Промах НАТО заставил Турцию заговорить о выходе из альянса

Крупная ошибка НАТО привела к тому, что давние политические соперники в Турции объединились и объявили о своем недоверии к международному альянсу.Президент Реджеп Тайип Эрдоган рассказал об «огромном скандале» во время обращения к должностным лицам его Партии справедливости и развития (ПСР) в Анкаре 17 ноября.Эрдоган сказал, что он был проинформирован начальником Генерального штаба Хулуси Акаром и министром по делам ЕС Омером Челиком, что основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк и Эрдоган были представлены врагами НАТО во время недавних военных учений НАТО в Норвегии.Речь шла об учениях, проходивших с 8 по 17 ноября в Ставангере (Норвегия), которые, по данным НАТО, были «командно-штабными учениями с компьютерным ассистированием без применения войск».Как только Эрдоган узнал об этом оскорблении, он распорядился об отзыве 40 турецких офицеров, которые должны были участвовать в учениях. Обращаясь к ПСР, он сказал: «У вас не может быть такого союза и такого союзника».Сейчас вопрос о необходимости вступления Турции в НАТО стоит под вопросом, а некоторые чиновники призывают Анкару разорвать отношения с альянсом. Однако некоторые эксперты считают, что, отвернувшись от НАТО, Турция станет слабее с точки зрения ее интересов безопасности.По сообщениям турецких СМИ, ошибка была «с двойным дном». Во-первых, Ататюрк был изображен врагом НАТО на плакате. А затем в ходе учений в социальной сети был создан фейковый аккаунт Эрдогана, от лица которого размещали записи антинатовской направленности.Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг немедленно извинился за такой поступок, заявив, что оба инцидента «были обусловлены человеческим фактором и не отражают официальных взглядов НАТО».«Турция - уважаемый союзник НАТО, который вносит важный вклад в союзную безопасность».Турция является единственным преимущественно мусульманским членом НАТО, имеет вторую по величине армию в альянсе и участвует в операциях НАТО против «Исламского государства» (запрещенная в РФ организация) и в Афганистане.Столтенберг также лично извинился перед Эрдоганом по телефону.Министр обороны Норвегии Фрэнк Бакке-Дженсен сказал, что в обоих происшествиях замешан военнослужащий, нанятый на время учений, которого сразу уволили. Также ведется расследование этих нарушений.Турецкие СМИ заявили, что виновником случившегося стал норвежец турецкого происхождения, которого сразу обвинили в поддержке Фетхуллаха Гюлена, исламского проповедника, который обвиняется в руководстве переворотом в июле 2016 года против Эрдогана.Эрдоган сказал сторонникам в Черноморском городе Ризе 18 ноября, что оскорбление Турции в Ставангере было «явным выражением неоднозначного отношения к Турции, которое имеет место в последнее время».Указывая на то, что благонадежность НАТО находится под вопросом, Эрдоган добавил, что в данном случае «нельзя обойтись скупыми извинениями».Представитель правительства Бекир Боздаг назвал произошедшее «одним из величайших скандалов в истории НАТО» и добавил, что они хотят, чтобы к расследованию подключили и командиров учений.Политический советник Эрдогана Ялчин Топчу предположил, что Турции следует выйти из НАТО. Он заявил, что альянс поддерживал все турецкие военные перевороты и настало время пересмотреть вопрос членства Турции в Североатлантическом альянсе.«Нужно ли нам состоять в организации, которая демонстрирует враждебность по отношению к своему члену», - спрашивает Топчу.Лидер главной оппозиционной Республиканской народной партии Кемаль Киличдароглу, редко поддерживающий правительство, сказал, что каждый имеет право критиковать Турцию, но никому нельзя оскорблять своих лидеров и свою историю. «Мы решительно осуждаем это», - сказал Киличдароглу.К удивлению многих, прокурдская Народная демократическая партия, которую многие турки считают продолжением запрещенной Рабочей партии Курдистана, также осудила НАТО, назвав эту ошибку «неприемлемой».Экс-посол Суха Умар, который занимал пост заместителя главы миссии Турции в НАТО, сказал, что случившееся показала, как оценивают сегодня Турцию в альянсе. «В прошлом никто и мысли не мог допустить, чтобы сделать что-то подобное», - сказал Умар. «Вопрос, который следует задать, - как Турция оказалась в столь невыгодном положении».Отвечая на аргумент о том, что НАТО всегда подрывало Турцию, Умар сказал: «Почему он так долго оставался в НАТО, если это так?» Он добавил, что даже если это утверждение верно, что, по его мнению, это не так, тогда Турция находится в лучшем положении для предотвращения действий против нее в качестве члена НАТО.В ответ на аргумент о том, что НАТО всегда не очень хорошо относилась к Турции, Умар спросил: «Почему же мы тогда так долго остаемся в ее составе?» Он добавил, что даже если это заявление соответствует действительности, хотя он так не считает, Турция имеет более широкое поле для ответа, будучи членом альянса.Напряженные отношения Турции с ключевыми членами НАТО еще больше ухудшились после того, как заместитель помощника министра ВВС США Хейди Грант заявила, что США могут рассмотреть ограничения на покупку Турцией истребителей F-35, если Анкара заключит сделку с Москвой по приобретению систем ПВО С-400.Анкара говорит, что уже существующие ограничения на закупку вооружения у других членов НАТО заставляют ее пополнять свои арсеналы в других местах.Замечание Хейди Грант и инциденты в Норвегии рассматриваются проправительственными турецкими комментаторами как примеры попыток НАТО подорвать режим Эрдогана и обесценить его достижения.Напротив, турецкие левые и правые, а также турецкие исламисты всегда считали НАТО врагом своего государства. Левое крыло всегда утверждало, что НАТО является орудием капиталистических и империалистических держав, и националистическое правое крыло поддерживает эту точку зрения.Исламистские сторонники Эрдогана рассматривают НАТО как возглавляемый США антиисламский и произраильский альянс, который убивает мусульман в Афганистане и на Ближнем Востоке и будет рад, если Турция уйдет добровольно.Поддерживая разгорающуюся ссору между Анкарой и Западом, некоторые западные политики призывают к тому, чтобы «вышвырнуть Турцию из НАТО». Общие стратегические интересы безопасности, тем не менее, вынудили стороны продолжать сотрудничество, несмотря на напряженность между Турцией и членами НАТО.Генерал в отставке Наим Бабуроглу сказал, что разговоры о необходимости для Турции выйти из НАТО имеют мало общего с реальностью и пригодны только для обсуждения внутри страны.«Если Турция уйдет, у нее будет возможность создать национальную оборонную систему, как у Израиля, без чьей-либо помощи? - сказал Бабуроглу. - Мировые державы могут менять мнение, но средним державам придется отвечать за подобное поведение».По словам Бабуроглу, сближение с Россией не обеспечит безопасность Турции, потому что региональные интересы Москвы и Анкары не пересекаются. Он также указал, что выход из НАТО лишит Турцию права вето как полноправного члена и не позволит ей предупреждатть нежелательные события вроде включения Кипра в альянс.Умар считает, что обе стороны сделали то, что было необходимо в этом случае, и на этом следует остановиться.«Турция выразила протест, а альянс принес извинения на самом высоком уровне, - сказал Умар. - НАТО также заявила, что предприняла необходимые шаги и инициировала расследование. То, что мы продолжаем просить чего-то еще, дает нам дополнительные очки только в глазах собственного народа ».Турция, конечно, не выйдет из НАТО, но этот случай показал, какой огромной стала пропасть недоверия между сторонами.