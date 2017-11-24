11:21 24 ноября

Сирийский союз

«Трампа не позвали в Сочи», — выходит из себя американская пресса. Однако она сама сделала всё возможное, чтобы Дональда Трампа не было рядом с Владимиром Путиным, когда в Сочи наступили ближневосточные ночи. Теперь поздно пить боржоми…



В сирийской войне, на её боевых полях родился неформальный союз России, Турции, Ирана и, собственно, Сирии. Иран, добавим, имеет особые отношения с Пакистаном, так что этот союз может распространиться до Пакистана. В Сочи военный сирийский союз как бы оформляется в политический. США и Запад не приглашены/отстранены от сирийского урегулирования, и это провал всей ближневосточной политики США. И это тектонические сдвиги в мировой политике!


Пока Запад сдерживал Россию на западном, европейском фланге, развалился его восточный фланг: НАТО потеряло в Сирии Турцию. Формально, Турция ещё входит в НАТО, а фактически, ей уже не доверяют западные союзники, она не доверяет им, и, де-факто, Турция вступает в сирийский союз.

Да, это ситуативный союз, то есть союз, продиктованный сложившимися в ходе сирийской войны обстоятельствами, в отличие от идеологического и вассального НАТО. Ситуативный союз имеет свои преимущества: все стороны заинтересованы в нём, никого не нужно подкупать, продавливать, потому что никто не предаст, отстаивая свои собственные интересы. Он имеет и недостатки, о которых знают все про себя.

Очевидно, что сирийский союз вступит в противоречие с НАТО на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Европе, на южном фланге НАТО, серьёзно ослабленном в связи с новым статусом Турции. Развёртывание американских подразделений в Прибалтике и Польше обессмыслилось, это был последний совет покинувшего наш мир американского стратега-русофоба Бжезинского, и он оказался проигрышным. На этот раз его русофобия подвела американцев.

Сирийский союз родился в борьбе с ИГИЛ, который на поверку оказался американским клиентом: о сотрудничестве США с ИГИЛ говорили наши военные, а в конце войны заговорила и Турция, даже её президент Эрдоган. Сирия и Иран заявляли о связи США с ИГИЛ открыто и давно. Тонкость в том, что ИГИЛ был клиентом «клинтоновской» глобалистской элиты США, её тайной операцией, которая провалилась с приходом в Белый дом Вашингтона Дональда Трампа. Отсюда эта необъяснимая, потому что вызвана тайными причинами, ненависть глобалистской элиты США и «мировых СМИ» к президенту Трампу.

ИГИЛ был в основе своей вооружён американским оружием, благополучно захваченным им на иракских американских складах. Более чем предостаточно фактов реального взаимодействия на поле боя спецназа США и ИГИЛ: террористов выводили из-под удара в Ракке, пропускали через свои боевые порядки, «случайно» поддерживали ударами с воздуха по сирийским войскам.

На высшем уровне таких обвинений США не выдвигают, потому что не хотят мирового скандала с США и новой конфронтации, потому что в Белый дом Вашингтона пришёл Трамп, но это для всех секрет Полишинеля.

Видимо, сирийский провал США приведёт к обострению гибридной войны в мире, Госдеп и ЦРУ будут стараться взять реванш там, где могут: постараются лишить Россию Зимней Олимпиады в Южной Корее и чемпионата мира по футболу. Усилят санкционное давление на Россию в 2018 году.

Пропасть между Россией и Западом возрастёт, но это, может быть, и к лучшему: содомистская культура Запада не сможет проникать в Россию так же свободно, как это происходит сейчас, а главное в нашем мире — сохранить свою культуру. Нам от Запада нужны технологии, Западу от России нужен рынок сбыта своих технологий — только бизнес, ничего личного.

Никаких чувствительных технологий двойного назначения Запад России никогда не продавал, и не продаст, здесь начинаются его личные интересы. Эти технологии Россия всегда создавала сама, и создаёт сегодня, благодаря собственным научным школам. Россия единственная, наряду с Западом, обладает полным спектром фундаментальных наук, их удалось сохранить или воссоздать при «режиме Путина», что и доказала война в Сирии, за что Запад ненавидит российского президента и лепит из него образ злодея.

Вообще, ближневосточная политика России является асимметричной реакцией на глобальное сдерживание России Западом: реакцией на создание США ПРО в Европе, и ложь Обамы, что ПРО не направлена против России, на стратегию расширения НАТО на Восток к российским границам и проамериканский госпереворот на Украине.

Наши либеральные друзья Запада вроде яблочника Рыбакова утратили вдруг весь свой ум и спрашивают: зачем Россия пришла в Сирию, вместо того, чтобы поднимать экономику своей страны? Россия в Сирии защищает себя, вместе с экономикой и Рыбаковыми, чтобы американцы не погрузили в хаос ещё одну страну, совсем рядом с югом России, не привели к власти в ней ИГИЛ, который открыто строил планы по террористическому вторжению в Россию. Чтобы Запад не слепил из законного сирийского президента Башара Асада очередного «злодея», сделав его ответственным за свои злодейства в Сирии. Это глобальное сдерживание Россией США и Запада — обязательное условие существования самой России.

У главного же союзника США на Ближнем Востоке, Саудовской Аравии, разразилась вдруг «дворцовая революция», междоусобица среди десятков «принцев крови», претендующих на верховную власть в стране, с непредсказуемым итогом. В подвешенном состоянии держит регион и курдский вопрос, последний ресурс США в его ближневосточной партии. Однако значение имеют военно-политические потенциалы, и на Ближнем Востоке эти совокупные потенциалы сегодня на стороне стран сирийского союза.
Автор: Виктор Каменев


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Комментарии 13

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  1. RASKAT Сегодня, 08:27
    Какой там Союз, я бы не спешил с выводами. Преданность Иранцев и Турков была в истории уже не раз проверена целой чередой предательств как одних так и других. Пока что тому же Ирану мы не сможем предложить такого как США. Предложат они (США) им (Ирану) пообещают снятие санкций, несколько десятков миллиардов инвестиций в иранскую экономику, новые заводы и рабочие места, свободный экспорт нефти на территорию США, поделятся технологиями. И как в таких условиях поведет себя Иран? Лично я не уверен что Иранцы решительно и на отрез откажутся о таких предложений.
    А Турция так вообще, США нажмут на Евросоюз они опять посулят Туркам денег и Евроинтеграцию. Так же нажмут США и на Грецию (как недавно это было с Болгарией) , дадут немножко денег и Греки запретят продолжение нашего Южного потока по своей территории и закончится он в Турции, не успев начаться. И забудет о нас Турция как это бывало уже не раз.
    В политике нет друзей, братьев и вечных союзов. Есть временно совпадающие интересы. Советую это не забывать.
    RASKAT
    1. Boris55 Сегодня, 09:09
      Цитата: RASKAT
      Пока что тому же Ирану мы не сможем предложить такого как США.

      Снять санкции, а потом опять их ввести? laughing
      Цитата: RASKAT
      А Турция так вообще, США нажмут на

      Нажмут и сменят власть в Турции? laughing

      Они не самоубийцы. В отличии от США, и Запада в целом, Россия "за базар" отвечает, а это куда значительнее всех обещаний и намерений. Россия играет в долгую и именно по этому мы переиграем и США и Запад.
      Boris55
  2. 23рус Сегодня, 09:14
    В наше время самая большая ценность не деньги, а связи. Иран пугать, только время тратить (как и Афган), а Турция вечно алчущая, но великая! Поэтому: "на жадину не нужен нож, ему покажешь медный грош и делай с ним шо хош!" wink
    23рус
  3. Chertt Сегодня, 09:17
    Не мы начинаем войны, Мы их заканчиваем.....старое но верное выражение..., и к сожалению война закончится только в столице врага, т.е жертв еще будет очень много
    Chertt
  4. Гардамир Сегодня, 09:19
    Красивое название статьи, только что ж Асада не позвали?
    Гардамир
    1. Виктор Каменев Сегодня, 09:49
      Путин Асада уже обнял, придёт и его время сесть за стол Сирийского союза.
      Виктор Каменев
  5. Лесс Сегодня, 09:28
    Как верно заметил Киплинг, «и только когда все умрут — закончится Большая игра!».
    Лесс
    1. Виктор Каменев Сегодня, 09:51
      Тогда начнётся Страшный суд, как верно пишет Библия...
      Виктор Каменев
  6. Антианглосакс Сегодня, 09:47
    Более чем предостаточно фактов реального взаимодействия на поле боя спецназа США и ИГИЛ: террористов выводили из-под удара в Ракке, пропускали через свои боевые порядки, «случайно» поддерживали ударами с воздуха по сирийским войскам.
    На высшем уровне таких обвинений США не выдвигают, потому что не хотят мирового скандала с США и новой конфронтации, потому что в Белый дом Вашингтона пришёл Трамп, но это для всех секрет Полишинеля.

    Не выдвигают обвинений потому что во власти трусливые гиены, держащие свои закрома на западе и обучающие там своих отпрысков, являются собственно типовыми подматрасниками, тесно с ними связанными. Только голову народу морочат. Матрасы открыто нас объявляют основным врагом на всех официальных уровнях, а наше начальство ведёт себя, как опущенные терпилы и даже слова поперёк амеровыродкам сказать боятся. Что не так в нашем королевстве? Конфронтация уже такая, что дальше только война, которую мы можем и проиграть, т.к. многие рычаги у откровенных коллаборационистов. Нас со всех сторон и давят, и колют, и шпыняют, а властюкам всё божья роса. Тошнит уже от этой зловонной либеральной дряни, конструирующей политику России.
    Антианглосакс
  7. rotmistr60 Сегодня, 09:55
    Пока Запад сдерживал Россию на западном, европейском фланге, развалился его восточный фланг

    У запада с его политикой начнутся проблемы, которые можно обозначить как "Тришкин кафтан". А нам это только на руку.
    rotmistr60
  8. Виктор Каменев Сегодня, 09:56
    Если Сирийская партия завершается, то Иракская, Саудовская и Йеменская только начинаются. В общем, впереди нас ждёт много неожиданного, Восток - дело тонкое.
    Виктор Каменев
  9. bezuhv Сегодня, 10:11
    Американцы сами себя позовут, если захотят, и никто не будет против - введут войска и все.
    bezuhv
  10. rudolff Сегодня, 11:00
    Нет там никакого "сирийского союза" и самое интересное только начинается. Хочу посмотреть на физиономии наших "шахматистов", когда Иран объявит о строительстве газопровода с Южного Парса через Сирию. А если еще и через Турцию пойдет...
    rudolff
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