Сделаем ядерное оружие снова великим (TomDispatch, США)

Возможно, раньше вы думали, что ядерный арсенал Америки с ее тысячами термоядерных боеголовок, которые могут уничтожить все население Земли, может убедить любого противника не использовать свое оружие против США.Вы ошибались.Пентагон выразил недовольство тем, что американское ядерное оружие нецелесообразно мощное. Оно старое, ненадежное и обладает таким разрушительным потенциалом, что, возможно, даже президент Трамп не захотел бы его применять, если бы противник использовал ядерные бомбы меньшего размера на гипотетическом поле боя.Американские военные эксперты и разработчики вооружения решили заняться созданием чего-то более подходящего для ведения боевых действий, чтобы у президента было больше возможностей в случае чего. По их плану, это станет еще более убедительным сдерживающим фактором для противников. Но может оказаться, что такие новые бомбы могут увеличить вероятность применения ядерного оружия в вооруженном конфликте, которое приведет к катастрофическим последствиям.То, что Трамп был бы обеими руками за усовершенствование американского ядерного арсенала, никого бы не удивило, учитывая его склонность хвастать непревзойденной военной мощью своей страны. Он пришел в полный восторг, когда в апреле 2017 года один из его генералов приказал впервые сбросить на Афганистан самую мощную неядерную бомбу из имеющихся.Согласно существующей ядерной доктрине, по замыслу администрации Обамы США должны были прибегать к ядерному оружию только «в крайнем случае» для защиты жизненно важных интересов страны или ее союзников. Тогда была запрещено использовать его как политический инструмент, чтоб приструнить более слабые государства.Однако Трампу, который уже угрожал обрушить на Северную Корею «огонь и ярость, каких мир еще не видывал», такой подход кажется слишком суровым. Он и его советники, похоже, хотят, чтобы ядерное оружие можно было использовать в конфликтах любой степени серьезности большой силы и размахивать им, как дубинкой апокалипсиса, чтобы припугнуть тех, кто не слушается.Для того чтобы арсенал США стал более совершенным, требуются два вида изменений в ядерной политике. Изменение существующей доктрины для устранения ограничений, касающихся развертывания такого оружия в военное время, и разрешение на разработку и изготовление новых поколений ядерного оружия в том числе и для тактических ударов.Все это будет прописано в новом Обзоре состава и количества ядерного оружия (nuclear posture review, NPR), который будет сформирован к концу текущего года или в начале следующего.До этого момента его точное содержание будет оставаться неизвестным, но даже после этого американцы получат доступ к крайне урезанной версии документа, большая часть которого является секретной. Тем не менее, некоторые общие положения Обзора уже понятны из заявлений президента и генералов.И еще один очевидный факт. Обзор снимет ограничения на использование оружия массового уничтожения любого рода независимо от его уровня разрушительности, что сделает самый мощный ядерный арсенал планеты еще более грозным.Стратегическое руководство в новом Обзоре, вероятно, будет иметь далеко идущие последствия. Как сказал бывший директор Совета национальной безопасности США по контролю над вооружениями и нераспространению Джон Вольфсталь в недавнем выпуске «Контроля над вооружениями», этот документ повлияет на «образ Америки, президента и ядерного потенциала в глазах союзников и противников». Что еще более важно, обзор устанавливает вектор для решений, которые определяют управление, поддержание и модернизацию ядерного арсенала и влияют на то, как Конгресс рассматривает и финансирует ядерные силы».Имея это в виду, рассмотрим рекомендации, изложенные в Обзоре времен правительства Обамы. Он появился, когда Белый дом стремился восстановить престиж Америки в мире после международного осуждения действия президента Буша в Ираке и всего через шесть месяцев после того, как Барак Обама получил Нобелевскую премию за его намерение запретить применение ядерного оружия. Нераспространение было в приоритете.По итогу было ограничено применение ядерного оружия практически при любых обстоятельствах на любом поле боя, какое только можно представить. Основной целью Обзора было сократить «роль ядерного оружия США в национальной безопасности США».Как отмечалось в документе, Америка лишь единожды рассматривала возможность применения ядерного оружия против советских танковых формирований, например, в крупном европейском конфликте . Предполагалось, что в такой ситуации СССР будет обладать преимуществом в традиционных видах вооружения.В военно-политической обстановке 2010 года, конечно, мало что осталось от тех времен, как и от Советского Союза. Вашингтон, как отмечено в Обзоре, теперь является безусловным лидером в традиционном понимании обороны. «Соответственно, Соединенные Штаты будут продолжать укреплять традиционные возможности и сокращать роль ядерного оружия в сдерживании неядерных нападений».Ядерная стратегия, направленная исключительно на сдерживание первого удара по США или их союзникам, вряд ли требует огромного запаса оружия. В результате такой подход открыл возможности для дальнейшего сокращения объема ядерного арсенала и привел в 2010 году к подписанию нового договора с Россией, который предписывал значительно сократить количество ядерных боеголовок и систем доставки для обеих стран.Каждая сторона должна была ограничиться 1550 боеголовками и 700 системами доставки, включая межконтинентальные баллистические ракеты, баллистические ракеты подводного пуска и тяжелые бомбардировщики.Однако такой подход никогда не устраивал представителей оборонного ведомства и консервативных научно-исследовательских институтов. Критики такого рода часто указывали на возможные изменения в российской военной доктрине, которые предполагали бы большую вероятность применения ядерного оружия в крупномасштабной войне с НАТО, если бы ее положение России в войне начало ухудшаться.Такое «стратегическое сдерживание» - фраза, которая для России и Запад имеет разное значение, может привести к использованию маломощных «тактических» ядерных боеприпасов против опорных пунктов противника, если бы российские силы в Европе оказались на грани поражения.В какой степени такая версия соответствует российской реальности, никто на самом деле не знает. Тем не менее, нечто подобное часто ассоциируется на Западе теми, кто считает, что ядерная стратегия Обамы безнадежно устарела и дает Москве повод для увеличения значимости ядерного оружия в своей доктрине.Такие жалобы часто озвучивались в «Семи оборонных приоритетах новой администрации» - в докладе Научного совета минобороны США (декабрь 2016), который является финансируемой Пентагоном консультативной группой, регулярно предоставляющей отчеты министру обороны. «Мы по-прежнему не уверены, что, если мы будем снижать значение ядерного оружия для нашего государства, другие страны поступят так же».Согласно докладу, российская стратегия предполагает применение маломощных тактических ядерных ударов для сдерживания нападения НАТО. В то время как многие западные аналитики сомневаются в корректности таких заявлений, Научный совет Пентагона настаивает, чтобы Соединенные Штаты должны разработать подобное оружие и быть готовыми к их использованию.Как говорится в докладе, Вашингтону нужно «более гибкая система ядерных видов вооружения, которая могла бы при необходимости производить быстрый и точный ядерный удар по ограниченной зоне поражения, если существующие неядерные и ядерные варианты вооружения окажутся неэффективными».Такой подход теперь вдохновляет администрацию Трампа на новые свершения в этой области, что хорошо заметно в некоторых записях президента в Твиттере. «Соединенные Штаты должны укрепить и расширить свой ядерный потенциал, чтобы весь мир снова вспомнил об объеме наших вооружений», - написал Дональд Трамп 22 декабря 2016 года.Хотя он и не написал конкретно (потому что это была короткая запись в Твиттере), но такая его мысль – точное отражения мнения Научного совета и советников Трампа.Заняв должность главнокомандующего, Трамп подписал президентский меморандум, в котором поручил министру обороны провести обзор ситуации с ядерным вооружением и убедиться, что «средства ядерного сдерживания США современны, надежны, готовы к применению и могут отвечать на вызовы 21 века и быть убедительными в глазах союзников ».Детали Обзора, который появится в эпоху Трампа, пока неизвестны. Тем не менее, он, безусловно, сведет на нет все достижения Обамы и возведет ядерное оружие на пьедестал.Трамповский Обзор будет продвигать создание новых систем ядерного оружия, которые станут главными игроками с расширенным набором вариантов удара. В частности, считается, что администрация выступает за приобретение «маломощных тактических ядерных боеприпасов» и еще большего количества систем доставки, включая крылатые ракеты воздушного и наземного базирования. Обоснованием этому, конечно же, станет тезис, что боеприпасы такого рода необходимы для соответствия российским достижениям в этой области.По информации внутренних источников, рассматривается также разработка таких тактических боеприпасов, которые могли бы, например, уничтожить крупный порт или военную базу, а не сразу целый город, как это было в Хиросиме. Как сказал один анонимный правительственный чиновник в «Политико»: «Наличие этой возможности критически важно».Другой политик добавил, что «при составлении Обзора необходимо опросить военных на тему того, что им нужно для сдерживания врагов» и будет ли текущее оружие «полезным во всех сценариях, которые мы предполагаем».Надо иметь в виду, что при администрации Обамы уже были согласованы планы и первоначальные многомиллионные проектные работы по «модернизации» ядерного арсенала Америки на многие десятилетия вперед. С этой точки зрения, ядерная эра Трампа уже шла полным ходом в момент его инаугурации.И, конечно же, Соединенные Штаты уже обладают несколькими типами ядерного оружия, включая «гравитационную бомбу» B61 и ракетную боеголовку W80, мощность которых может регулироваться в меньшую сторону до нескольких килотонн.Типичной системой доставки станет оружие, применяемое вне зоны ПВО - современная крылатая ракета большой дальности, которую сможет нести бомбардировщик B-2, его старший брат B-52 или разрабатываемый B-21.Публикация нового Обзора, несомненно, вызовет споры о том, действительно ли стране с ядерным арсеналом, которого хватит для уничтожения нескольких планет размером с Землю, нужны новые ядерных боеприпасы, и не приведет ли это к очередной глобальной гонке вооружений.В ноябре 2017 года Бюджетное управление Конгресса опубликовало отчет, показывающий, что стоимость замены всех трех ветвей американской ядерной триады в течение 30 лет составит не менее 1,2 миллиарда долларов, не считая инфляции и дополнительных расходов, которые могут увеличить эту цифру до 1,7 миллиарда долларов и выше.Проблема оправданности всех этих новых видов оружия и их космической стоимости сегодня крайне актуальна. Точно ясно одно: любое решение о закупке такого оружия будет означать в долгосрочной перспективе сокращение бюджета в других отраслях - здравоохранение, образование, инфраструктура или борьба с опиоидной эпидемией.И все же вопросы стоимости и адекватности являются самой легкой частью новой ядерной головоломки. В основе его лежит сама идея «применимости». Когда Обама настаивал на том, что ядерное оружие ни в каком случае не может применяться на поле битвы, он говорил не только об Америке, но и о всех странах. «Чтобы положить конец образу мышления времен холодной войны, - заявил он в Праге в апреле 2009 года, - мы уменьшим роль ядерного оружия в нашей стратегии национальной безопасности и призываем других к тому же».Если же Белый дом Трампа поддерживает доктрину, которая сотрет отличия между ядерным оружием и традиционным, превратив их в равнозначные инструменты принуждения и войны, это сделает эскалацию до полного термоядерного истребления планеты наиболее вероятной за последние несколько десятилетий.Например, нет сомнений в том, что такая позиция побудила другие страны, обладающие ядерным оружием, включая Россию, Китай, Индию, Израиль, Пакистан и Северную Корею, задуматься о его применении в будущих конфликтах. Это может даже подтолкнуть страны, у которых сейчас нет ядерного оружия, рассмотреть возможность его производства.Взгляд Обамы на ядерное оружие в корне отличался от взглядов времен холодной войны, когда возможность термоядерного холокоста между двумя сверхдержавами планеты была повседневной реальностью, и миллионы людей выходили на антиядерные демонстрации.Когда угроза Армагеддона исчезла, страх перед ядерным оружием постепенно испарился, а протесты закончились. К сожалению, само ядерное оружие и компании, которые его создали, живут и здравствуют. Теперь, когда мирный период постъядерной эры подходит к концу, зона, идея применения ядерного оружия, которое во времена холодной войны едва ли допускали даже в уме, может перестать быть чем-то особенным.Или, по крайней мере, так будет, если еще раз граждане этой планеты не выйдут на улицы, чтобы протестовать против будущего, в котором города будут лежать в тлеющих руинах, а миллионы людей - умирать от голода и лучевой болезни.