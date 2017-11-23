21:11 23 ноября

НАТО откроет представительство в Молдавии в декабре

НАТО откроет свой постоянный офис в Молдавии в декабре. Об этом заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг на встрече с премьер-министром Молдавии Павлом Филипом.

Я рад объявить, что в начале следующего месяца замгенсека НАТО Роуз Геттемюллер откроет в Кишиневе постоянный офис альянса
- сказал Столтенберг.

НАТО откроет представительство в Молдавии в декабре



Этот офис станет аналогичным тем, что уже действуют в Москве, Тбилиси или Киеве. Там будут работать гражданские специалисты
- подчеркнул он.

По словам Столтенберга, НАТО будет продолжать поддерживать процесс реформ в Молдавии, а также укрепление оборонного сектора страны, развитие возможностей страны в кибернетической обороне, а также оказывать помощь в уничтожении списанных боеприпасов, противопехотных мин и пестицидов.

Генсек добавил, что НАТО "полностью поддерживает суверенитет, территориальную целостность и независимость Молдавии, уважает ее военный нейтралитет". Он напомнил, что у НАТО есть партнеры, которые тесно сотрудничают с альянсом, но не являются его членами, включая Швецию, Финляндию, Швейцарию и Австрию.

Молдавия нацелена на активное сотрудничество с НАТО, поскольку считает, что именно у НАТО она может научиться лучше защищать себя. Нейтралитет Молдавии не должен означать ее изоляцию
- заявил премьер Молдавии Павел Филип

Использованы фотографии: captură video / nato.int
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Комментарии 21

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  1. jjj Сегодня, 19:48
    Как заторопились не допустить, чтобы выборы в Молдавии прошли не по их сценарию
    jjj
    1. dsk Сегодня, 20:25
      Цитата: jjj
      заявил премьер Молдавии Павел Филип

      Отрабатывает свою "тридцатку".
      dsk
      1. Идущий Сегодня, 20:31
        Торопятся , неужели мы и здесь проиграем.
        Идущий
        1. Anarchist Сегодня, 20:38
          Вить, поздравляю!
          Цитата: Идущий
          Торопятся , неужели мы и здесь проиграем.

          А ты заметил, как он нас троллит
          Этот офис станет аналогичным тем, что уже действуют в Москве, Тбилиси или Киеве. ]

          Меня это сравнение калит! Только за это ему можно по зубам дать...
          Anarchist
          1. Идущий Сегодня, 20:55
            Есть немного , но мы ещё не делали своего хода . Спасибо. hi
            Идущий
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 19:49
    Очередной пошёл.Что теперь Додон скажет?Жаль парня.
    ВЕРЕСК
    1. Идущий Сегодня, 20:33
      Не надо торопиться , ещё не все потеряно.
      Идущий
      1. Pirogov Сегодня, 21:09
        Цитата: Идущий
        Не надо торопиться , ещё не все потеряно.

        А куда ещё ждать ?
        Pirogov
  3. kefan Сегодня, 19:50
    Все больше к нашим границам подбираются, сволочи.
    kefan
    1. Идущий Сегодня, 20:34
      Много было желающих , но петлю пытаются затянуть.
      Идущий
  4. solzh Сегодня, 19:52
    Можем потерять Приднестровье, если не будем более активны в этом регионе. А столтенберг своей физиономией напоминает некрофила
    solzh
    1. anjey Сегодня, 20:30
      я не понимаю почему Россия не налаживает контакт с гагаузами -это юг Молдовы,выход к румынской границе,раньше они были в основном пророссийски настроены ,как сейчас там жизнь не знаю...,была автономия ,в Кагуле было свое правительство,проводились выборы,но это в 90х,потом война и гагаузов не видно ,не слышно...
      anjey
      1. solzh Сегодня, 20:45
        Несколько месяцев назад, по телеканалу России24, показывали документальный фильм о гагаузской автономии. Из передачи следовало, что гагаузы до сих пор настроены про российски. Почему Россия не налаживает с ними контакт? Россия много с кем не налаживает контакт. Возможно, это мое мнение, не хочет очередного конфликта. Но сейчас, как никогда нам на этом направлении нужно работать. Иначе потеряем данный регион.
        из статьи расположенной по адресу: http://rusrand.ru/actuals/gagauzija-segodnja
        29 ноября 2013 г. на саммите в Вильнюсе премьер-министр Молдавии Юрий Лянкэ парафировал договор об ассоциации с ЕС. За пару дней до саммита Народное собрание Гагаузии единогласно приняло решение об организации в автономии двойного референдума – об одобрении внешнеполитического курса страны и о принятии закона об отложенном праве региона на внешнее самоопределение.
        Жёсткость реакции Кишинёва превзошла ожидания: 9 января 2014 г. правоохранительные органы Молдавии возбудили уголовное дело и вызвали на допрос всех депутатов Народного собрания.
        solzh
  5. Антон Болдаков Сегодня, 19:54
    Готовятся к выборам в России. Ох, подозреваю, что эти выборы надолго запомнятся...
    Антон Болдаков
    1. ВЕРЕСК Сегодня, 19:57
      Ох, подозреваю, что эти выборы надолго запомнятся... Да всё нормально.Путин был,есть и будет. drinks
      ВЕРЕСК
      1. Антон Болдаков Сегодня, 19:59
        Да уж... сейчас и вправду ему лучше быть - пока хоть что-то не нормализуется...
        Антон Болдаков
        1. ПалБор Сегодня, 20:29
          Цитата: Антон Болдаков
          Да уж... сейчас и вправду ему лучше быть - пока хоть что-то не нормализуется...

          14 декабря пресс-конференция ВВП.Вот и узнаем.
          Главное,чтоб вдруг в кадр не вошёл ЕБН и не сказал:"Я отдохнул.Я прихожу" stop
          ПалБор
    2. тол100в Сегодня, 20:03
      Цитата: Антон Болдаков
      Ох, подозреваю, что эти выборы надолго запомнятся...

      Что выборы ИМ запомнятся до ИКОТЫ я ничуть не сомневаюсь!
      тол100в
  6. изя топ Сегодня, 20:02
    а зачем?чем парлямент не представительство?
    и да,это поможет вернуть Тирасполь?или,испугавшись представительства,скачущие онижедети не попрутся грабить в молдове,бо у сэбе ужо неча?
    изя топ
  7. Геркулесыч Сегодня, 20:33
    А почему в Москве офис нато не закрыт?
    Геркулесыч
    1. Идущий Сегодня, 20:57
      А зачем , платят исправно , бюджет хороший и всегда заложники под рукой.
      Идущий
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