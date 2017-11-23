НАТО откроет представительство в Молдавии в декабре
НАТО откроет свой постоянный офис в Молдавии в декабре. Об этом заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг на встрече с премьер-министром Молдавии Павлом Филипом.
По словам Столтенберга, НАТО будет продолжать поддерживать процесс реформ в Молдавии, а также укрепление оборонного сектора страны, развитие возможностей страны в кибернетической обороне, а также оказывать помощь в уничтожении списанных боеприпасов, противопехотных мин и пестицидов.
Генсек добавил, что НАТО "полностью поддерживает суверенитет, территориальную целостность и независимость Молдавии, уважает ее военный нейтралитет". Он напомнил, что у НАТО есть партнеры, которые тесно сотрудничают с альянсом, но не являются его членами, включая Швецию, Финляндию, Швейцарию и Австрию.
Я рад объявить, что в начале следующего месяца замгенсека НАТО Роуз Геттемюллер откроет в Кишиневе постоянный офис альянса- сказал Столтенберг.
Этот офис станет аналогичным тем, что уже действуют в Москве, Тбилиси или Киеве. Там будут работать гражданские специалисты- подчеркнул он.
По словам Столтенберга, НАТО будет продолжать поддерживать процесс реформ в Молдавии, а также укрепление оборонного сектора страны, развитие возможностей страны в кибернетической обороне, а также оказывать помощь в уничтожении списанных боеприпасов, противопехотных мин и пестицидов.
Генсек добавил, что НАТО "полностью поддерживает суверенитет, территориальную целостность и независимость Молдавии, уважает ее военный нейтралитет". Он напомнил, что у НАТО есть партнеры, которые тесно сотрудничают с альянсом, но не являются его членами, включая Швецию, Финляндию, Швейцарию и Австрию.
Молдавия нацелена на активное сотрудничество с НАТО, поскольку считает, что именно у НАТО она может научиться лучше защищать себя. Нейтралитет Молдавии не должен означать ее изоляцию- заявил премьер Молдавии Павел Филип
Использованы фотографии: captură video / nato.int
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