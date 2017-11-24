ВМС Аргентины: На борту ДЭПЛ "Сан-Хуан" мог произойти взрыв

Мы узнали об аномальном тепловом явлении, неядерном. Оно было короткое и небольшое по мощности. Может соответствовать взрыву.

Командование ВМС Аргентины сообщает о возможном взрыве на борту дизель-электрической подводной лодки «Сан-Хуан». Напомним, что лодка, экипаж который составлял 44 человека в момент перехода из Ушуайи в Мар-дель-Плата, перестала выходить на связь на прошлой неделе. Последний сигнал с борта был зафиксирован на военной базе примерно в 400 км от побережья.Заявление о возможном взрыве на борту субмарины сделал представитель ВМС Агентины Энрике Бальби:Напомним, что накануне было сообщено о тепловом явлении в юго-западной Атлантике, однако о взрыве речи не велось. Аномалию обнаружил американский военный самолёт "Boeing P-8 Poseidon". Теперь в ВМС Аргентины рассматривают именно такую версию – версию о взрыве на борту подводной лодки.Напомним, что Россия предложила свою помощь по проведению поисково-спасательной операции. В Аргентине отмечают, что российские глубоководные аппараты могут быть задействованы после установления точного квадрата, в котором находится ДЭПЛ ВМС страны.