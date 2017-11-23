НАТО откроет представительство в Молдавии в декабре

Я рад объявить, что в начале следующего месяца замгенсека НАТО Роуз Геттемюллер откроет в Кишиневе постоянный офис альянса

Этот офис станет аналогичным тем, что уже действуют в Москве, Тбилиси или Киеве. Там будут работать гражданские специалисты

Молдавия нацелена на активное сотрудничество с НАТО, поскольку считает, что именно у НАТО она может научиться лучше защищать себя. Нейтралитет Молдавии не должен означать ее изоляцию

НАТО откроет свой постоянный офис в Молдавии в декабре. Об этом заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг на встрече с премьер-министром Молдавии Павлом Филипом.- сказал Столтенберг.- подчеркнул он.По словам Столтенберга, НАТО будет продолжать поддерживать процесс реформ в Молдавии, а также укрепление оборонного сектора страны, развитие возможностей страны в кибернетической обороне, а также оказывать помощь в уничтожении списанных боеприпасов, противопехотных мин и пестицидов.Генсек добавил, что НАТО "полностью поддерживает суверенитет, территориальную целостность и независимость Молдавии, уважает ее военный нейтралитет". Он напомнил, что у НАТО есть партнеры, которые тесно сотрудничают с альянсом, но не являются его членами, включая Швецию, Финляндию, Швейцарию и Австрию.- заявил премьер Молдавии Павел Филип