Мемориал узаконенной подлости как реалии сегодняшнего дня

Иногда, чтобы добраться до ответов на простые вопросы, приходится копать глубоко. Причем настолько глубоко, что в конце концов раскапываешь такую кучу фекально-экскрементального характера, что самому противно.Сегодня как раз такой случай. Будем искать жемчужину в огромной куче навоза. Навеяно выступлением, которое многим разбило розовые очки восприятия мира, появившиеся после «Бессмертного полка», «Крымнаш» и подобного.Для начала небольшая цитата.: "Миссию общества сегодня мы определяем как гражданскую деятельность, направленную на осмысление исторического опыта ХХ века и укоренение в общественном сознании и в государственной практике ценностей человеческой жизни, свободы, демократии и права, а также пробуждение в обществе гражданской активности, направленной на эти цели".И ещё одна цитата. Из этого же документа."Общие цели общества:— восстановление справедливости в отношении жертв массовых грубых нарушений прав человека в прошлом и настоящем;— защита основных прав и свобод человека и содействие их соблюдению;— восстановление и сохранение исторической правды о преступлениях тоталитаризма и о сопротивлении ему;— увековечение памяти жертв государственного террора;— актуализация исторического опыта в общественном сознании".Те, кто хотя бы раз сталкивался с "правозащитниками", наверное, ещё в первой цитате узнали организацию, о которой идет речь. Это известное общество "Мемориал". То, которое выполняет свою "благородную" просветительскую миссию с января 1989 года. И выполняет её почти во всех регионах России и многих других государствах.Помните тот интерес, который вызывали публикации "Мемориала" в период 90-х? Когда почти в каждом городе неожиданно "вскрывались" факты государственного терроризма и уничтожения невинных граждан палачами из НКВД? Когда в глазах народа напористо формировался образ коммунистов-убийц. Понятно, что для многих граждан нашей страны было действительно важно узнать судьбу своего предка, которого арестовали в 30-е. Справедливо или несправедливо расстрелян или арестован?Закрытость архивов органов безопасности не дает возможности узнавать подробности о гибели и вине пропавших родных. А с другой стороны, причастность к потомкам "борца с режимом" для некоторых давала реальные перспективы жизни. Потому и появилось множество воспоминаний, биографий, романов и повестей из жизни "невинно осужденных и репрессированных". Зайдите сегодня в любую библиотеку. Полки и сегодня ломятся от количества книг и брошюр о репрессиях и репрессированных. Это тоже "Мемориал".Правда, в какой-то момент общество стало задумываться над выступлениями лидеров общества. Уж слишком много репрессированных по их статистике получалось. Особенно это бросалось в глаза после знакомства с результатами переписи населения того времени. Десятки миллионов расстрелянных в предвоенные годы как-то не вписывались в историческую правду о великих стройках, о великих достижениях. Для того же "Беломорканала" действительно требовались зеки. Но живые, а не мертвые. Это поумерило пыл "Мемориала". Сегодня вы уже не найдете в их публикациях "миллионов погибших".Была и ещё одна правильно вычисленная обществом деталь человеческой натуры. Потомки даже самых явных врагов СССР, которые были расстреляны по заслугам (что бы мы сегодня ни говорили, но приговоры выносились в соответствии с существовавшим законодательством), хотели реабилитации. Даже в собственных глазах. Я не потомок предателя. Я не потомок врага советской власти. Я потомок борца за другую Россию! Мой предок погиб за ту Россию, которую мы получили сегодня (в 1991 году).Так незаметно, исподволь нас приучили к мысли, что все, кого репрессировали, были невиновны.У советской власти, как оказалось в 90-е годы, совсем не было врагов. Никто не выступал против нового государства. Никто не готовил диверсии. Не шпионил. Не сжигал колхозные поля. Никто не убивал партийных и советских работников. НКВД арестовывало людей просто так. Для оправдания собственного существования. Не знаю процента тех, кто верил в это, но это было и есть подавляющее большинство.Помните, что было потом? Потом была массовая реабилитация репрессированных. Ровно так, как "мемориаловцы" рассказывали об арестах по спискам, теперь по таким же спискам реабилитировали. Скопом. Но ведь репрессии-то продолжались и после войны. Как быть с потомками тех, кого репрессировали в эти годы? Чем они не борцы за новую Россию?Кто составлял основную массу арестантов в 1945-50-х годах? Те, кто служил в полиции, власовцы, предатели, те, кто сотрудничал с немцами. Тогда, например, стали появляться непонятные фильмы. Вроде "Последнего боя майора Пугачева».Кто-нибудь из читателей интересовался этой "правдивой историей"? Очень советую. Прекрасный пример полного извращения реальной истории о попытке побега фашистских прихвостней из лагеря. Кстати, примечательно, что несколько сотен остальных заключенных не побежали вместе с группой убийц.Мне как-то довелось достаточно долго разговаривать с реальными бандеровцами. Не пацанами, которых мы видим сегодня на Украине, а теми, из Великой Отечественной. В 70-е годы прошлого столетия их было достаточно много в наших северных городах. В частности, я разговаривал с бандеровцами в Воркуте, в поселке Воргашор. Старики и бабки, которые отсидели в воркутинских лагерях по 25 лет и не имели права выезда из города. Они были точно такими же, как тогда, в войну. Это были убийцы и палачи, которых кровавый НКВД почему-то не расстрелял. И они были реабилитированы впоследствии.Вот в это время произошла подмена. В это время нас морально "поимели". Когда власовцев, полицаев, предателей стали именовать репрессированными и требовать их реабилитации, мы промолчали. Большинство просто не увидело этой подмены. А ведь именно тут-то и находятся корни последующих изменений сознания народа.Оправдание предателей ведет к оправданию предательства вообще! Вот вам истоки власовщины и мазеповщины, в украинском варианте. «Мемориал» не просто расширял список репрессированных. «Мемориал» изменял идеологию! Общество должно было, впрочем, так и случилось во многом, принять идеологию предательства, как нормы.Именно тогда серьезно обсуждался вопрос реабилитации Власова, Красновых, Шкуро, Султан-Гирея. В России это не прошло. Ни в 1997-м, ни в 2008-м. А на Украине это вылилось в Бандеру, Шухевича и прочих "хероев".У нас реабилитация откровенных палачей и предателей пока не прошла. Не факт, что попыток повторить не будет.Факт в том, что вброшенные тонны грязи и лжи породили в головах самое страшное — равнодушие.Выбив из-под ног привычную почву, либералы не просто раскололи общество. Они породили неверие в нашу собственную историю. Отсюда и пошло разделение Великой Отечественной — то ли как народной войны с немецко-фашистскими захватчиками, то ли как столкновения двух тоталитарных систем.Каждый выбирал в меру своей испорченности.Кому теперь верить? Весьма часто задававшийся в 90-е годы вопрос. В наше время уже не задается теми, кто должен был бы его задавать. То есть, подрастающими поколениями. Им просто плевать.И здесь плавно переходим ко второй части размышлений.Оставим на время "Мемориал". Вернемся к школьнику Коле. Откуда возникла у этого совсем юного человека такая точка зрения на войну? Действительно ли он считает погибшего немецкого пленного жертвой? Согласитесь, та информация, которую уже несколько дней выдают наши СМИ, особенно из уст «элиты», выглядит не слишком убедительной. Эмоции одних, ссылки на возраст других, обвинения родителей и учителей третьими. Как-то слишком уж примитивно. Слишком просто, чтобы в это поверить.Тем более, что в других СМИ школьника называют хорошим и достаточно грамотным учеником. Человеком, который интересуется историей, работает в архивах с документами. Понятно, что из Нового Уренгоя любого и каждого в Германию не пошлют. Не Москва. Но тогда что?И вот тут-то и появляется интересное объединение "Мемориала" и современной школы. Нет, это не явное вмешательство в обучение школьников. Хотя и такое было ещё недавно. Ходили "общественники" в школу с беседами о "зверствах коммунистов". Но не прижилось. Для современных школьников коммунисты и древние греки примерно равны. Когда-то жили. Исторический факт, не более. Проходим в школе. В прямом и переносном смысле этого слова. Проходим мимо.Нет прямых доказательств связи «Мемориала» и тех, кто выродил современную школьную программу. К сожалению. Но та цель, которая изначально ставилась мемориальскими, достигнута с лихвой. Непонимание прошлого, вызванное десятками пертурбаций, породило равнодушие и полное отторжение самой сути истории.Есть и ещё один виновник появления "школьника Коли" глобально. Понятно, что это Министерство образования России. Вы когда-нибудь смотрели учебник истории России? А вот посмотрите. И именно раздел о Великой Отечественной войне.Знаете, сколько параграфов этого учебника рассказывает о подвигах советских солдат в той войне, о героической работе тыла, о партизанах, об освобождении Европы? Сколько отведено на жизни тех 27 миллионов погибших в той войне? Семь параграфов! Сорок шесть страниц текста с картинками... На всю войну!И мы хотим, чтобы такие Коли знали историю войны и гордились подвигами своих прадедов? Мы хотим, чтобы они гордились Россией? Текстом в 46 страниц? А знаете, где сегодня работает тот самый министр образования, господин Фурсенко Андрей Александрович, благодаря которому наши дети "углубленно изучают историю" и "становятся патриотами Родины"? Не на стройке или в школе учителем. Нет, он теперь советует президенту... Умище-то не спрячешь. Вот его и назначил своим помощником президент РФ.Помогает Путину растить потребителя, который сможет правильно использовать достижения и технологии, разработанные другими.Кстати, а почему белорусские школьники никогда не выступят с таким докладом где-нибудь в сейме или другом иностранном парламенте? Потому что белорусы не на словах, а на деле почитают своих героев и историю своей страны.Государство, население которого сравнимо с Москвой, уделило в своих учебниках войне почти столько же времени, сколько и Россия. Сорок три страницы героизма белорусов. Учитывая, что война на территории Белоруссии шла недолго, наши быстро оставили республику и довольно быстро вышибли немцев обратно.Но о подвигах партизан, о работе белорусов в советском тылу, говорится столько же времени, сколько в России про всю войну.А вот украинские школьники расскажут про войну совсем по-другому. И выглядеть это будет не менее гадостно. Там весь героизм уместился в 7 страниц. И это в стране, где родились Кожедуб, Ковпак, «Молодая Гвардия», Рыбалко, Судоплатов... Где фашисты уничтожили такое количество людей.И третий факт.Если честно, создается такое впечатление, что для нашей политической элиты совершенно не нужны знающие, образованные люди. Не нужны патриоты. Достаточно сформировать общество "больших животов". Общество потребителей. Как на Западе.Что для этого нужно? А всего-то малость. То, что мы сегодня имеем.Полное отсутствие идеологии.Советский Союз, по господину Фурсенко и иже с ним, был очень плох. Там была идеология, которая закрепощала человека. Основной задачей современных элит стало именно дать свободу ото всего: от чести, совести, цели.Главное — создать общество тупых потребителей материальных благ, стадо, тупое и покорное. Стадо, которым легко управлять. Которое должно четко понимать, что десятый «айфон» — это круто, а Навальный — нет. Достаточно для жизни.И ведь создается такое «свободное будущее». Руками господина Фурсенко в том числе. Вот полная цитата, программа Фурсенко, которую он не раз произносил на всяких Селигерах: «…недостатком советской системы образования была попытка формировать человека-творца, а сейчас задача заключается в том, чтобы взрастить квалифицированного потребителя, способного квалифицированно пользоваться результатами творчества других».Платиновая мечта наших элит. Общество потребителей. Творцы не нужны. Перевожу: умные не нужны. Нужны Коли, которые в нужном месте в нужное время четко по бумажке прочитают то, что нужно на благо. Ради денег.А за деньги можно создать "армию профессионалов". Тогда не надо объяснять свои действия на международной арене. Достаточно стандартного "для улучшения жизни народа". "Хлеба и зрелищ" для полного счастья граждан!Краеугольный камень был заложен, когда развалили Союз и советскую идеологию и ничего не дали взамен.Хотя нет, дали.Дали понимание, что «в нужные» моменты можно и даже нужно предавать. Во имя улучшения жизни народа. Плюнуть посмачнее в своих, лизнуть взахлеб чужих. Главное — для общего блага.Что же, образ жизни потомков в духе Мазепы и Власова — это достойное будущее для великой страны. Но видимо, «наверху» всех все устраивает и каких-либо изменений нам ждать не стоит. Это удобно, это устраивает всех, и пастырей, и пасомых.