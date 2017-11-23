США парируют удар Путина

Весь мир, без преувеличения, обсуждают итоги встречи Владимира Путина, Хасана Роухани и Реджепа Эрдогана в Сочи. Встречу, посвященную Сирии, уже окрестили "новой Ялтой". США, будучи не представленными на переговорах, несмотря на разгром ИГИЛ намерены сохранить свои вооруженные силы в Сирии и использовать курдов как инструмент для давления на Асада.











