11:23 24 ноября

На полигоне Сары-Шаган испытана модернизированная российская противоракета

Министерство обороны РФ распространяет сообщение об успешном испытании новейшей ракеты для системы противоракетной обороны страны. Заместитель командующего силами ПВО и ПРО ВКС РФ полковник Андрей Приходько подтвердил эту информацию в интервью изданию «Красная звезда».

Из заявления полковника Приходько:
Новая модернизированная противоракета системы ПРО успешно выполнила задачу и поразила условную цель в установленное время.

Пуск новой российской противоракеты осуществлялся на казахстанском полигоне Сары-Шаган.


На полигоне Сары-Шаган испытана модернизированная российская противоракета

На фото - территория полигона (2006 г).


Ракета была выпущена расчётом войск ПВО ПРО ВКС РФ.



О каких-либо характеристиках модернизированной российской противоракеты на данный момент не сообщается.

Для справки: полигон Сары-Шаган расположен в пустыне Бетпак-Дала в Карагандинской и Джамбульской (Жамбыльской) областях Республики Казахстан. Арендуется главным оборонным ведомством Российской Федерации.

Использованы фотографии: Твиттер
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Комментарии 24

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  1. 210окв Сегодня, 06:03
    Да все это замечательно.Остатки былого советского на фото конечно наводят на невеселые мысли..
    210окв
    1. Владимир16 Сегодня, 07:06
      Джамбульской (Жамбыльской) областях Республики Казахстан.

      Город Джамбул. Область Джамбулская. wink Так было когда это был город нашей страны и русский язык учили в школах в том числе и редакторы газет.
      Проверочное: "Джамбул. Там тепло. Там моя мама."
      Василий Алибабаевич редактору в помощь.
      Возможно есть секретный город Джамбуль wassat и область соответсвенно - Джамбульская, но это нужно у Псаки спросить.
      Владимир16
      1. kirgiz58 Сегодня, 07:32
        Цитата: Владимир16
        Возможно есть секретный город Джамбуль и область соответсвенно - Джамбульская, но это нужно у Псаки спросить.

        Джамбул, но область Джамбульская, и Василий Алибабаевич тут не помощь. Спросите учителей "старой школы". Вы ЕГЭ не сдавали? laughing Город Тверь - область Тверская(обратный пример), примеров много - Рязань, Тула.. и т.д. отличного написАния области от простого дабавления "ская" к имени города. hi
        kirgiz58
        1. Владимир16 Сегодня, 09:22
          Киргиз58, Вы неуч. И демонстрируете это. love
          Я, слава Богу, не сдавал ЕГЭ. Учил русский язык в стране чуть больших размеров нынешней. В той стране детей учили грамоте, а не зарабатывали на учебе.
          Хрен с ним, что Вы русский язык не учили. Сами там бывали?
          Служил я там. Большинство по началу были шокированы, что пишется без мягкого знака.
          Но быстро смекали, что к чему. Учились мы ранее, чего и всем желаю.

          Кофе - "оно", по Вашим новым правилам? laughing
          Владимир16
          1. Соломон Кейн Сегодня, 09:47
            "Дэти, почему слёво "булька" пишэтся бэз мягкий знак, а говорится с мягкий?
            А слёво "булДозер" наоборот? hi wink laughing
            Соломон Кейн
          2. Голован Джек Сегодня, 10:02
            Цитата: Владимир16
            Я, слава Богу, не сдавал ЕГЭ. Учил русский язык в стране чуть больших размеров нынешней. В той стране детей учили грамоте, а не зарабатывали на учебе

            Все учили. Только Вы, походу, из двоечников yes
            У нас один такой как-то сказал на майского жука, который на уроке лететь отказался: "Рожденный ползать - летать не может". Это, кстати, было самое умное, что он за всю учебу сказал.
            Цитата: Владимир16
            Служил я там. Большинство по началу были шокированы, что пишется без мягкого знака

            На местном диалекте - возможно, и "без мягкого". На русском, правильном - "с".
            Анекдотов про "трудный русский язык" немеряно, напомню один:
            Дэти... русский язык очень сложный... В нем "тарелька" и "вилька" пишутся бэз мягкого знака, а "сол" и "фасол" - с мягким знаком...

            Это нэлзя понять, это надо запомнить!
            Голован Джек
      2. SarS Сегодня, 07:48
        Нет такого города, Тараз сейчас называется. Джамбул, наверное, плохим казахом оказался.
        SarS
    2. zoolu350 Сегодня, 07:36
      Согласен. Доспехи титана (СССР), дрыщ (РФ) потянуть не может.
      zoolu350
    3. Голован Джек Сегодня, 07:46
      Цитата: 210окв
      Остатки былого советского на фото конечно наводят на невеселые мысли..

      ... а подпись под фото явно говорит об их (фото) десяти(+)летнем возрасте...
      Голован Джек
    4. ism_ek Сегодня, 08:03
      Цитата: 210окв
      Остатки былого советского на фото конечно наводят на невеселые мысли..

      Не везде можно фотографировать.
      ism_ek
  2. anjey Сегодня, 06:05
    ПВО молодцы конечно,но ВО фото "зачетное " к статье выложили(дома как после бомбежек) -памятник разрушенной инфраструктуры в Казахстане-Сары-Шаган,Чаган и тд и тп....
    anjey
  3. Serg Koma Сегодня, 06:05
    До чего полигон довели - руины.... Приозёрск скоро городом призраком станет((( От боеспособных, полностью укомплектованных и передовых ( в те годы) военных объектов не осталось и фундаментов - все растащили, распродали, "сократили"... Печалька однако.
    Serg Koma
  4. Геркулесыч Сегодня, 06:18
    Ага, смотрел видео в новостях, но там почему-то утверждают, что эта противоракета для комплекса С500! recourse
    Геркулесыч
    1. Tusv Сегодня, 06:45
      Цитата: Геркулесыч
      Ага, смотрел видео в новостях, но там почему-то утверждают, что эта противоракета для комплекса С500! ￼

      Судя по пеналу это противоракета для Нудоль
      Tusv
      1. Геркулесыч Сегодня, 07:07
        Так, в том то и дело, что наши новости, часто говорят об одном но показывают совсем другое request
        Геркулесыч
    2. ism_ek Сегодня, 08:01
      Цитата: Геркулесыч
      Ага, смотрел видео в новостях, но там почему-то утверждают, что эта противоракета для комплекса С500!

      Комплекс С500 оснащается разными типами ракет.
      ism_ek
  5. MOSKVITYANIN Сегодня, 06:23
    Арендуется главным оборонным ведомством

    У нас есть не главное оборонное ведомство или помимо главного оборонного, есть просто оборонное?
    MOSKVITYANIN
  6. 1vlad19 Сегодня, 07:23
    Скорее всего это "Амур"
    1vlad19
  7. Sergey53 Сегодня, 07:37
    Слова "поразила цель в установленное время" говорят сами за себя. Успехов.
    Sergey53
  8. Alexey-74 Сегодня, 10:00
    С утра все новости пестрят об этом. Самое интересное, что никакой шумихи, рекламы и прочего. Россия осуществила пуск новой ракеты ПРО. Надеюсь щит над небом нашей Родины станет надежней.
    Alexey-74
    1. Астма Сегодня, 10:07
      интересно, когда подробности то будут?
      Астма
      1. Vincent Сегодня, 11:01
        По Р24 крутят видео пуска. Ракета для комплекса Нудоль скорее всего, что же ещё.
        Vincent
        1. Астма Сегодня, 11:14
          спс, Комрад. нет доступа к телевидению - работа-с, она такая. хотя не жалуюсь =)
          Астма
  9. ССИ Сегодня, 10:57
    Видел я этот пуск... Контейнер, установка контейнера, пуск... Не видел поражения, хотя бы любой, ЛЕТЯЩЕЙ по воздуху... А это - ПРОТИВОРАКЕТА, стало быть, либо падающие боеголовки, либо КР.....
    ССИ
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