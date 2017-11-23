21:13 23 ноября

Корнет: Заговорщики едва не вернули ЛНР в состав Украины

В результате сговора руководства самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) с Украиной республика могла вернуться под контроль Киева уже через две недели. Об этом в ходе совещания с работниками МВД ЛНР заявил бывший глава ведомства Игорь Корнет.

По словам генерал-майора, ЛНР была близка к катастрофе.

Корнет: Заговорщики едва не вернули ЛНР в состав Украины



Но мы не прошляпили эту ситуацию! За малым не получилось вернуться в нэньку [Украину]. В реальности за малым — буквально недели две
— сказал Корнет. Он отметил, что в случае успеха украинских агентов по отстранению его от руководства МВД уже на следующее утро в республику был готов зайти 3-й полк спецназа Главного управления разведки Минобороны Украины.

Но у нас все получилось
— подчеркнул глава МВД.

Ранее в этот же день появились сообщения об отъезде Игоря Плотницкого в Россию. Согласно опубликованной информации, глава ЛНР находится в автомобильном кортеже, который покинул территорию Луганска. Вместе с ним из республики уехали руководитель его администрации Ирина Тейцман, глава ГТРК ЛНР Анастасия Шуркаева и ряд других лиц.

Как сообщалось ранее, Корнет был отправлен в отставку 20 ноября. На следующий день Луганск заняли вооруженные люди, к вечеру в городе заметили также военную технику. Позднее появилась информация о проведенной совместной операции МГБ и МВД ДНР и НМ ЛНР по задержанию украинских диверсантов на территории Луганска. В Кремле данную ситуацию пока не комментируют.


Использованы фотографии: http://novorossiia.ru/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 84

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  1. Дратуй Сегодня, 18:47
    О как! А почему не вна Украину побежали? belay
    Дратуй
    1. Диванный Хенераль Сегодня, 18:51
      потому как на украине плотву зашкварят, а в России - Ростов резиновый...
      Диванный Хенераль
    2. Геркулесыч Сегодня, 18:52
      Во как! Значит, слухи что Плотницкий у на в Ростове на Дону, может быть и не совсем слухи? Не к яныку ли пол бок помчались?
      Геркулесыч
      1. СРЦ П-15 Сегодня, 19:06
        В Кремле данную ситуацию пока не комментируют.

        Значит всё идёт по плану.
        СРЦ П-15
        1. Scoun Сегодня, 21:02
          Цитата: СРЦ П-15
          В Кремле данную ситуацию пока не комментируют.

          Значит всё идёт по плану.

          ++ Тут вона что Коц пишет...

          Чего греха таить, в последнее время Игорь Плотницкий, глава ЛНР, не пользовался большой популярностью среди населения. Вокруг него всегда клубились слухи о тайном бизнесе с Украиной (связанном с предприятиями олигарха Рината Ахметова), о махинациях с гуманитаркой... В конце концов, люди видели, что у соседей - в ДНР дела обстоят куда лучше.

          Воспользовавшись советом бойца МВД, я отправился в центр города.
          - А нас теперь объединят с Донецком? - с надеждой посмотрела на объектив моего фотоаппарата продавщица у луганского рынка.

          https://m.kp.ru/daily/26761.4/3792196/?t=1&cn
          =ZmxleGlibGVfcmVjcw%3D%3D&refsrc=email&ii
          d=9c3a278fc3184902911b24002b62d758&uid=134606
          5502&nid=244+285282312
          Scoun
      2. ПалБор Сегодня, 19:08
        Цитата: Геркулесыч
        Во как! Значит, слухи что Плотницкий у на в Ростове на Дону, может быть и не совсем слухи? Не к яныку ли пол бок помчались?

        Похоже так.Коц,Жучковский и Разумовский пишут примерно то же.
        Видимо,кураторы из АП РФ,ФСБ иГУ ГШ договорились,что Плотва - всё и пора начинать объединение республик.Да и для выборов (понятно каких и кого)полезно winked
        ПалБор
    3. самый главный Сегодня, 18:53
      Цитата: Дратуй
      О как! А почему не вна Украину побежали?

      Да всё ясно - что дело тёмное... Так и будет всё продолжаться до полного объединения украины с Россией!
      самый главный
    4. Монос Сегодня, 18:54
      Об этом в ходе совещания с работниками МВД ЛНР заявил бывший глава ведомства Игорь Корнет.

      Бывший глава проводит совещание... Забавные у них там дела творятся.

      Монос
      1. Pirogov Сегодня, 18:56
        Цитата: Монос
        Бывший глава проводит совещание... Забавные у них там дела творятся.

        Как бы с этой забавы , горя не было.
        Pirogov
        1. 79807420129 Сегодня, 19:16
          Цитата: Pirogov
          Как бы с этой забавы , горя не было.

          Именно Коллега,смех сквозь слезы.
          Тем временем событиями в Луганске воспользовалась Украина. Едва стало известно, что из Донецка в Луганск направилась колонна бронетехники и грузовики с силовиками, а административный центр ЛНР захвачен неизвестными вооруженными людьми, украинские военные перешли в наступление. В результате военнослужащие 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ и бойцы батальона «Айдар» заняли село Гладосово, расположенное в так называемой серой зоне в Донбассе, разделяющей позиции силовиков и ополченцев. Об этом сообщили в оперативном командовании ДНР.svpressa.ru/politic/article/186836/?116ok

          Обьединятся надо и Луганску и Донецку,но
          В Кремле данную ситуацию пока не комментируют.

          Домолчатся.
          79807420129
      2. bouncyhunter Сегодня, 19:01
        Привет , Витя ! hi
        Цитата: Монос
        Забавные у них там дела творятся.

        Я бы даже сказал , всё чудесатее и чудесатее ...
        bouncyhunter
        1. Геркулесыч Сегодня, 19:10
          Павел hi drinks -эти "чудеса "могли вылиться в массовую резню мирного населения! sad Того же Плотницкого запросить из России, и судить показательным судом, а приговор "по закону военного времени, за измену республике и нашему делу, борьбе за независимость , смертная казнь "!!!
          Геркулесыч
          1. bouncyhunter Сегодня, 19:16
            Витальевич , привет ! hi drinks Давай не будем торопиться наклеивать ярлыки , а дождёмся определённости в событиях .
            bouncyhunter
            1. pvv113 Сегодня, 19:44
              Привет, Паша! Ты прав - спешка неуместна. Но все равно на душе как-то неспокойно
              pvv113
              1. sabakina Сегодня, 20:11
                Володя, и все наши hi . Всё идёт нормально, сначала доказательная база, потом обвинение прокурора, защита адвоката, затем вынесение приговора судом.
                sabakina
                1. pvv113 Сегодня, 20:14
                  Привет, Слава! Хотелось бы положительного результата
                  pvv113
                  1. sabakina Сегодня, 20:16
                    Володь, очень хотелось бы ответить утвердительно, надеюсь, моя чуйка не постарела вместе со мной.
                    sabakina
                    1. pvv113 Сегодня, 20:34
                      Вот и мне почему-то так кажется
                      pvv113
                      1. Идущий Сегодня, 20:39
                        Всем доброго вечера , идет информационная война и нам не скоро станет понятно , что там на самом деле происходит , хочется верить , что все под контролем.
                        Идущий
          2. loginovich Сегодня, 21:04
            Цитата: Геркулесыч
            Того же Плотницкого запросить из России, и судить показательным судом, а приговор "по закону военного времени, за измену республике и нашему делу, борьбе за независимость , смертная казнь "!!!

            Увы не возможно .РФ своих не бросает.
            loginovich
        2. Дембель77 Сегодня, 19:16
          Очень походит на трансляцию заседания ГКЧП. И как-то тянет на фарс, на инсценировку - не находите?
          Дембель77
        3. 210окв Сегодня, 20:05
          Паш hi Когда в товарищах согласья нет-на лад их дело не пойдет..И дальше по дедушке Крылову.Печально все это.Хотя все сведения о бегстве Плотницкого идут от "неполживой прессы".И тут хошь верь-хошь не верь.
          Цитата: bouncyhunter
          Привет , Витя ! hi
          Цитата: Монос
          Забавные у них там дела творятся.

          Я бы даже сказал , всё чудесатее и чудесатее ...
          210окв
        4. Монос Сегодня, 20:11
          Цитата: bouncyhunter
          Я бы даже сказал , всё чудесатее и чудесатее ...

          Здравствуй, Паша! hi
          1. ВВП заявляет, что военная фаза операции в Сирии почти закончена и начинается политическое урегулирование;
          2. Трамп, после телефонного разговора с Путиным, говорит, что обсуждали Сирию, Украину, КНДР и был очень доволен;
          3. Путин не приглашает амеров на разговор в Сочи о политическом урегулировании в Сирии;
          4. Начинается движуха в Луганске.
          Выводы: наши военные выкинули амеров из политического процесса в Сирии и Сирия уже не аргумент американцев в разговоре с нами; за помощь в выходе из ситуации с КНДР американцы заплатили сдачей позиций по Донбассу.
          Вот такая "кухонная" аналитика по геополитике. laughing
          Монос
          1. Макаров Сегодня, 20:41
            Хотите сказать что КНДР "сдали"?
            Макаров
            1. dvina71 Сегодня, 20:53
              Цитата: Макаров
              отите сказать что КНДР "сдали"?

              Неправильный вопрос... Правильный звучит так.. "А мы КНДР брали?"
              dvina71
            2. Монос Сегодня, 21:09
              Цитата: Макаров
              Хотите сказать что КНДР "сдали"?

              Нет. Поможем Трампу "сохранить лицо".
              Монос
    5. Владыка Ситх Сегодня, 19:08
      Скрин тут оставлю
      Владыка Ситх
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 19:33
        Дааа, все чудесатее и чудесатее recourse
        Angel_and_Demon
  2. japs Сегодня, 18:50
    Не буду спешить, приму это, как рабочую версию.
    Жизнь, она такая переменчивая, хотя хочется верить в хорошее.
    japs
  3. Banshee Сегодня, 18:51
    Последний акт трагикомеди?
    Banshee
    1. Геркулесыч Сегодня, 18:56
      Роман hi не комедии, а фарса, едва не ставшего для многих трагедией! sad
      Геркулесыч
    2. stalkerwalker Сегодня, 18:57
      Цитата: Banshee
      Последний акт трагикомеди?

      Если бы...
      Там ещё выгребать и выгребать...
      stalkerwalker
  4. Геркулесыч Сегодня, 18:51
    Тот факт когда слухи от обс оказались правдой! По тем же слухам, Плотницкого завербовал Аваков, пообещал ему свободный выезд в любую страну мира и крупную сумму за сдачу республики.
    Геркулесыч
    1. Angel_and_Demon Сегодня, 18:55
      Цитата: Геркулесыч
      Тот факт когда слухи от обс оказались правдой! По тем же слухам,

      а можно по подробнее об этой ситуации, или хотя бы ссылку на источник?
      Angel_and_Demon
      1. Геркулесыч Сегодня, 19:00
        Источник -беженцы из укроины! У человека родственник в сбу, и эту информацию узнал случайно, не мне она вообще преднозначалась, хотя человек сказал что он эту информацию "передал куда надо "!
        Геркулесыч
        1. Анатоль Клим Сегодня, 19:30
          Цитата: Геркулесыч
          У человека родственник в сбу, и эту информацию узнал случайно, не мне она вообще преднозначалась, хотя человек сказал что он эту информацию "передал куда надо "!

          Надо же "завербованный" Плотницкий вместе со своими агентами бежит не на Украину, а в Россию, где с него спросят как он докатился до предательства. А в СБУ делятся со своими родственниками о вербовке Плотницкого, родственник бежит в Россию и сообщает "куда надо" о предательстве Плотницкого и вербовке его Аваковым, а Геркулесыч это случайно узнаёт и рассказывает на "ВО". Дарья Донцова нервно курит в сторонке... fool
          Анатоль Клим
          1. Геркулесыч Сегодня, 19:42
            Анатоль Клим hi -если бы вы сорвали доверенную вам сдачу республики, вы бы Киев побежали, чтобы там вас пару раз "самоубили "в спину , что вна укроине впорядке вещей, или уехали туда, где можете не опровдаться полностью так хоть частично! А по факту того, что о вербовке Плотницкого чуть ли не на улице говорят -так, когда пошли нездоровые слухи, за ним "поставили ноги " , и много чего услышали и узнали! Ваше право , но у нас в Ростове на Дону я иногда слышал некую информацию, думал чушь, а она вдруг через некое время подтверждалась! !!
            Геркулесыч
            1. Анатоль Клим Сегодня, 19:54
              Цитата: Геркулесыч
              А по факту того, что о вербовке Плотницкого чуть ли не на улице говорят

              Неужели СБУ под руководством американских кураторов достигла успехов в информационной войне? Только остаётся вспомнить работу НКВД и СМЕРШа во времена ВОВ, тогда тоже орали - немцы прорвались, Москву взяли, Сталин убежал, быстро разобрались с паникёрами, предателями и засланными агентами. А Плотницкого считаю убрали по другим причинам - не потянул, заворовался, а разговоры о вербовке и предательстве - это повод для отстранения от власти.
              Анатоль Клим
              1. Геркулесыч Сегодня, 20:41
                Анатоль Клим hi -там давно уже в республике о его деяниях ходило много информации : hi Именно он давил на некоторых командиров, чтобы те отказались от услуг наших добровольцев hi Мой племяш был в шоке, когда ему, кадровому офицеру, как и нескольким другим прямо "посоветовали "уезжать, и больше не появляться в республике. А его запреты на ответный огонь по нацбатам...Там на нем много чего нехорошего. ...
                Геркулесыч
            2. Диванный Хенераль Сегодня, 21:10
              сли бы вы сорвали доверенную вам сдачу республики, вы бы Киев побежали, чтобы там вас пару раз "самоубили "в спину

              ну да... логика - огонь.
              вы побежали бы Москву, где за попытку сдачи республики Киеву дадут вид на жительство, дачу по Новой Риге и апартаменты в Москва-Сити...
              БРАВО!
              Диванный Хенераль
          2. Sergey53 Сегодня, 20:14
            А может ответ откроется ,если события отмотать до 16 ноября?
            Sergey53
  5. Анкыпельгыгыргын Сегодня, 18:51
    Понятно, что абсолютно ничего не понятно...
    Анкыпельгыгыргын
    1. sabakina Сегодня, 20:20
      Всё тайное рано или поздно становится явным.
      sabakina
  6. andrej-shironov Сегодня, 18:52
    Мутное какое то дело! Особенно умиляет что все решается без народа, захотели отделились, захотели пошли на Украину...
    andrej-shironov
  7. tank64rus Сегодня, 18:53
    После выступления и.о. Министерства иностранных дел этой республики, подобное стоило ожидать.
    tank64rus
  8. solzh Сегодня, 18:54
    Чего-то я совсем запутался. Так был заговор или не был? Почему Плотницкий уволил Корнета? Какая роль Плотницкого в этом? И что дальше?
    solzh
    1. ПалБор Сегодня, 19:11
      Цитата: solzh
      Чего-то я совсем запутался. Так был заговор или не был? Почему Плотницкий уволил Корнета? Какая роль Плотницкого в этом? И что дальше?

      Процентов на 75 - объединение и ещё более жёсткое кураторство Москвы.
      ПалБор
    2. Геркулесыч Сегодня, 19:16
      Постораюсь объяснить -Плотницкий пообещал вернуть республику в состав укроины, но была утечка информации, его взяли в оборот, и он просто сбежал в мой Ростов на Дону с частью заговорщиков! Корнета потому и уволил, что Корнет узнал о заговоре, а роль Плотницкого в этом деле та же что и у Иудыискариота. Ему, Плотницкому участь должна быть такой же как и Библейскому иуде! !!!!
      Геркулесыч
      1. Комментарий был удален.
      2. next322 Сегодня, 19:36
        -Плотницкий пообещал вернуть республику в состав укроины, но была утечка информации, его взяли в оборот, и он просто сбежал в мой Ростов на Дону с частью заговорщиков!

        и зачем тогда ему бежать в ростов??а не в киев
        next322
        1. Молодой_Коммунист Сегодня, 21:08
          Цитата: next322
          и зачем тогда ему бежать в ростов??а не в киев

          Потому что ситуация напоминает события в 404 образца 2014-го года:

          Плотницкий = Янукович (легитимно выбранный, но безвольный и вороватый президент, сбежавший в РФ, вместо того, чтоб защитить свой народ.
          Бежавшие с ним силовики = "Беркут", которых подставили, не дав приказа.
          Захарченко = Порошенко (пришедьший к власти в ЛНР в результате переворота, ведь граждане ЛНР его не выбирали)
          МГБ / МВД ДНР = СБУ / Укросиловики, проводящие опперацию по подавлению лояльных Плотницкому районов ЛНР
          Молодой_Коммунист
    3. Alexey RA Сегодня, 19:21
      Всё как всегда - действия на местах есть лишь отражение борьбы бульдогов под ковром в Москве. Просто республика молодая, люди горячие - вот и вывели бронетехнику на улицы, имитируя силовую смену власти.
      Alexey RA
    4. федоров Сегодня, 19:23
      А ничего. Вабло всегда побеждает зло. sad
      федоров
  9. Sivasa Сегодня, 19:08
    Да какой там заговор??? Пауки в банке жрут друг друга.
    Sivasa
  10. федоров Сегодня, 19:14
    Если Плотницкого пристрелят скоро, я не удивлюсь. Если в России не отсидится, награбил на войне будь здоров.
    Ну там ФСБ еще, такие дела просто так не проходят. И ВВП, на всякий случай, там не причем.
    Война вобла блин, за обладание.. sad Нефиг Российские гумконвои на базарах толкать и и-нете. И любую помощь себе типа на склад . Луганчане уже год гудят по этому поводу.
    федоров
  11. Ромей Сегодня, 19:14
    Кровавый цирк! Во, что упыри превратили Русскую Весну!?
    Ромей
  12. Alexey RA Сегодня, 19:16
    В результате сговора руководства самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) с Украиной республика могла вернуться под контроль Киева уже через две недели. Об этом в ходе совещания с работниками МВД ЛНР заявил бывший глава ведомства Игорь Корнет.

    Я так думаю, что у Плотницкого в папке была точно такая же речь. Но Кристобаль Хозевич успел раньше. © smile
    Alexey RA
    1. Gato Сегодня, 19:53
      Может и так. Интересно только, у какого таксодермиста в кабинете (в конечном итоге) будут стоять чучела в натуральную величину? Гы, в форме, с кортиком и пенсне wassat
      Gato
  13. Политбюро Сегодня, 19:21
    Всех не купите США и Израиль , зря стараетесь..! Ополченцы пойдут колоннами на защиту из России (бесплатно..)

    Политбюро
  14. Ромей Сегодня, 19:21
    Цитата: Геркулесыч
    Тот факт когда слухи от обс оказались правдой! По тем же слухам, Плотницкого завербовал Аваков, пообещал ему свободный выезд в любую страну мира и крупную сумму за сдачу республики.

    Такого рода переговоры с шестерками вроде Плотвы не ведутся по причине бесполезности. Авакову проще с сурком договориться... Впрочем, тоже не торт. Зачем свое бабло выкатывать, когда заокеанские хозяева после февраля-марта додавят кремлинов. И будет им профит в виде не только Донбасса, но и Крыма, а то и еще чего нибудь если карты правильно лягут. Бабло оно такое: сакральнее всех сакральных скреп!
    Ромей
    1. Ил-18 Сегодня, 20:05
      Вышеизложенное Ваш домысел? Или это либеранутые всерьёз обсуждают между собой?
      Вы, хотя бы то, что в мозгу от заветов навального ходора ещё не поражено, испульзуйте по назначению и подумайте: для чего куратором тратить серьезные деньги, когда и за те, что выделяют сейчас вся киевская влада согласна и орально, и гинетально, и рекьально, и с зади, и боком, и в пуританской позе. Денег лишних не бывает.
      Ил-18
      1. Ромей Сегодня, 20:32
        Что нибудь более оригинальное уже придумайте господа охранители, а то задолбали уже ваши клише насчет госдепа и навального. К примеру, сделайте агентом мирового сионизма или уж на худой конец сообщником ИГИЛ, не забыв упомянуть, что она в РФ запрещена. Для порядка при этом напомнить, что один русский воин замочит 15 натовских дегенератов с помощью иномарок в каждом дворе и американских же трежерис. Вы лучше за своими мозгами последите чем они наполнены окромя голимых урякалок. Беднова замочил "Вагнер", такова народная молва, которой доверия больше, чем всем продажным журналюгам вместе взятым и которые правды никогда не скажут. Пацанов вскрывать не буду - за, что купил, за то и продаю. А насчет зачем тратить серьезные деньги. В нашей стране этот вопрос неуместен от слова совсем, потому как с логикой расходования бюджетных средств трудновато.
        Ромей
    2. лаврентий павлович Сегодня, 20:44
      Цитата: Ромей
      Цитата: Геркулесыч
      Тот факт когда слухи от обс оказались правдой! По тем же слухам, Плотницкого завербовал Аваков, пообещал ему свободный выезд в любую страну мира и крупную сумму за сдачу республики.

      Такого рода переговоры с шестерками вроде Плотвы не ведутся по причине бесполезности. Авакову проще с сурком договориться... Впрочем, тоже не торт. Зачем свое бабло выкатывать, когда заокеанские хозяева после февраля-марта додавят кремлинов. И будет им профит в виде не только Донбасса, но и Крыма, а то и еще чего нибудь если карты правильно лягут. Бабло оно такое: сакральнее всех сакральных скреп!

      Ромей таким как вы, наркоманам, здесь не место. После февраля-марта заокеанские хозяева могут только удавиться, а не "додавят кремлинов". Про украинский Крым уже пора забыть, Крым- неотделимая часть России. Донбасс и Киев, как и вся Украина в недалеком будущем вернуться в состав России. И очень хотелось, что бы зачистку Киева и западной Украины проводили войска ДНР и ЛНР, расстрел всех бандеровцев по законам военного времени, без суда и следствия. Нацики должны кровью ответить за свой беспредел.
      лаврентий павлович
      1. Ромей Сегодня, 21:07
        Цыплят по осени считают. Кто из нас прав покажет время. Наши хотелки не в счет. В счет только лишь то чего хотят в кремле, а кремль хочет "минск". Я не верю, что при Путине, Медведеве, Чубайсе, Грефе и прочей банде, мечты изложенные в последней строфе вообще когда либо сбудутся, в противном случае они бы сбылись уже в 2014 году. Вместо этого маем шо маем. Или я не прав?
        П.С. За наркомана извинитесь.
        Ромей
  15. tralmaster. Сегодня, 19:26
    Давно пора уже объединится.
    tralmaster.
    1. УВБ Сегодня, 19:45
      Цитата: tralmaster.
      Давно пора уже объединится.
      А мнением луганчан никто не интересуется. Не объединять нужно огрызки, а освобождать оккупированные территории бывших Луганской и Донецкой областей!
      УВБ
  16. ЦУС-ВВС Сегодня, 19:39
    тот кто толще,тому трэба больше одеяла
    ЦУС-ВВС
    1. Gato Сегодня, 19:48
      И сала, шоб не похудеть. А лучше объединить сало с одеялом
      Gato
  17. АлеБорС Сегодня, 19:39
    Предполагаю, что это очередная смена одних "патриотов" на других. Причём явно не с далеко идущими намерениями. Кто понаглее отодвинул от корыта ослабшего. Но сделано это явно с чьей-то подачи. Слишком масштабно получилось.
    АлеБорС
  18. Livonetc Сегодня, 19:45
    Цитата: next322
    -Плотницкий пообещал вернуть республику в состав укроины, но была утечка информации, его взяли в оборот, и он просто сбежал в мой Ростов на Дону с частью заговорщиков!

    и зачем тогда ему бежать в ростов??а не в киев

    В куеве его быстрее добавят в небесную сотню.
    В Ростове еще и в программу защиты свидетелей определят.
    Livonetc
  19. Gato Сегодня, 19:46
    Цитата: Монос
    Забавные у них там дела творятся.

    Это да, а наверх в СМИ всплывает только.. ну, как обычно sad
    Gato
  20. SCHWERIN Сегодня, 19:49
    Вообще то все это не есть гут. Если прав Корнет то там просто мог быть в любое время ползучий переворот. И все втихую! А каково людям которые там живут и поддерживали республику. Местные хохлы их бы там на раз сдали бы! Удар по репутации власти там велик.
    SCHWERIN
  21. холодильник Сегодня, 20:15
    Сальвадор Альендэ поступил по другому. Яйценюх плиз омерига, Янык, Плотнитский плиз Россия!)))) Бояре Москву пшекам сдали)) Честь и Власть не всем удается!
    холодильник
    1. Метан Сегодня, 20:32
      ...СРОЧНО: Плотницкий приземлился в Москве
      23.11.2017 - 20:12
      СРОЧНО: Плотницкий приземлился в Москве | Русская весна

      Глава ЛНР Игорь Плотницкий прибыл в Москву.

      Об этом сообщает офицер армии ДНР и известный писатель Захар Прилепин.

      «Игорь Плотницкий вылетел в Москву на обычном рейсе, вот только что прилетел. Эконом-класс, спокойный человек без охраны. Вообще один. Зашёл в автобус вместе со всеми, вышел из автобуса. Два оперативника пошли следом, молодые, весёлые, московские. Вот так обыденно выглядит история.

      Мы встретились с ним глазами, он ничего не выказал. Озабоченным не выглядит. Почти умиротворённый.

      С собой маленькая сумка на плече и пиджак в чехле. Всё для новой жизни».
      Метан
  22. Немезида Сегодня, 20:28
    То что Плотницкий это луганский Кернес давно было понятно,а вот зачем кремль принимает в России всех этих Собчак и Плотницких,это уже к вопросу о лояльности русскому народу тех,кто находится в кремле,думе и сенате...
    Немезида
  23. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 20:38
    Читаю комментарии и мнения, аж смешно, люди, которые находятся далеко от Луганска, которые даже там не были, на полном серьезе обсуждают все просходящее. Мне, как луганчанину, морозившему яйца с ребятами в центре, и находящемуся в центре событий смешно. И грустно.

    Люди, неужели вы не понимаете, тут и без вас все разрулят так как надо? И не для того республика строилась, чтобы ее сдать за три секунды.
    Генерал Песчаных Карьеров
    1. japs Сегодня, 20:57
      Союз тоже сдали за три секунды и Нобелевку. Знаем, проходили уже...
      japs
    2. gm9019 Сегодня, 21:09
      Цитата: Генерал Песчаных Карьеров
      люди, которые находятся далеко от Луганска, которые даже там не были, на полном серьезе обсуждают все просходящее.

      А как же не обсуждать-то? - Переживаем мы за вас, душой болеем! Странные вещи вы говорите...
      Дай Бог сил вам и мудрости, чтобы победить!
      gm9019
  24. pvv113 Сегодня, 20:40
    Идущий,
    Как сказал классик: будем надеяться и ждать hi
    pvv113
  25. САША СТАРЫЙ Сегодня, 20:41
    В ЛНР все время какая-то муть была: достаточно просто сравнить с ДНР, плотва слился
    САША СТАРЫЙ
    1. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 20:50
      Нет у нас никакой мути, не надо сочинять бредятину. Что у нас, что у Донецка всегда были и есть проблемы, но это не повод орать "всёпропало"!!!
      Генерал Песчаных Карьеров
  26. Пироман Сегодня, 20:50
    Цитата: Sivasa
    Да какой там заговор??? Пауки в банке жрут друг друга.

    +
    Пироман
  27. Молодой_Коммунист Сегодня, 20:51
    Не понял, в ЛНР госпереворот по типу укропского, чтоли?
    Молодой_Коммунист
  28. Пироман Сегодня, 20:53
    Цитата: Alexey RA
    В результате сговора руководства самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) с Украиной республика могла вернуться под контроль Киева уже через две недели. Об этом в ходе совещания с работниками МВД ЛНР заявил бывший глава ведомства Игорь Корнет.

    Я так думаю, что у Плотницкого в папке была точно такая же речь. Но Кристобаль Хозевич успел раньше. © smile

    +
    Пироман
  29. Стирбьорн Сегодня, 20:56
    В результате сговора руководства самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) с Украиной республика могла вернуться под контроль Киева уже через две недели. Об этом в ходе совещания с работниками МВД ЛНР заявил бывший глава ведомства Игорь Корнет.
    Так она по Минским соглашениям должна туда вернутся, в чем тут претензии именно к руководству ЛНР?!
    Стирбьорн
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