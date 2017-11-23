Сирийская оппозиция в Эр-Рияде: А Асад всё равно должен уйти

Подтвердили приверженность Сирии как государству многонациональному и многокультурному, в котором конституция гарантирует права всех национальных составляющих. Курдский вопрос является одним из главных вопросов страны и необходимо прекратить дискриминационную политику.

В столице Саудовской Аравии завершился так называемый конгресс сирийской оппозиции. Заседание проводилось в Эр-Рияде под эгидой Высшего комитета по переговорам сирийской оппозиции (ВКП). РИА Новости сообщает о том, что оппозиционеры приняли итоговую декларацию, которая как минимум в одном из основных пунктов полностью соответствует итоговой декларации, накануне принятой главами РФ, Турции и Ирана в Сочи. Речь идёт о пункте, касающемся территориального единства и неизменности границ Сирии.Из сообщения:Отмечено, что оппозиция выступает за сохранение большинства имеющихся государственных институтов, но при этом высказывается за обновление силовых структур. Кроме того, оппозиционеры в Эр-Рияде заявили, что к переходному процессу Сирия должна переходить только в случаеНа встрече, которая собрала около 150 лидеров сирийской «умеренной» оппозиции, также заявили, что оппозиционеры выступают за всеобъемлющий мир, за противодействие терроризму. И сразу же добавили, что Иран и проиранские силы должны покинуть территорию САР.Главный вопрос: где были все эти лидеры «умеренной» оппозиции, когда до полного взятия Сирии под оккупацию террористам ИГИЛ (*запрещено в РФ) оставались считанные месяцы?