На полигоне Сары-Шаган испытана модернизированная российская противоракета
Министерство обороны РФ распространяет сообщение об успешном испытании новейшей ракеты для системы противоракетной обороны страны. Заместитель командующего силами ПВО и ПРО ВКС РФ полковник Андрей Приходько подтвердил эту информацию в интервью изданию «Красная звезда».
Из заявления полковника Приходько:
Пуск новой российской противоракеты осуществлялся на казахстанском полигоне Сары-Шаган.
Ракета была выпущена расчётом войск ПВО ПРО ВКС РФ.
О каких-либо характеристиках модернизированной российской противоракеты на данный момент не сообщается.
Для справки: полигон Сары-Шаган расположен в пустыне Бетпак-Дала в Карагандинской и Джамбульской (Жамбыльской) областях Республики Казахстан. Арендуется главным оборонным ведомством Российской Федерации.
Из заявления полковника Приходько:
Новая модернизированная противоракета системы ПРО успешно выполнила задачу и поразила условную цель в установленное время.
Пуск новой российской противоракеты осуществлялся на казахстанском полигоне Сары-Шаган.
На фото - территория полигона (2006 г).
Ракета была выпущена расчётом войск ПВО ПРО ВКС РФ.
О каких-либо характеристиках модернизированной российской противоракеты на данный момент не сообщается.
Для справки: полигон Сары-Шаган расположен в пустыне Бетпак-Дала в Карагандинской и Джамбульской (Жамбыльской) областях Республики Казахстан. Арендуется главным оборонным ведомством Российской Федерации.
Использованы фотографии: Твиттер
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