11:26 24 ноября

Киевские СМИ: США продвигают Наливайченко на пост главы правительства Украины

Украинские СМИ публикуют материалы о контактах бывшего главы Службы безопасности страны Валентина Наливайченко с американскими структурами. В материале Times.com.ua говорится, что Наливайченко посредством американских контактов якобы намеревается приступить к формированию альтернативного правительства. Сообщается, что с представителем Наливайченко в октябре контактировал американский дипломат, представлявший делегацию Госдепартамента США.

В СБУ, как заявлено, считают, что этот контакт якобы свидетельствует о намерениях формирования альтернативного кабинета министров при поддержке Соединённых Штатов. Этот кабинет министров и должен стать официальным впоследствии. Напомним, что ранее в украинских СМИ проходила информация о наличии американского паспорта у самого Наливайченко.

Был опубликован документ, в которого от имени главы СБУ Василия Грицака предлагается «усилить контроль над подозрительными сотрудниками американской дипломатической миссии». Документ содержит пометку «секретно».


Киевские СМИ: США продвигают Наливайченко на пост главы правительства Украины




При условии того, что сами представители нынешнего руководства Украиной приходили во власть при откровенной поддержке США, было бы странно предполагать, что США отказались от продолжения осуществления попыток вести на Украине большую политическую игру. И как будут "контролировать" американских дипломатов те, кого держат на коротком поводке американские спецслужбы в Киеве?

Напомним, что на данный момент экс-глава СБУ Наливайченко возглавляет собственную политическую платформу "Справедливость".

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 20

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  1. 210окв Сегодня, 06:16
    Да там кого не поставь.Куда ни кинь-везде клин..
    210окв
    1. Геркулесыч Сегодня, 06:24
      Там не ставить-сажать уже давным давно пора! am А если ставить, так только к стенке, перед расстрельной командой! !!! sad
      Геркулесыч
      1. Смог Сегодня, 06:57
        Цитата: Геркулесыч
        сажать уже давным давно пора!

        Сажать говорите? Стульев боюсь на всех не хватит. А вот второе Ваше предложение-
        Цитата: Геркулесыч
        ставить, так только к стенке,

        без "так только" очень даже подходит для этих упырей! am
        Ну а теперь, утро доброе, форумчане! soldier
        Смог
        1. Геркулесыч Сегодня, 07:04
          Смог hi также hi с Добрым утром! !! drinks hi
          Геркулесыч
          1. Смог Сегодня, 07:10
            drinks ????? А кто с утра еще не пьян, тот извините не улан??????? laughing (шЮтка!)
            Смог
  2. andrewkor Сегодня, 06:22
    Сколько ещё шестерок ,валетов ,дам ,королей,тузов в рукаве американского шулера?А есть ли Джокер?
    andrewkor
  3. Геркулесыч Сегодня, 06:22
    Налив -фамилия длинная так короче wassat будет премьером в альтернативной укроине wassat , или в той, что сейчас всему миру своими сказками мозги вырывает? ?? wassat А куда деть гурзина мишу галстукошвили-оно тоже хочет быть премьером, только в этой бендеровской укроине? ???? what
    Геркулесыч
    1. Смог Сегодня, 07:06
      Цитата: Геркулесыч
      А куда деть гурзина мишу галстукошвили

      Мишико как пионЭр, куда партия (фашингтонский обком) скажет, туда и отправится.
      Цитата: Геркулесыч
      оно тоже хочет быть премьером, только в этой бендеровской укроине? ????

      А вот тут оно кажись превысило свои полномочия , даденные ОНУ (или ОНЕ?) партией.Поэтому, скорей всего в утиль, или послом в Зимбабу.( ну а куда еще то?)
      Смог
  4. DEZINTO Сегодня, 06:23
    Украина стала полигоном просто для испытаний. Можно вот тааак попробывать, можно вот эдак....хмм а что получится, а если вон того поставим, а если вон этого, ....просто какая-то площадка где балуются судьбами людей....грустно это всё конечно.
    DEZINTO
    1. 210окв Сегодня, 06:25
      Николай,доброе утро!Это не площадка уже а какая то "Камасутра" получается..
      Цитата: DEZINTO
      Украина стала полигоном просто для испытаний. Можно вот тааак попробывать, можно вот эдак....хмм а что получится, а если вон того поставим, а если вон этого, ....просто какая-то площадка где балуются судьбами людей....грустно это всё конечно.
      210окв
      1. DEZINTO Сегодня, 06:28
        Доброго дня... hi

        Это не площадка уже а какая то "Камасутра" получается..


        Ну да ну да...........как то так.
        DEZINTO
  5. Балу Сегодня, 06:27
    Наливайченко посредством американских контактов якобы намеревается приступить к формированию альтернативного правительства. Сообщается, что с представителем Наливайченко в октябре контактировал американский дипломат, представлявший делегацию Госдепартамента США.
    В СБУ, как заявлено, считают, что этот контакт якобы свидетельствует о намерениях формирования альтернативного кабинета министров при поддержке Соединённых Штатов. Этот кабинет министров и должен стать официальным впоследствии. Напомним, что ранее в украинских СМИ проходила информация о наличии американского паспорта у самого Наливайченко.

    Кто бы сомневался, вполне ожидаемо. Попросенко с яйценюхом свою "историческую миссию" по уничтожению суверенной Украины выполнили, свободны, гуляйте пацанчики. Придет наливайченко и все долги и безобразия будет валить на предыдущую администрацию. А бомж по жизни сукашвили-его миссия роль сакральной жертвы. Не обязательно его устранять физически, достаточно просто сослать в Грузию и использовать как жертву политических репрессий. Это как на ярмарке, пока зеваки пялятся на вертеп с петрушкой, жулики незаметно обчищают карманы.
    Не факт , что Украину раздадут по частям соседям. Зачем? Проще прекратить в протекторат. Мансанте пахотные земли. Венграм-контроль над лесами Карпат. Румынам-порты и прочее. Да что я в самом деле фантазирую? belay
    недолго осталось ждать. crying
    Балу
    1. enmesher Сегодня, 07:17
      good полность поддерживаю!
      enmesher
  6. rotmistr60 Сегодня, 06:31
    СБУ собралось контролировать американских дипломатов? Смешно. Это в нормальных странах без внешнего управления действительно служебная необходимость контрразведки контролировать своими средствами иностранных дипломатов.
    Наливайченко посредством американских контактов якобы намеревается приступить к формированию альтернативного правительства
    Что он собрался формировать не знаю, а вот буквально недавно в Сша выезжал в очередной раз. Что является очередным подтверждением внешнего управления и суеты американцев.
    rotmistr60
  7. samarin1969 Сегодня, 06:42
    Наливайченко - это наиболее принципиальный, подготовленный вражина. Это будет практически наместник США. Чубатые отмороженные "хлопци" и наднациональные украинские олигархи менее опасны России, чем этот русофоб в костюме.
    samarin1969
    1. askort154 Сегодня, 07:48
      samarin1969.....украинские олигархи менее опасны России, чем этот русофоб в костюме.

      Он не просто русофоб, он штатный агент ЦРУ и главный организатор переворота в Киеве, а так же провокации с "боингом". Он запустил целый отдел ЦРУ в СБУ, который занимает один этаж. Теперь ЦРУ решили взять под контроль всё правительство Украины ( считай всё государство) посадив туда Наливайченко. Раньше такое практиковалось, в основном, в Африке, как со стороны США, так и СССР.
      askort154
      1. Балу Сегодня, 08:02
        Цитата: askort154
        Он не просто русофоб, он штатный агент ЦРУ и главный организатор переворота в Киеве, а так же провокации с "боингом". Он запустил целый отдел ЦРУ в СБУ, который занимает один этаж. Теперь ЦРУ решили взять под контроль всё правительство Украины ( считай всё государство) посадив туда Наливайченко. Раньше такое практиковалось, в основном, в Африке, как со стороны США, так и СССР.

        Более того, у него есть сеть фирмочек, в названии которых логан "...smail...". Сеть "принадлежит" дочери и дочери его бывшего зама. Кстати, несколько лет назад реклама промелькнула и в наших российских СМИ. Вряд ли я вспомню в каких, это было за несколько месяцев, когда в наших СМИ всплыла инфа об сети. "Фирма" , судя по передаче, занимается тем же, что и фирма Парвуса сто лет назад.
        Балу
  8. Sergey53 Сегодня, 07:34
    Ну как не породеть родному человечку.Не зря же он положил себя на плаху ЦРУ.
    Sergey53
  9. Горный стрелок Сегодня, 07:52
    Спасения нет. Для этой нищающей страны. А как все весело начиналось! "Панду гэть", онижедети, попрыгаем...
    Горный стрелок
  10. Ныробский Сегодня, 08:39
    Это что, у них игра "Зарница" со шпионским уклоном началась? Как дети малые ей Богу. Матрасы открытым текстом говорят - "Мы 5 лярдов потратили для того, что бы привести эту страну в состояние дурдома. Мы назначим Яценюка премьером, а Европа со своим Кличко идёт на три буквы. Наши представители из ЦРУ занимают целый этаж в СБУ а на входе висит флаг США. Наш Байден сидит во главе заседания правительства и раздаёт указания. И т.д. и т.п................А тут у них интрига началась, а не шпион ли часом этот Наливайченко? laughing
    Ныробский
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