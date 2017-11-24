Решающая неделя ноября: Москве и Донбассу предоставлены лишь дни на размышления. «Ответка» США за Абу-Кемаль

Источники информации:

https://moe-online.ru/material/1002157

https://www.segodnya.ua/world/usa/letalnoe-oruzhie-dlya-ukrainy-tramp-poluchil-pismo-iz-senata-1091320.html

https://dan-news.info/defence/vsu-zanyali-selo-gladosovo-v-seroj-zone-pod-gorlovkoj-doneckoe-komandovanie.html

Решающие события, происходящие в последний месяц на сирийском театре военных действий, а также на обширной военно-политической арене переднеазиатского региона, с каждым днём всё более уверенно демонстрируют поэтапное и неизбежное вытеснение наполеоновских амбиций Белого дома из ближневосточной повестки, тщательно рассмотренной в последние три дня главами ведущих региональных сверхдержав — России, Ирана и Турции, а также начальниками генеральных штабов данных государств на встрече «ближневосточной тройки». Состоявшиеся в «сердце евразийской геополитики» (городе Сочи) консультации между лидерами Владимиром Путиным, Хасаном Роухани и Реджепом Эрдоганом, а также военным командованием в лице Валерия Герасимова, Мохаммада Багери и Хулуси Акара не остались незамеченными ни со стороны западных спецслужб, ни со стороны ведущих западноевропейских и американских средств массовой информации. Это и не удивительно, ведь впервые за последние годы подобного уровня трёхсторонние переговоры проводятся без учёта интересов четвёртого, не приглашённого «игрока» — Вашингтона, влияние которого теперь будет сковано в пределах 500-километрового тактического «котла» под названием Сирийский Курдистан, который с юга ограничен руслом Евфрата и линией соприкосновения с Сирийской арабской армией, с востока — сирийско-иракской границей, а с севера — сирийско-турецкой границей.Баталии в окрестностях Абу-Кемаля также не принесли американцам и коалиции заметных результатов. Данный город, являющийся последним крупным укрепрайоном псевдохалифата в южной части провинции Дейр-эз-Зор, к 20-м числам ноября был окончательно взят под контроль силами Сирийской Арабской Армии, поддерживаемой многотысячными отрядами шиитского ополчения Ирака «Хашд аш-Шааби», а также подразделениями «Хезболлы» и «Корпуса Стражей Исламской революции». Благодаря полноценной воздушной поддержке со стороны Ту-22М3 и Су-34 ВКС России, которые нанесли по боевикам огромное количество массированных точечных ракетно-бомбовых ударов, американским ССО и КМП, а также курируемым ими формированиям SDF не помогло даже насыщение Абу-Кемаля игиловским подкреплением, перебрасываемым с восточного берега Евфрата, — город был освобождён. Единственный обширный укрепрайон, которой предстоит зачистить сирийской армии, простирается сегодня от городка Вади-Бакиях в сторону Салиньяха (в северном направлении), а также от Салиньяха в направлении Эс-Сухне. Несмотря на то, что данный участок имеет протяжённость около 220 км, после «закрытия» коридора «Салиньях — Аль-Кишмах» процесс зачистки «котла» ИГ на пересечении мухафаз Дейр-эз-Зор и Хомс пойдёт полным ходом и будет осуществлён, как минимум, в течении 1 месяца, и, как максимум, — 2-3 месяца. Единственные районы, которые удастся «урвать» Вашингтону, — это юго-восточные части провинций Эль-Хасака и Дейр-эз-Зор, включая обширные нефтяное поле (месторождение) Аль-Омар.Но не думайте, что Аль-Омар — предел мечтаний для американцев и «Сирийских демократических сил». Их целью был выход к средиземноморскому побережью в северной части провинции Латакия для создания военно-морской базы, а также мощностей для загрузки нефтеналивных танкеров, следующих в США и Западную Европу. Но Анкара быстро купировала любую возможность создания подобной «лавочки» США и курдов, взяв под огневой контроль формирования YPG/YPJ в провинции Халеб. Проамериканские силы оказались в так называемом «долговременном полукотле» с единственной возможностью вывоза углеводородов из Сирийского Курдистана через сирийско-иракскую границу, но и этим планам не суждено было сбыться. Виной тому послужила агрессивная и неосторожная риторика Вашингтона относительно возможности приравнивания некоторых подразделений иракской милиции к террористическим формированиям.Ответ бойцов-освободителей Абу-Кемаля из «Хашд аш-Шааби» не заставил себя долго ждать: шиитское командование ополченцев данного подразделения заявило, что в случае дальнейшего присутствия ВС США на иракской территории может начаться «охота» на штатовский личный состав. Естественно, это никак не способствует стабильному сухопутному трафику «курдской нефти» с полей Аль-Омар в порты на юге Ирака и в Кувейте. Другими словами, подконтрольная курдам и американцам сирийская территория в экономическом плане находится практически «в закрытом котле», не имея возможности вести полноценное сотрудничество с другими государствами. Единственной лазейкой может стать лишь доведение до ума взлётно-посадочных полос, расположенных на территории, подконтрольной SDF, после чего они смогут принимать стратегическую военно-транспортную авиацию (от C-17 «Globmaster-III» до C-5B «Galaxy» ). Однако, даже такая мера не способна значительно расширить взаимодействие Сирийского Курдистана с внешним миром. На лицо поражение Вашингтона в Сирии одновременно «на всех фронтах» (от военного до дипломатического).Наблюдая за вышеописанной смутной для США картиной, «ястребы», без колебаний, приняли решение ускорить претворение в жизнь стратегического плана реванша. Вне всяких сомнений, мы убеждены, что данный план распространится на охваченный «тлеющим» конфликтом Донбасский театр военных действий. Об этом свидетельствует информация, поступающая от американской аналитической группы «Hritage Foundation», которая является авторитетом для администрации Трампа в моменты размышлений над спорными оружейными сделками. Сотрудники группы заявили, что уже на следующей неделе главе Белого дома предстоит принять решение о поставках «незалежной» летального оружия, включая передовые противотанковые комплексы FGM-148 «Javelin». Напомним, что различное летальное оружие, включая «Джавелины», может быть поставлено ВСУ в рамках пакета военной помощи на сумму в 47 млн. долларов, который был одобрен Госдепартаментом США и отправлен на рассмотрение Конгресса и Дональда Трампа. Сегодня данный «оружейный пакет» получил дополнительную поддержку ещё и у Совета национальной безопасности США. Пока что не совсем ясно, с какого перепуга орган внутренней безопасности «звёздно-полосатых» стал отвечать за выделение средств на военную поддержку неблагополучных восточноевропейских государств, но факт остаётся фактом: пакет может быть одобрен уже на следующей неделе, вслед за подтверждением передачи «Джавелинов» грузинской армии.Для сохранения своего рейтинга хотя бы в пределах 20 — 25%, а также сохранения президентского кресла (на фоне полного поражения в Сирийской Арабской Республике), Трампу ничего больше не остаётся, кроме как попытаться обеспечить победу киевского режима на Донбассе, а также расшатать ситуацию перед весенней президентской компанией в России. Именно по этой причине и стоит ожидать одобрения Трампом данного пакета военной помощи. Всё это даёт Москве определённое, хоть и не продолжительное, но всё же время на разработку адекватных контрмер, среди которых может быть предоставление армиям республик 152-мм корректируемых артиллерийских снарядов 2К25/М «Краснополь-М1/2», противотанковых комплексов большой дальности «Гермес» или ТОС-1 «Буратино». Руководству же Донецкой и Луганской народных республик следует заканчивать непрекращающееся противостояние за господство во властных структурах и прочую нездоровую «тяганину», собирать волю в кулак и начинать формирование полноценных оборонительных порядков на всех фронтах, ведь после одобрения Трампом вышеуказанного пакета военной помощи, недавний захват боевиками из 54-й ОМБр ВСУ и батальона «Айдар» небольшого посёлка Гладосово (под Горловкой) может показаться детской шалостью.Следует отметить, что последние дни ознаменовались для республик уникальнейшим в трёхлетней истории бонусом. Независимо от того, объединятся ли в ближайшем будущем ДНР и ЛНР в единое мощное государство Донбасса, уход из политической жизни Луганской Народной Республики Игоря Плотницкого, а также его марионеточных персон Ирины Тейцман (руководителя администрации), Анастасии Шуркаевой (главы ГТРК ЛНР) и множества других лиц окончательно «перезагрузит» руководящий аппарат республики, вышвырнув многочисленных «сливщиков» стратегически важной информации о деятельности силовых и социально-экономических ведомств. Открытая расправа военизированной охраны Плотницкого над всеми без исключения представителями народного ополчения ещё три года назад указывала о весьма «нечистых» планах этого субъекта касаемо будущего ЛНР. Вспомните также о недавнем скандале и непонятках, вспыхнувших после совершенно бредовых и практически преступных заявлений уполномоченного представителя ЛНР в Минской контактной группе Владислава Николаевича Дейнего, который после всего произошедшего в Новороссии стал неожиданно для всех, словно зацикленный, утверждать, что «единственный путь ЛНР — в Украину», и что «Луганск согласен со статусом ОРДЛО».Определённо, на фоне последних событий предшествующие заявления «полпреда всея ЛНР» Дейнего не являются простым совпадениям. Где он находится сегодня? Правильно, на текущий момент это загадка. Всё происходящее очень чётко совпадает с мнением главы МВД Луганской Народной Республики Игоря Корнета, озвученным на совещании ведомства 23 ноября. Корнет подчеркнул, что если бы не оперативность и слаженность действий всех подразделений МВД, в ближайшие сутки Луганск мог оказаться под контролем 3-го полка СпН ГУР ВСУ. Может, конечно, это и слишком громко сказано, но прорыв заранее ослабленных рубежей в районе Славяносербска или Счастья мог всё же состоятся, ведь не случайно ведомое Плотницким окружение так тесно «взаимодействовало» с украинскими спецслужбами и средствами массовой информации. Впрочем, для пущей безопасности на северном операционном направлении ЛНР, а также недопущения «реванша» охраны Плотницкого Корпус народной милиции ДНР выделил несколько мотострелковых и пехотных подразделений, переброшенных в течении нескольких часов. Тем не менее, худший сценарий обошёл ЛНР стороной, а любая попытка Плотницкого вернуться на пост обречена на провал, тем более, что он уже давно, рейсом SU-1157 прибыл в Москву, а затем отправился на такси в направлении Воронежа.Подобная развязка с разоблачением заговорщиков в руководящих структурах ЛНР, на фоне грядущего наступления ВСУ, была как нельзя кстати, и, наверняка, позволит республике войти в устойчивое военно-политическое и социальное русло, сравнимое хотя бы с ДНР. Будем ждать следующей недели, а также первой половины декабря, когда окончательно решится вопрос с летальным оружием, а хунта «доскребёт» утопический законопроект «О реинтеграции Донбасса»; лишь после этого можно будет что-либо прогнозировать.