11:20 24 ноября

Луганск, ноябрь 2017: спячка на Украине закончилась

Луганск, ноябрь 2017: спячка на Украине закончилась


Если ты хочешь выиграть битву, ты должен ею управлять. События в Луганске 20-23 ноября 2017 года показали, что действия Москвы здесь были своевременными. Три дня Игорь Плотницкий упирался и не желал сдавать власть. А это значит, что говорить о 100%-ной управляемости процессами в ЛНР со стороны Москвы было нельзя. И это было исправлено. За трое суток.

Игорь Плотницкий проиграл. Причем проиграл не тогда, когда колонна военной техники с территории ДНР вошла в Луганск, а гораздо раньше. Он проиграл тогда, когда, начав свою игру, не смог остаться нужным системе.


Украину и Донбасс ждут перемены

О том, что Украину в целом и в частности Донбасс ждут перемены, уже не говорит только ленивый. В последние месяцы случилось очень много знаковых событий и еще больше должно случиться в самое ближайшее время.



Дональд Трамп постепенно входит в курс дел на Украине и начинает там свою игру. Курт Волкер буквально живет в самолете, мотаясь между Вашингтоном, европейскими столиками и Киевом. Он пытается выстроить нужную для Трампа новую матрицу отношений, чтобы это не мешало шефу решать его основную внешнеполитическую задачу: договориться с Россией и развязать себе руки против Китая и Ирана. И здесь Вашингтон готов идти на любые «жертвы». Вплоть до полного ухода из Украины.

Временно, конечно, пока очередной «пророссийский» президент не переложит на голову Москвы весь негатив нынешнего проамериканского «панування».

Хотя нельзя исключить, что Трамп играет с Путиным и по-честному.

Такая игра очень не нравится потерявшей власть американской «демократической» оппозиции. Она это считает «зрадой» и каждый раз намекает Трампу на импичмент. Ей пока удается ставить палки в колеса новой администрации в Белом доме, но она хочет большего. «Оппозиция» желает взорвать ситуацию на Украине, чтобы таким образом не только вбить клин между Трампом и Путиным и помешать им договориться, но и создать ситуацию, когда любые договоренности между ними станут невозможными.

Ожидая провокаций и возможных осложнений, Москва начала готовить инструментарий контригры «на все случаи жизни».

Для этого летом 2017 года в информационное пространство была вброшена идея создания «Малороссии». Зачем это сделано? Если вдруг горячие головы в Вашингтоне таки рискнут начать рискованную игру в переворот против «легитимного» Порошенко, то на базе Донбасса будет быстро сконструирована альтернативная официальному Киеву Украина, которая начнет борьбу не за территории бывшей Донецкой и Луганской областей (ЛНР и ДНР дальше себя не видят), а за всю «неньку». То есть до самой Равы-Русской.



Кстати, о проекте «Новороссия» пока тоже не забыли. Его положили под сукно до того момента, пока Киев не заиграется и не сорвет окончательно минский процесс. Именно об этом, как мы помним, весной 2015 года одновременно сообщили спикер парламента «Новороссии» Олег Царев и министр иностранных дел ДНР Александр Кофман при временной заморозке своего «детища».

А есть еще и собственно Минский процесс, которому пока на словах привержены все стороны конфликта и все «гаранты», за ними стоящие. И здесь тоже ничего, по замыслу кремлевских стратегов, не должно мешать Москве проводить свою линию.

Украина возвращается на передовицы



Уже очевидно, что двухлетняя «спячка» на Украине подошла к концу, а потому и Москва и Вашингтон должны быть полностью уверены, что никакая самодеятельность на местах не сорвет им большой игры. И не случайно мы и в Киеве, и в Луганске увидели почти одновременно схожие процессы. Вашингтон и Москва начинают восстанавливать управляемость своим «инструментарием», чтобы тем самым расширить для себя вилку возможных решений в будущем.

США пока это не удается. Михомайдан загруз, так толком и не начавшись, а антикоррупционные скандалы в США и Европе против Порошенко пока не дали ожидаемого результата. Режим в Киеве цепко держит власть в своих руках и пока не собирается ею делиться даже со своими американскими союзниками, чем здорово мешает ему вести украинскую партию.

Москва в Луганске порядок навела быстро, буквально за несколько дней. Причем по итогу она не создала себе никаких проблем и сегодня может назначить на должность «лидера ЛНР» практически любого человека. Тем самым вилка дальнейших решений у нее резко расширилась, а управляемость процессами полностью восстановлена. Сегодня Россия готова из республик Донбасса слепить все, что ей потребуется. От полностью послушных и заточенных под минский процесс ЛНР и ДНР до «Новороссии» и «Малороссии» (или как там ее еще могут назвать). И главное, максимально быстро.



А заодно погоняла зажравшихся местных чиновников, которые позорят ее и те идеи, которые она олицетворяет.

Какой вариант развития событий станет историей, увидим. Почему сейчас бессмысленно гадать по этому поводу? Дело в том, что Москве спешить не нужно. Ее полностью устраивают те процессы, которые сегодня происходят на Украине. Она готова к любому развитию событий и подготовила для этого самые разнообразные инструменты.

Спешить надо американцам. Но начать осмысленную и четкую игру они не могут, так как не могут восстановить полный контроль над Киевом. Остается слишком много «если». «Если» Трамп сможет продавить свою линию… Если американская «оппозиция» сможет взорвать ситуацию на Украине… И т. д. А потому случиться может всё, что угодно.

Главный итог «оптимизации» управления в Луганске состоит в том, что Москва готова быстро реагировать на любо изменение ситуации. И даже нанести противнику удар, если тот крупно ошибется в своих действиях (а это при том хаосе, который творится в Вашингтоне, вполне возможно) и предоставит ей такую возможность.
Автор: Юрий Подоляка (Yurasumy)


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Комментарии 20

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  1. 210окв Сегодня, 06:31
    Что там в реалии произошло,нам смертным пока не донесли.А может и не донесут.А то что этот процесс пора было сталкивать с мертвой точки минского сговора -это совершенно очевидно.
    210окв
    1. Zibelew Сегодня, 07:55
      Кремль пока ничего не комментирует. Но логично было бы объединить обе народные республики в одну.
      Zibelew
      1. dsk Сегодня, 09:11
        Глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Игорь Плотницкий прибыл в Москву. Об этом РБК рассказал заместитель командира батальона по работе с личным составом самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) писатель Захар Прилепин. «Я летел с ним в одном самолете, мы с ним встретились», — сказал он.
        Прилепин написал на своей странице во «ВКонтакте», что Плотницкий вылетел в Москву из Ростова обычным рейсом. «Экономкласс, спокойный человек без охраны. Вообще один. Мы встретились с ним глазами, он ничего не выказал. Озабоченным не выглядит. Почти умиротворенный», — подчеркнул он. hi
        dsk
      2. kapitan92 Сегодня, 09:40
        Цитата: Zibelew
        Но логично было бы объединить обе народные республики в одну.

        Логично было бы посадить в Луганске "этаж чекистов", по примеру действий ЦРУ в СБУ и не допустить до власти в ЛНР людей подобных Плотницкому, фильтруя через сито проверок всех его поддельников.
        Сколько было копий сломано, сколько слов сказано в пустоту в 2014 и 2015 годах по поводу кадровой политики на донецком направлении. И про постоянные унижения полевых командиров-самородков московскими кураторами (те же Моторола и Гиви вытерпели это только невиданными усилиями воли). И про подбор на политические должности «социально близких» из числа окружения Ахметова и Курченко

        https://vz.ru/world/2017/11/23/896637.html
        kapitan92
      3. 210окв Сегодня, 09:57
        Тагирьян hi Этого типка,взятого на поруки кремлевскими пора отдавать под трибунал..Хотя...Как сказать..Между нами говоря если бы он повел себя по другому,Крым вполне возможно и не вернулся бы
        Цитата: Zibelew
        Кремль пока ничего не комментирует. Но логично было бы объединить обе народные республики в одну.
        210окв
    2. Комментарий был удален.
  2. svp67 Сегодня, 06:32
    Кто его знает, может сегодняшние события в Луганске - предтеча подобных событий на всей Украине, по наведению порядка.
    svp67
  3. Uncle Lee Сегодня, 06:35
    Ну наконец-то, хоть что то сдвинулось, а то застрял процесс и болото стало загнивать !
    Uncle Lee
    1. Romario_Argo Сегодня, 08:56
      это предсказуемое развитие событий - нужна одна единая республика
      дальше будет больше - теперь точно будет проще ввести наших миротворцев
      а в последствии, если Киев продолжит обстрелы объединенной республики, получит "ответку" уже от РФ
      Romario_Argo
    2. Гардамир Сегодня, 09:28
      , хоть что то сдвинулось
      Выборы сэр! Перед нынешними выборами такого надвигают, что ещё спустя годы будем за головы хвататься.
      Гардамир
  4. medvedron Сегодня, 06:50
    Всё закономерно,Россия заканчивает войну в Сирии, и сможет вплотную заниматься Донбассом.Жалко только, что очень много нормальных мужиков уволились и погибли, за это время застоя.
    medvedron
  5. Stas157 Сегодня, 07:54
    . Сегодня Россия готова из республик Донбасса слепить все, что ей потребуется. От полностью послушных и заточенных под минский процесс ЛНР и ДНР до «Новороссии» и «Малороссии» (или как там ее еще могут назвать). И главное, максимально быстро.

    С этим сложно не согласиться, вместо подлинной народной Новороссии, где нет засилья олигархов, получились два непонятных марионеточных осколка, полностью управляемых кремлевскими кураторами. А всех кто был не согласен, всех подлинных народных героев, командиров - в расход.
    Stas157
  6. win9090 Сегодня, 09:13
    История стара как мир, просто не поделили бабки. Вот и вся заварушка.
    win9090
    1. Chertt Сегодня, 09:25
      Как говорил канцлер Бестужев " Я сначала думаю о России, а потом о себе, а вы сначала о себе, а потом о России" так что о "бабках" можно думать по разному
      Chertt
  7. BAI Сегодня, 09:20
    И здесь Вашингтон готов идти на любые «жертвы». Вплоть до полного ухода из Украины.

    Это из чего следует? Пока видим обратную картину.
    BAI
  8. Horst78 Сегодня, 09:22
    как то так, вроде он.
    Horst78
  9. ul_vitalii Сегодня, 09:27
    Как говорится, сгорел на работе, да текучка затянула, пока воевал враг был виден.
    ul_vitalii
  10. Стирбьорн Сегодня, 09:35
    И здесь Вашингтон готов идти на любые «жертвы». Вплоть до полного ухода из Украины.
    Хоть одно подтверждение сего опуса имеется?! На днях вот такая новость вышла fellow
    «Палата представителей Конгресса США одобрила проект закона о „Бюджете США на 2018 на нужды национальной обороны“, который позволяет выделение 350 млн долларов для предоставления помощи Украине в области безопасности. Данная сумма соответствует прошлогоднему уровню ассигнований»
    Тем самым вилка дальнейших решений у нее резко расширилась, а управляемость процессами полностью восстановлена.
    Опять эта некая, расширяющаяся "вилка" laughing - фраза конечно красивая, только какое это отношение, к описываемым событиям имеет - непонятно. По сути одни силовики, свалили других - чем этот Корнет (у которого дочка в Харькове на прокурора учится), принципиально лучше Плотницкого неизвестно, среди героев Русской Весны 2014 не был замечен, так что больше похоже на грызню пауков в банке
    Стирбьорн
    1. Yurasumy Сегодня, 10:25
      Ну один раз Вашингтн уже так из Украины "уходил". Пример нужен? Янукович. Подойдет?
      Yurasumy
      1. Стирбьорн Сегодня, 10:43
        в смысле? когда его выбрали президентом?
        Стирбьорн
  11. ник7 Сегодня, 10:42
    Как то у Шария в ролике промелькнула газета времён 40- х годов когда Украина была под фашисткой оккупацией.Удалось прочитать пару абзацев, так вот, фразеология и эти специфические обороты современных украинских САМИ один в один, как в те времена, разве, что Гитлера сейчас не упоминают. Хотя гитлеровской Германии не существует, но страна союзник гитлеразма существует. Газеты из тех времён оккупационной власти, весьма познавательное чтиво, но их трудно достать, может кому удастся найти сканы этих газет.
    ник7
  12. bratchanin3 Сегодня, 11:09
    "Хотя нельзя исключить, что Трамп играет с Путиным и по-честному" - никогда американцы не играют по честному ни с кем! Я не думаю, что Путин купится и лохонётся. Только не понятно, почему прошляпили этого Плотницкого, почему допустили до смуты? А можно было задуматься над тем, что обстреливали в основном ДНР, а не ЛНР, почему?
    bratchanin3
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