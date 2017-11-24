11:27 24 ноября

ВМС Аргентины: На борту ДЭПЛ "Сан-Хуан" мог произойти взрыв

Командование ВМС Аргентины сообщает о возможном взрыве на борту дизель-электрической подводной лодки «Сан-Хуан». Напомним, что лодка, экипаж который составлял 44 человека в момент перехода из Ушуайи в Мар-дель-Плата, перестала выходить на связь на прошлой неделе. Последний сигнал с борта был зафиксирован на военной базе примерно в 400 км от побережья.

Заявление о возможном взрыве на борту субмарины сделал представитель ВМС Агентины Энрике Бальби:
Мы узнали об аномальном тепловом явлении, неядерном. Оно было короткое и небольшое по мощности. Может соответствовать взрыву.

Напомним, что накануне было сообщено о тепловом явлении в юго-западной Атлантике, однако о взрыве речи не велось. Аномалию обнаружил американский военный самолёт "Boeing P-8 Poseidon". Теперь в ВМС Аргентины рассматривают именно такую версию – версию о взрыве на борту подводной лодки.


ВМС Аргентины: На борту ДЭПЛ "Сан-Хуан" мог произойти взрыв


Напомним, что Россия предложила свою помощь по проведению поисково-спасательной операции. В Аргентине отмечают, что российские глубоководные аппараты могут быть задействованы после установления точного квадрата, в котором находится ДЭПЛ ВМС страны.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 21

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  1. Teberii Сегодня, 05:53
    Пожар и взрыв,логично.Но найти место гибели ,установить причину неопходимо.
    Teberii
    1. 210окв Сегодня, 06:06
      Конечно.Причина должна быть выяснена.Что бы больше не повторялась трагедия.Да и почтить погибших необходимо..
      210окв
    2. sir_obs Сегодня, 08:58
      Гореть там особо нечему, точнее не с чего, это не атомоход. Это на атомоходе избыток кислорода и любая искра приводит к пожару, а на дизельной лодке избыток углекислого газа и чтобы что-то поджечь, нужно сильно постараться. Реально взорваться может только водород, который выделяют батареи, но это происходит при их зарядке в основном. то есть лодка должна быть на поверхности. Ну или боезапас, хотя даже во время войны не было случая детонации боезапаса, даже при непосредственном попадании глубинных бом в лодку. Тотесть тоже нужно очень постараться.
      sir_obs
      1. Berkut154 Сегодня, 09:26
        Очень постараться? Забыли трагедию в Полярном или недавно Варшаву у Индусов? На лодке гореть нечему? Чем ДПЛ отличается от АПЛ в плане взрывапожаробезопасности или подводной и надводной непотопляемости ? Наличием реактора? Чушь не несите!!!!
        Berkut154
        1. sir_obs Сегодня, 09:45
          Возгорание и пожар эве разные вещи. Нет ни олного случая на дизельных лолках, которые бы закончились ее гибелью. пожарина дпл не приводит к таким последствиям.0, а на атомоходе практически всегда заканчивается гибелью корабля.
          Реально поджечь на дпл можно только регенерацию, тушить ее практически никак, а для того чтобы учинить серъезный пожар, кислорода не хватит.
          Самы большой взрыв на дизелюхе, был на Б-46, когда на зарядке в базе у причала, взорвалась 3и4 акуумуляторные ямы. И ничего, отсек покривило четвертый и все, даже дыма не случилось.
          sir_obs
    3. avt Сегодня, 09:56
      Цитата: Teberii
      Пожар и взрыв,логично.

      Вообще то логичнее -взрыв и пожар. Это же дизелюха, тем более немецкая после капитального ,,аргентинского" ремонта . водород из аккумуляторных батарей и ....братская могила на дне.
      avt
  2. DEZINTO Сегодня, 06:01
    мдаа....на подводной лодке в таком сложном механизме.....один вентиль не туда туда и не вовремя повернёшь....и всё капец начинается.

    В связи с этой лодкой вчера вспоминал случай с нашей подлодкой где один матрос пошёл покурить в гальюн - а нельзя! и он умник решил бычок спрятать в фильтр над бочком,....ну и началось задымление, пожар, лодочная объемная химическая, два часа искали источник пожара, двое чуть не скончались.....но всё тогда удачно закончилось, матроса даже наказывать не стали какой-то 20 летний дурачёк....не ну как можно было сигарету в фильтр догодатся сувать!!?!?

    Я к чему. Могло случится всё что угодно. sad
    DEZINTO
    1. Berkut154 Сегодня, 09:28
      А это кстати не еденичный случай , можно сказать классика жанра!
      Berkut154
  3. Mavrikiy Сегодня, 06:07
    На борту ДЭПЛ "Сан-Хуан" мог произойти взрыв
    Поднимете - посмотрите.
    Mavrikiy
    1. MOSKVITYANIN Сегодня, 06:19
      Очень "тонкое" замечание, а главное "насыщенное" интеллектом...
      MOSKVITYANIN
  4. Геркулесыч Сегодня, 06:15
    А чего то гадать? Пока лодку как минимум не найдут, можно сотню гепотиз выдвинуть, о том что же с ней произошло! Это тот самый случай, когда только находка лодки даст ответ о том что там стряслось.
    Геркулесыч
  5. rotmistr60 Сегодня, 06:34
    В любом случае время на возможное спасение истекло. Остается выразить только соболезнования.
    rotmistr60
    1. Вежливый Лось Сегодня, 06:51
      Цитата: rotmistr60
      В любом случае время на возможное спасение истекло. Остается выразить только соболезнования.

      К сожалению, скорее всего Вы правы. Удивляют действия военного руководства Аргентины. Лодка не выходит на связь сутки, двое. Какой-то взрыв зафиксировали. Они что, решили, что экипаж в прятки захотел поиграть? К нам за помощью обратились аж спустя неделю. Это из-за политкорректности, что ли? Хотя, что теперь говорить. Время упущено. Но, чудеса иногда случаются. Может этим парням повезет.
      Вежливый Лось
      1. donavi49 Сегодня, 09:05
        Так а смысл? Даже если обратились в первый день. И поисковые корабли вышли бы в тот же день. Они бы еще шли на место сегодня. Ну то есть не успеть никак.

        Ил-38Н - возможно, но толку? Во первых переброску их в Аргентину могут заблочить США. Даже оформленную временно (да и сама процедура должна быть юридически оформлена). Без переброски - Ил-38Н не имеет возможности работать ибо нет других баз. Да и тщетно. Там работало 3 Посейдона. У них комплекс мощнее.

        Вы не понимаете масштаб задачи. Есть район 700х200 - где надо искать лодку. Искать надо сканированием дна гидролокатором. Ибо снять шумы не выйдет - там нечему шуметь. Это работа на годы.
        donavi49
        1. Вежливый Лось Сегодня, 09:15
          Цитата: donavi49
          Так а смысл? Даже если обратились в первый день.

          Да. Далековато конечно. Выходит, что нас пригласили помочь не в поисково-спасательной, а просто поисковой операции. Печально.
          Вежливый Лось
        2. Berkut154 Сегодня, 09:30
          Будет Вам известно что "хвостом" ил-38, посейдон, орион может зацепить лодку когда она на ходу.
          Berkut154
  6. pvv113 Сегодня, 08:33
    экипаж который составлял 44 человека

    В новостях была информация, что экипаж в этот раз был больше, чем обычно
    pvv113
    1. Berkut154 Сегодня, 09:32
      Это обычная практика в том числе и у нас. Могли промышленность взять, либо второй экипаж откатать на задачу, или штаб походный увеличить.
      Berkut154
  7. nesvobodnye Сегодня, 08:53
    Они её что, даже найти не могут?
    Нас насчёт Курска позорила тьма народу, а мы его поднять быстро не смогли. Ужастно. А тут даже найти не могут. Ужас-ужас вообще.
    nesvobodnye
    1. donavi49 Сегодня, 09:08
      Курск утонул прямо у эскадры. И то - точное место устанавливали некоторое время, чтобы спускать аппараты.

      Эта лодка затонула где то в районе 700х200км. И найти ее можно, только если самолет/корабль пройдет над ней с гидролокатором. Показания гидролокатора правильно обработают (она может фрагментироваться, быть затенена рельефом дна и т.п). Если не повезет - это работа на годы.
      donavi49
      1. Berkut154 Сегодня, 09:41
        Уважаемый у самолета нет гидролокатора! У самолета есть поисковая РЛС для обнаружения надводных целей и торчащих выдвижных устройств ПЛ, которая находится на перископной глубине.
        Berkut154
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