21:10 23 ноября

Сирийская оппозиция в Эр-Рияде: А Асад всё равно должен уйти

В столице Саудовской Аравии завершился так называемый конгресс сирийской оппозиции. Заседание проводилось в Эр-Рияде под эгидой Высшего комитета по переговорам сирийской оппозиции (ВКП). РИА Новости сообщает о том, что оппозиционеры приняли итоговую декларацию, которая как минимум в одном из основных пунктов полностью соответствует итоговой декларации, накануне принятой главами РФ, Турции и Ирана в Сочи. Речь идёт о пункте, касающемся территориального единства и неизменности границ Сирии.

Из сообщения:
Подтвердили приверженность Сирии как государству многонациональному и многокультурному, в котором конституция гарантирует права всех национальных составляющих. Курдский вопрос является одним из главных вопросов страны и необходимо прекратить дискриминационную политику.


Отмечено, что оппозиция выступает за сохранение большинства имеющихся государственных институтов, но при этом высказывается за обновление силовых структур. Кроме того, оппозиционеры в Эр-Рияде заявили, что к переходному процессу Сирия должна переходить только в случае ухода Башара Асада с президентского поста.


Сирийская оппозиция в Эр-Рияде: А Асад всё равно должен уйти


На встрече, которая собрала около 150 лидеров сирийской «умеренной» оппозиции, также заявили, что оппозиционеры выступают за всеобъемлющий мир, за противодействие терроризму. И сразу же добавили, что Иран и проиранские силы должны покинуть территорию САР.

Главный вопрос: где были все эти лидеры «умеренной» оппозиции, когда до полного взятия Сирии под оккупацию террористам ИГИЛ (*запрещено в РФ) оставались считанные месяцы?

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 39

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  1. 210окв Сегодня, 18:18
    Заезженная пластинка снова в деле.. crying
    210окв
    1. Pirogov Сегодня, 18:33
      Цитата: 210окв
      Заезженная пластинка снова в деле.

      Так а что Вы хотели с ними хороводы водят .а с ними не договариваться нужно ,а на ноль множить.
      Pirogov
      1. Идущий Сегодня, 18:35
        США опять свой патефон завели и уже не собираются никуда уходить из Сирии.
        Идущий
        1. Anarchist Сегодня, 18:41
          Но кто-то должен уйти!
          Теперь вопрос в том - кто кого вынудит?
          США или РФ - уйдет Асад или придётся бежать ''оппозиции''? И сколько Это продлится? - сосуществование на одной территории...
          Anarchist
          1. Angel_and_Demon Сегодня, 18:57
            Цитата: Anarchist
            И сколько Это продлится? - сосуществование на одной территории...

            надо быстрее зачищать там всех - и пусть эта попозиция остается в СА
            Angel_and_Demon
            1. Идущий Сегодня, 20:51
              И сколько Это продлится? -


              Это затянется надолго , исходя из той информации что мы имеем , если нет "домашних" заготовок.
              Идущий
        2. solzh Сегодня, 18:51
          А как они оттуда уйдут, если они не достигли своих целей, а именно свержение Асада.
          solzh
          1. DMB_95 Сегодня, 19:33
            Цитата: solzh
            они не достигли своих целей, а именно свержение Асада.

            Асаду (и России) сейчас нужно постоянно упирать на то , что легитимно в Сирии находятся только силы образовавшейся "тройки" - Россия , Иран , ну и Турция (для противовеса курдам). И демонстративно не поддерживать контактов ни с кем другим . Оппозицию объявить незаконными вооружёнными формированиями и на этом основании не допустить её до участия в возможном референдуме . А с тройкой договориться о полной взаимной поддержке . И тогда Асад , как законный Президент и победитель ИГ , назначит референдум и выиграет его . Шума будет много..
            DMB_95
        3. 79807420129 Сегодня, 18:52
          Главный вопрос: где были все эти лидеры «умеренной» оппозиции, когда до полного взятия Сирии под оккупацию террористам ИГИЛ (*запрещено в РФ) оставались считанные месяцы?

          Как где request В рядах ИГИЛ конечно,ну может ан Нусру разбавили маленько,а сейчас переобулись и выступают,будь то все им должны,ушлепки.
          79807420129
          1. jjj Сегодня, 19:54
            А тем временем, прибалты решили отправить свои войска для борьбы с ИГом. Тут и не знаешь смеяться или сочувствовать сердешным
            jjj
        4. Офицер запаса Сегодня, 20:43
          "...Вопрос - где были все эти лидеры «умеренной» оппозиции, когда до полного взятия Сирии под оккупацию террористам ИГИЛ (*запрещено в РФ) оставались считанные месяцы?..."

          Ответ - в составе ИГИЛ.
          Офицер запаса
      2. сексекес Сегодня, 20:35
        В последнее время Саудовская Аравия пытается мобилизовать коалицию для противодействия иранской экспансии на Ближнем Востоке. Одним из последних шагов в этом направлении стала резолюция Лиги арабских государств, признавшая шиитскую группировку "Хизбалла" террористической организацией.


        До этого с подачи Эр-Рияда ушел в отставку премьер-министр Ливана Саад Харири, спровоцировав политический кризис в этой стране. Однако в Сирии ситуация по-прежнему складывается не в пользу Саудовской Аравии.

        В целом в ближневосточном регионе долгое время Иран действовал гораздо активнее, чем арабское королевство и его союзники. Регулярно арабские СМИ сообщают о раскрытии подрывной деятельности иранских агентов в странах Персидского залива, например, в Бахрейне и Кувейте, но о такой же деятельности саудовских агентов в Иране подобных публикаций практически нет.

        На протяжении долгих лет Саудовская Аравия воздерживалась от активных действий на региональной арене. По его словам, Эр-Рияд предпочитал давать деньги разным элементам в регионе и поручать им защиту своих интересов. В какой-то период они даже давали деньги "Исламскому государству", чтобы группировка воевала против иракского правительства, попавшего под иранское влияние.

        Саудовцы считали, что они достаточно богаты, чтобы давать деньги другим и нанимать их воевать вместо себя. Иран проводил иную политику. У иранского режима ясная идеология экспансии, в рамках который были созданы Корпус стражей исламской революции и их подразделение "Аль-Кудс", которые должны создавать зоны влияния. Они посылают инструкторов обучать людей, передают оружие, посылают бойцов. Силы были неравны, иранское преимущество было очевидным.

        Ситуация изменилась, когда на трон взошел король Салман. Его сын, кронпринц Мухаммад, проводит очень активную политику. Три года назад он начал с того, что отправил самолеты бомбить хуситов в Йемене. Он пытается сформировать антииранскую коалицию, к чему относится и скандал с Харири, и однозначное осуждение "Хизбаллы".

        Поэтому ситуация меняется, но к чему это приведет? Будут ли саудовские самолеты бомбить иранские объекты? Возможно, но если это и произойдет, то в ограниченном масштабе. Иран по меркам региона - сверхдержава.

        Иранско-саудовское противостояние заметно в разных странах. В Бахрейне шиитское большинство, Иран пытается подорвать власть там и в других странах залива, засылая агентов, которых время от времени ловят местные власти. При этом Саудовская Аравия вряд ли сможет ответить той же монетой и попытаться дестабилизировать иранский режим, опираясь на суннитское меньшинство в Иране.

        Иранский режим очень прочный, он создал разные структуры для борьбы с внутренними врагами, включая отряды "Басидж", и попытка Саудовской Аравии подорвать изнутри эту власть может привести лишь к ограниченным успехам. Для создания реальной угрозы режиму необходимо объединение всех меньшинств, как религиозных, вроде суннитов, так и этнических, курдов и азербайджанцев, но я не думаю, что это произойдет.

        Режим Башара Асада начал одерживать победы исключительно благодаря России. До российского вмешательства ни иранские военные, ни "Хизбалла" не могли склонить чашу весов на его сторону. Поэтому послевоенное положение в Сирии, включая присутствие иранских войск, зависит целиком и полностью от России. Если бы Путин захотел, в Сирии не было бы ни одного иранца.

        С Россией никто не решится связываться. Они самые сильные в регионе, возможно, вторые по силе в мире. При этом, видимо, Россия не заинтересована в том, чтобы в регионе воцарилось полное спокойствие, и это мягко говоря. Они не против той или иной напряженности, поскольку это обеспечивает их господствующее положение - к ним обращаются в случае проблем. При таком положении они сохранят влияние не только в Сирии, но и в Израиле, и во всем регионе.

        На данный момент Россию устраивает присутствие в Сирии шиитских формирований, иранских подразделений и "Хизбаллы.

        По поводу возможного сотрудничества Израиля и Саудовской Аравии отмечу, что тайные контакты, безусловно, существуют, у Израиля и стран Персидского залива есть общие интересы в сфере безопасности из-за иранской угрозы. Вполне можно предположить наличие сотрудничества спецслужб против Ирана и против террористической угрозы в лице ИГИЛа и "Аль-Каиды", тоже угрожающих арабским странам.

        Я считаю, что если бы израильское правительство имело достаточное политическое мужество и пошло на серьезные шаги по отношению к палестинцам, на которых могут повлиять саудовцы, то можно было бы добиться долгосрочного поэтапного соглашения, учитывающего интересы Израиля в сфере безопасности, под саудовские гарантии и финансирование. Мне кажется, что Саудовская Аравия и Египет намекают на это.

        Если это случится, то отношения со странами Персидского залива начнут развиваться. И есть некое ощущение, судя по публикациям в прессе и заявлениям американцев, что за кулисами идут какие-то контакты по этому поводу.

        Прогнозируя дальнейшее развитие саудовско-иранского противостояния в краткосрочной перспективе, предположу, что Эр-Рияд и Тегеран идут к столкновению, но все еще неясно, выльется ли их конфликт в открытые боевые действия в той или иной форме. Кронпринц Мухаммад очень активный человек, и Саудовская Аравия становится все более решительной во внешней политике, что отвечает израильским интересам.
        сексекес
    2. MoJloT Сегодня, 18:35
      Не это уже на философские рассуждения тянет. Все уходят и мы уйдем, и Асад должен уйти...
      Алла я в бар.
      MoJloT
    3. Политбюро Сегодня, 18:49
      Цитата: 210окв
      Заезженная пластинка снова в деле.. crying

      Самое жуткое оскорбление будет для России , если там в выборах победит "опозиция чертей" ..А это вполне возможно , денег туда вкинут , поболее чем в Украину(за 25 лет). Нас русских, за наши историю уже не раз так кидали..
      А цель всего этого будет убрать Путина ,на будущих выборах..
      И потом начнется развал всего и вся и уже навсегда...
      Россия в сложный период своей истории вступает..Нужно быть начеку мужики!
      Политбюро
      1. MoJloT Сегодня, 19:58
        Не волнуйтесь следующие выборы можно отменять, победитель известен. Ну а в более отдаленном будущим и Путин должен уйти и уйдет. Вот только
        И потом начнется развал всего и вся и уже навсегда...
        мы кажется вы сгущаете.
        MoJloT
        1. Политбюро Сегодня, 20:41
          Цитата: MoJloT
          Ну а в более отдаленном будущим и Путин должен уйти и уйде

          А он и уйдет спокойно и власть передаст , кому нибудь молодому и неизвестному (такой думаю уже есть у него на примете) Я в этом уверен, нового Брежнева и т.д. нам не нужно и ВВП это прекрасно понимает..
          Политбюро
  2. Svarog Сегодня, 18:18
    Все свою мантру поют, точнее американскую ...
    Svarog
  3. Диванный Хенераль Сегодня, 18:18
    я не понимаю вообще слова "оппозиция"... это оппортунисты?
    оппозиция, это когда два мнения и оба конструктивных: как пример, что строить раньше - больницу или школу. Это оппозиция, а все остальное - это попытки захвата власти.
    Диванный Хенераль
    1. Геркулесыч Сегодня, 18:25
      Это современный вариант иуд, только еще и попутно подторговывающий страной! Они свои душенки продали при рождении. ..
      Геркулесыч
    2. Safer Сегодня, 18:31
      В целом я с вами согласен. В данном случае т.н. оппозиция не в состояние представить хоть какой то политический план вывода страны из кризиса. Они собой являют только дестабилизирующий фактор. Как политический, так и военный. Если предположить невероятный сценарий их победы, то им потребуется очень много смирения и вазелина, потому что жить с рукой по локоть в заднем проходе нормально может только кукла - чревовещатель. А по хорошему - надо бы дать Асаду во временное пользование тройку ту-22м3 и чугуна. Я очень слабо верю в какое либо политическое урегулирование. Фарсов на ближнем востоке уже все насмотрелись.
      Safer
  4. Геркулесыч Сегодня, 18:20
    Если этим "оппозиционерам "просто перекрыть финансирование, как впрочем и боевикам, то они через пару часов улетучутся, и никто никогда их больше не увидет. Эдакие навальходорковские местного разлива.
    Геркулесыч
    1. Диванный Хенераль Сегодня, 18:23
      на определенном этапе предательство всегда хорошо оплачивается...
      жаль только, что предателям не говорят, что с ними бывает, когда они перестают быть нужными
      Диванный Хенераль
      1. Геркулесыч Сегодня, 18:30
        Жалко, что для многих к сожалению, этот этап длится долго, и увы не заканчивается другим этапом -в места не столь отдаленные. ..
        Геркулесыч
  5. Геркулесыч Сегодня, 18:22
    Судьбу Асада решит народ, а не продажный сб-род, готовый и дальше за чужие деньги страной торговать!
    Геркулесыч
  6. pexotinec Сегодня, 18:26
    Где где ? В саудах отсиживались да и в самой иии практику проходили.
    pexotinec
  7. изя топ Сегодня, 18:28
    Высшего комитета по переговорам сирийской оппозиции
    а кто их высшими то назначил? belay навоз из-под ишака,и тот выше
    изя топ
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 18:42
      Цитата: изя топ
      а кто их высшими то назначил?

      знама кто - полосатые
      Angel_and_Demon
  8. Egorovich Сегодня, 18:32
    Саудовские выкормыши опять показывают свое гнусное и ничтожное обличие.
    Egorovich
  9. Livonetc Сегодня, 18:34
    Цитата: Диванный Хенераль
    я не понимаю вообще слова "оппозиция"... это оппортунисты?
    оппозиция, это когда два мнения и оба конструктивных: как пример, что строить раньше - больницу или школу. Это оппозиция, а все остальное - это попытки захвата власти.

    Вы правильно понимаете термин оппортунизм.
    Это "соглашательство", а в данном случае глубокий прогиб.
    Подстилки одним словом.
    Livonetc
  10. pvv113 Сегодня, 18:37
    В столице Саудовской Аравии завершился так называемый конгресс сирийской оппозиции

    Пусть они там и остаются
    pvv113
  11. anjey Сегодня, 19:01
    Кроме того, оппозиционеры в Эр-Рияде заявили, что к переходному процессу Сирия должна переходить только в случае ухода Башара Асада с президентского поста.
    это же никому неизвестная оппозиция американских попугаев ,и с ней кто то в Сирии будет считаться?Это те которых отмывают сейчас от крови их просто не успели добить...,тем более они оперились и подают голос в логове своих спонсоров а не идут на диалог с победителями...
    anjey
  12. ЦУС-ВВС Сегодня, 19:42
    как и в афгане сидел Раббани и исламская семёрка в пакистане и решали как должен жить афган
    ЦУС-ВВС
  13. Федя2017 Сегодня, 19:51
    Оппозиция и курды будут за смещение Асада, за ними стоят США и Израиль, другие спонсоры войны. Кремль не станет с ними вступать в конфликт из-за персоны Асада, придётся его "слить".... Либо он останется править своими алавитами на небольшой приморской территории, под защитой российских и иранских военных баз. Но тогда пришлось -бы оставить все завоёванные у ИГ территории... Асад становится никому не нужен без территорий с сырьевыми ресурсами, которые достались курдам. И сам Асад понимает это, поэтому приезжал к Путину, пытаясь понять на кого ему положиться чтобы остаться у власти - на Россию или Иран... Его не позвали даже на толковище "Россия-Иран-Турция", для Асада это плохой знак... Очень плохой.
    Федя2017
  14. 1536 Сегодня, 19:56
    Опять двадцать пять. Может хватит уже за мир бороться и просто об'явить территорию Сирии свободной от террористов, но войска не выводить, контролировать территорию, которая подконтрольна Асаду. И дело с концом. А эта оппозиция пусть в американском секторе действует.
    1536
    1. А. Привалов Сегодня, 20:26
      Цитата: 1536
      Опять двадцать пять. Может хватит уже за мир бороться и просто об'явить территорию Сирии свободной от террористов, но войска не выводить, контролировать территорию, которая подконтрольна Асаду. И дело с концом. А эта оппозиция пусть в американском секторе действует.

      Все выступают за территориальную целостность Сирии. Нельзя её делить, на "американский сектор", "российский сектор" или на ещё какой-то другой. Но и прятать Асада до конца его дней за русскими спинами, да русскими штыками его власть удерживать, тоже никто не станет.
      А. Привалов
  15. А. Привалов Сегодня, 20:17

    Судя по всему, Владимир Владимирович внятно разъяснил Башару Хафезовечу создавшуюся ситуацию. Мол, война в Сирии заканчивается, сирийцы и сами дальше могут заниматься своей безопасностью, ВКС не сегодня-завтра улетят домой. Вот и обнялись, вот и на дорожку посидели... Прощай, офтальмолог... Ступай, пакуй чемоданы...
    Отмежевание от Асада очень полезно для улучшения имиджа РФ. Мол, мы не Упырю кровавому помогали на троне удержаться, а братский сирийский народ от супостатов защищали.
    Далее судьбу Сирии станут решать граждане. После всей этой заварухи, обязательно последуют выборы. 98,5% поддержки привычной Асаду уже не будет. На сцену в полный рост выйдет именно эта "умеренная" оппозиция.
    Турки удовлетворятся затихшими курдами на своей границе. Иран (вместе со своими выкормышами -- Хезболлой) пойдёт лесом, а россиянам благодарные сирийцы отдадут в безраздельное пользование концессию на Великую Стройку. Это же какое поле деятельности -- бюджеты на восстановление пилить, там же вся страна в руинах!
    А. Привалов
    1. Политбюро Сегодня, 20:48
      Цитата: А. Привалов
      Далее судьбу Сирии станут решать граждане. После всей этой заварухи, обязательно последуют выборы. 98,5% поддержки привычной Асаду уже не будет. На сцену в полный рост выйдет именно эта "умеренная" оппозиция.

      А Россию выгнать из БВ...хе хе Знакомая схема ! И ведь к этому все идет..
      Умеете вы "сливки снимать"..Но в этот раз не получится у вас господа
      вы
      Политбюро
  16. Sergey53 Сегодня, 20:17
    Хрен вам, а не "Асад должен уйти". Быстрее вы уйдёте к всевышнему.
    Sergey53
    1. Политбюро Сегодня, 20:51
      Цитата: Sergey53
      Хрен вам, а не "Асад должен уйти". Быстрее вы уйдёте к всевышнему.

      Пока Хесболла в Сирии , ничего у них не выйдет..Эти парни стояли наровне с русскими с самого начало освобождения Сирии.. soldier
      Политбюро
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