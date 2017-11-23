21:17 23 ноября

МИД РФ призвал США лишить сайт "Миротворец" американской интернет-прописки

Министерство иностранных дел России направило обращение в США с призывом обратить особое внимание на деятельность украинского сайта «Миротворец». Напомним, что куратором сайта (официально) считается Антон Геращенко – нардеп ВРУ, а на самом интернет-портале публикуются личные данные граждан, которых радикалы записывают во враги Украины.

Как известно, после публикации на экстремистском сайте «Миротворец» персональных данных украинского писателя Олеся Бузины он был убит у подъезда своего дома в Киеве.

У главного внешнеполитического ведомства России есть данные о том, что сайт «Миротворец» переведён на работу на базе американских серверов. Именно поэтому запрос направлен именно в Соединённые Штаты.


Официальный представитель МИД России Мария Захарова (цитата РИА Новости):
Этот сайт переехал с украинских на американские серверы. На настоящий момент мы передали ноту в Госдеп США, в которой содержатся характеристики этого портала, также есть требование отказать им в американской прописке, потому что от деятельности этого сайта пострадал не один журналист.


МИД РФ призвал США лишить сайт "Миротворец" американской интернет-прописки


Мария Захарова отметила, что пока от американской стороны ответа на запрос от МИД РФ не поступало.

И вряд ли ответ "желаемого" содержания поступит. Нотами такие вопросы не решить, а потому лучший ответ - вариант ответного "миротворца" - с личными данными украинских убийц-радикалов, которые, например, успели после участия в боях на Донбассе приехать в Россию в качестве "заробитчан".

Использованы фотографии: Фейсбук
15

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 33

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Диванный Хенераль Сегодня, 18:03
    Пустое...
    США этого не сделают никогда, пока это приносит им дивиденды
    Диванный Хенераль
    1. Политбюро Сегодня, 18:11
      Может проще взломать и повесилиться там от души..? Хотя многие политики туду хотят попасть ...
      Рейтинг сразу в разы и т.д.
      Политбюро
      1. Диванный Хенераль Сегодня, 18:15
        не-не-не... "русские хакеры" сейчас другим заняты:)
        Диванный Хенераль
    2. 210окв Сегодня, 18:12
      От одних бандитов к другим переехал.Вот и вся замена.И Заштатники ради своей священной коровы и пальцем не пошевелят.
      Цитата: Диванный Хенераль
      Пустое...
      США этого не сделают никогда, пока это приносит им дивиденды
      210окв
      1. Azim77 Сегодня, 19:27
        От одних бандитов к другим переехал.

        Обычно в среде ИТ-проектов говорят: "Проект получил статус корпоративного и взят на контроль управляющей компанией".
        Azim77
  2. kefan Сегодня, 18:04
    Нашли кого просить, смешно и глупо.
    kefan
    1. 210окв Сегодня, 18:13
      Это что то навроде нот украинского МИДа по поводу поездок наших руководителей в Крым..
      Цитата: kefan
      Нашли кого просить, смешно и глупо.
      210окв
      1. kefan Сегодня, 18:23
        Согласен, есть определенное сходство.
        kefan
  3. pvv113 Сегодня, 18:04
    потому лучший ответ - вариант ответного "миротворца" - с личными данными украинских убийц-радикалов

    Назвать этот сайт "Ледоруб" wink
    pvv113
    1. Лелёк Сегодня, 18:10
      Цитата: pvv113
      Назвать этот сайт "Ледоруб"


      Привет. И опубликовать на порталах ЛДНР, чтобы знали кому они обязаны разрушениями и смертями.Хотя соответствующие списки скаундов наверняка есть и ждут своего часа. yes
      Лелёк
      1. pvv113 Сегодня, 18:31
        Да надо, чтобы во всем мире об этих нелюдях знали
        pvv113
    2. kagorta Сегодня, 18:11
      Судоплатов, так будет лучше.
      kagorta
      1. pvv113 Сегодня, 18:32
        Не спорю, можно провести опрос общественного мнения wink
        pvv113
    3. Клебер Сегодня, 19:51
      Цитата: pvv113
      потому лучший ответ - вариант ответного "миротворца" - с личными данными украинских убийц-радикалов

      Назвать этот сайт "Ледоруб" wink


      В силу своей абсолютной исторической безграмотности, они просто не поймут намёк. Кто с советским образованием может ещё вспомнят про Меркадера, да и то сомневаюсь.
      Клебер
      1. pvv113 Сегодня, 20:04
        Признаю свой промах - не учел уровень IQ клиентов планируемого сайта hi
        pvv113
    4. Политбюро Сегодня, 20:34
      Цитата: pvv113
      потому лучший ответ - вариант ответного "миротворца" - с личными данными украинских убийц-радикалов

      Назвать этот сайт "Ледоруб" wink

      Хорошее название и очень убедительное уверен , для некоторых (забывших историю)!
      Политбюро
  4. ZAVal Сегодня, 18:08
    Какое лишение прописки? Им еще какой нибудь гранд выделят, ну или на худой случай налоговые льготы предоставят "в целях содействия развитию де(рь)мократии". Это же на RT или Спутник.
    ZAVal
  5. Молодой_Коммунист Сегодня, 18:09
    МИД РФ призвал США лишить сайт "Миротворец" американской интернет-прописки

    Жалко, что мы прочухали информационно-компьютерную революцию последних 10-15 лет. Сейчас приходится унижаться перед матрасами и просить, что они что-то там убрали из изобетенного ими интернета. Был бы он российский, сейчас бы они прсили у нас фиксить его контент.
    Молодой_Коммунист
  6. Александр 3 Сегодня, 18:10
    (лучший ответ - вариант ответного "миротворца" - с личными данными украинских убийц-радикалов, которые, например, успели после участия в боях на Донбассе приехать в Россию в качестве "заробитчан"). Надо как то организовать такое или мне так кажется такое уже организовано ,но не для всеобщего пользования.
    Александр 3
  7. Геркулесыч Сегодня, 18:11
    Там первые подписчики сайта Маккейн и Трамп, плюс весь конгресс и сенат сша, так что мы можем забыть про свое обращение к сша -толку не будет.
    Геркулесыч
  8. Идущий Сегодня, 18:28
    У главного внешнеполитического ведомства России есть данные о том, что сайт «Миротворец» переведён на работу на базе американских серверов.


    Данные то есть , но они скажут ничего не знаем , такого сайта на наших серверах нет.
    Идущий
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 18:35
      Цитата: Идущий
      Данные то есть , но они скажут ничего не знаем , такого сайта на наших серверах нет.

      вот эти данные

      IP адрес 104.27.147.188
      Имя ресурса
      IP диапазон 104.27.144.0-104.28.47.255 CIDR
      Провайдер Cloudflare
      Организация Cloudflare, Inc.
      Страна United States of America (US)
      Регион New Jersey
      Город Newark
      Часовой пояс America/New_York, GMT-0500
      Местное время 10:27:03 (EST) / 2017.11.23
      Индекс 07175
      Условия использования

      При поддержке DB-IP
      IP2Location
      IP адрес 104.27.147.188
      Имя ресурса
      IP диапазон 104.16.0.0-104.31.255.255 CIDR
      Провайдер
      Организация
      Страна United States (US)
      Регион Arizona
      Город Phoenix
      Часовой пояс -07:00
      Местное время 08:27:03 (-0700) / 2017.11.23
      Индекс 85001

      При поддержке IP2Location
      MaxMind GeoLite2
      IP адрес 104.27.147.188
      Имя ресурса
      IP диапазон
      Провайдер
      Организация
      Страна United States (US)
      Angel_and_Demon
      1. Идущий Сегодня, 18:36
        Спасибо hi , мне доказывать не надо , Вы попробуйте это США доказать. lol
        Идущий
        1. Angel_and_Demon Сегодня, 18:38
          так зачем доказывать провайдер указан
          Провайдер Cloudflare
          Организация Cloudflare, Inc.
          Angel_and_Demon
          1. Идущий Сегодня, 18:43
            Вы Псаки знаете ? , знаете что она ответит ? так и весь Госдеп.. lol
            Идущий
            1. Angel_and_Demon Сегодня, 18:46
              Вы Псаки знаете ?
              знаю
              Angel_and_Demon
            2. Политбюро Сегодня, 19:11
              Цитата: Идущий
              Вы Псаки знаете ? , знаете что она ответит ? так и весь Госдеп..

              Не трогайте Джени Псаки, она была искренней в своей наивности, по сравнению с остальными стервами запада! angry
              Она мамой стала и плевать ей на все уже! hi
              Политбюро
        2. pvv113 Сегодня, 19:17
          Этим баранам доказать очевидное невозможно!
          pvv113
          1. Идущий Сегодня, 20:59
            Они не знают , что такое доказательство.
            Идущий
            1. pvv113 Сегодня, 21:01
              Кроме известной пробирки wink
              pvv113
  9. MoJloT Сегодня, 18:32
    Маша ну что за популизм
    Мария Захарова отметила, что пока от американской стороны ответа на запрос от МИД РФ не поступало

    Если даже и поступит то с формулировкой законы США не нарушены, так что свои призывы...
    В общем, как бы Захарова не отплясывала, как бы ее не пиарили на первом, складывается впечатление, что ее за кардном даже нулем не считают.
    MoJloT
  10. Sergey53 Сегодня, 20:25
    Подматрасники и тут проявились.Нет ни одного дерьма, где-бы они не" пометили".
    Sergey53
  11. Житель Урала Сегодня, 20:25
    Наконец то инициативу в свои руки взяли и начали троллить амеров.
    Больше!. Еще событий им подбросить. пусть оправдываются.
    Житель Урала
Картина дня