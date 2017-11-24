11:28 24 ноября
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Как российская армия научилась вести войну (и уничтожать врагов)

Как российская армия научилась вести войну (и уничтожать врагов)


Те уроки, которые усвоила американская армия в вопросах ведения войны в городских условиях, в основном просты и понятны: бои в городе продолжительны, связаны с большими потерями личного состава и материальных средств, в ходе таких боевых действий важно взаимодействие различных родов войск и так далее. Это известно многим армиям, как могущественным, так и нет. Это опыт, накопленный за многие годы, начиная со Сталинграда и Хюэ (одно из наиболее долгих и кровопролитных сражений периода войны во Вьетнаме — прим. пер
В исследовании, проведенном Группой изучения асимметричной войны сухопутных войск США, особый интерес вызывает то, как Россия научилась воевать в городах. Это исследование носит название «Современные боевые действия в городских условиях. Уроки с 1980 года по настоящее время» (Modern Urban Operations: Lessons Learned from Urban Operations from 1980 to the Present). Оно посвящено анализу десяти городских сражений, включая три, которые вела Россия. Результаты исследования были опубликованы в виде доклада в ноябре 2016 года, а недавно этот доклад разместили на сайте Public Intelligence.

Катастрофическое российское наступление на Грозный в 1994 году стало примером того, как не надо воевать в городе. Довольно маленькая группировка российских войск численностью 25 тысяч человек попыталась штурмом брать здания в этом городе. Небольшие группы чеченских боевиков, вооруженные легкими противотанковыми средствами и снайперскими винтовками, обнаруживали и уничтожали российские колонны танков и мотопехоты, используя особенности городской местности для прикрытия и маскировки.


В американском исследовании в вину Москве ставится то, что она не смогла привлечь на свою сторону чеченское население и не подготовила к этому конфликту российский народ. В российских колоннах, продвигавшихся по улицам Грозного, не было должным образом налажено управление. Российские командиры использовали разведывательные подразделения, однако не оказывали им поддержку, в результате чего разведчики были вынуждены воевать вместо того, чтобы проводить разведку и рекогносцировку.

«Командиры подразделений пострадали от собственной самонадеянности и презрительного отношения к способностям чеченцев, — говорится в исследовании сухопутных войск. — Солдаты не были готовы оказывать сопротивление, часто засыпали и плохо владели ситуацией даже в ходе наступления. У большинства экипажей бронемашин не было нужных карт и средств навигации, чтобы ориентироваться в городской среде. Это часто приводило к тому, что они попадали в засады и тупики».

Вторая битва за Грозный в 1999-2000 годах велась совсем иначе. На сей раз Москва сосредоточила там группировку численностью 100 тысяч человек и взяла под свой жесткий контроль информационные операции. «Ограничив негативное освещение в СМИ, Москва получила возможность наносить удары без разбора, сравняла город с землей и сломила чеченскую оборону до прибытия в Грозный основных сил», — говорится в докладе.

Россия также активнее применяла артиллерию и авиацию, ее военнослужащие были лучше подготовлены и информированы. В составе наступающей группировки было больше инженерно-саперных и разведывательных подразделений. Танки на сей раз не вели уличные бои на малом расстоянии, а поддерживали наступающих огнем. «Русские солдаты были лучше подготовлены и оснащены для совершения маневра на улицах Грозного, — отмечается в исследовании. — В результате они лучше понимали характер боя в городе и правильно оценивали противника. Командиры чаще устраивали тактические паузы, давая солдатам возможность изучить карты, планировку зданий и подземные системы коммуникаций, чтобы понять передвижения чеченских боевиков и верно оценить, где могут оказаться очаги сопротивления».

Благодаря качественной подготовке и эффективной тактике русские не потерпели очередное и унизительное поражение на улицах Грозного. После двух месяцев боев чеченские боевики ушли из города, а в течение двух лет регион был полностью оккупирован, и насилие там пошло на убыль. За это время русские весьма эффективно сломили сопротивление основных чеченских сил, взяли под свой контроль сельскую местность, и уже затем приступили к боям в городских условиях.

Американская армия также тщательно изучила второе сражение за Донецк, состоявшееся в 2014-2015 годах. Велось оно между украинскими войсками и украинскими сепаратистами, которые пользовались поддержкой российских военных и их огневой мощи. Американские аналитики указывают на это сражение как на наглядный пример российской стратегии гибридной войны применительно к городским условиям, в которой принимают участие как регулярные войска, так и иррегулярные формирования. «Поставленная из России улучшенная оптика, тяжелая бронетехника, артиллерия и средства ПВО усилила боевые возможности сепаратистских сил, которые превратились в новую армию, «превосходящую своего противника».

В Донецке велись тяжелые бои за аэропорт. «Тактика действий мелких подразделений в ограниченном пространстве терминала аэропорта стала примером того, какие проблемы могут возникнуть в современном бою в городских условиях. Украинские военные использовали любые возможности аэропорта для достижения преимуществ при ведении оборонительных действий. Российские войска в ответ усилили огонь артиллерии и танков прямой наводкой».
Автор: Майкл Пек (Michael Peck)
Первоисточник: http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/how-the-russian-army-learned-wage-war-kill-its-enemies-23247
Перевод: http://inosmi.ru/military/20171120/240798500.html

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Комментарии 21

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  1. Mavrikiy Сегодня, 06:01
    Какие глубокие мысли. Сам придумал? Молодец.
    Mavrikiy
    1. Starover_Z Сегодня, 06:07
      Учились, к сожалению, на собственном опыте. Но если научились, то надо опыт сохранять, накапливать и передавать молодым офицерам, чтобы уроки того же Грозного, первой кампании, не повторялись ! Солдат может быть много, а жизнь у каждого одна !
      Starover_Z
    2. RASKAT Сегодня, 08:10
      Бред сивой Кобылы, что про Чечню что про Донбасс.
      Если коротко про Чечню то, набирая войска из всех возможных войск и ведомств был создан такой винегрет. И у каждого свое руководство и своя тактика и вооружения. Сейчас смешно вспоминать, но в бой были брошены подразделения милиции. Причем как специальные отряды и роты, так и простые оперативники и т д.
      Теперь Донбасс
      «Тактика действий мелких подразделений в ограниченном пространстве терминала аэропорта
      Бред. На направление Аэропорта было брошено практически все силы которые имелись в ДНР на тот момент, практически вся Артиллерия и Танки. Какие там мелкие группы? А все успехи стоит связывать скорее с полной тупостью и некомпетентностью украинских гениралов.
      RASKAT
      1. LiSiCyn Сегодня, 09:20
        Цитата: RASKAT
        Бред. На направление Аэропорта было брошено практически все силы которые имелись в ДНР на тот момент

        В статье , говориться об ук-рах.. И, что , как раз ополчению, пришлось применять арту и танки , прямой наводкой.
        LiSiCyn
      2. EvilLion Сегодня, 09:45
        Ну так по числу зольдат, танков, пушек и т. д. укропы легко должны были бы выиграть еще в середине лета 2014-го.
        EvilLion
        1. LiSiCyn Сегодня, 10:49
          Цитата: EvilLion
          по числу зольдат, танков, пушек

          Да... Но , это не отменяет , того , что обороняли ДАП, не очень большие силы. Да , при поддержке арты и бронетехники, но больше роты , там не было.. Потери , были огромные с обеих сторон.. Не забывайте, что на ДАП были брошены , самые лучшие , Спарта, Сомали, Пятнашка и др. И пока, вышку не завалили и на крышу амонита не натаскали, что бы новый терминалл "сложить". Взять не могли...
          LiSiCyn
          1. Rakti-Kali Сегодня, 11:18
            Цитата: LiSiCyn
            Да... Но , это не отменяет , того , что обороняли ДАП, не очень большие силы. Да , при поддержке арты и бронетехники, но больше роты , там не было..

            Может быть если брать только новый терминал. А вообще в районе ДАПа находились несколько БТГ укровермахта.
            Rakti-Kali
        2. Mavrikiy Сегодня, 10:53
          Цитата: EvilLion
          Ну так по числу зольдат, танков, пушек и т. д. укропы легко должны были бы выиграть еще в середине лета 2014-го.

          Они и выиграли, Киев отстояли и нас не пустили. Теперь не знают, как в плен здаться.
          Mavrikiy
  2. Canecat Сегодня, 06:02
    Да, да, да... немедленно выделить в отдельный формат и раздать методички всем звездно-полосатым солдатам для углубленного изучения после отбоя. laughing
    Canecat
    1. Uncle Lee Сегодня, 06:11
      Цитата: Canecat
      для углубленного изучения после отбоя.

      Это диверсия против наших "партнеров" !
      А вообще-то, ведение уличных боев наши хорошо проштудировали во время ВОВ , за счет чего снизились потери при взятии городов.
      Uncle Lee
      1. LiSiCyn Сегодня, 07:14
        А, потом благополучно забыли... До , штурма Грозного.. Считалось, что в случае войны, города будут уничтожены яд.оружием. Очень, удобная цель.
        LiSiCyn
        1. Мих1974 Сегодня, 09:41
          Никто ничего не забыл, на момент "первой Чеченской" как правильно выше сказано - развал армии достиг критического уровня, вместо единых подразделей и согласованных действия были малые группы с никакой координацией. Про вторую так же много правильного (но не все), как раз более менее улучшение в Армии позволили провести вторую компанию совсем не так как первую.
          Ну и последнее - надо анализировать как действует Россия в Сирии и пусть на земле "нас там нет", но все понимают что и стремительное падение Аллепо, и "вынос" Дер-из-Зора это достижение как раз армейского руководства России. Тогда как параллельно шедшие "штурмы" под управлением американцев в Мосуле и Ракке, при многократном превосходстве в огневой моще (на тех ТВД) американцев все свелось не к Захвату, а к примитивному - стиранию с лица земли.
          Собственно это сильно напомнило действия фашистов в Сталинграде - пока не перемешались войска в городе, пытались стереть его в порошок, но потом реально трупами фашистской пехоты завалили. То есть американцы даже у фашистов не переняли урок, они не выработали ни методов, ни алгоритма именно Штурма города, для войны против более менее сопоставимого и мотивированного противника (Россия, Китай) они полностью не готовы. negative
          Мих1974
      2. Canecat Сегодня, 08:27
        наши хорошо проштудировали во время ВОВ

        Вот по этому в немецкой прессе не встретишь подобных шедевров. )))
        Canecat
  3. Комментарий был удален.
  4. Житель Урала Сегодня, 06:14
    А про Алеппо что ж умолчали?
    Житель Урала
    1. Мих1974 Сегодня, 09:42
      Если упомянуть Алеппо, то получится что американцы - законченно , потому что месяцами стирали в порошок Мосул и Ракку, "захватили" по сути каменный щебень, а не города.
      Мих1974
  5. MOSKVITYANIN Сегодня, 06:45
    Как российская армия научилась вести войну (и уничтожать врагов)

    Автор не уточнил какую войну и какого врага. ВС РФ лишь в войне 08.08.08 столкнулась с регулярными силами другого государства имея превосходство во всех средах во всяком случае на втором этапе боевых действий...
    Во всех остальных военных конфликтах в которых участвовали ВС РФ и др. воинские формирования, РФ противостояли иррегулярные формирования....
    Небольшие группы чеченских боевиков, вооруженные легкими противотанковыми средствами и снайперскими винтовками, обнаруживали и уничтожали российские колонны танков и мотопехоты, используя особенности городской местности для прикрытия и маскировки.

    Автор "забыл" упомянуть откуда это вооружение попало им, основная часть В и ВТ, было получено при разоружении и захвата Шалинского ТП, 142-го УЦ СВ СССР (142-я учебная МСД), оружие системы МВД ЧИССР, однако там были и снайперские винтовки и средства связи ампириалистического производства, в т.ч. США...
    После двух месяцев боев чеченские боевики ушли из города, а в течение двух лет регион был полностью оккупирован, и насилие там пошло на убыль.

    Больше всего умилило, ни один "уважающий" себя коммунист и ура-потриот, ничего не сказал по этому поводу, гы....
    Поставленная из России улучшенная оптика

    Имеется ввиду французская закупаемая МО РФ и устанавливаемая на нашу бронетехнику?
    MOSKVITYANIN
  6. rotmistr60 Сегодня, 07:18
    С учетом того кто проводил это исследование подтекст его понятен. У военнослужащих любой армии опыт приходит со временем и при ведении активных действий. Одно дело теория (которая со временем так же обогащается), а другое - практика. А вот вывод об армии ДНЛНР понравился
    ...которые превратились в новую армию, «превосходящую своего противника»
    rotmistr60
  7. Ручник Сегодня, 09:02
    Очередная порция бреда. Не буду говорить о несогласованности частей предложений - думаю автор пил,курил и тыкал ctrl+c,ctrl+v. По стилистике смахивает на бред мэд фром тхе ист.
    Мне другое интересно,хоть кто ни будь помнит о предварительном просмотре статей перед публикацией? А то дождемся будут писамть трактаты по геникологии и способах достижения дзен в момент глубокой спячки... мдааа
    Ручник
  8. BAI Сегодня, 09:03
    в течение двух лет регион был полностью оккупирован

    Везде - лишь бы нагадить. Не оккупирован, а очищен от бандформирований.
    BAI
  9. vlad007 Сегодня, 09:38
    Главная проблема первой Чеченской войны была в том, что она проходила на фоне общего развала государства. Все остальное было следствием этой ситуации.
    vlad007
  10. EvilLion Сегодня, 09:44
    Суть вкратце. Если солдат умышленно не посылать на убой, обеспечивать подавляющее огневое превосходство, а регулярная армия над бандами с легким вооружением и незначительным количеством брони с артиллерией, обеспечивает его легко, и не нарушать технологию военных действий, то война быстро и уверенно выигрывается с минимальными потерями.
    Ваш Кэп.
    EvilLion
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