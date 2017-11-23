Ту-22М3 "забивают гвозди в крышку гроба" ИГИЛ в провинции Дейр-эз-Зор

Взлетев с аэродрома на территории Российской Федерации и преодолев расстояние более 2 тыс. километров, самолёты поразили опорные пункты террористов в окрестностях населённого пункта Эль-Катья. В результате удара уничтожены опорные пункты, скопления живой силы и бронетехники боевиков.

Министерство обороны РФ сообщает о том, что российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 в сопровождении истребителей Су-30СМ и Су-35С нанесли удары по объектам боевиков ИГИЛ (*запрещено в Росси) на территории САР. В сообщении говорится, что групповой удар по позициям террористов наносился в провинции Дейр-эз-Зор.Из сообщения главного оборонного ведомства В материале сообщается, что удары по одиночным объектам выполнялись бомбардировщиками Су-24, которые поднимались в воздух для выполнения боевой задачи с авиабазы «Хмеймим» в провинции Латакия.Отмечено, что данные объективного контроля подтвердили успешное уничтожение объектов террористов псевдохалифата.Нет данных о том, через воздушное пространство каких стран дальние бомбардировщики ВКС РФ летели для выполнения поставленной задачи в сирийскую провинцию Дейр-эз-Зор.