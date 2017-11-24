«Трампа не позвали в Сочи», — выходит из себя американская пресса. Однако она сама сделала всё возможное, чтобы Дональда Трампа не было рядом с Владимиром Путиным, когда в Сочи наступили ближневосточные ночи. Теперь поздно пить боржоми…В сирийской войне, на её боевых полях родился неформальный союз России, Турции, Ирана и, собственно, Сирии. Иран, добавим, имеет особые отношения с Пакистаном, так что этот союз может распространиться до Пакистана. В Сочи военный сирийский союз как бы оформляется в политический. США и Запад не приглашены/отстранены от сирийского урегулирования, и это провал всей ближневосточной политики США. И это тектонические сдвиги в мировой политике!Пока Запад сдерживал Россию на западном, европейском фланге, развалился его восточный фланг: НАТО потеряло в Сирии Турцию. Формально, Турция ещё входит в НАТО, а фактически, ей уже не доверяют западные союзники, она не доверяет им, и, де-факто, Турция вступает в сирийский союз.Да, это ситуативный союз, то есть союз, продиктованный сложившимися в ходе сирийской войны обстоятельствами, в отличие от идеологического и вассального НАТО. Ситуативный союз имеет свои преимущества: все стороны заинтересованы в нём, никого не нужно подкупать, продавливать, потому что никто не предаст, отстаивая свои собственные интересы. Он имеет и недостатки, о которых знают все про себя.Очевидно, что сирийский союз вступит в противоречие с НАТО на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Европе, на южном фланге НАТО, серьёзно ослабленном в связи с новым статусом Турции. Развёртывание американских подразделений в Прибалтике и Польше обессмыслилось, это был последний совет покинувшего наш мир американского стратега-русофоба Бжезинского, и он оказался проигрышным. На этот раз его русофобия подвела американцев.Сирийский союз родился в борьбе с ИГИЛ, который на поверку оказался американским клиентом: о сотрудничестве США с ИГИЛ говорили наши военные, а в конце войны заговорила и Турция, даже её президент Эрдоган. Сирия и Иран заявляли о связи США с ИГИЛ открыто и давно. Тонкость в том, что ИГИЛ был клиентом «клинтоновской» глобалистской элиты США, её тайной операцией, которая провалилась с приходом в Белый дом Вашингтона Дональда Трампа. Отсюда эта необъяснимая, потому что вызвана тайными причинами, ненависть глобалистской элиты США и «мировых СМИ» к президенту Трампу.ИГИЛ был в основе своей вооружён американским оружием, благополучно захваченным им на иракских американских складах. Более чем предостаточно фактов реального взаимодействия на поле боя спецназа США и ИГИЛ: террористов выводили из-под удара в Ракке, пропускали через свои боевые порядки, «случайно» поддерживали ударами с воздуха по сирийским войскам.На высшем уровне таких обвинений США не выдвигают, потому что не хотят мирового скандала с США и новой конфронтации, потому что в Белый дом Вашингтона пришёл Трамп, но это для всех секрет Полишинеля.Видимо, сирийский провал США приведёт к обострению гибридной войны в мире, Госдеп и ЦРУ будут стараться взять реванш там, где могут: постараются лишить Россию Зимней Олимпиады в Южной Корее и чемпионата мира по футболу. Усилят санкционное давление на Россию в 2018 году.Пропасть между Россией и Западом возрастёт, но это, может быть, и к лучшему: содомистская культура Запада не сможет проникать в Россию так же свободно, как это происходит сейчас, а главное в нашем мире — сохранить свою культуру. Нам от Запада нужны технологии, Западу от России нужен рынок сбыта своих технологий — только бизнес, ничего личного.Никаких чувствительных технологий двойного назначения Запад России никогда не продавал, и не продаст, здесь начинаются его личные интересы. Эти технологии Россия всегда создавала сама, и создаёт сегодня, благодаря собственным научным школам. Россия единственная, наряду с Западом, обладает полным спектром фундаментальных наук, их удалось сохранить или воссоздать при «режиме Путина», что и доказала война в Сирии, за что Запад ненавидит российского президента и лепит из него образ злодея.Вообще, ближневосточная политика России является асимметричной реакцией на глобальное сдерживание России Западом: реакцией на создание США ПРО в Европе, и ложь Обамы, что ПРО не направлена против России, на стратегию расширения НАТО на Восток к российским границам и проамериканский госпереворот на Украине.Наши либеральные друзья Запада вроде яблочника Рыбакова утратили вдруг весь свой ум и спрашивают: зачем Россия пришла в Сирию, вместо того, чтобы поднимать экономику своей страны? Россия в Сирии защищает себя, вместе с экономикой и Рыбаковыми, чтобы американцы не погрузили в хаос ещё одну страну, совсем рядом с югом России, не привели к власти в ней ИГИЛ, который открыто строил планы по террористическому вторжению в Россию. Чтобы Запад не слепил из законного сирийского президента Башара Асада очередного «злодея», сделав его ответственным за свои злодейства в Сирии. Это глобальное сдерживание Россией США и Запада — обязательное условие существования самой России.У главного же союзника США на Ближнем Востоке, Саудовской Аравии, разразилась вдруг «дворцовая революция», междоусобица среди десятков «принцев крови», претендующих на верховную власть в стране, с непредсказуемым итогом. В подвешенном состоянии держит регион и курдский вопрос, последний ресурс США в его ближневосточной партии. Однако значение имеют военно-политические потенциалы, и на Ближнем Востоке эти совокупные потенциалы сегодня на стороне стран сирийского союза.