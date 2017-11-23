Корнет: Заговорщики едва не вернули ЛНР в состав Украины

Но мы не прошляпили эту ситуацию! За малым не получилось вернуться в нэньку [Украину]. В реальности за малым — буквально недели две

Но у нас все получилось

В результате сговора руководства самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) с Украиной республика могла вернуться под контроль Киева уже через две недели. Об этом в ходе совещания с работниками МВД ЛНР заявил бывший глава ведомства Игорь Корнет.По словам генерал-майора, ЛНР была близка к катастрофе.— сказал Корнет. Он отметил, что в случае успеха украинских агентов по отстранению его от руководства МВД уже на следующее утро в республику был готов зайти 3-й полк спецназа Главного управления разведки Минобороны Украины.— подчеркнул глава МВД.Ранее в этот же день появились сообщения об отъезде Игоря Плотницкого в Россию. Согласно опубликованной информации, глава ЛНР находится в автомобильном кортеже, который покинул территорию Луганска. Вместе с ним из республики уехали руководитель его администрации Ирина Тейцман, глава ГТРК ЛНР Анастасия Шуркаева и ряд других лиц.Как сообщалось ранее, Корнет был отправлен в отставку 20 ноября. На следующий день Луганск заняли вооруженные люди, к вечеру в городе заметили также военную технику. Позднее появилась информация о проведенной совместной операции МГБ и МВД ДНР и НМ ЛНР по задержанию украинских диверсантов на территории Луганска. В Кремле данную ситуацию пока не комментируют.