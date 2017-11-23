21:13 23 ноября

США парируют удар Путина

Весь мир, без преувеличения, обсуждают итоги встречи Владимира Путина, Хасана Роухани и Реджепа Эрдогана в Сочи. Встречу, посвященную Сирии, уже окрестили "новой Ялтой". США, будучи не представленными на переговорах, несмотря на разгром ИГИЛ намерены сохранить свои вооруженные силы в Сирии и использовать курдов как инструмент для давления на Асада.




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Комментарии 5

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  1. Dashout Сегодня, 19:34
    Чем больше полосатые будут сопротивляться Путину, тем быстрее будут проигрывать..Да, с шумом, но проигрывать...
    Dashout
  2. Федя2017 Сегодня, 20:12
    американцы конечно не уйдут из Сирии... Они создадут подконтрольное им правительство Сирии. Территории подконтрольные про- американским курдам и др. оппозиционерам меньше разрушены и там основные нефтяные поля. А коалиция им противостоящая из "Россия-Турция-Иран" не будет долговечной. Слишком разные интересы у всех троих... Кремлю уже не до победы, надо скорее выходить из войны и найти желающих совместно финансировать восстановление Сирии, иначе придётся взвалить это бремя на российское население. Но у Турции и Ирана конечно свои интересы, им не нужна про-российская Сирия...
    Федя2017
    1. BLADFROST Сегодня, 20:30
      Вот только не надо из США делать икону! Позиции у них слабые. Тем более вести войну на несколько фронтов им будет обходиться очень дорого! А прыгать они выше носа уже не могут. А если к этой тройке присоединится Афганистан, так тогда им вообще станет неуютно в собственных подгузниках.
      BLADFROST
      1. Федя2017 Сегодня, 20:51
        Цитата: BLADFROST
        Позиции у них слабые.

        Всем бы такие "слабые" позиции... Остальное в ваших фантазиях нет смысла разбирать.
        Федя2017
    2. solzh Сегодня, 21:01
      Они создадут подконтрольное им правительство Сирии.

      А смысл какой? Сирийцы будут поддерживать Асада, т.к. сирийцы помнят и знают почему и главное кто разрушил их государство и их мирную жизнь, это США.
      Территории подконтрольные про- американским курдам и др. оппозиционерам меньше разрушены и там основные нефтяные поля.

      Про американские курды, вы сами в это верите? В Ираке то же были про американские курды, и что это дало? Заодно на карту посмотрите, где проходят основные нефтяные поля.
      А коалиция им противостоящая из "Россия-Турция-Иран" не будет долговечной

      На счет Турции спорить не буду. У них свой интерес - курды. А вот коалиция Россия-Иран, уже несколько лет воюет с террористами, в отличие от США и их союзников, которые только делают вид, что воюют.
      найти желающих совместно финансировать восстановление Сирии, иначе придётся взвалить это бремя на российское население

      Спасибо, но мы уж как-нибудь сами справимся. Не первый год замужем. wink
      им не нужна про-российская Сирия

      Поздняк, Сирия уже про российская. Сирия, одна из немногих, кто остался с Россией еще со времен СССР.
      Ну и напоследок. американцы уйдут, никуда они не денутся. Кто их там еще оставит bully
      С уважением hi
      solzh
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