. Его сильно подрезанный рейтинг вызван тем, что электорально недовольных оттянули в сторону Жириновского, который якобы "за бедных и за русских". Попутно оплевывают советский период, чтобы никто особо им не интересовался и считал бы марксизм неудачной теорией. В других комментариях я писал и подчеркивал, что формально у нас идеология запрещена, но на самом деле в открытую беснуется махровый либерализм и черносотенная идеология(за веру, царя и отечество без жидов и коммунистов), которая преподносится под соусом "любви к России", "примирения белых и красных, за счет красных" и так далее. Власть четко вычищает левый фланг, хотя запрос на возврат к левой идеологии есть и он большой. Но у нас в институтах сейчас исторический материализм и диалектику не учат, философских законов не знают, все пытаются делать "сопоставлением фактов" на пальцах и вбрасыванием устойчивых пропагандистских штампов про "кровавый сталинский гулаг". Поэтому многие тут на сайте, болея черносотенным патриотизмом, искренне задают такие вопросы как ваш. Надеюсь, что ответил на ваш вопрос. Цитатами из Ленина и Сталина о буржуазной демократии сорить не буду, их найдете сами, ими весь интернет утыкан.
    Altona
    1. Altona Сегодня, 12:51
      И насчет Коли из Нового Уренгоя. Своим грантовым спичем про "так называемый Сталинградский котел" и "не хотевшего воевать георга рау" он просветил многие вещи, которые раньше проходили косвенно. Из-за чего все-таки затевался весь перестроечный цирк с войной и базаром. А затевалось это все из-за того, чтобы газ, нефть и другие богатства недр перешли под контроль олигархов, а все остальное было просто бонусом. Сейчас видно, что отовсюду торчат уши "Газпрома", который лживо именует себя "национальным достоянием", который спонсирует спортсменов, либеральных историков, лицемерные и пошлые передачи, но не профинансировал ничего патриотического.
      Altona
      1. Sovetskiy Сегодня, 13:08
        Цитата: Altona
        но не профинансировал ничего патриотического

        Как же? А рекламу:" Газпром-национальное достояние"? Правда скромно умолчал, что достояние это всего 0,1% населения).
        Sovetskiy
    2. Greenwood Сегодня, 13:20
      Цитата: Altona
      Левый фланг у нас все еще представляет Геннадий Андреевич и больше никто. Он системная оппозиция и вписан туда существующим режимом. Его сильно подрезанный рейтинг вызван тем, что электорально недовольных оттянули в сторону Жириновского, который якобы "за бедных и за русских".
      Жириновский уже отметился несколькими нелепыми лозунгами вроде "доллар по 60 копеек" и в очередной раз продемонстрировал, насколько реально ему нужна победа на выборах. Ответ: нафиг не нужна, ему вполне комфортно сидеть в оппозиции, занимать должность депутата Госдумы и при этом красиво балаболить, не неся ответственность.
      Что касается Зюганова, надеюсь, у него хватит силы воли уйти в сторону и выставить другого, более молодого и энергичного кандидата. Только тогда у КПРФ есть шанс поднять популярность в глазах народа. И по хорошему, им бы объединиться со справедливоросами, поскольку по сути программы партий одинаковы.
      Про кандидатуру Путина лучше промолчу. Тут слов нет, одни маты...
      Greenwood
    3. turbris Сегодня, 15:49
      Странный какой-то ответ на вопрос, нет фамилии кандидата в президенты из-за того, что у нас в институтах исторический материализм и диалектику не учат, философских законов не знают - вы сами то, понимаете о чем пишите? Вам задали прямой вопрос, если вам не нравится главный кандидат, то назовите фамилию того, кто вам нравится, а вы опять в кусты.
      turbris
    4. Стропорез Сегодня, 17:06
      Цитата: Altona
      Насчет "кандидатур". Если брать из того списка, который формируется к выборам сейчас, то наверное такой кандидатуры мы не найдем.

      Не перестану повторять- Павел Грудинин!
      Стропорез
  4. vladimirvn Сегодня, 13:08
    Точки общественной напряженности игнорировать действительно нельзя. Вот только точки выбираются почему то не те. К.Райкин, руководитель частного театра поплакался, на недостаток средств. ВВП из собственного фонда и выдал ему 500 лямов. am
    Власть боится не народа. Она боится выращенной ею элиты.
    vladimirvn
    1. vladimirvn Сегодня, 13:52
      Гимн нашей "элиты":
      .."Путин страшный, очень страшный, я его боюсь,
      Я почти привык, но каждый раз в штаны мочусь.
      Я вагонами ворую, как пчела тружусь,
      И при этом все сильнее Путина боюсь!.."
      vladimirvn
  5. Nix1986 Сегодня, 13:46
    Если будет такая опция, то поставлю галку напротив "против всех", нет реально ни одного кандидата, который хотя бы на 50% радел о пользе государству и народу, его населяющему. Зюганова и прочих клоунов, а также карманного опозиционера Навального в счет не беру.
    Nix1986
  6. Старый Хрен Сегодня, 13:57
    Опять начались эти мантры про "незаменимость луноликого". Он пришел во власть полковником, в России сейчас десятки тысяч полковников действующих и в отставке. Почему бы не выбрать среди них? Масса достойнейших кандидатур. А подполковников сколько? А майоров с капитанами? Дивизии. Вот кого надо на царство. А вы все бредите, что замены нет. Не верю!
    P.S. А решать все будет полвзвода олигархов. Ну, если конечно, настоящие полковники и подполковники не проснутся.
    Старый Хрен
  7. Инок Сегодня, 14:08
    Раньше был вождь "краснокожих", теперь вождь "толстокожих", а нужен вождь России и всех ее народов.
    Инок
  8. Лесс Сегодня, 14:08
    Судя по комментам, я тут в меньшинстве окажусь, но тем не менее... Я на выборы пойду и голосовать буду... да-да, именно за главного кандидата) Или за того, на кого он укажет. А преемника он себе подготовит. Время у него ещё будет) Зюганов, Жириновский? Их время прошло, пусть дадут дорогу молодым..., но ведь не дадут. Явлинский? Ну это ж не серьёзно, чесслово. Остальная массовка, которая пропиариться решила за счёт выборов? Нет уж, нет уж... Есть пара человек за которых я бы отдал голос, но они ж на выборы не пойдут. Они и так в команде "главного кандидата" работают. И работают именно как команда, поэтому и не пойдут. Да и не время сейчас лидера менять или политику страны в другую сторону поворачивать, ничем хорошим это не закончится. Внутреннюю политику бы поменять, но для этого надо слишком много чиновников со своих мест прогнать. А где им замену найти? Если мы (не моя фраза, в сети нашёл) два десятка нормальных футболистов найти не можем?)
    Лесс
    1. Greenwood Сегодня, 14:31
      Цитата: Лесс
      Или за того, на кого он укажет.
      Укажет на Медведева или там Кудрина, проголосуете?
      Цитата: Лесс
      для этого надо слишком много чиновников со своих мест прогнать.
      Для этого надо вести планомерную борьбу с коррупцией, как в Китае или например Саудовской Аравии.
      Цитата: Лесс
      Если мы (не моя фраза, в сети нашёл) два десятка нормальных футболистов найти не можем?)
      Найти нормальных футболистов можно. Просто подход к отечественному футболу в корне неверный.
      Greenwood
      1. Лесс Сегодня, 14:46
        Укажет на Медведева или там Кудрина, проголосуете?
        А он укажет?
        борьбу с коррупцией, как в Китае или например Саудовской Аравии.
        Согласен, но тогда те, кто счас вопит про коррупцию, будут вопить про красный террор и рассказывать сказки про 100500 мильёнов лично замученных.
        Найти нормальных футболистов можно
        Их тоже должен лично глава государства искать? Выбирали губернаторов - все говорили туда одни взяточники идут. Стали их назначать - вой поднялся, что туда одних взяточников берут. Вернут выборы губеров, опять по новой начнётся... Замкнутый круг какой-то...
        Лесс
        1. Greenwood Сегодня, 16:06
          Цитата: Лесс
          А он укажет?
          Вы написали, что проголосуете за того, на кого он укажет. Указать он может на кого угодно. В 2008-ом указал на Медведева. Вот я и задаю вопрос, в связи с тем, что окружение Путина пракически полностью состоит из популистов, балаболов, либерастов и прочих интересных личностей, проголосуете ли вы за любую из них?! Например за Медведева?
          Цитата: Лесс
          кто счас вопит про коррупцию, будут вопить про красный террор и рассказывать сказки про 100500 мильёнов лично замученных.
          Опять бояре плохие.
          Цитата: Лесс
          Выбирали губернаторов - все говорили туда одни взяточники идут.
          Ну, например у нас в Приморском крае при выбранном народом губернаторе Дарькине (который кстати бывший бандит) и мэре Владивостока Николаеве (который тоже бывший бандит, и народ голосуя за него знал об этом) порядка было куда больше и денежные средства на инфраструктуру и различные социальные проекты расходовались куда эффективнее по сравнению с назначенным после этого Москвой губером Миклушевским, который будучи человеком Кремля, погряз в коррупционных скандалах, а почти вся его команда попала под следствие.
          Greenwood
    2. turbris Сегодня, 15:57
      Да нет, это эти "умники" в меньшинстве окажутся после выборов и будут галдеть о том, что они были не честными. Народ в своем большинстве понимает, что в сложившейся обстановке ни лидера, ни курс страны менять нельзя. А во внутренней политике уже что то меняется, судя по грандиозной замене губернаторов и это только начало.
      turbris
      1. Оверлок Сегодня, 16:12
        Хуже всего то, что у нас нет выбора. И хотя коней на переправе не меняют, но должны же существовать реальные кандидаты в президенты, а их нет... Их просто нет, и неважно, сознательно ли Путин убрал всех возможных конкурентов, или нам судьбина такая горькая выпала. Так что в меню на сегодня: или Путин - или либерасты.
        Либо ты должен быть холопом-охранителем (и воевать за тех, кто все глубже загоняет РФ в топь, буквально разворовывая страну), либо стать приверженцем компрадоров-«белоленточных». Ты должен выбирать между чумой и холерой. Между медленной смертью и смертью быстрой
        Оверлок
  9. Altona Сегодня, 14:33
    Цитата: Лесс
    Судя по комментам, я тут в меньшинстве окажусь, но тем не менее... Я на выборы пойду и голосовать буду... да-да, именно за главного кандидата) Или за того, на кого он укажет.

    -----------------------------------
    Это ваш выбор, ваша осмысленная точка зрения. Я изложил свою, вы свою. Просто я попробовал объяснить, чем именно меня не устраивает главный кандидат. Я ничего не имею против него лично, и даже согласен, что некоторые вещи он сумел сделать. Но в целом,и в перспективе, проводимый им курс мне не кажется нормальным. Капитализм за 25 лет сильно перемолотил наше общество, это срок почти 2-х поколений. Следующие 2 поколения уже будут полностью избавлены от советского прошлого в своем мировоззрении. Они будут полностью корпоративными рабами, ишачащими на капиталиста. Советские победы им будут казаться фантастикой. Они мне уже кажутся фантастикой, хотя я в СССР 23 года прожил. Что уж говорить.
    Altona
    1. turbris Сегодня, 16:09
      А вы остаетесь в мечтах об очередной Великой социалистической............? Я больше вас прожил при СССР и никогда не буду это время хаять, но и говорить о том, что все было так прекрасно, тоже не буду. Была и коррупция и преступность, было и кумовство и распределение материальных благ по блату, были и зажравшиеся партийные боссы, которые и привели в итоге СССР к развалу. А сколько денег ушло на построение системы социализма? На гонку вооружений, а братская помощь, которую никто не возвращает, а социалистическая экономика, которая привела к отсталости во многих областях, план давали еще на станках 1914 года и техническим перевооружением никто не занимался и т.д. Поэтому не знаю, что вам кажется фантастикой, это молодежи лапшу на уши вешайте. Конечно при этом были и завоевания, бесплатное образование и медицина и т.д. Но все рухнуло, почему?
      turbris
  10. algonquin Сегодня, 14:40
    чтобы реально что-то исправлять/реагировать на коррупцию и проч., то надо либо как в КНР/КНДР вводить идеологию, руководящую партийную линию и расстрелы (показательные), либо, что не так эффективно действует, но иногда действует - сделать такой жесткий контроль и законы, как в США и Европе, когда народ если увидел, что впереди идущий гражданин не заплатил административный штраф за парковку/бросил мусор/что-то еще, или узнал что ваш ребенок не посещает школу - доносит об этом информацию в соответствующие службы.
    Чего замалчивать? Это у нас принято указывать/выговаривать на то, что ругался/курил в общественном месте лично, то есть "взывать к совести", а на западе - звонок/донесение/сигнал.

    А еще за подделку чека на 300 долл. там сажают в камеру с пожизненными убийцами - смотрела док.фильм, где девочку 15 лет, которая попросила парня избить мужика, клеившего ее не очень хорошо, так вот как подстрекатильнице-соучастнице ей дали пожизненное с возможностью досрочного освобождения

    Дни гладиаторов: Анатомия тюремного убийства https://youtu.be/0GiGzD3dKCg
    algonquin
    1. BAI Сегодня, 16:38
      2 - 3 года назад в Штатах генерал застрелился, после того как его обвинили в незаслуженном получении медали.
      BAI
  11. 16112014nk Сегодня, 14:45
    Хотелось бы выбрать достойного, но выбора нет. Тем не менее на выборы пойду, но придётся испортить бюллетень, т. к. графы "против всех" нет. А отдавать голос за просто так не хочу.
    16112014nk
  12. кедр Сегодня, 14:54
    О какой ответственности, какой власти вещует автор?
    Финансовая власть в лице ЦБ РФ и всего банковского сообщества, вообще надвластна и чихает на законы с высокой колокольни, потому как Конституция РФ и "Закон о ЦБ" от 2002 года выдала ЦБ и его дочкам безсрочную индульгенцию жития по понятиям... СМИ, как некая пятая власть, скоро спятит окончательно, так как опять же по Конституции не подлежит надзору. Цензура запрещена. Остаются три прописанных в Конституции власти. Законодательная, судебная, исполнительная. Что в условиях внешнего управления Центральным Банком РФ Фед. резервной системой США, как вы, надеюсь понимаете, на принятие в стране решений политического и экономического характера, тремя озвученными ветвями, существенно не влияет и не должно влиять согласно опять же Конституции, которая по сути - есть фиговый листок демоккатии, которым прикрыт оккупационный режим грабь - армии наглосаксов, устроивших нам "перестройку" в 1991 году.
    Президент по Конституции не власть, а гарант Коституции. Везде банкократы держат президентов за козлов отпущения и за бобиков, которым вверено охранять конституционный строй их стран, а по факту скрытую за ним их абсолютную власть.
    Путин выпал из этого "порядка" вещей. Он поднял восстание в провинции РФ, взяв Крым и создав Армию, как опору для возрождения России. Такое банкократы ещё никому не прощали. Три с половиной года экономической войны против нас тому свидетельство. Но это только начало, потому что за Путиным стоит организация, которая власть не отдаст. Как говорится дураков нема, профукать Россиию на потребу ... и так далее. И это правильно. И с этим придётся считаться всем...
    Зрим в корень, общественных точек напряжённости, уважаемые и готовимся к "выборам"...
    кедр
  13. Altona Сегодня, 15:14
    Цитата: algonquin
    А еще за подделку чека на 300 долл. там сажают в камеру с пожизненными убийцами - смотрела док.фильм, где девочку 15 лет, которая попросила парня избить мужика, клеившего ее не очень хорошо, так вот как подстрекатильнице-соучастнице ей дали пожизненное с возможностью досрочного освобождения

    ---------------------------------------------
    Девочку 15 лет посадили пожизненно за то, что она убила мужика, который её насиловал и бил, из пистолета.А тому мужику её продал сутенер, который её насиловал до этого. Нормальное такое правосудие.
    Вообще, читал тут про британское и англосаксонское правосудие. У них оказывается считается раскрытым преступление, если подозреваемый сознался. То есть признание подозреваемого-царица доказательств.Поэтому ни о какой состязательности процесса говорить не приходиться. Кто следит за процессами WADA и МОК против российских спортсменов, надеюсь, я просветил вам многие вещи. Наших спортсменов засудят "пожизненно".Ну а "жизнь" спортсмена в среднем 2 Олимпиады. И исходя из тезиса выше, все эти книги о Шерлоке Холмсе и прочих британских пинкертонах всего лишь интересное романтическое чтиво, а на деле ерунда полная.
    P.S. Товарищ Сталин и Андрей Януарьевич Вышинский очэнь нэрвно курят в сторонке.
    Altona
  14. Altona Сегодня, 16:06
    Цитата: turbris
    Странный какой-то ответ на вопрос, нет фамилии кандидата в президенты из-за того, что у нас в институтах исторический материализм и диалектику не учат, философских законов не знают - вы сами то, понимаете о чем пишите? Вам задали прямой вопрос, если вам не нравится главный кандидат, то назовите фамилию того, кто вам нравится, а вы опять в кусты.

    ------------------------------------
    Я прямо ответил на вопрос, если вы читать не можете, то попросите кого-то другого почитать. Вам прямым текстом сказать, что прямее некуда, что мне хотелось бы кандидата от левого фланга. Вас в школе учили чему-нибудь? Или вы пришли сюда пошлые вопросы задавать?
    Altona
  15. Altona Сегодня, 16:08
    Цитата: turbris
    Народ в своем большинстве понимает, что в сложившейся обстановке ни лидера, ни курс страны менять нельзя. А во внутренней политике уже что то меняется, судя по грандиозной замене губернаторов и это только начало.

    ----------------------------------
    Опачки, конечно меняется. Вненалоговые сборы растут, а соответственно и цены. Замена губернаторов-это смена внутренней политики?
    Altona
  16. Старый Хрен Сегодня, 16:20
    А вообще-то похоже у олигархов сейчас в головах полная труба. Но самое интересное во всем этом пещерном театре олигархии, что в феврале 2018 года "Большой брат" опубликует список наших героев.
    "Каких героев?" - спросите Вы. А тех героев, которые триллион баксов стырили в России и спрятали в США. А триллион долларов - это серьезно! Даже мой любимец Ролдугин со своими спертыми двумя миллиардами долларов выглядит на этом фоне как бедный уличный музыкант.
    Что такое триллион долларов для России? - Это почти ПЯТЬ ГОДОВЫХ БЮДЖЕТОВ СТРАНЫ. Вот это я понимаю, картина маслом!
    Старый Хрен
  17. Altona Сегодня, 16:39
    Цитата: Старый Хрен
    А вообще-то похоже у олигархов сейчас в головах полная труба. Но самое интересное во всем этом пещерном театре олигархии, что в феврале 2018 года "Большой брат" опубликует список наших героев.

    ---------------------------------
    Там еще 105 миллиардов в "мегаликвидных" американских облигациях, которые могут тупо заморозить как Ирану. Но "путинцам" трудно что-либо объяснить, поэтому даже делать этого не буду, сами увидят после выборов. Увидят и "перемены" во внутренней политике, они будут точно такие же как после выборов в 2015 году, когда с грохотом выиграла ЕР. "Надо затянуть пояса", "надо снизить денежную нагрузку на экономику", "надо улучшить условия ИНОСТРАННЫМ инвесторам" и прочий бред, который нам выдают под видом "реформ".
    Altona
  18. Altona Сегодня, 16:41
    Цитата: кедр
    Он поднял восстание в провинции РФ, взяв Крым

    ------------------------
    В какой провинции РФ Путин поднял восстание? Я уже прямо заинтригован.
    Altona
  19. Altona Сегодня, 16:45
    Цитата: turbris
    А вы остаетесь в мечтах об очередной Великой социалистической............? Я больше вас прожил при СССР и никогда не буду это время хаять, но и говорить о том, что все было так прекрасно, тоже не буду. Была и коррупция и преступность, было и кумовство и распределение материальных благ по блату, были и зажравшиеся партийные боссы, которые и привели в итоге СССР к развалу. А сколько денег ушло на построение системы социализма? На гонку вооружений, а братская помощь, которую никто не возвращает, а социалистическая экономика, которая привела к отсталости во многих областях, план давали еще на станках 1914 года и техническим перевооружением никто не занимался и т.д.

    ---------------------------------
    Конечно было, кто же отрицает? Только потом все эти партийные и комитетные боссы в мгновение ока стали капиталистами, президентами, националистами. Это называется одним словом-перерожденчество. Вы только вещи не умеете классифицировать и вычленять, а занимаетесь "сопоставлением фактов", о чем я выше говорил. Конечно, мечтаю о социализме, но не таком, который вы в своих мозгах крутите. Когда элита перерождаясь хочет конвертировать власть в деньги, наплевав на общество, а вы все это приписываете системе не разобравшись.
    Вон Керимова взяли во Франции и пофиг, что он сенатор с дипломатическим иммунитетом, и взятку не дашь жандарму, потому что за жандармом нормальная система, а не сословное общество как у нас. Где у вас "кумовство и блат были", они не "были", они наоборот, расцвели, сломав тесные рамки социализма. А вначале устроив социализму товарный, идеологический и технологический голод. Насчет станков 1916 года вряд ли, но станки, взятые по репарациям в Германии, вполне себе до сих пор работают. А производственные фонды не обновляли те же самые чиновники, потому что они занимались долгостроями, и вбухивали деньги в другие проекты, чтобы освоить другие фонды, поимев что-то для себя. Это по-вашему капитализм борется за качество, капитализм борется за прибыль, хоть он и гнездится внутри социализма в виде таких "хозяйственников" и цеховиков.
    Altona
  20. vik669 Сегодня, 16:49
    Главное по3,14здеть о веками "плохих боярах" и все станет вокруг голубым и зеленым!Национальная русская забава.
    vik669
  21. ecologer Сегодня, 16:59
    Будучи еще в составе Украины, наблюдал действа пришедшего тогда к власти Януковича в сфере борьбы с коррупцией. Очень интересные методы: при том, что контроль за крупными финансовыми потоками оставался у него, но на низовом уровне коррупцию он во многом помножил на ноль. Например - чтобы ГАИшники в черную не драконили автомобилистов, он запретил им работать из засад (только на постах или в движущемся ГАИ-мобиле), нельзя было требовать к проверке других документов, кроме прав и техпаспорта. Чтобы МЧС не мешала мелким предпринимателям, все требования противопожарной безопасности для мелких объектов сводились к оформлению страховки на случай пожара. СЭС и налоговая получили прямой запрет на проверки мелкого бизнеса. Лицензирование во многих областях велось по декларативному принципу (подал заявление - через 5 дней получай лицензию и соблюдай лицензионные правила при плановых проверках). У прокуратуры забрали общий надзор.
    На самом деле, это сделать не сложно, эффект - потрясающий. И руководству страны это ничего не стоит - их крупные интересы не ущемляются, а ни низовом уровне куча коррупционных составляющих отваливается.
    Понять не могу, почему так не сделают сейчас? Для меня сие загадка.
    ecologer
Картина дня