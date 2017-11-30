Армейское форсирование. Часть 3

Первоначально А. Е. Эверт хотел подтянуть Гренадерский корпус к Ивангороду – используя его для расширения плацдарма севернее крепости. Но директивы главнокомандующего несколько связали свободу его решений.Ведь готовилось наступление сразу двух фронтов.Первоначально, после отвода армии на правый берег Вислы, главком приказал А. Е. Эверту: «обеспечивая участок Вислы от устья р. Вильги до устья р. Илжанка, действовать активно, дабы удержать находящиеся перед ним силы и не дать им возможности усиливать северную группу войск».30 сентября Н. И. Иванов просил А. Е. Эверта продолжать расширять плацдарм на левом берегу. В тот же день директивой № 2118 на 4-ю армию возлагалось «занятие р. Вислы между Вильгой и Вепржем и нанесение удара противнику, действующему в районе Ивангород, Козенице, развивая ныне же настойчиво действия по расширению плацдарма на левом берегу впереди Ивангорода, Козенице для развертывания всех сил армии и нанесения удара». Давались указания о мерах обеспечения скрытности намеченной перегруппировки. Последняя сводилась к сдвигу 4-й и 9-й армий к северу - для более сосредоточенного нанесения удара германцам с фронта устья р. Пилица - Ивангород в юго-западном и почти в южном направлении.5 октября, в связи с переходом в наступление 2-й и 5-й армий, 4-й армии было приказано «на всем фронте, особенно в районе Козенице - Ивангород, усиленно привлечь на себя внимание демонстративными действиями, не прибегая однако к частным рискованным атакам до сбора необходимых сил и до получения общей директивы армиям фронта».Было установлено, что 9-я армия может сменить 16-й корпус к 4 октября. 16-й корпус мог прибыть в назначенный ему район у Житина к 7 октября. Гренадерский корпус был направлен в район Ласкаржев, Мацеевице, куда мог прибыть 3 октября.3-го октября А. Е. Эверт, возвращаясь к своему плану ввода новых сил для расширения Козеницкого плацдарма, запрашивал главкома: нет ли препятствий к продвижению на север 16-го корпуса и к вводу гренадер в Ивангород. При этом им высказывалось веское соображение - надо спешить с развертыванием армии на левом берегу.Но в это время у Н. И. Иванова созрел новый план организации форсирования Вислы - группой корпусов 4-й армии между устьями р.р. Пилица и Радомка. Ввод еще одного корпуса (через Ивангород) в сражение, развившееся под Козенице, не состоялся.Положение 17-го и 3-го Кавказского корпусов, вследствие этого, затруднилось, и 5-го октября А. Е. Эверт счел нужным подвести к Ивангороду бригаду 47-й пехотной дивизии 16-го корпуса (в качестве резерва).Такие решения вызвали следующую резолюцию главкома на донесении А. Е. Эверта: «начинается растрепывание и XVI корпуса по бригадам. К настоящему началу операции перехода в наступление всей 4-й армии, пожалуй, останутся свежими лишь три бригады. Это пессимистично, но к сожалению верно. Иванов».6 октября у А. Е. Эверта возникла интересная, но противоположная предыдущей идея о выводе с левого берега одного из двух сражающихся там корпусов - для использования на свободном фланге. Эта мысль не встретила возражений у главнокомандующего (он взращивал ее и во фронтовом масштабе). Но осуществить это было нелегко: оба корпуса находились в тесном соприкосновении с противником, и вывести их из боя было затруднительно.Как только было принято решение о переброске корпусов 4-й армии к северу, началась рекогносцировка переправ. С 3 октября на командира Гренадерского корпуса было возложено руководство постройкой четырех мостов на Висле. Условие - не привлекать внимания противника.5-го октября штаб армии дал указание штабу Гренадерского корпуса организовать переправу одновременно в нескольких пунктах (для обеспечения успеха форсирования) - в районе Тарнова и Кобыльница. Для облегчения переправы гренадер на 81-ю и 75-ю пехотные дивизии было возложено производство ложных переправ (демонстраций).Предложено было активно использовать на переправах прожектора - для демонстрации и ослепления противника.Мост было решено строить севернее Пржевоз. Работы у Тарнова велись под наблюдением начальника 81-й пехотной дивизии, державшей оборону по Висле.Канаты и якоря еще ехали из Бреста, в то время как доски, гвозди, железо, веревки, проволоку и пр. материал нашли в Соболеве.4 октября А. Е. Эверт сообщал вышестоящему командованию, что вода поднялась, течение очень быстрое и двух понтонных батальонов недостаточно. Бревна для плотов были заготовлены в расчете на один мост, и все еще пока не хватало якорей и канатов.6 октября штаб армии направил в помощь строителям переправ 6 взводов сапер 16-го корпуса и 5 транспортов. В район Гарволина были направлены 3-й саперный батальон и прожектора 3-го Кавказского и 16-го армейских корпусов.Также было решено построить 6 малых и большой мосты на плотах.1 октября германская пехота занимала устье р. Пилицы, Воля Гробовска и Дзецинов, район Рычивола, Вильчковице и Михаловка, а 2 октября продвинулась к северу от Рычивол.По германским источникам, в дни сражения под Ивангородом, когда группа М. Гальвица двинулась на север, Гвардейский резервный корпус с приданной австро-венгерской 3-й кавалерийской дивизией и бригадой 20-го армейского корпуса оставался между Пилицей и Радомкой, встретив удар русской 4-й армии. Корпус Р. Войрша сражался западнее 20-го армейского корпуса; 11-й армейский корпус перебрасывался за левый фланг германской 9-й армии; а против Ивангорода и южнее вступила в бой австрийская 1-я армия.6 октября главком передал командармам свое предварительное распоряжение, намечавшее новый план действий: ввиду затруднений на уже испытанных направлениях, организовать переправу или у Тарнова либо устья р. Пилицы или (при медленном развитии наступления 5-й армии) у Гура Кальвария - для этого направить в район Гарволина три корпуса: Гренадерский, 16-й и Гвардейский с понтонными средствами 4-й армии, усилив их понтонными батальонами 9-й армии. Перечисленные войска - подчинить А. Е. Эверту. Высказывалось пожелание, чтобы авангардные корпуса начали переправу в ночь на 10 октября. Остальные войска и крепость Ивангород должны были перейти в подчинение командующему 9-й армией генералу от инфантерии П. А. Лечицкому. Так как принятие этого плана было сопряжено с временным занятием района Северо-Западного фронта, эти соображения были представлены Верховному главнокомандующему.Последний в основном одобрил план, за исключением направления к северу Гвардейского корпуса (он был оставлен в составе 9-й армии под Ивангородом).Окончательная директива по армиям Юго-Западного фронта от 6 октября № 2299 устанавливала, что правофланговым армиям (4-й и 9-й) следовало наступать на фронт Высмержице, Радом, Сенно, Завихост, сообразуя движение с армиями Северо-Западного фронта. Т. о., 4-я армия не была свободна в своем маневрировании. Главком требовал от 4-й армии «особенно энергично развивать удар своим правым флангом». Указывалось, что ко времени утверждения левого фланга соседней справа 5-й армии у Варка (на р. Пилица), 4-я армия должна выйти на фронт Грабов, Гловачев, Зволень. В соответствии с этим 4-й армии приказывалось: утром 7 октября направить в район Гарволина Гренадерский и 16-й корпуса с понтонными средствами армии. После переправы эти соединения должны были нанести удар во фланг и тыл частям противника, ведущим бой в районе Козенице. 9-я армия нацеливалась левее 4-й - на фронт Радом-Зволень.7 октября командарм-5 П. А. Плеве, озабоченный судьбой своего бывшего 17-го корпуса, сражавшегося под Козенице, подал А. Е. Эверту мысль о переправе 16-го корпуса у Павловице. Это помогало выиграть время. То же самое вытекало и из разговора А Е. Эверта с командованием крепости Ивангород, обеспокоенного длительным пребыванием опасного врага под крепостью.8 октября командарм-4 приказал 17-му и 3-му Кавказскому корпусам перейти в решительное наступление в районе Козенице, Гренадерскому корпусу готовиться к переправе через Вислу и навести понтонный мост в ночь на 10 октября. Переправа у Тарнова должна была начаться 9 октября.16-й корпус должен был начать переправу у Павловице. Забайкальской казачьей бригаде было приказано переправляться у Тарнова на поплавках.Комендант Ивангородской крепости также выделил для наступления сильный отряд (сводную дивизию).9 октября началось наступление.На 10 октября командарм отдал приказ 16-му корпусу выйти правее (севернее) 17-го (последний нацеливался на Радом). 3-й Кавказский корпус должен был выйти в район п. Скарышев - на Радомское шоссе, Гренадерский корпус - наступать уступом за 16-м корпусом в полосе между р. Пилицей и линией Нова Воля - Ксаверов.Основные силы 16-го и 17-го корпусов, Уральская казачья дивизия и тяжелая артиллерия переправились по мосту у Павловице. Одновременно с ними на пароходах переправились 10 батальонов 41-й пехотной дивизии, а на пароме - 2-я отдельная телеграфная рота 17-го корпуса, полковые кухни и Оренбургский казачий полк.В ночь на 10 октября, наведя мост у Скурче (севернее Тарнова), должен был начать переправу Гренадерский корпус. Три понтонных батальона (7-й, 8-й и 9-й) должны были вначале переправить авангард, после чего навести мост. Подготовка была тщательной. Так, в корпусном приказе расписывалась вместительность понтонов (по 30 человек на каждый), содержались указания о соблюдении тишины, запрещалась стрельба с понтонов.Авангард переправился на понтонах, а навести мост долго не удавалось. Для того чтобы уложиться в указанные сроки, трех неполных понтонных батальонов (у которых к тому же была неоднородная материальная часть) было недостаточно. Мост навели под утро 10 октября.Т. к. Забайкальская казачья бригада не сумела переправиться на поплавках Полянского у Тарнова, ее пришлось пропустить через мост первой. За ней перешли реку два оренбургских казачьих полка.Переправа совершалась без выстрела и была закончена к утру 11 октября.Забайкальская казачья бригада за Грабовым встретила упорное сопротивление австро-венгерской конницы при поддержке артиллерии. Сопротивление противника было сломлено.