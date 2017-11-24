Бронеавтомобиль Austro-Daimler Panzerwagen (Австро-Венгрия)



Броневик Austro-Daimler Panzerwagen вскоре после завершения строительства



Военачальники изучают представленный броневик



Austro-Daimler PzWg после модернизации



Испытания оружия



Броневик П. Даймлера в кругу другой австро-венгерской техники

По материалам:

http://tanks-encyclopedia.com/

http://aviarmor.net/

http://landships.info/

http://landships.activeboard.com/

Освальд В. Полный каталог военных автомобилей и танков Германии 1900-1982 гг. М.: АСТ, Астрель. 2003.

В самом начале прошлого века сразу в нескольких странах началась разработка первых бронеавтомобилей. Такая техника, имея защиту и пулеметное или артиллерийское вооружение, могла самым заметным образом повлиять на боевую мощь армии и дать ей преимущества в столкновении с противником. Один из первых проектов полноценной боевой машины был создан в Австро-Венгерской империи. В истории этот броневик остался под названием Austro-Daimler Panzerwagen.Изучив особенности военных конфликтов последнего времени, специалисты из нескольких стран стали рассматривать возможность строительства специализированной боевой техники. Ориентировочно в 1903-1904 годах к подобным работам присоединился конструктор Пауль Даймлер – сын Готлиба Даймлера и руководитель конструкторского бюро компании Österreichische Daimler Motoren AG (Austro-Daimler). Он изучил особенности последних войн, а также принял во внимание достижения промышленности. В результате подобного анализа был сформирован облик будущего бронеавтомобиля.П. Даймлер понимал, что будущему броневику предстоит работать на пересеченной местности, и этот факт предъявлял особые требования к шасси. При этом машина должна была защищать экипаж от возможного обстрела со стороны противника, а также отвечать своим пулеметным огнем. С учетом подобных факторов главный конструктор Österreichische Daimler Motoren и его коллеги сформировали технический облик будущей бронемашины.Необходимо отметить, что самый первый австро-венгерский проект в области бронетехники основывался на весьма удачной концепции. Было предложено взять за основу полноприводное шасси грузового автомобиля и оснастить его броневым корпусом с противопульной защитой, соответствующей имеющиеся угрозам. Вооружение в виде одного или двух пулеметов – с целью повышения огневой мощи и боевой эффективности – должно было находиться в поворотной башне. Вскоре были определены все положительные стороны такой концепции, благодаря чему ее стали использовать почти во всех новых проектах легкой бронетехники.Перспективный образец боевой машины получил самое простое название – Austro-Daimler Panzerwagen («Бронеавтомобиль «Аустро-Даймлер») или сокращенно PzWg. Иные обозначения, насколько известно, не присваивались и не применялись.С самого начала работ было очевидно, что перспективному броневику не слишком часто придется работать на хороших дорогах, поскольку сражения обычно проходили на пересеченной местности. Эта особенность гипотетической эксплуатации сказалась на выборе шасси. П. Даймлер взял за основу для бронеавтомобиля полноприводное четырехколесное шасси серийного грузовика, производившегося его компанией. Сравнительно высокая грузоподъемность такого изделия позволяла использовать бронекорпус требуемой конструкции, а полный привод мог дать желаемую подвижность на бездорожье.Шасси базового грузовика имело традиционную для того времени рамную конструкцию с передним расположением двигателя, нуждавшегося в отдельном капоте. Вместе с другими агрегатами грузовика броневик получил четырехцилиндровый бензиновый двигатель Daimler объемом 4,4 л и мощностью 35 л.с. Двигатель соединялся со сравнительно сложной механической трансмиссией. При помощи коробки передач, распределительной коробки и дифференциалов крутящий момент распределялся на все четыре колеса.Конструкция имеющейся ходовой части почти не изменилась. Бронеавтомобиль имел зависимую подвеску, мосты которой закреплялись на листовых рессорах. Открыто расположенные передние колеса, во избежание возможных повреждений огнем противника, предлагалось строить на основе сплошного металлического диска. Задние, в свою очередь, находились под защитой корпуса, и потому сохраняли спицованную конструкцию.В связи с имевшимися технологическими ограничениями корпус предлагалось собирать из нескольких агрегатов при помощи каркаса и заклепок. Любопытной его особенностью являлись скругленные грани и крупные выгнутые детали, придававшие броневику узнаваемый внешний вид. По имеющимся данным, те или иные отдельные детали предлагалось собирать в крупные агрегаты, после чего последние можно было монтировать на имеющемся шасси. Лобовые детали корпуса имели толщину 3,5 мм. Борта и корма отличались немного меньшей прочностью и выполнялись из 3-мм стали. Толщину брони башни определили в 4 мм.Агрегаты шасси прикрыли несколькими основными элементами корпуса. Для защиты двигателя и коробки передач предназначался капот, образованный вертикальным лобовым листом и подковообразной крышей. В лобовой детали имелись жалюзи для подачи воздуха к радиатору, в бортах – лючки для обслуживания. Нижняя часть кожуха двигателя была выполнена заодно с прямоугольными щитками рамы, доходившими до средней части корпуса.Непосредственно за капотом находился крупный отсек, выполнявший функции отделения управления. Он имел вертикальный лобовой лист с плавно изогнутой верхней частью. Предусматривалось использование вертикальных бортов и горизонтальной крыши. Любопытно, что все грани этого агрегата были выполнены скругленными. В корме расположили крупное устройство, форма которого была близка к цилиндрической. Оно выполняло функции основания для башни.Вооружение планировалось разместить в поворотной башне больших размеров. По неким причинам последняя получила необычную форму. Ее предложили делать в виде крупного и высокого усеченного эллипсоида с прямоугольной амбразурой в передней части. Как можно судить, изнутри к металлическому куполу присоединялись те или иные детали, необходимые для установки на погон и обеспечивавшие вращение башни вокруг вертикальной оси.Первая версия броневика Austro-Daimler Panzerwagen имела достаточно простое вооружение. В единственной амбразуре башни предлагалось устанавливать пулемет. В некоторых источниках утверждается, что это был Schwarzlose M.7 калибром 8 мм, имевший водяное охлаждение ствола. При этом есть определенные основания для сомнений в такой версии. Броневик, вероятнее всего, должны были вооружить пулеметом Salvator-Dormus M1893. Боекомплект в виде нескольких десятков лен или магазинов помещался внутри боевого отделения.Экипаж предлагалось составлять из двух или трех человек. В передней части обитаемого отсека помещались водитель и его помощник (либо командир). Для доступа к их местам в бортах корпуса имелись крупные двери. Наблюдать за дорогой предлагалось при помощи люков в крыше и в лобовом листе. На марше водитель и помощник могли поднять свои сиденья на 305 мм, благодаря чему получали возможность использовать крупный люк в крыше. В боевой обстановке сиденья опускались, и за дорогой следовало следить через лобовые смотровые лючки.Третий член экипажа выполнял функции стрелка и находился в боевом отделении. Доступ в задний объем корпуса обеспечивался кормовой дверью. Поиск целей и наведение оружия осуществлялись только при помощи единственной амбразуры. Другие средства наблюдения у наводчика отсутствовали.Броневик Austro-Daimler PzWg получился не слишком крупным и тяжелым. Длина машины составляла 4,1 м, ширина – 2,1 м, высота – 2,7 м. Боевая масса – 2,9 т. При помощи имеющегося двигателя и полноприводной ходовой части бронеавтомобиль мог развивать на шоссе скорость до 40-45 км/ч. Предполагалось, что он сможет показывать неплохую проходимость на пересеченной местности, но сравнительно малая удельная мощность не позволяла рассчитывать на высокие показатели.Разработка первого австро-венгерского бронеавтомобиля завершилась в 1905 году. Вскоре документация по проекту была представлена командованию вооруженных сил. Генералы отнеслись к предложенной технике без энтузиазма, но все же не стали отказываться от нее. Компания-разработчик получила заказ на строительство опытной бронемашины, которую в ближайшем будущем планировалось испытать и оценить в рамках учений армии. В дальнейшем не исключалась возможность заказа небольшой партии серийных броневиков.Строительство первого прототипа Austro-Daimler Panzerwagen завершилось в первых месяцах 1906 года. После недолгих заводских испытаний опытную машину представили командованию. Первый демонстрационный показ должен был состояться в присутствии высшего руководства страны, в том числе императора Франца Иосифа I. Следует отметить, что именно глава государства в итоге определил дальнейшую судьбу не только машины PzWg, но и всего перспективного направления.Во время демонстрации бронеавтомобиля приключился конфуз. Шумом двигателя боевая машина напугала лошадей командования. Неожиданная реакция животных, мягко говоря, расстроила императора. Он тут же сделал вывод: подобные военные машины не нужны армии в настоящее время, и не понадобятся в будущем. Генералитет воспринял это заявление в качестве руководства к действию. От имеющегося броневика Austro-Daimler PzWg отказались, а кроме того, перестали рассматривать все подобное направление в контексте развития армии. Естественно, ни о каком заказе на серийное производство броневиков П. Даймлера речи уже не шло.Конструкторы предприняли попытку доработать имеющийся образец военной техники и вновь представить его заказчикам. Для повышения основных боевых и эксплуатационных характеристик в существующий проект были внесены некоторые коррективы. Так, в башне появилась вторая амбразура, а задняя часть купола была удалена. Это привело к сокращению массы башни и упрощению наблюдения, а также дало возможность использовать сразу два пулемета с понятным ростом огневой мощи. Еще одна доработка затронула электрическое оборудование. В центре лобового листа появилась фара, позволявшая водить броневик в темное время суток.Для проверки новых идей был подготовлен новый прототип. По одним данным, его построили с нуля, по другим – перестроили из существующего опытного броневика. Так или иначе, к концу 1906 года на испытания мог выйти второй вариант машины Austro-Daimler Panzerwagen с иными характеристиками и возможностями. По-видимому, из-за некоторых проблем с военным ведомством этот прототип, как и ранее, нес лишь один пулемет.После недавних заявлений императора командование австро-венгерской армии растеряло все остатки былого оптимизма в отношении боевых бронированных машин. По разным данным, новый вариант Austro-Daimler PzWg даже не стали проверять на полигоне. Компания-разработчик сразу получила отказ, и потому могла сворачивать все работы за отсутствием реальных перспектив.По некоторым данным, Пауль Даймлер и его коллеги попытались предложить свой броневик кайзеровской Германии, но и в этот раз не сумели заинтересовать потенциального заказчика. Немецкие военные тоже проявили неоправданный консерватизм и отодвинули момент начала эксплуатации бронеавтомобилей.Опытный броневик (или броневики), потеряв все перспективы, возвратился на предприятие-изготовитель. Вероятнее всего, броневой корпус вскоре разобрали, а шасси вернули исходную конфигурацию грузовика. Из-за такого завершения проекта компания Österreichische Daimler Motoren AG была вынуждена на долгие годы отказаться от проектирования бронетехники. Новый проект подобного рода появился лишь после начала Первой мировой войны.Нельзя не отметить, что главной причиной безуспешного завершения проекта Austro-Daimler Panzerwagen были не технические проблемы, но специфические взгляды потенциального эксплуатанта. Генералы Австро-Венгрии с нескрываемым подозрением относились к чрезмерно смелым разработкам, а также, вероятно, не желали перестраивать тактику и стратегию войск под использование самоходной техники. Окончательное решение в этой области было принято императором Францем Иосифом I – он прямо заявил, что армии такие машины просто не нужны.Несмотря на сомнительную критику со стороны командования, броневик Austro-Daimler PzWg все же мог представлять реальный интерес для армии. В первую очередь, его потенциал был связан с отсутствием конкуренции. На тот момент во всем мире имелось лишь несколько проектов бронеавтомобилей, и большая их часть не дошла до серийного производства с последующей эксплуатацией. Таким образом, всего несколько машин конструкции П. Даймлера могли самым серьезным образом повысить потенциал австро-венгерской армии.Примечателен тот факт, что конструкторы компании Austro-Daimler, не имея никакого опыта создания бронеавтомобилей, уже в самом первом своем проекте подобного рода смогли сформировать и использовать оптимальный облик боевой машины. Их PzWg строился на полноприводном шасси грузовика и имел броневой корпус, разделенный на несколько отсеков. Задний оснастили поворотной башней с установкой для пулеметного вооружения. В дальнейшем такая концепция сумела завоевать популярность и фактически стала стандартом для броневиков.Впрочем, далеко не всегда успешные решения приводят к желаемым результатам. Неплохой с технической точки зрения проект бронеавтомобиля Austro-Daimler Panzerwagen столкнулся с проблемой в виде консерватизма и недоверия со стороны командования. В дальнейшем это привело к серьезным проблемам: в Первую мировую войну Австро-Венгрии пришлось вступать без какой-либо бронетехники и наверстывать упущенное уже во время боев.