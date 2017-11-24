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Ближневосточная мечта о демократии мертва (The Washington Post, США)
Семь лет назад тунисский уличный торговец поджег себя в знак защиты своего достоинства, вызвав своим поступком лавину публичных демонстраций на Ближнем Востоке. Люди в регионе хотели того, в чем им отказывали в течение почти целого столетия - справедливого порядка, лучшей жизни и немного свободы.
Все, что люди получили взамен, – улучшенная версия деспотизма и хаоса.
Разговоры с водителем такси - не самый проверенный источник информации о мировой политике. Но несколько недель назад в Стамбуле болтливый водитель сказал: «Говорят, будет война. Об этом говорят все, кого я подвозил за последнее время».
Спекуляции на тему «региональной войны» становятся популярными и в значительной степени это связано с гибелью самой идеи. Это можно назвать прогрессом и демократией, но люди больше не верят в линейность исторического прогресса и в то, что со временем все нации станут более свободными и процветающими. Все надежды на то, что турки, арабы или персы будут жить при свободных режимах, давно умерли на улицах Каира и на мировой арене.
Прошло семь лет после начала арабской весны. Ближнему Востоку больше нечего ждать. Требования демократии в Бахрейне, Турции и Египте уже давно раздавлены режимами. На смену экономической реформе пришла коррупция. Либерализм обескровлен; секуляризм не имеет сторонников; баатизм, арабский национализм и, как утверждают некоторые, исламизм потерпели крах. Идеологий больше нет, но нет и надежды на перемены.
Даже страны вроде Турции, которые когда-то имели хорошие шансы на создание у себя демократического порядка, опускают руки. Покойный Фуад Аджами говорил об исключительном свойстве этого региона: глобальное распространение демократии и процветания обходило Ближний Восток стороной в течение нескольких поколений. Свобода, скорее всего, тоже поступит так же.
Конечно, это чувство безнадежности не ведет к войне напрямую. Но это означает, что еще пока есть, что терять.
«Я действительно не знаю, что будет», - сказал я таксисту в Стамбуле. Мог ли переворот в Саудовской Аравии стать предвестником войны против Ирана? Разве Израиль готовится к еще одной битве с «Хезболлой»? Будет ли Багдад продолжать сражаться с иракскими курдами, или внутренняя курдская война Турции перетечет в Сирию?
А может ли все это произойти одновременно, после удобного повода, подобного убийству эрцгерцога Франца Фердинанда в Сараево в 1914 году, в результате чего Ближний Восток превратился в Гоббсову ловушку впервые со времен распада Османской империи?
Может.
Ближний Восток не всегда был таким. Еще в 2011 году, когда весь мир верил на протяжении примерно десяти минут, что этот регион был на пороге демократической революции, я находился на Мюнхенской конференции по безопасности, слушая Хиллари Клинтон. Тогдашний госсекретарь высказал горячую просьбу лидеров региона по реформированию: «На Ближнем Востоке мы еще не видим сочетания безопасности и демократического развития», - сказала она. - На протяжении десятилетий правительства не стремились к политическому и экономическому реформированию, что сделало бы их государства более демократичными и ответственными.
Статус-кво неустойчив. Поэтому для всех наших друзей, для всех друзей в регионе, в том числе для правительств и людей, задача состоит в том, чтобы помочь нашим партнерам предпринять системные шаги к лучшему будущему, где будут слышны голоса людей, уважение их прав и стремлений. Это не идеализм. Это стратегическая необходимость».
Но где-то на этом пути, после успешной контрреволюции в Египте, беспорядков в Ливии и Ираке, гражданских войн в Сирии и Йемене, арабская весна стала шуткой. На Западе все стали спокойно говорить о том, что Ближний Восток не подлежит демократизации. Ни один западный лидер не скажет нечто подобное речи Хиллари Клинтон в 2011 году, включая ее саму. Деспоты уверенно сидят на своих местах и готовы заключать сделки с Западом. У западных лидеров больше нет мотивации для поощрения демократии.
Когда дело доходит до Ближнего Востока, стало модно употреблять слово «стабилизация», а не «переход». Никто больше не ставит на демократию.
Но изменилось ли что-то с 2011 года, когда Клинтон сказала, что диктатуры по своей сути неустойчивы? Нет. Монархии и репрессивные режимы всегда связаны с созданием нестабильности. Разрыв между народом и правительствами по-прежнему широк. Региональные тираны по-прежнему не обеспечивают надлежащего управления. Общество по-прежнему неоднородно.
Хуже того, Ближний Восток теперь не имеет страховки. Понятие здесь вооруженного конфликта не новость, но новый виток напряженности развивается на фоне все более разрушающегося либерального мирового порядка, который уже не так уверен в своей способности трансформировать мир. Увлеченные собой Соединенные Штаты больше не видят необходимости заниматься обеспечением региональной стабильности или пытаться улучшить уровень жизни арабов. Россия находится на Ближнем Востоке только для поддержки сирийского режима и поддержания собственного чувства национальной гордости. Турция слишком уязвима во внутриполитическом плане, чтобы выполнить свое обещание быть «образцом», а Иран просто хочет расширить границы своей сектантской политики.
Из этого ничего хорошего не выйдет.
Вернемся к идее войны. К сожалению, все условия для нее есть. Границы могут измениться, страны могут стать неуправляемыми, а негосударственные акторы могут подорвать режим в Ираке, Сирии или Ливане. Сектантские войны вполне могли бы продолжаться в регионе еще одно десятилетие, пока мир наблюдал бы за уничтожением самой древней истории.
Если идея демократии мертва, за что еще здесь можно держаться?
Автор: Asli Aydintasbas
Первоисточник: https://www.washingtonpost.com/news/global-opinions/wp/2017/11/22/in-the-middle-east-the-dream-of-democracy-is-dead/?utm_term=.9b705689d0ff
Перевод: Виктор Зарецкий
Использованы фотографии: Hani Mohammed/AP
Семь лет назад тунисский уличный торговец поджег себя в знак защиты своего достоинства, вызвав своим поступком лавину публичных демонстраций на Ближнем Востоке. Люди в регионе хотели того, в чем им отказывали в течение почти целого столетия - справедливого порядка, лучшей жизни и немного свободы.
Все, что люди получили взамен, – улучшенная версия деспотизма и хаоса.
Разговоры с водителем такси - не самый проверенный источник информации о мировой политике. Но несколько недель назад в Стамбуле болтливый водитель сказал: «Говорят, будет война. Об этом говорят все, кого я подвозил за последнее время».
Спекуляции на тему «региональной войны» становятся популярными и в значительной степени это связано с гибелью самой идеи. Это можно назвать прогрессом и демократией, но люди больше не верят в линейность исторического прогресса и в то, что со временем все нации станут более свободными и процветающими. Все надежды на то, что турки, арабы или персы будут жить при свободных режимах, давно умерли на улицах Каира и на мировой арене.
Прошло семь лет после начала арабской весны. Ближнему Востоку больше нечего ждать. Требования демократии в Бахрейне, Турции и Египте уже давно раздавлены режимами. На смену экономической реформе пришла коррупция. Либерализм обескровлен; секуляризм не имеет сторонников; баатизм, арабский национализм и, как утверждают некоторые, исламизм потерпели крах. Идеологий больше нет, но нет и надежды на перемены.
Даже страны вроде Турции, которые когда-то имели хорошие шансы на создание у себя демократического порядка, опускают руки. Покойный Фуад Аджами говорил об исключительном свойстве этого региона: глобальное распространение демократии и процветания обходило Ближний Восток стороной в течение нескольких поколений. Свобода, скорее всего, тоже поступит так же.
Конечно, это чувство безнадежности не ведет к войне напрямую. Но это означает, что еще пока есть, что терять.
«Я действительно не знаю, что будет», - сказал я таксисту в Стамбуле. Мог ли переворот в Саудовской Аравии стать предвестником войны против Ирана? Разве Израиль готовится к еще одной битве с «Хезболлой»? Будет ли Багдад продолжать сражаться с иракскими курдами, или внутренняя курдская война Турции перетечет в Сирию?
А может ли все это произойти одновременно, после удобного повода, подобного убийству эрцгерцога Франца Фердинанда в Сараево в 1914 году, в результате чего Ближний Восток превратился в Гоббсову ловушку впервые со времен распада Османской империи?
Может.
Ближний Восток не всегда был таким. Еще в 2011 году, когда весь мир верил на протяжении примерно десяти минут, что этот регион был на пороге демократической революции, я находился на Мюнхенской конференции по безопасности, слушая Хиллари Клинтон. Тогдашний госсекретарь высказал горячую просьбу лидеров региона по реформированию: «На Ближнем Востоке мы еще не видим сочетания безопасности и демократического развития», - сказала она. - На протяжении десятилетий правительства не стремились к политическому и экономическому реформированию, что сделало бы их государства более демократичными и ответственными.
Статус-кво неустойчив. Поэтому для всех наших друзей, для всех друзей в регионе, в том числе для правительств и людей, задача состоит в том, чтобы помочь нашим партнерам предпринять системные шаги к лучшему будущему, где будут слышны голоса людей, уважение их прав и стремлений. Это не идеализм. Это стратегическая необходимость».
Но где-то на этом пути, после успешной контрреволюции в Египте, беспорядков в Ливии и Ираке, гражданских войн в Сирии и Йемене, арабская весна стала шуткой. На Западе все стали спокойно говорить о том, что Ближний Восток не подлежит демократизации. Ни один западный лидер не скажет нечто подобное речи Хиллари Клинтон в 2011 году, включая ее саму. Деспоты уверенно сидят на своих местах и готовы заключать сделки с Западом. У западных лидеров больше нет мотивации для поощрения демократии.
Когда дело доходит до Ближнего Востока, стало модно употреблять слово «стабилизация», а не «переход». Никто больше не ставит на демократию.
Но изменилось ли что-то с 2011 года, когда Клинтон сказала, что диктатуры по своей сути неустойчивы? Нет. Монархии и репрессивные режимы всегда связаны с созданием нестабильности. Разрыв между народом и правительствами по-прежнему широк. Региональные тираны по-прежнему не обеспечивают надлежащего управления. Общество по-прежнему неоднородно.
Хуже того, Ближний Восток теперь не имеет страховки. Понятие здесь вооруженного конфликта не новость, но новый виток напряженности развивается на фоне все более разрушающегося либерального мирового порядка, который уже не так уверен в своей способности трансформировать мир. Увлеченные собой Соединенные Штаты больше не видят необходимости заниматься обеспечением региональной стабильности или пытаться улучшить уровень жизни арабов. Россия находится на Ближнем Востоке только для поддержки сирийского режима и поддержания собственного чувства национальной гордости. Турция слишком уязвима во внутриполитическом плане, чтобы выполнить свое обещание быть «образцом», а Иран просто хочет расширить границы своей сектантской политики.
Из этого ничего хорошего не выйдет.
Вернемся к идее войны. К сожалению, все условия для нее есть. Границы могут измениться, страны могут стать неуправляемыми, а негосударственные акторы могут подорвать режим в Ираке, Сирии или Ливане. Сектантские войны вполне могли бы продолжаться в регионе еще одно десятилетие, пока мир наблюдал бы за уничтожением самой древней истории.
Если идея демократии мертва, за что еще здесь можно держаться?
Автор: Asli AydintasbasПервоисточник: https://www.washingtonpost.com/news/global-opinions/wp/2017/11/22/in-the-middle-east-the-dream-of-democracy-is-dead/?utm_term=.9b705689d0ff
Перевод: Виктор Зарецкий
Использованы фотографии: Hani Mohammed/AP
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