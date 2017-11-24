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Как российская армия научилась вести войну (и уничтожать врагов)
Те уроки, которые усвоила американская армия в вопросах ведения войны в городских условиях, в основном просты и понятны: бои в городе продолжительны, связаны с большими потерями личного состава и материальных средств, в ходе таких боевых действий важно взаимодействие различных родов войск и так далее. Это известно многим армиям, как могущественным, так и нет. Это опыт, накопленный за многие годы, начиная со Сталинграда и Хюэ (одно из наиболее долгих и кровопролитных сражений периода войны во Вьетнаме — прим. пер
В исследовании, проведенном Группой изучения асимметричной войны сухопутных войск США, особый интерес вызывает то, как Россия научилась воевать в городах. Это исследование носит название «Современные боевые действия в городских условиях. Уроки с 1980 года по настоящее время» (Modern Urban Operations: Lessons Learned from Urban Operations from 1980 to the Present). Оно посвящено анализу десяти городских сражений, включая три, которые вела Россия. Результаты исследования были опубликованы в виде доклада в ноябре 2016 года, а недавно этот доклад разместили на сайте Public Intelligence.
Катастрофическое российское наступление на Грозный в 1994 году стало примером того, как не надо воевать в городе. Довольно маленькая группировка российских войск численностью 25 тысяч человек попыталась штурмом брать здания в этом городе. Небольшие группы чеченских боевиков, вооруженные легкими противотанковыми средствами и снайперскими винтовками, обнаруживали и уничтожали российские колонны танков и мотопехоты, используя особенности городской местности для прикрытия и маскировки.
В американском исследовании в вину Москве ставится то, что она не смогла привлечь на свою сторону чеченское население и не подготовила к этому конфликту российский народ. В российских колоннах, продвигавшихся по улицам Грозного, не было должным образом налажено управление. Российские командиры использовали разведывательные подразделения, однако не оказывали им поддержку, в результате чего разведчики были вынуждены воевать вместо того, чтобы проводить разведку и рекогносцировку.
«Командиры подразделений пострадали от собственной самонадеянности и презрительного отношения к способностям чеченцев, — говорится в исследовании сухопутных войск. — Солдаты не были готовы оказывать сопротивление, часто засыпали и плохо владели ситуацией даже в ходе наступления. У большинства экипажей бронемашин не было нужных карт и средств навигации, чтобы ориентироваться в городской среде. Это часто приводило к тому, что они попадали в засады и тупики».
Вторая битва за Грозный в 1999-2000 годах велась совсем иначе. На сей раз Москва сосредоточила там группировку численностью 100 тысяч человек и взяла под свой жесткий контроль информационные операции. «Ограничив негативное освещение в СМИ, Москва получила возможность наносить удары без разбора, сравняла город с землей и сломила чеченскую оборону до прибытия в Грозный основных сил», — говорится в докладе.
Россия также активнее применяла артиллерию и авиацию, ее военнослужащие были лучше подготовлены и информированы. В составе наступающей группировки было больше инженерно-саперных и разведывательных подразделений. Танки на сей раз не вели уличные бои на малом расстоянии, а поддерживали наступающих огнем. «Русские солдаты были лучше подготовлены и оснащены для совершения маневра на улицах Грозного, — отмечается в исследовании. — В результате они лучше понимали характер боя в городе и правильно оценивали противника. Командиры чаще устраивали тактические паузы, давая солдатам возможность изучить карты, планировку зданий и подземные системы коммуникаций, чтобы понять передвижения чеченских боевиков и верно оценить, где могут оказаться очаги сопротивления».
Благодаря качественной подготовке и эффективной тактике русские не потерпели очередное и унизительное поражение на улицах Грозного. После двух месяцев боев чеченские боевики ушли из города, а в течение двух лет регион был полностью оккупирован, и насилие там пошло на убыль. За это время русские весьма эффективно сломили сопротивление основных чеченских сил, взяли под свой контроль сельскую местность, и уже затем приступили к боям в городских условиях.
Американская армия также тщательно изучила второе сражение за Донецк, состоявшееся в 2014-2015 годах. Велось оно между украинскими войсками и украинскими сепаратистами, которые пользовались поддержкой российских военных и их огневой мощи. Американские аналитики указывают на это сражение как на наглядный пример российской стратегии гибридной войны применительно к городским условиям, в которой принимают участие как регулярные войска, так и иррегулярные формирования. «Поставленная из России улучшенная оптика, тяжелая бронетехника, артиллерия и средства ПВО усилила боевые возможности сепаратистских сил, которые превратились в новую армию, «превосходящую своего противника».
В Донецке велись тяжелые бои за аэропорт. «Тактика действий мелких подразделений в ограниченном пространстве терминала аэропорта стала примером того, какие проблемы могут возникнуть в современном бою в городских условиях. Украинские военные использовали любые возможности аэропорта для достижения преимуществ при ведении оборонительных действий. Российские войска в ответ усилили огонь артиллерии и танков прямой наводкой».
Автор: Майкл Пек (Michael Peck)
Первоисточник: http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/how-the-russian-army-learned-wage-war-kill-its-enemies-23247
Перевод: http://inosmi.ru/military/20171120/240798500.html
Те уроки, которые усвоила американская армия в вопросах ведения войны в городских условиях, в основном просты и понятны: бои в городе продолжительны, связаны с большими потерями личного состава и материальных средств, в ходе таких боевых действий важно взаимодействие различных родов войск и так далее. Это известно многим армиям, как могущественным, так и нет. Это опыт, накопленный за многие годы, начиная со Сталинграда и Хюэ (одно из наиболее долгих и кровопролитных сражений периода войны во Вьетнаме — прим. пер
В исследовании, проведенном Группой изучения асимметричной войны сухопутных войск США, особый интерес вызывает то, как Россия научилась воевать в городах. Это исследование носит название «Современные боевые действия в городских условиях. Уроки с 1980 года по настоящее время» (Modern Urban Operations: Lessons Learned from Urban Operations from 1980 to the Present). Оно посвящено анализу десяти городских сражений, включая три, которые вела Россия. Результаты исследования были опубликованы в виде доклада в ноябре 2016 года, а недавно этот доклад разместили на сайте Public Intelligence.
Катастрофическое российское наступление на Грозный в 1994 году стало примером того, как не надо воевать в городе. Довольно маленькая группировка российских войск численностью 25 тысяч человек попыталась штурмом брать здания в этом городе. Небольшие группы чеченских боевиков, вооруженные легкими противотанковыми средствами и снайперскими винтовками, обнаруживали и уничтожали российские колонны танков и мотопехоты, используя особенности городской местности для прикрытия и маскировки.
В американском исследовании в вину Москве ставится то, что она не смогла привлечь на свою сторону чеченское население и не подготовила к этому конфликту российский народ. В российских колоннах, продвигавшихся по улицам Грозного, не было должным образом налажено управление. Российские командиры использовали разведывательные подразделения, однако не оказывали им поддержку, в результате чего разведчики были вынуждены воевать вместо того, чтобы проводить разведку и рекогносцировку.
«Командиры подразделений пострадали от собственной самонадеянности и презрительного отношения к способностям чеченцев, — говорится в исследовании сухопутных войск. — Солдаты не были готовы оказывать сопротивление, часто засыпали и плохо владели ситуацией даже в ходе наступления. У большинства экипажей бронемашин не было нужных карт и средств навигации, чтобы ориентироваться в городской среде. Это часто приводило к тому, что они попадали в засады и тупики».
Вторая битва за Грозный в 1999-2000 годах велась совсем иначе. На сей раз Москва сосредоточила там группировку численностью 100 тысяч человек и взяла под свой жесткий контроль информационные операции. «Ограничив негативное освещение в СМИ, Москва получила возможность наносить удары без разбора, сравняла город с землей и сломила чеченскую оборону до прибытия в Грозный основных сил», — говорится в докладе.
Россия также активнее применяла артиллерию и авиацию, ее военнослужащие были лучше подготовлены и информированы. В составе наступающей группировки было больше инженерно-саперных и разведывательных подразделений. Танки на сей раз не вели уличные бои на малом расстоянии, а поддерживали наступающих огнем. «Русские солдаты были лучше подготовлены и оснащены для совершения маневра на улицах Грозного, — отмечается в исследовании. — В результате они лучше понимали характер боя в городе и правильно оценивали противника. Командиры чаще устраивали тактические паузы, давая солдатам возможность изучить карты, планировку зданий и подземные системы коммуникаций, чтобы понять передвижения чеченских боевиков и верно оценить, где могут оказаться очаги сопротивления».
Благодаря качественной подготовке и эффективной тактике русские не потерпели очередное и унизительное поражение на улицах Грозного. После двух месяцев боев чеченские боевики ушли из города, а в течение двух лет регион был полностью оккупирован, и насилие там пошло на убыль. За это время русские весьма эффективно сломили сопротивление основных чеченских сил, взяли под свой контроль сельскую местность, и уже затем приступили к боям в городских условиях.
Американская армия также тщательно изучила второе сражение за Донецк, состоявшееся в 2014-2015 годах. Велось оно между украинскими войсками и украинскими сепаратистами, которые пользовались поддержкой российских военных и их огневой мощи. Американские аналитики указывают на это сражение как на наглядный пример российской стратегии гибридной войны применительно к городским условиям, в которой принимают участие как регулярные войска, так и иррегулярные формирования. «Поставленная из России улучшенная оптика, тяжелая бронетехника, артиллерия и средства ПВО усилила боевые возможности сепаратистских сил, которые превратились в новую армию, «превосходящую своего противника».
В Донецке велись тяжелые бои за аэропорт. «Тактика действий мелких подразделений в ограниченном пространстве терминала аэропорта стала примером того, какие проблемы могут возникнуть в современном бою в городских условиях. Украинские военные использовали любые возможности аэропорта для достижения преимуществ при ведении оборонительных действий. Российские войска в ответ усилили огонь артиллерии и танков прямой наводкой».
Автор: Майкл Пек (Michael Peck)Первоисточник: http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/how-the-russian-army-learned-wage-war-kill-its-enemies-23247
Перевод: http://inosmi.ru/military/20171120/240798500.html
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