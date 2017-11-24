Киевские СМИ: США продвигают Наливайченко на пост главы правительства Украины
Украинские СМИ публикуют материалы о контактах бывшего главы Службы безопасности страны Валентина Наливайченко с американскими структурами. В материале Times.com.ua говорится, что Наливайченко посредством американских контактов якобы намеревается приступить к формированию альтернативного правительства. Сообщается, что с представителем Наливайченко в октябре контактировал американский дипломат, представлявший делегацию Госдепартамента США.
В СБУ, как заявлено, считают, что этот контакт якобы свидетельствует о намерениях формирования альтернативного кабинета министров при поддержке Соединённых Штатов. Этот кабинет министров и должен стать официальным впоследствии. Напомним, что ранее в украинских СМИ проходила информация о наличии американского паспорта у самого Наливайченко.
Был опубликован документ, в которого от имени главы СБУ Василия Грицака предлагается «усилить контроль над подозрительными сотрудниками американской дипломатической миссии». Документ содержит пометку «секретно».
При условии того, что сами представители нынешнего руководства Украиной приходили во власть при откровенной поддержке США, было бы странно предполагать, что США отказались от продолжения осуществления попыток вести на Украине большую политическую игру. И как будут "контролировать" американских дипломатов те, кого держат на коротком поводке американские спецслужбы в Киеве?
Напомним, что на данный момент экс-глава СБУ Наливайченко возглавляет собственную политическую платформу "Справедливость".
В СБУ, как заявлено, считают, что этот контакт якобы свидетельствует о намерениях формирования альтернативного кабинета министров при поддержке Соединённых Штатов. Этот кабинет министров и должен стать официальным впоследствии. Напомним, что ранее в украинских СМИ проходила информация о наличии американского паспорта у самого Наливайченко.
Был опубликован документ, в которого от имени главы СБУ Василия Грицака предлагается «усилить контроль над подозрительными сотрудниками американской дипломатической миссии». Документ содержит пометку «секретно».
При условии того, что сами представители нынешнего руководства Украиной приходили во власть при откровенной поддержке США, было бы странно предполагать, что США отказались от продолжения осуществления попыток вести на Украине большую политическую игру. И как будут "контролировать" американских дипломатов те, кого держат на коротком поводке американские спецслужбы в Киеве?
Напомним, что на данный момент экс-глава СБУ Наливайченко возглавляет собственную политическую платформу "Справедливость".
Использованы фотографии: Фейсбук
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