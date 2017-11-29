Армейское форсирование. Часть 2

25 сентября главком Юго-Западного фронта Н. И. Иванов принял решение о переброске 4-й армии навстречу подошедшему противнику - на левый берег Вислы, чтобы занять исходное положение для дальнейшего наступления. Вслед за 4-й армией предполагалось по тем же переправам у Козенице и Ивангорода перебросить через Вислу и 5-ю армию, перевозимую от Люблина.А. Е. Эверт 26 сентября ставил своим войскам задачу удержать как можно больший плацдарм впереди Ивангорода – для обеспечения предстоящего развертывания. Переход армии на левый берег намечался к утру 27 сентября.Одновременно с соединениями 4-й армии намечалась переправа 2-го и 23-го корпусов - в район Гарволин и Гура Кальвария. Командарм приказывал 75-й и 81-й пехотным дивизиям 26 сентября сменить части 3-го Кавказского корпуса, оборонявшие Вислу. Последнему предписывалось сосредоточиться к Ивангороду - в готовности к наступлению утром 27-го. Гренадерский корпус 26 сентября должен был выдвинуть на левый берег авангард силой в полк с батареей и конницей, 16-й корпус - переправить на левый берег у Казимержа полк с батареей (на пароме) и выдвинуть его к Барычка (для обеспечения создания понтонной переправы), а Уральская казачья дивизия - выдвинуться в направлении Полична, Зволень (разведку вести между шоссе Козенице - Радом и Зволень-Ново-Александрия).Авангарды и конница должны были обеспечить плацдарм для развертывания армии на левом берегу и провести разведку сил и позиций противника.4-я армия помогла соседней 5-й - отправив к ней 3-й понтонный батальон.Около 18-ти часов 26 сентября противник начал обстреливать передовые позиции и линию фортов Ивангорода артиллерийским огнем.А. Е. Эверт приказал: 1) Гренадерам, переправившись на левый берег у Ново-Александрии, занять позицию на фронте Сарнов Лагушков и содействовать выдвижению 3-го Кавказского корпуса; 2) 16-му корпусу, переправившись на левый берег у Казимержа, - выдвинуться на позицию Мшадла, Боровец; 3) кавказцам - переправить у Козенице бригаду 52-й дивизии, оставив 84-й пехотный Ширванский полк 21-й дивизии у Козенице; бригадой наступать на фронт Красна Домброва, Горбатка, а главным силам корпуса, переправившись у Ивангорода, начать наступление на фронт Горбатка, Сарнов; 4) казаки должны выдвинуться к Козенице и обеспечивать правый фланг армии со стороны Радома и Бялобржеги. Корпусам предлагалось начать переправу ночью - командарм намечал продвижение от переправ примерно на 15 км.В ночь на 27 сентября войска 3-го Кавказского корпуса сосредоточились побригадно, а в 8 часов был отдан приказ о наступлении.Мост не был готов. Рейс каждого парохода продолжался более 2 часов. Всего работали 6 пароходов.1-я бригада 52-й пехотной дивизии встала у Павловице в резерве - в ожидании готовности моста. У Ивангорода перешли реку 1-я бригада 21-й пехотной дивизии, а за ней 2-я бригада 52-й пехотной дивизии.В 14 часов германская артиллерия открыла огонь. Немецкая пехота, занимавшая Козенице, начала наступление на Мозолице Верхи.Весь день 27 сентября 21-я пехотная дивизия вела бой со все увеличивающимися силами противника. Не будучи в состоянии овладеть Козенице, 84-й и 83-й полки упорно не сдавали своих левобережных позиций.Командир 3-го Кавказского корпуса сообщил командарму, что для защиты моста у Павловице он оставляет два полка. Два других полка 21-й дивизии должны быть находиться в крепости – в готовности нанести фланговый удар противнику, если он попытается сбросить в реку защитников предмостной позиции.Грамотное решение В. А. Ирманова имело колоссальное значение для исхода операции. Не ограничившись выделение бригады для защиты плацдарма, комкор постепенно перевел на левый берег еще два полка - на поддержку дивизии С. Б. Мехмандарова.С утра 27 сентября Ивангородская крепостная артиллерия, поддерживая наступление гренадер, открыла огонь по Соцеховскому и Гневашовскому лесам. На следующий день комендант Ивангорода предложил организовать вылазку - для поддержки гренадер (а после их отхода усилия крепости были направлены на удержание и расширение Козеницкого плацдарма). И 5 батальонов крепостного резерва начали наступление вдоль железной дороги.С 29 сентября не только весь 3-й Кавказский корпус наступал на левом берегу Вислы, но в боях к западу от реки приняли участие направленные сюда командующим 5-й армией генералом от кавалерии П. А. Плеве и части 17-го армейского корпуса.Командарм-4 не только одобрял удержание кавказцами плацдарма на левом берегу, но и требовал от комкора расширения плацдарма между Козенице и Гневашов.30 сентября у Тарнова (в 25 км севернее Козенице) на пароме малой грузоподъемности переправились 4 сотни Уральской казачьей дивизии.За 29 сентября 2-я бригада 21-й пехотной дивизии кавказцев взяла в плен 5 офицеров и 150 солдат германцев и несколько пулеметов, но понесла очень большие потери: в 83-м пехотном полку осталось 23 офицера и 1000 солдат, а в 84-м пехотном полку 9 офицеров и 700 солдат. К 3 октября общие потери 3-го Кавказского корпуса достигли: 124 офицера и более 8000 солдат.30 сентября командир 17-го корпуса хотел отвести свои войска на правый берег Вислы. С просьбой не отходить к нему обратился комкор 3-го Кавказского. Вопрос разрешился подчинением 17-го корпуса командующему 4-й армией. И 17-й корпус получил приказ - содействовать расширению плацдарма на левом берегу, взаимодействуя с кавказцами.Главком в директиве от 30 сентября указывал, что: «... на 4-ю армию возлагается занятие Вислы между Вильгой и Вепржем и нанесение удара противнику, действующему в районе Ивангород, Козенице, развивая ныне же настойчиво действия по расширению плацдарма на левом берегу...».И А. Е. Эверт указал комкору-17, что для корпуса последнего строятся мосты у Мацеевице и у Павловице.Положение частей, сражающихся на левом берегу, было тяжелое: его усугубляли болотистая почва, вода, местами доходившая выше колен, ужасное состояние дорог. Павловицкий мост не только был расшатан непрерывными переправами, так еще периодически он получал повреждения от огня германской артиллерии. Когда 3 октября мост был окончательно выведен из строя, из Ивангорода выслали плоты. Пока последние шли, сообщение с тылом поддерживалось с помощью 3-х пароходов.Начал строиться второй мост, а тем временем 5 октября первый мост починили - и переправа возобновилась под огнем германской тяжелой артиллерии.Оба корпуса переправлялись в двух пунктах - у Павловице и у Ивангорода. В первом случае боевыми действиями руководил комкор-17, а от Ивангорода - комкор 3-го Кавказского.Германцы первоначально ввели в бой усиленную бригаду 20-го корпуса, в то время как остальные части последнего составили правый фланг группы А. фон Макензена, наступавший через р. Пилицу на Варшаву.2 октября Гвардейский резервный корпус, наступавший на Ивангород, попытался переправиться на правый берег Вислы севернее Ивангорода - но попытка не удалась, и немцы подтянули на усиление еще и бригаду 11-го корпуса.Т. о., исторический Козеницкий плацдарм тянулся по фронту на 15 км, а в глубину (до р. Вислы) - не более чем на 4 км. И на этом пространстве были введены в дело 5 русских дивизий, в течение 12-ти суток в тяжелых условиях упорно бившиеся с 4 германскими дивизиями.К 23 сентября предмостная позиция против Ново-Александрии у Кликава была занята 2-й бригадой 1-й гренадерской дивизии, поддерживаемой 3 батареями. Окопы были вырыты в рост человека, имелись блиндажи, траверсы, хода сообщений, засеки, были заложены десятки фугасов, снаряжались ручные гранаты.Во исполнение приказа командарма комкор Гренадерского 26 сентября отправил на левый берег два авангарда (по одному от каждой дивизии). Расстояние между авангардами - 9 км. Командование войсками на левом берегу было сосредоточено в руках начальника 1-й гренадерской дивизии, а командование на правом берегу - возложено на начальника 2-й гренадерской дивизии.На 27 сентября Гренадерскому корпусу ставилась задача – во-первых, «занять на левом берегу позицию» Лагушов, Сарнов (имея в виду наступление дивизии противника от Горбатка на Ивангород); и, во-вторых, иметь резерв за правым флангом и «своим наступлением» оказать содействие кавказцам.Элементы задачи противоречили друг другу, к тому же от правого фланга указанной гренадерам позиции (Сарнов) до левого фланга наступающего 3-го Кавказского корпуса (на Словике Нове) было не менее 8 км.Утром 27 сентября И. И. Мрозовский запросил артиллерийской поддержки крепости по району Гневашова, прочно занятому противником. Он жаловался на данный корпусу широкий фронт (около 10 км) и на отсутствие локтевой связи с соседями.В это время 16-й корпус приступил к переправе у Казимержа – вперед двинулся авангард (пехотный полк, батарея и 3 казачьи сотни; переброшен на судовом пароме). Авангарду было приказано занять позицию на левом берегу на линии Лавецко, Барычка (около 10 км от переправы).8-й и 9-й понтонные батальоны приступили к наводке моста.27 сентября началась переправа 41-й и 47-й дивизий.Вскоре выяснилось, что между Гренадерским и 16-м корпусами образовался 5 - 6-км промежуток, очень выгодный для маневрирования противника. Последний не преминул этим воспользоваться. Германцы атаковали левый фланг гренадер и угрожали тылу медленно продвигавшихся вперед частей 16-го корпуса.В 22 часа А. Е. Эверт отдал приказ отвести корпуса за Вислу - «из-за невозможности совместных действий XVI и гренадерского корпусов».Отход Гренадерского корпуса на Ново-Александрию прикрыла бригада, занимавшая предмостное укрепление. Артиллерия немцев повредила мост и потопила брандвахтный пароход. Пехота германцев преследовала отходивших. Положение внутри предмостного укрепления создавалось критическое. Оно было спасено удачным взрывом 22-х камнеметных фугасов, заложенных перед укреплением. После этого германцы прекратили наступление.К часу ночи 29 сентября мост был починен, и в 4 часа 30 минут части корпуса (кроме бригады, оборонявшей плацдарм) были на правом берегу. К 8 часам весь корпус был на правом берегу.Гренадеры не досчитались 17 орудий (две батареи погибли целиком).16-й корпус отошел на правый берег благополучно. В эти дни 41-я пехотная дивизия потеряла 6 офицеров и 238 солдат, 47-я пехотная дивизия -3 офицера и 90 солдат, 8-й и 9-й понтонные батальоны - 1 офицера и 2 солдат.При лучшем взаимодействии соседей гренадеры могли сохранить предмостную позицию у Ново-Александрии, а затем, опираясь правым флангом на крепость, а левым на плацдарм, завоеванный 16-м корпусом, - вновь перейти в наступление. Излучина Вислы между Голомб и Казимержем представляла собою гораздо лучшую позицию, чем Козеницкий плацдарм.Корпуса 4-й армии вели бой с подошедшими к Висле бригадой 20-го армейского корпуса, Гвардейским резервным корпусом и дивизией корпуса Войрша. В это время немцы выполняли новое решение П. Гинденбурга: обороняясь на Висле против Ивангорода и южнее, нанести удар в левый фланг Варшавской группе русской 2-й армии, стремясь отрезать ее от Варшавы и окружить.Несмотря на неудачу, А. Е. Эверт, оценив сложившуюся обстановку, пришел к заключению, что она требует от его армии активных действий - чтобы не позволить немцам, оставив против 4-й армии заслоны, все силы двинуть к северу. Обстановка им оценивалась правильно: германцы повели наступление на Варшаву. И командарм-4 принял решение - весь участок Вислы у Ново-Александрия и южнее оборонять 16-м корпусом, в то время как Гренадерский сосредоточить юго-восточнее Ивангорода - для активных действий. Общие силы противостоящего противника на фронте 4-й армии – немногим более двух корпусов.4-я армия была достаточно сильна. Боевой состав оперативного объединения (с учетом 17-го корпуса, бригад 75-й и 81-й пехотных дивизий и гарнизона Ивангорода) – около 160 тыс. штыков, 317 пулеметов, 483 легких пушки, 60 полевых гаубиц, 88 тяжелых орудий, 4 аэроплана.16-му корпусу было приказано скрытно сменить гренадер, а последним сосредоточиться в полупереходе к юго-востоку от Ивангорода. Но смена затянулась - она задерживалась плохими дорогами и пересеченной местностью района Казимерж - Ново-Александрия.