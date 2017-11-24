11:24 24 ноября

Мемориал узаконенной подлости как реалии сегодняшнего дня

Иногда, чтобы добраться до ответов на простые вопросы, приходится копать глубоко. Причем настолько глубоко, что в конце концов раскапываешь такую кучу фекально-экскрементального характера, что самому противно.



Сегодня как раз такой случай. Будем искать жемчужину в огромной куче навоза. Навеяно выступлением, которое многим разбило розовые очки восприятия мира, появившиеся после «Бессмертного полка», «Крымнаш» и подобного.


Для начала небольшая цитата.: "Миссию общества сегодня мы определяем как гражданскую деятельность, направленную на осмысление исторического опыта ХХ века и укоренение в общественном сознании и в государственной практике ценностей человеческой жизни, свободы, демократии и права, а также пробуждение в обществе гражданской активности, направленной на эти цели".

И ещё одна цитата. Из этого же документа.

"Общие цели общества:
— восстановление справедливости в отношении жертв массовых грубых нарушений прав человека в прошлом и настоящем;
— защита основных прав и свобод человека и содействие их соблюдению;
— восстановление и сохранение исторической правды о преступлениях тоталитаризма и о сопротивлении ему;
— увековечение памяти жертв государственного террора;
— актуализация исторического опыта в общественном сознании".

Те, кто хотя бы раз сталкивался с "правозащитниками", наверное, ещё в первой цитате узнали организацию, о которой идет речь. Это известное общество "Мемориал". То, которое выполняет свою "благородную" просветительскую миссию с января 1989 года. И выполняет её почти во всех регионах России и многих других государствах.

Помните тот интерес, который вызывали публикации "Мемориала" в период 90-х? Когда почти в каждом городе неожиданно "вскрывались" факты государственного терроризма и уничтожения невинных граждан палачами из НКВД? Когда в глазах народа напористо формировался образ коммунистов-убийц. Понятно, что для многих граждан нашей страны было действительно важно узнать судьбу своего предка, которого арестовали в 30-е. Справедливо или несправедливо расстрелян или арестован?

Закрытость архивов органов безопасности не дает возможности узнавать подробности о гибели и вине пропавших родных. А с другой стороны, причастность к потомкам "борца с режимом" для некоторых давала реальные перспективы жизни. Потому и появилось множество воспоминаний, биографий, романов и повестей из жизни "невинно осужденных и репрессированных". Зайдите сегодня в любую библиотеку. Полки и сегодня ломятся от количества книг и брошюр о репрессиях и репрессированных. Это тоже "Мемориал".

Правда, в какой-то момент общество стало задумываться над выступлениями лидеров общества. Уж слишком много репрессированных по их статистике получалось. Особенно это бросалось в глаза после знакомства с результатами переписи населения того времени. Десятки миллионов расстрелянных в предвоенные годы как-то не вписывались в историческую правду о великих стройках, о великих достижениях. Для того же "Беломорканала" действительно требовались зеки. Но живые, а не мертвые. Это поумерило пыл "Мемориала". Сегодня вы уже не найдете в их публикациях "миллионов погибших".

Была и ещё одна правильно вычисленная обществом деталь человеческой натуры. Потомки даже самых явных врагов СССР, которые были расстреляны по заслугам (что бы мы сегодня ни говорили, но приговоры выносились в соответствии с существовавшим законодательством), хотели реабилитации. Даже в собственных глазах. Я не потомок предателя. Я не потомок врага советской власти. Я потомок борца за другую Россию! Мой предок погиб за ту Россию, которую мы получили сегодня (в 1991 году).

Так незаметно, исподволь нас приучили к мысли, что все, кого репрессировали, были невиновны.

У советской власти, как оказалось в 90-е годы, совсем не было врагов. Никто не выступал против нового государства. Никто не готовил диверсии. Не шпионил. Не сжигал колхозные поля. Никто не убивал партийных и советских работников. НКВД арестовывало людей просто так. Для оправдания собственного существования. Не знаю процента тех, кто верил в это, но это было и есть подавляющее большинство.

Помните, что было потом? Потом была массовая реабилитация репрессированных. Ровно так, как "мемориаловцы" рассказывали об арестах по спискам, теперь по таким же спискам реабилитировали. Скопом. Но ведь репрессии-то продолжались и после войны. Как быть с потомками тех, кого репрессировали в эти годы? Чем они не борцы за новую Россию?

Кто составлял основную массу арестантов в 1945-50-х годах? Те, кто служил в полиции, власовцы, предатели, те, кто сотрудничал с немцами. Тогда, например, стали появляться непонятные фильмы. Вроде "Последнего боя майора Пугачева».

Кто-нибудь из читателей интересовался этой "правдивой историей"? Очень советую. Прекрасный пример полного извращения реальной истории о попытке побега фашистских прихвостней из лагеря. Кстати, примечательно, что несколько сотен остальных заключенных не побежали вместе с группой убийц.

Мне как-то довелось достаточно долго разговаривать с реальными бандеровцами. Не пацанами, которых мы видим сегодня на Украине, а теми, из Великой Отечественной. В 70-е годы прошлого столетия их было достаточно много в наших северных городах. В частности, я разговаривал с бандеровцами в Воркуте, в поселке Воргашор. Старики и бабки, которые отсидели в воркутинских лагерях по 25 лет и не имели права выезда из города. Они были точно такими же, как тогда, в войну. Это были убийцы и палачи, которых кровавый НКВД почему-то не расстрелял. И они были реабилитированы впоследствии.

Вот в это время произошла подмена. В это время нас морально "поимели". Когда власовцев, полицаев, предателей стали именовать репрессированными и требовать их реабилитации, мы промолчали. Большинство просто не увидело этой подмены. А ведь именно тут-то и находятся корни последующих изменений сознания народа.

Оправдание предателей ведет к оправданию предательства вообще! Вот вам истоки власовщины и мазеповщины, в украинском варианте. «Мемориал» не просто расширял список репрессированных. «Мемориал» изменял идеологию! Общество должно было, впрочем, так и случилось во многом, принять идеологию предательства, как нормы.

Именно тогда серьезно обсуждался вопрос реабилитации Власова, Красновых, Шкуро, Султан-Гирея. В России это не прошло. Ни в 1997-м, ни в 2008-м. А на Украине это вылилось в Бандеру, Шухевича и прочих "хероев".

У нас реабилитация откровенных палачей и предателей пока не прошла. Не факт, что попыток повторить не будет.

Факт в том, что вброшенные тонны грязи и лжи породили в головах самое страшное — равнодушие.

Выбив из-под ног привычную почву, либералы не просто раскололи общество. Они породили неверие в нашу собственную историю. Отсюда и пошло разделение Великой Отечественной — то ли как народной войны с немецко-фашистскими захватчиками, то ли как столкновения двух тоталитарных систем.

Каждый выбирал в меру своей испорченности.

Кому теперь верить? Весьма часто задававшийся в 90-е годы вопрос. В наше время уже не задается теми, кто должен был бы его задавать. То есть, подрастающими поколениями. Им просто плевать.

И здесь плавно переходим ко второй части размышлений.

Оставим на время "Мемориал". Вернемся к школьнику Коле. Откуда возникла у этого совсем юного человека такая точка зрения на войну? Действительно ли он считает погибшего немецкого пленного жертвой? Согласитесь, та информация, которую уже несколько дней выдают наши СМИ, особенно из уст «элиты», выглядит не слишком убедительной. Эмоции одних, ссылки на возраст других, обвинения родителей и учителей третьими. Как-то слишком уж примитивно. Слишком просто, чтобы в это поверить.

Тем более, что в других СМИ школьника называют хорошим и достаточно грамотным учеником. Человеком, который интересуется историей, работает в архивах с документами. Понятно, что из Нового Уренгоя любого и каждого в Германию не пошлют. Не Москва. Но тогда что?

И вот тут-то и появляется интересное объединение "Мемориала" и современной школы. Нет, это не явное вмешательство в обучение школьников. Хотя и такое было ещё недавно. Ходили "общественники" в школу с беседами о "зверствах коммунистов". Но не прижилось. Для современных школьников коммунисты и древние греки примерно равны. Когда-то жили. Исторический факт, не более. Проходим в школе. В прямом и переносном смысле этого слова. Проходим мимо.

Нет прямых доказательств связи «Мемориала» и тех, кто выродил современную школьную программу. К сожалению. Но та цель, которая изначально ставилась мемориальскими, достигнута с лихвой. Непонимание прошлого, вызванное десятками пертурбаций, породило равнодушие и полное отторжение самой сути истории.

Есть и ещё один виновник появления "школьника Коли" глобально. Понятно, что это Министерство образования России. Вы когда-нибудь смотрели учебник истории России? А вот посмотрите. И именно раздел о Великой Отечественной войне.

Знаете, сколько параграфов этого учебника рассказывает о подвигах советских солдат в той войне, о героической работе тыла, о партизанах, об освобождении Европы? Сколько отведено на жизни тех 27 миллионов погибших в той войне? Семь параграфов! Сорок шесть страниц текста с картинками... На всю войну!

И мы хотим, чтобы такие Коли знали историю войны и гордились подвигами своих прадедов? Мы хотим, чтобы они гордились Россией? Текстом в 46 страниц? А знаете, где сегодня работает тот самый министр образования, господин Фурсенко Андрей Александрович, благодаря которому наши дети "углубленно изучают историю" и "становятся патриотами Родины"? Не на стройке или в школе учителем. Нет, он теперь советует президенту... Умище-то не спрячешь. Вот его и назначил своим помощником президент РФ.

Помогает Путину растить потребителя, который сможет правильно использовать достижения и технологии, разработанные другими.

Кстати, а почему белорусские школьники никогда не выступят с таким докладом где-нибудь в сейме или другом иностранном парламенте? Потому что белорусы не на словах, а на деле почитают своих героев и историю своей страны.

Государство, население которого сравнимо с Москвой, уделило в своих учебниках войне почти столько же времени, сколько и Россия. Сорок три страницы героизма белорусов. Учитывая, что война на территории Белоруссии шла недолго, наши быстро оставили республику и довольно быстро вышибли немцев обратно.

Но о подвигах партизан, о работе белорусов в советском тылу, говорится столько же времени, сколько в России про всю войну.

А вот украинские школьники расскажут про войну совсем по-другому. И выглядеть это будет не менее гадостно. Там весь героизм уместился в 7 страниц. И это в стране, где родились Кожедуб, Ковпак, «Молодая Гвардия», Рыбалко, Судоплатов... Где фашисты уничтожили такое количество людей.

И третий факт.

Если честно, создается такое впечатление, что для нашей политической элиты совершенно не нужны знающие, образованные люди. Не нужны патриоты. Достаточно сформировать общество "больших животов". Общество потребителей. Как на Западе.

Что для этого нужно? А всего-то малость. То, что мы сегодня имеем.

Полное отсутствие идеологии.

Советский Союз, по господину Фурсенко и иже с ним, был очень плох. Там была идеология, которая закрепощала человека. Основной задачей современных элит стало именно дать свободу ото всего: от чести, совести, цели.

Главное — создать общество тупых потребителей материальных благ, стадо, тупое и покорное. Стадо, которым легко управлять. Которое должно четко понимать, что десятый «айфон» — это круто, а Навальный — нет. Достаточно для жизни.

И ведь создается такое «свободное будущее». Руками господина Фурсенко в том числе. Вот полная цитата, программа Фурсенко, которую он не раз произносил на всяких Селигерах: «…недостатком советской системы образования была попытка формировать человека-творца, а сейчас задача заключается в том, чтобы взрастить квалифицированного потребителя, способного квалифицированно пользоваться результатами творчества других».

Платиновая мечта наших элит. Общество потребителей. Творцы не нужны. Перевожу: умные не нужны. Нужны Коли, которые в нужном месте в нужное время четко по бумажке прочитают то, что нужно на благо. Ради денег.

А за деньги можно создать "армию профессионалов". Тогда не надо объяснять свои действия на международной арене. Достаточно стандартного "для улучшения жизни народа". "Хлеба и зрелищ" для полного счастья граждан!

Краеугольный камень был заложен, когда развалили Союз и советскую идеологию и ничего не дали взамен.

Хотя нет, дали.

Дали понимание, что «в нужные» моменты можно и даже нужно предавать. Во имя улучшения жизни народа. Плюнуть посмачнее в своих, лизнуть взахлеб чужих. Главное — для общего блага.

Что же, образ жизни потомков в духе Мазепы и Власова — это достойное будущее для великой страны. Но видимо, «наверху» всех все устраивает и каких-либо изменений нам ждать не стоит. Это удобно, это устраивает всех, и пастырей, и пасомых.
Автор: Александр Ставер, Роман Скоморохов


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Комментарии 39

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  1. rotmistr60 Сегодня, 06:50
    «в нужные» моменты можно и даже нужно предавать. Во имя улучшения жизни народа. Плюнуть посмачнее в своих, лизнуть взахлеб чужих

    Полностью поддерживаю авторов в их неприятии того, что сегодня творится с подачей знаний в школе и "ярких" выступлений российских "либералов". Эти действительно отвечают на любой вопрос дежурным - а вы забыли репрессии, а вы посмотрите на обнищавший народ, должна быть смена власти, вот на западе... и т.д. Любым способом поменять мировоззрение молодежи и привить стремление к наживе и потреблению - одна из главных задач этой прослойки общества.
    rotmistr60
    1. Варяг_0711 Сегодня, 09:33
      Геннадий, вся проблема в том, что не было никаких репрессий. Нам это понятие просто навязали. Да, действительно были чистки в армии, да действительно из власти убрали всех сторонников Троцкого, но то, что касается простого народа репрессиями как таковыми не было. Говорю это как правнук репрессированного. У моей бабушки в 37-ом или 38- ом забрали отца и что с ним было дальше никто не знает. За что забрали тоже не ясно. Так вот, не видя материалов уголовного дела, не зная обстоятельств этого самого дела, я не могу точно утверждать, что моего прадеда незаслуженно репрессировали. Может был оговор, а может и было за что, учитывая тот факт, что он был из казачьего сословия, которое мягко говоря советскую власть не любило в большинстве своем.
      Ведь если покопаться в делах тех лет, то выяснится, что 99% дел заведены вполне себе по уголовным статьям, включая и пресловутую 58 статью. А если посмотреть количество заключенных, то оно не намного превысит количество заключенных сейчас, когда по словам президента "у нас не 37-ой год". Если же сравнить количество заключенных за весь период при Сталине, с тем, что было в тот же период в США, то в США картина будет выглядеть куда как плачевней, но об этом ни-ни, в США же нет "мемориала". Так ведь? Да и откуда ему там взяться. Каяться в своей истории должны только мы. Даже нацистскую Германию уже как то и не особо призывают к покаянию. По крайней мере поляки, вознамерившиеся получить дополнительные репарации, Берлин послал по определенному адресу и, кстати правильно сделал. Польша, гиеной Европы была, гиеной и подохнет. Догавкаются до очередного раздела.
      Так что вся эта возня с невинно убиенными, с миллиардо-миллионными жертвами кровавого режима и танцами на костях имеет только одну задачу, изменить сознание, что они с успехом и проделывают. Не будет нас, тех кто помнит чьи они потомки. Для кого Родина и патриотизм не пустой звук, то и воевать с Россией не надо будет. Вот такие онижедеть, как этот мальчик Коля и эта девочка никто не знает как зовут, они сами все отдадут. И Крым отдадут, и Калининград, и Курилы и память, все что угодно, лишь бы быть рукопожатными на Западе, куда их так заманивают бочкой варенья и корзиной печенья.
      Варяг_0711
  2. Strashila Сегодня, 06:58
    В анонсе статьи сказано "Некоторое время тому назад эти люди успешно плевали в генералиссимуса Сталина и полковника Брежнева"... надо быть точнее... Брежнев генерал-майор, Герой Советского союза, о котором в 1943 году писала газета Правда... о Малой земле.
    Strashila
    1. domokl Сегодня, 07:12
      Увы, вы не правы. Дело в том, что звания Герой СССР Брежнев впервые удостоен в 1966 году. А так, он четырежды Герой. И звание его при переводе званий на новую систему было вилочным. В зависимости от долности.
      Брежнев действительно отличался личным мужеством. На Малой земле даже подвиг совершил. Но был полковником. Генерала он получил в 1943 году.
      domokl
  3. Нонна Сегодня, 07:07
    Давайте скажем прямо - либерализм Путина благо для внешних и внутренних врагов и беда для народа.. Такое пренебрежение собственной истории и собственным народом больше терпеть невозможно. На следующих выборах Путин получит наименьшее количество голосов из-за заигрывания с предателями-либералами внутри страны, проделок антинародных олигархов и их детей, расслоения общества на богатых и бедных, а самое главное - внедрение антинародных элементов во власть всех уровней... С его плачем у стены, "экзальтированной" реакцией на возмущение гражданами страны предательского выступления газпромовского выкормыша в Бундестаге - "Стоп патриотизьму! Мальчонка не виноват." А значит еще день, ну два и забудется и мальчик, и тема. 20-25% электората он уже потерял. Отдельно хочется сказать о ТВ-сми - вот где грязная антироссийская помойка, особенно Первый. Каждый день впаривают Украину, тащат на каналы всю русофобскую мразь. Поглядите на Шейнина - во всей красе показал свое личико познеровского последыша. Затыкает рот Делягину, ведет себя как клоун, Тука - его лепший друг, дергается, о "мальчике" он говорить не будет. Долго же он мимикрировал, но как не прячь гнилое нутро - оно все равно вылезет наружу. Пойдет по стопам своего предшественника - в Думу. Одна надежда на блогеров и честных журналистов - что молчать не будут и не молчат. ВО тому потверждение.
    Нонна
    1. Антианглосакс Сегодня, 10:09
      Цитата: Нонна
      Давайте скажем прямо - либерализм Путина благо для внешних и внутренних врагов и беда для народа..

      Хорошо сказано! Могу лишь констатировать, что сторонников ВВП в моём патриотическом кругу общения за пару последних месяцев поубавилось значительно. Очень многие эти фарсовые выборы проигнорируют, пусть едреноотсосы сами ставят галочки за кого им надо - за Путина или Собчак, народу уже пофиг на эту клоунаду.
      Антианглосакс
    2. EwgenyZ Сегодня, 11:22
      Цитата: Нонна
      На следующих выборах Путин получит наименьшее количество голосов из-за заигрывания с предателями-либералами внутри страны, проделок антинародных олигархов и их детей, расслоения общества на богатых и бедных, а самое главное - внедрение антинародных элементов во власть всех уровней...

      Зря надеетесь, стабильно высокий результат будет fellow. Если чего не "доберут" то "пару ноликов дорисуют" и будет всё "в ажуре". drinks
      EwgenyZ
  4. Ручник Сегодня, 07:12
    По хорошему, автор жжжет,как и большенство "изобретателей" Очень Правдивых статей. Как всегда все на словах и на обосновании "да вы и сами все знаете, а я из той России что вот,короче я против и жажду чтоб и вы все против". Лично сам полагаю,что для написания статьи,очерка нужно ну хоть какое ни будь обоснование. Согласнн с тем что есть персонажи " только за бабосики',но большенство работает для,а не за. Нн нужно все оплевывать.
    Ручник
    1. Мой адрес Сегодня, 07:51
      А теперь разберём ваш комментарий, не касаясь ошибок, обычных для либерального интеллигента:
      - Что это за "изобретатели" статей? В голоушке не заложено, что изобретать, это придумать новое, а вредительство "Мемориала" ("М") известно? В статье логично связаны "М" и ученик Коля, но на изобретение не тянет.
      - Относительно вредительства "М". Разве англоссакские гранты секрет? И разве секрет, что эти гранты общественным организациям даются не за красивые глаза? Да и вообще как статья, так и весь форум ВО рассчитаны на некоторые интеллект и знания.
      - Да, не все в "М" работают за "бабосики". Хватает там и просто одур-рраченных.
      ------------------------------
      ----
      Вот я бы добавил к статье то, что либероидные подлецы никогда(!!!) не рассматривают ситуации в пространстве и времени одновременно, не сравнивают её с подобными, ибо сразу будет видно враньё.
      Ну и для поклонников "М":
      Граждане буржуины! Урраков, каких мало, у нас ещё много! Продам российскую базу лохов! Ваш Мавроди.
      Мой адрес
      1. СкептикЦиник Сегодня, 10:28
        В статье затронута тема реабилированных. Хочу заострить ваше внимание что только в отношении бандеровцев и предателей. Автор умалчивает цифр сколько писателей, поэтов, художников, инженеров, конструкторов было репрессировано. Те же кто были одними из основных изобретателей реактивного миномета были расстреляны, тот же самый Королёв С.П. шёл по расстрельной статье. Сергею Павловичу повезло пробыл на приисках не много времени, его направили в тюрьму где сидел Туполев. Реабилитирован в 1955 году по его заявлению в прокуратуру.
        Как раз со слов автора и выходит, что враги остались благоденствовать, а люди посвятившие себя делу сгинули и некому было за них подать на реабилитацию.
        СкептикЦиник
        1. Варяг_0711 Сегодня, 10:58
          Автор умалчивает цифр сколько писателей, поэтов, художников, инженеров, конструкторов было репрессировано.
          И сколько? И потом, каких поэтов и художников? Тех, которые гениталии не знают к чему бы еще прибить? Или таких писателей типа Солженицина, который сознательно предпочел отсидеться в ГУЛАГе вместо передовой?
          А что касается конструкторов и инженеров, то среди них были и те, кто или осознано, или по недомыслию тратил народные деньги, которых и так не хватало, на бесполезные изобретения. А вот когда их определили в шарашку (это, кстати, совсем не одно и то же, что лагерь), то эффективность их труда выросла в разы. Кроме того, изолировать ведущие умы, было просто необходимо, так как немецких шпионов было пруд пруди. Кого то могли перекупить, кого то могли устранить физически.
          Так что лжете вы как Троцкий, не уважаемый...
          Варяг_0711
  5. kvs207 Сегодня, 07:22
    "Платиновая мечта наших элит. Общество потребителей. Творцы не нужны. Перевожу: умные не нужны. Нужны Коли, которые в нужном месте в нужное время четко по бумажке прочитают то, что нужно на благо. Ради денег."
    Жму руку.
    Если не прекратить этот процесс, то лет через 10 и мы пройдём точку невозврата.
    kvs207
  6. Deck Сегодня, 07:36
    Из материалов Нюрнбергского трибунала, взято с сайта МО

    Важно подчеркнуть, что целью международного процесса в Нюрнберге было осуждение нацистских лидеров – главных идейных вдохновителей и руководителей неоправданно жестоких акций и кровавых бесчинств, а не всего германского народа. В связи с этим представитель Великобритании на суде заявил в своей заключительной речи: «Я снова повторяю, что мы не стремимся обвинить народ Германии. Наша цель – защитить его и дать ему возможность реабилитировать себя и завоевать уважение и дружбу всего мира. Но как может быть это сделано, если мы оставим в его среде безнаказанными и неосужденными эти элементы нацизма, которые в основном ответственны за тиранию и преступления и которые, как может поверить трибунал, не могут быть обращены на путь свободы и справедливости?». Что касается военных лидеров, по мнению некоторых, всего-навсего выполнявших свой воинский долг, беспрекословно следуя приказам политического руководства Германии, то здесь необходимо подчеркнуть, что трибунал осудил не просто «дисциплинированных вояк», а людей, которые считали «войну формой существования» и которые так и не извлекли «уроков из опыта поражения в одной из них»


    Советская власть подчеркивала: немецкий народ является жертвой фашизма. Многие призывы на этом форуме не только экстремистские, но и вполне попадают под Уголовный кодекс РФ статья 354.1 , предусматривающей уголовную ответственность за публичное отрицание фактов, установленных приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси, публичное одобрение преступлений, установленных указанным приговором.
    Наказанию были подвергнуты только конкретные лица и организации (СС, СД, гестапо). а не весь немецкий народ. И в Трептов парке стоит памятник воину-освободителю!
    Deck
    1. Boris55 Сегодня, 09:46
      Цитата: Deck
      Советская власть подчеркивала: немецкий народ является жертвой фашизма.

      Boris55
  7. parusnik Сегодня, 08:02
    У советской власти, как оказалось в 90-е годы, совсем не было врагов. Никто не выступал против нового государства. Никто не готовил диверсии. Не шпионил. Не сжигал колхозные поля. Никто не убивал партийных и советских работников. НКВД арестовывало людей просто так.
    ...Мало этого, как оказалось весь "демократический" мир с момента образования Советского государства протягивал руку помощи, пытался наставить на путь истинный, а "кровавые большевики" злобно отвергали эту руку...И вынашивали коварные планы по захвату всего мира... laughing И это тоже Мемориал...
    Творцы не нужны.
    ..А зачем капиталисту творец? Он же думать будет..Не дай бог, в положительном плане переоценит создание и существование Советского государства, сделает выводы не те которые сейчас навязываются "обчеству"...Капиталисту нужна "скотинка", которая думала о том как пожрать и гламурном ярме со стразами...
    parusnik
    1. Deck Сегодня, 08:19
      ..Мало этого, как оказалось весь "демократический" мир с момента образования Советского государства протягивал руку помощи, пытался наставить на путь истинный, а "кровавые большевики" злобно отвергали эту руку..


      Макисм Горький благодарил в 1922 г. инициатора американской благотворительной акции Герберта Гувера (будущего президента США): “Ваша помощь войдет в историю как уникальное гигантское достижение, достойное величайшей славы, которое долго будет оставаться в памяти миллионов россиян…которых вы спасли от смерти”.

      Корней Чуковский: «Знаешь ли ты, мой дорогой Рокфеллер, что эти три посылки АРА значили для меня? Понимаешь ли ты, как благодарен я Колумбу за то, что в один прекрасный день он открыл Америку? Спасибо тебе, старый мореход. Спасибо тебе, старый бродяга. Эти три посылки значат для меня больше, чем просто спасение от смерти. Они дали мне возможность вернуться к литературной работе, и теперь я снова чувствую себя писателем»

      Для большинства наших граждан неизвестным фактом остается помощь американского народа в рамках программы Американская администрация помощи (АРА) (англ. American Relief Administration, ARA) Советской России в 1921-1922 годах
      Deck
      1. domokl Сегодня, 08:30
        Цитата: Deck
        Для большинства наших граждан неизвестным фактом остается помощь американского народа в рамках программы

        Это мне напоминает аргумент украинцев в спорах в Кедми об уничтожении евреев на Украине в период войны. А вот была же женщина, которая спасла еврейскую девочку...
        Разговор не об народе, а о политике государств. На уровне человеческих отношений всегда были и будут различный точки зрения, различное отношение к людям. На фронте фашистов убивали а в плену жалели...
        domokl
        1. Deck Сегодня, 08:58
          А кто такой Кедми?
          Deck
          1. domokl Сегодня, 09:14
            Израильский генерал, бывший руководитель одной из спецслужб Израиля а сейчас участник некоторых российски ток шоу, политэксперт.
            domokl
      2. avt Сегодня, 10:09
        Цитата: Deck
        Макисм Горький благодарил в 1922 г. инициатора американской благотворительной акции Герберта Гувера (будущего президента США)

        Та ты шо-о-о-о!? Вот прям МАКСИМ Алексеевич , сын ,,пролетарского писателя" М Горького/Пешкова и благодарил ? bully Запомните раз и навсегда -Алексей Пешков подписывался принятым псевдонимом -М.ГОРЬКИЙ.
        avt
  8. IrbenWolf Сегодня, 08:11
    Еще раз согласен со статьей от и до. Роман, вы ли это? (простите за некоторое ехидство)
    IrbenWolf
  9. solzh Сегодня, 09:25
    Не все наше молодое поколение такое, как мальчик Коля.
    "Мемориал"... Я думал его уже прикрыли, ан нет. Живёт зараза. Вот настоящий мемориал, он находится у нас в Ульяновске
    solzh
  10. savage1976 Сегодня, 09:45
    Андрей Медведев (ВГТРК):

    "Если бы мне пришлось выступать в Бундестаге, как мальчику Коле, то я, пожалуй сказал такие слова:
    - Уважаемые депутаты. Сегодня я увидел чудо. И это чудо называется Германия. Я шел к вам и смотрел на красивые берлинские улицы, на людей, на замечательные памятники архитектуры, и теперь я стою тут, и смотрю на вас. И я понимаю, что всё это чудо. Что вы все родились на свет и живете в Германии. Почему я так думаю?
    Потому что учитывая то, что ваши солдаты сделали у нас, на оккупированных территориях, бойцы Красной Армии имели полное моральное право уничтожить весь немецкий народ. Оставить на месте Германии выжженное поле, руины и только параграфы учебников напоминали бы о том, что была когда-то такая страна.
    Вы вероятно не помните всех подробностей оккупации, но это и не нужно. Я просто напомню вам о том, что солдаты Вермахта и СС делали с советскими детьми. Их расстреливали. Часто на глазах у родителей. Или наоборот, сначала стреляли в папу с мамой, а потом в детей. Ваши солдаты насиловали детей. Детей сжигали заживо. Отправляли в концлагеря. Где у них забирали кровь, чтобы делать сыворотку для ваших солдат. Детей морили голодом. Детей жрали насмерть ваши овчарки. Детей использовали в качестве мишеней. Детей зверски пытали просто для развлечения.
    Или вот вам два примера. Офицеру вермахта мешал спать младенец, он взял его за ногу и разбил его голову об угол печки. Ваши летчики на станции Лычково разбомбили эшелон, на котором пытались вывезти детей в тыл, и потом ваши асы гонялись за перепуганными малышами, расстреливая их в голом поле. Было убито две тысячи детей.
    Только за одно то, что вы делали с детьми, повторюсь, Красная Армия могла уничтожить Германию полностью с ее жителями. Имела полное моральное право. Но не сделала. Жалею ли я об этом? Конечно нет. Я преклоняюсь перед стальной волей моих предков, которые нашли в себе какие-то невероятные силы, чтобы не стать такими же скотами, какими были солдаты Вермахта. На пряжках немецких солдат писалось «С нами Бог». Но они были порождением ада и несли ад на нашу землю. Солдаты Красной Армии были комсомольцами и коммунистами, но советские люди оказались куда большими христианами , чем жители просвещенной религиозной Европы. И не стали мстить. Смогли понять, что адом ад не победить.
    Вам не стоит просить у нас прощения, ведь лично вы ни в чем не виноваты. Вы не можете отвечать за своих дедов и прадедов. И потом, прощает только Господь. Но я скажу честно – для меня немцы навсегда чужой, чуждый народ. Это не потому что лично вы плохие. Это во мне кричит боль сожженных Вермахтом детей. И вам придется принять, что как минимум еще моё поколение - для которого память о войне это награды деда, его шрамы, его фронтовые друзья - будет воспринимать вас так. Что будет потом, я не знаю. Возможно, после нас придут манкурты которые все забудут. И мы многое для этого сделали, мы много что просрали сами, но я надеюсь, что еще не все потеряно для России.
    Нам конечно нужно сотрудничать . Русским и немцам. Нужно вместе решать проблемы. Бороться с ИГИЛ и строить газопроводы. Но вам придется принять один факт: мы никогда не будем каяться за нашу Великую эту войну. И тем более за Победу. И тем более перед вами. Во всяком случае, повторюсь, моё поколение.
    Потому что мы тогда спасли не только себя. Мы спасли вас от вас самих. И я даже не знаю, что важнее."

    Готов подписаться под каждым словом.
    savage1976
    1. Варяг_0711 Сегодня, 10:44
      Вот эту речь надо высечь в камне или на памятной доске, большими золотыми буквами! И поставить эти доски перед входом в каждую Российскую школу. Чтобы эти слова дети читали каждый божий день. Очень жаль, что сейчас не 37-ой год, потому, что учителей этого "мальчика" Коли, а так же спонсоров этого мероприятия следовало бы расстрелять. Даже не в лагерь сослать, а именно расстрелять, как изменников Родины.
      Варяг_0711
    2. Ольгович Сегодня, 10:55
      Цитата: savage1976
      Готов подписаться под каждым словом.

      Прекрасно сказано, тоже подписываюсь.
      А память будущих потомков о страшной войне-зависит , в первую очередь, ОТ НАС-как мы воспитываем своих детей и внуков-так и память будет сохранена.
      За своих детей и внуков-я не переживаю-они знают, помнят, почитают (внуки еще маловаты, но воспитываются как надо).
      Ольгович
  11. тасха Сегодня, 09:48
    Праведный гнев авторов понятен.

    Отношение к жертвам репрессий прямо как у Глеба Жеглова: "Наказания без вины не бывает..."
    тасха
  12. WAN Сегодня, 09:57
    Есть такой информационный ресурс «Подвиг народа». Я нашёл там обоих своих дедов. Я их помню живыми, правда ещё маленький тогда был в 70-е. Так вот. Показал сыну, пусть гордится. Их ордена и медали у меня хранятся, по наследству сыну передам. Оба полковниками войну закончили, один в пехоте, другой в зенитной артиллерии.
    Я это к тому, что в семье нужно до детей доносить, что это была за война.
    WAN
  13. Boris55 Сегодня, 10:04
    Отрицать репрессии - глупо. Они были и были жертвы. Жертвы были как "законные" так и "не законные". На данный момент громче всех о репрессиях кричат дети и правнуки законно репрессированных. О тех, кого же не законно репрессировали, не вспоминают, а это не правильно.
    Boris55
    1. Сибирячка Сегодня, 10:17
      Если вы помните времена перестройк , то абсолютно все печатные издания, включая "Крестьянку", "работницу", "Радио", все-все-все печатали каждый день во всех рубриках (и наука, и искусство и культура) одни только сплошные рассказы родственников реперессированых один ужаснее другого. Уже просто перебор получился, через край перетекло.
      Сейчас есть чудесная передача, называется "Жди меня", так вот там тьма перебравшихся за границу в те смутные времена. Они как учтены - репрессированы, расстреляны или с уважением препровоженные?
      Сибирячка
      1. Boris55 Сегодня, 11:12
        Цитата: Сибирячка
        Они как учтены - репрессированы, расстреляны или с уважением препровоженные?

        Они учтены как сбежавшие от больной матери.
        Boris55
  14. сталевар Сегодня, 10:05
    Меня удивляет другое, а Путин тут как бы не причём? ЛЮДИ ослепли и оглохли, вспоминают Сталина, а когда расстреляли из танков людей в 1993г как будто так и должно быть. А ведь наверника живы те кто в этом расстреле участвовал? Кругом слышно только " радостное повизгивание" какой Путин хороший.
    сталевар
    1. Сибирячка Сегодня, 10:11
      Именно сейчас об этом очень много и подробно говорят и пишут участники и свидетели этих событий.
      Только вот Путин там не фигурирует. Какая связь - то?
      Сибирячка
  15. ник7 Сегодня, 10:19
    Этот "мемориал" МЕЖДУНАРОДНАЯ организация и занимается подсчётами жертв и трупов, почему то только в РФ, Почему только в РФ?, что больше не где не было репрерсий? К криминальном мире, есть такой способ, когда жертву, "грузят", чтобы сломать психологически, а потом "сломанная" жертва, не может сопротивляться и жертву грабят. Запад посредством этого "мемориала, " пытается "грузить " и ломать психологически и ментально РФ. "Мемориал" это наезд и агрессия запада. Даже заявленная цель, не выдерживает критики, якобы если считать трупы и каяться, то трупов больше не будет, но это бред, если случится революция, то опять будут трупы. Самое главное не трупы считать самое главное, не допускать революций., а это мы сами знаем, без международных организаций. РФ следует, аналогично поступить, открыть общество "Гильотина", начать считать, сколько французы отрубили голов в своей революции, Общество " покаямся за рабство" подсчитать, сколько британские работорговцы, перевезли рабов, на плантации, сколько умерло в трюмах всё надо тщательным образом подсчитывать, все преступления запада. Миру нельзы забывать, что американцы репрессировали своих коммунистов, а так же граждан, японского происхождения, без суда и следствия посадили в лагеря.
    ник7
  16. Циник Сегодня, 10:54
    Западные ЦЕННОСТИ, одним словом...
    Циник
  17. andrew 07 Сегодня, 11:05
    Очень правильная статья. История (как и русская литература) должна стать главным предметом в школе, и,кстати, обязательным при сдаче ЕГЭ. Так как именно это предмет воспитывает настоящих граждан. Учителя жалуются, что количество часов на историю резко сокращено. Это преступление перед страной. Мы можем получить целые поколения молодых людей, готовых к предательству и способных на это. Уже сейчас огромное количество студентов мечтают уехать за границу. Но еще большее количество ребят, даже никогда не бывших ни в одной стране, свято верят, что все заграничное лучше Надо не только увеличить количество часов на историю, не только срочно создавать новые учебники, но и вводить отдельные уроки патриотического воспитания. А еще полезно вспомнить, что были времена, когда директором школы был только историк. Не менее важно выгонять отовсюду где только можно всех этих прозападнонастроенных либералов, этих людей очень много вокруг.
    andrew 07
  18. Михаил55 Сегодня, 11:09
    И опять уперлись в то же самое! Вспомним совсем недавнее суровое - создать Единый учебник истории! И что? 100 лет прошло после великого перелома (хорошо ли плохо ли это происходило, вопрос) - мы так и не знаем своей истории!!! А детишки начали просвещать про погибших немцев...а свои неизвестные пусть так и гниют? Стыдно должно нам всем! Мы за свое потомство в ответе!
    Михаил55
  19. Монахов-Гусев Сегодня, 11:10
    КаК то странно обсуждение построено.Вроде мини стры враги не туда ведут А чем занимается гарант. водку попивает,.мотается за пределы страны, сачкует от своих прямых обязанностей с огромной кодлой чиновников -,депутатов.конгресменов.общественников." фронтовиков" .....и массы ничтожно суетящихся из поколения в поколение деды внуки.А кто будет отстраивать страну?не забывая что 80%коренного населения проживает зв предеами Московии и городов-в сельской местности. .Народ ГОСУДАРСТВООБРАЗУЮЩИЙ заброшен лишен государственности.сокращается деревнями в регионах бывшего РСФСР
    Монахов-Гусев
  20. Prole Сегодня, 11:18
    Слишком длинная статья. Вся суть уложилась бы в три слова. Путину всё по. Я противник ЕР. А статья своевременная, перед выборами даа. Но не содержательная. А надо было так - голосуй за коммунистов. И достаточно.
    Prole
  21. uskrabut Сегодня, 11:18
    "Но видимо, «наверху» всех все устраивает и каких-либо изменений нам ждать не стоит"

    Слова прямо в корень! А кого бы не устроило быть при власти и при огромных деньгах, да ещё при этом тебе никаких неприятностей не светит типа изгнания из правящего круга. А народ все лишь обычное стадо, кто с ним будет считаться! Мы ему, народу этому, Навального за счет бюджета вскормим и подсунем - типа у нас демократия, вон какого упыря терпим!
    uskrabut
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