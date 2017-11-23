МИД РФ призвал США лишить сайт "Миротворец" американской интернет-прописки

Этот сайт переехал с украинских на американские серверы. На настоящий момент мы передали ноту в Госдеп США, в которой содержатся характеристики этого портала, также есть требование отказать им в американской прописке, потому что от деятельности этого сайта пострадал не один журналист.

Министерство иностранных дел России направило обращение в США с призывом обратить особое внимание на деятельность украинского сайта «Миротворец». Напомним, что куратором сайта (официально) считается Антон Геращенко – нардеп ВРУ, а на самом интернет-портале публикуются личные данные граждан, которых радикалы записывают во враги Украины.Как известно, после публикации на экстремистском сайте «Миротворец» персональных данных украинского писателя Олеся Бузины он был убит у подъезда своего дома в Киеве.У главного внешнеполитического ведомства России есть данные о том, что сайт «Миротворец» переведён на работу на базе американских серверов. Именно поэтому запрос направлен именно в Соединённые Штаты.Официальный представитель МИД России Мария Захарова (цитата РИА Новости ):Мария Захарова отметила, что пока от американской стороны ответа на запрос от МИД РФ не поступало.И вряд ли ответ "желаемого" содержания поступит. Нотами такие вопросы не решить, а потому лучший ответ - вариант ответного "миротворца" - с личными данными украинских убийц-радикалов, которые, например, успели после участия в боях на Донбассе приехать в Россию в качестве "заробитчан".