Что делают американские офицеры на Украине

Слухи о первых инструкторах НАТО появились еще весной 2014 года, а первые 180 подтвержденных военных специалистов появились в июне того же года. В дальнейшем их количество постоянно росло. Считается, что в апреля 2015 года о на Украине находится около 300 американских военнослужащих, финансируемых за счет выделяемых США ассигнований на военную помощь киевскому режиму.Помимо американцев, на подконтрольной Киеву территории постоянно находятся военные и из других стран НАТО - поляки, датчане, канадцы, англичане, литовцы et cetera. Общая их численность не разглашается, но с учетом разросшихся военных представительств, различных советников и консультантов во всех силовых ведомствах (а в СБУ американцам выделен целый этаж) общая численность "советников" достигает тысячи "штыков". И это без учета тех, кто по личной инициативе или по линии западных ЧВК находится на Украине вообще и на Донбассе, в частности.Логично задаться вопросом, чему могут научить все эти сотни и сотни офицеров местных аборигенов. Военный опыт таких опытных армий, как Польша, Литва, Канада и им подобные оставим "за кадром". Допускаю, что англичане могут делиться опытом подавления восстаний в Белфасте и разгрома аргентинцев в битве за Фолкленды. Не знаю, зачем это воякам Порошенко, но теоретически возможно. Остаются янки.Опыт военных действий у армии США богатейший. Воюют они без перерыва в самых разных странах по всему миру. С использованием всех видов вооруженных сил и иногда отнюдь не тысячами "штыков" - в Ираке и Афганистане - до полутора сот тысяч бойцов.Казалось бы, действительно есть чему учиться. Но если вспомнить все войны, в которых принимали участие США, картина несколько иная. В той же Югославии и Ливии вовсю применялась авиация. Если предположить, что подобные советы действительно давались Киеву, то именно как советы - учить пилотов киевского режима нечему - у них иная техника и вообще все - от связи до боевого применения. А вот советы похоже давали. По крайней мере, каратели уже 2 июня 2014 года отработали НУРСами по центру Луганска, убив ни в чем не повинных мирных жителей. Чем не Ливия или Югославия?Впрочем, совет явно не пошел впрок. Потеряв несколько десятков единиц самолетов и вертолетов, которыми местные ВВС и без того не богаты, применение авиации на Донбассе было прекращено к осени 2014 года. Так что о ВВС забываем.Известно, что на Украине есть моряки и готовится строительство морского центра. С учетом наличного состава плавсредств у киевских водоплавающих, учить можно разве что имеющихся 13 адмиралов - мирному распределению между собой 3 боевых кораблей, полудюжины "условно боевых" и десятка катеров. Реально ни один американский моряк ничего не может сказать своим "коллегам" - разве рассмеяться в лицо. Так что о ВМФ забываем.Не будем спорить с Порошенко о том, что "Украина 20 лет космическая держава". Просто согласимся с тем, что вопросы космоса, ракетно-ядерного оружия и прочих высокотехнологических отраслей янки Киеву ни передавать, ни обучать их использованию не будут никогда.Остается пехота во всех ее разновидностях. Этих на Украине перебывало множество из самых разных частей. 27-я и 45-я пехотные бригады США присылали своих офицеров, были и из десантники 173-й бригады. Но и здесь вопросов больше, чем ответов.Во-первых, янки обучены по стандартам НАТО. Всё, от средств связи до структуры командования и применяемого оружия отличны от того, что имеется у ВСУ. Никакому взаимодействию родов войск, без чего не обходилась ни одна операция армии США уже несколько поколений, ВСУ они научить не могут, а воевать сами без этого не умеют. Со Второй мировой известно, что если у американских танкистов заканчивается горючее, они взывают по рации о помощи. Но им и в голову не приходит взять в руки автоматы и, слив остатки топлива в несколько машин, идти в атаку.Если все же предположить, что в ВСУ следовали советам американских инструкторов, то котлы 2014 года и разгром в Дебальцево выглядят совершенно логичным финалом. Ведь годами обучавшие грузинскую армию американцы проверили её боеспособность в августе 2008 года, особенно выделив единственный несомненный успех - умение оторваться от противника в забеге к турецкой границе. Впрочем, учитывая, что за ними никто не гнался, успех не полный.Что касается того же узкопрофильного обучения, то здесь и вовсе не о чем говорить. Полевого разведчика нужно обучать на местности и местных реалиях. С тем оружием и оборудованием, которое у него есть и которое есть у противника. Сегодня, на четвертом году вялотекущей позиционной войны, именно рейдовые группы так называемых ДРГ являются основным видом боевого применения. Если не считать набеги в "серой зоне", периодически превращающиеся в боестолкновения ротного масштаба.Но давайте признаем откровенно, именно реальные выжившие в боях и рейдах люди могут кого-то научить на собственном примере и опыте ведения операций против данного противника и в данной местности. Не американцы же его опыту разведки в сирийской пустыне будут обучать!?И вот тут мы приходим к очевидному - ВСУ обучают всяким мелочам - нажимать на кнопки тактических радиостанций, оказывать медицинскую помощь в полевых условиях, водить "хамви", наконец. И для этого хватает как раз всяких литовцев с поляками и прочими союзничками.А вот американцы, присутствующие на всех уровнях и во всех силовых структурах, учатся сами. Перенимают богатейший опыт, накопленный прежде всего разведчиками, смотрят на ведение боевых действий Корпусами Республик, изучают замеченную технику, средства связи, БПЛА, особенности организации боевого взаимодействия, связи, планирования и обеспечения операций. Безусловно, плотно работают с агентурой в Республиках, поставляющих вал информации, имеющей ценность именно для янки.Американцы банально используют сегодня ВСУ как практически бесплатный расходный материал для сбора информации о ведении боевых действий в России - ведь люди и местность по сути русские. А это бесценный опыт и информация о противнике, которого США не первый год называют своим главным врагом совершенно официально.Поэтому нет ничего удивительного в том, что Конгресс одобряет выделение сотни или двух миллионов долларов на "военную помощь". Мало того, что львиная доля этих средств уходит на американских же военных, по сути возвращаясь в США, так еще и за крохотные, по сути деньги, армия и разведслужбы США получают огромные массивы информации, за которые в других условиях им бы не только пришлось бы платить больше - они бы ее просто не получили ни за какие деньги.Так что приходиться признать, что пока США получают от переворота в Киеве очень много и за смешные деньги.