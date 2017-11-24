Переговоры сирийской оппозиции: Эр-Рияд смотрит в сторону Астаны

В эти дни в Эр-Рияде проходит встреча сирийских оппозиционеров, объявленной целью которой является выработка вариантов разрешения кризиса в Сирии, а также определение дальнейшей формы взаимодействия участников с властями арабской республики.Заявление по итогам конференции, опубликованное в четверг, в целом, дало представление о взглядах и принципах, царящих в стане присутствующих в столице Саудовской Аравии делегатов разных групп и платформ. В частности, оппозиционеры выступили за единство территории страны и заявили о невозможности отделения какой-либо ее части, подтвердив при этом «приверженность Сирии как государству многонациональному и многокольтурному, в котором конституция гарантирует права всех национальных составляющих». Также в документе содержится ряд требований, в числе которых реструктуризация органов национальной безопасности, прекращение «дискриминационной политики» в отношении курдов, вывод иностранных вооруженных формирований и, самое главное, уход Башара Асада с поста президента страны в начале переходного политического периода.Стоит отметить, что данный форум стартовал сразу после встречи глав России, Турции и Ирана в Сочи, на которой также обсуждалась проблема сирийского урегулирования, было подтверждено продолжение сотрудничества в борьбе с террористами и поддержан широкий межсирийский диалог.На первый взгляд, два вышеупомянутых события призваны служить одной цели – сохранению Сирии как государства, прекращению на ее территории боевых действий и достижению всеми заинтересованными сторонами консенсуса. Однако, подходы, озвученные в России и Саудовской Аравии, существенным образом отличаются друг от друга. Так, если в Сочи ключевым посылом явилась необходимость максимально тесного взаимодействия всех представителей политического процесса, в первую очередь официального Дамаска и оппозиции, то в Эр-Рияде участники конференции продолжали настаивать на смене руководства страны, трансформации ключевых органов государственного управления и переносу всех дальнейших обсуждений в Женевский формат. И это несмотря на то, что окончательно послевоенное устройство Сирии, очевидно, будет обсуждаться именно в рамках Астанинских переговоров, на которых присутствуют реальные полевые командиры, а не в Женеве, куда прибывают в основном политические эмигранты, называющие себя представителями сирийского народа.Впрочем, участники форума в столице королевства, без сомнения, имеют представление о реальном раскладе сил в сложившейся ситуации и о своих, мягко говоря, непрочных позициях. Более того, с тех пор, как влияние США в ближневосточном регионе значительно ослабло, а один из их главных союзников в лице Анкары перешел в оппозицию к Вашингтону, оказавшись по одну сторону баррикад с Москвой и Тегераном, Саудовская Аравия, Катар и их менее влиятельные партнеры и вовсе оказались в весьма неудобном положении.Дело в том, что многолетняя поддержка странами Персидского залива террористических организаций не дала ощутимых плодов ввиду разгрома последних правительственными силами Сирии. Тем не менее, выключение из процесса сирийского урегулирования чревато для монархий потерей влияния в регионе, что, в дальнейшем, может угрожать их государственному устройству. В связи с этим, с определенной уверенностью можно предположить, что столь завышенные требования, прозвучавшие в ходе переговоров в Эр-Рияде – очередная попытка их участников набить собственную цену и попытаться извлечь из проигрышной партии максимально возможную выгоду.В любом случае, процесс мирного урегулирования только начался и быстрым вряд ли будет. Самое главное сейчас – грамотно и поэтапно его реализовать. А вот здесь как раз таки и понадобится полная вовлеченность всех заинтересованных сторон.