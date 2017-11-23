21:12 23 ноября

Ту-22М3 "забивают гвозди в крышку гроба" ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор

Министерство обороны РФ сообщает о том, что российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 в сопровождении истребителей Су-30СМ и Су-35С нанесли удары по объектам боевиков ИГИЛ (*запрещено в Росси) на территории САР. В сообщении говорится, что групповой удар по позициям террористов наносился в провинции Дейр-эз-Зор.

Из сообщения главного оборонного ведомства:
Взлетев с аэродрома на территории Российской Федерации и преодолев расстояние более 2 тыс. километров, самолёты поразили опорные пункты террористов в окрестностях населённого пункта Эль-Катья. В результате удара уничтожены опорные пункты, скопления живой силы и бронетехники боевиков.


Ту-22М3 "забивают гвозди в крышку гроба" ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор



В материале сообщается, что удары по одиночным объектам выполнялись бомбардировщиками Су-24, которые поднимались в воздух для выполнения боевой задачи с авиабазы «Хмеймим» в провинции Латакия.

Отмечено, что данные объективного контроля подтвердили успешное уничтожение объектов террористов псевдохалифата.

Нет данных о том, через воздушное пространство каких стран дальние бомбардировщики ВКС РФ летели для выполнения поставленной задачи в сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор.

Использованы фотографии: МО РФ
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Комментарии 22

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  1. Геркулесыч Сегодня, 18:48
    Налет почасовой у наших летчиков, как и боевой опыт, важные факторы для оттачивания мастерства и слетанности экипажей hi Мы ведь даже не знаем, что может произойти в стране, или в мире скажим, через полгода, где и как нам этот бесценный опыт пригодится.
    Геркулесыч
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 18:51
      Цитата: Геркулесыч
      где и как нам этот бесценный опыт пригодится.

      а опыт действительно бесценный и для пилотов и для вооружения good
      Angel_and_Demon
      1. Политбюро Сегодня, 20:16
        Цитата: Angel_and_Demon
        а опыт действительно бесценный и для пилотов и для вооружения

        Даже во времена СССР такого не припомню..
        Блестящая операция ВКС! Нет больше игил ..А помнится они даже валюту свою ввели и нефтью вовсю торговали по дешевке..Показательные казни в ютубе выкладывали и т.д.!
        С русскими лучше не связываться черти, по Чечни уже бы давно поняли.. soldier
        Политбюро
        1. Монос Сегодня, 20:21

          Ну,всё! Конец ИГИЛу!
          Монос
          1. Идущий Сегодня, 20:45
            Могут на парад успеть. laughing
            Идущий
            1. Монос Сегодня, 21:04
              Добрый вечер, Виктор! hi
              Цитата: Идущий
              Могут на парад успеть. laughing

              smile Латыши с эстонцами? laughing laughing laughing
              Монос
              1. Идущий Сегодня, 21:06
                Доброго вечера! hi главное идет к своей цели. laughing
                Идущий
          2. Офицер запаса Сегодня, 20:55
            Ну наконец-то! Заждались ведь. Сводный прибалтийский взвод? Вот кто вобьет последний гвоздь в крышку гроба.
            Офицер запаса
            1. Монос Сегодня, 21:07
              Алексей, приветствую! hi
              Цитата: Офицер запаса
              Ну наконец-то! Заждались ведь

              smile Теперь понятно, почему бармалеи не сдаются. Ждут прибалтов. laughing
              Монос
      2. Комментарий был удален.
    2. 79807420129 Сегодня, 19:02
      Ту-22М3 забивают гвозди в крышку гроба ИГИЛ

      Не последний это к сожалению request
      79807420129
      1. jjj Сегодня, 19:50
        Пентагон надо переименовать в Эпицентр. Кстати и архитектура соответствует
        jjj
        1. Идущий Сегодня, 21:08
          Ещё и выглядит как мишень.
          Идущий
  2. Egorovich Сегодня, 18:48
    Очередной огромный котел с остатками бармалеев похоже скоро захлопнется. Удачи ВКС РФ и армии САР!!! Еще немного.
    Egorovich
  3. pvv113 Сегодня, 18:53
    Ту-22М3 забивают гвозди в крышку гроба ИГИЛ

    Вот уж погуляем на похоронах! Не один баян порвется! laughing
    pvv113
  4. Livonetc Сегодня, 19:00
    А какого диаметра гвоздики?
    Livonetc
    1. Alexey RA Сегодня, 19:24
      Цитата: Livonetc
      А какого диаметра гвоздики?

      Скорее всего - 325 мм (ФАБ-250-230).
      Alexey RA
      1. ВЕРЕСК Сегодня, 19:35
        ФАБ-500.По 6 штук на борт.Можно больше.Но-без ТЗ неполучается.
        ВЕРЕСК
  5. НЕКСУС Сегодня, 19:54
    Отработка боевых навыков на 22-х конечно дело хорошее...но все тоже самое могут сделать СУ-34,которые базируются в Хмеймиме.
    НЕКСУС
    1. Ююка Сегодня, 20:16
      Цитата: НЕКСУС
      Отработка боевых навыков на 22-х конечно дело хорошее...но все тоже самое могут сделать СУ-34,которые базируются в Хмеймиме.


      дак скоро тренироваться на своих полигонах придется... а там экологию ухудшать не хочется feel
      Ююка
  6. Андрюха Г Сегодня, 20:46
    "Сирия превратилась в мясорубку и ВКС в ней перемололи десятки тысяч террористов, которых ЦРУ собирали, вооружали и тренировали на протяжении почти 10 лет. Неудивительно, что американские эксперты и журналисты сейчас так бесятся. Путин пришел с битой в их магазин кровавых игрушек и просто разнес его в щепки" - это слова Руслана Осташко на 5 баллов!!!
    Андрюха Г
  7. den3080 Сегодня, 20:57
    Скриншоты бомбовых ударов пропали из новостей, да отовсюду.
    Видимо в скриншотном дерартаменте МО РФ идёт серьёзная чистка, после известного недавнего скандала.
    ;))
    den3080
  8. pexotinec Сегодня, 21:09
    На какой там базе америкашки, ой промахнулись по террористам. Госдеп извини. Вот так надо.
    pexotinec
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