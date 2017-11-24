11:21 24 ноября

Словацкие парламентарии предложили признать Крым российским

В парламенте Словацкой Республики оппозиционные силы выступили с инициативой о признании Крыма и Севастополя частью Российской Федерации. Газета «Известия» со ссылкой на главу пресс-службы словацкой «Народной партии – наша Словакия» Милана Угрика пишет о том, что оппозиционные политики в Братиславе необходимым уважать волеизъявлением крымчан.

Приводится заявление словацкого депутата Петера Марчека, который отмечает, что воссоединение Крыма и Севастополя с Россией произошло в полном соответствии с международными правовыми нормами. Тот же Марчек инициировал рассмотрение инициативы о признании Крыма российской территорией - при соблюдении всех условий инициативу могут рассмотреть на первой сессии 2018 года. По его словам, Национальный совет Словакии (парламент страны) должен признать Крым российским, так как результаты крымского референдума говорят сами за себя.

Словацкие парламентарии предложили признать Крым российским



Оппозиционные парламентарии отмечают роль России в стабилизации ситуации в Крыму, которая скатывалась к полномасштабному конфликту из-за готовности радикалов начать наводить свои «порядки» на полуострове. Милан Угрик отмечает, что дестабилизация на Украину была вброшена представителями Вашингтона.

У «Народной партии – наша Словакия» 14 мест в парламенте страны. Для рассмотрения инициативы нужно собрать подписи 15 парламентариев. Всего в Национальном совете Словакии – 150 мест. Местные эксперты считают, что даже если инициатива и будет рассмотрена на одной из сессий, то всеобщей поддержки она не найдёт, так как большинство парламентариев выступают за евроатлантические интересы.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 22

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  1. rotmistr60 Сегодня, 06:37
    оппозиционные силы выступили с инициативой о признании Крыма и Севастополя частью Российской Федерации

    Найдет инициатива поддержку или нет (что более вероятно) главное, что этот вопрос начал подниматься в европейских странах. "Тише едешь - дело мастера боится" (Фоменко).
    rotmistr60
    1. Anarchist Сегодня, 06:44
      К сожалению, многие партии в Европе лишь используют тему России и Крыма для получения политических очков! Но когда поднимутся...
      Вспомним Трампа - он тоже хотел дружить! Или я чего-то не понимаю, а может дружба у него такая...
      Anarchist
      1. Тралл Сегодня, 07:41
        Вода камень точит. Молодцы словаки.
        Тралл
        1. Anarchist Сегодня, 07:57
          Цитата: Тралл
          Вода камень точит.

          А Васька слушает...
          Anarchist
      2. Esoteric Сегодня, 08:08
        Цитата: Anarchist
        Вспомним Трампа - он тоже хотел дружить! Или я чего-то не понимаю, а может дружба у него такая...

        Они (трампы и другие разные-всякие) сначала дружить предлагают, а потом и пытаются официально зарегистрировать эту дружбу в ЗАГСе... wassat
        Не друзья нам они. И даже не партнёры... no
        Esoteric
      3. Шура пермский Сегодня, 08:36
        Не важен результат этой задумки,важен сам прецедент
        Шура пермский
      4. Ныробский Сегодня, 08:54
        Цитата: Anarchist
        К сожалению, многие партии в Европе лишь используют тему России и Крыма для получения политических очков! Но когда поднимутся...

        А между тем, выступления такого рода в Европе звучат всё чаще. Чехи, словаки, итальянцы, французы, немецкий бизнес.... Они уже связывают вопрос по отмене санкций не с условием возвращения Крыма, а с условием выполнения Минских соглашений, хотя два года назад они все были едины и уверены в том, что Россия отыграет назад и извинится. Ан нет, многомиллиардные убытки и грядущая упущенная экономическая выгода зародила в их рядах сомнение.
        Ныробский
        1. Pete Mitchell Сегодня, 10:27
          Цитата: Ныробский
          ..многомиллиардные убытки

          Очень многие просто устали от диктата полосатых, им совершенно не интересна страна 404, они даже не знают где это. Зато Россия демонстрирует приверженность своим обязательствам, что меня лично возмущает нередко, и какую то стабильность. Они конечно видят только внешнюю сторону, но им и это нравится - поэтому процесс пошел, и это хорошо drinks
          Pete Mitchell
  2. 210окв Сегодня, 06:39
    Да в любом парламенте найдется десятая часть которая думает не так как все остальные..Другое дело если бы сами словаки это поддержали..Но оно им разве надо?
    210окв
    1. Uncle Lee Сегодня, 06:56
      Цитата: 210окв
      Но оно им разве надо?

      Да никому ничего не надо ! Но хоть малая часть признает, что Крым наш и то уже ХОРОШО !
      Uncle Lee
      1. iliitchitch Сегодня, 07:12
        Цитата: Uncle Lee
        Да никому ничего не надо ! Но хоть малая часть признает, что Крым наш и то уже ХОРОШО !

        Да они все , до последнего русофоба , знают, чей Крым , но никому не скажут . Ни один лузер не признает себя лузером , иначе какой же он лузер ?
        iliitchitch
      2. Esoteric Сегодня, 08:12
        Цитата: Uncle Lee
        Да никому ничего не надо ! Но хоть малая часть признает, что Крым наш и то уже ХОРОШО !

        Вот интересно, если из Крыма "стрельнуть" каким-нибудь "Калибром" или "Искандером", они признают, что это сделала Россия? belay bully
        Esoteric
        1. Uncle Lee Сегодня, 08:28
          Они скажут, что "это сделала Российская военщина из оккупированного Крыма" !
          Иезуиты !
          Uncle Lee
    2. Logall Сегодня, 06:58
      Дмитрий, доброго утра!
      Поздравляю с новым званием!
      Оно им не нужно - переть против всех! Они по уши в ''Евросоюзе''... И в кандалах, в виде НАТО!
      Logall
  3. Геркулесыч Сегодня, 06:56
    Время от времени здравый смысл преобладает над русофобией в странах Евросоюза! Жалко, что процесс, так сказать слишком медленно идет! И адекваты там, увы, пока что в меньшенстве. ...
    Геркулесыч
    1. Anarchist Сегодня, 07:58
      Цитата: Геркулесыч
      И адекваты там, увы, пока что в меньшенстве. ...

      К сожалению это тенденция! Печальная тенденция...
      Вы личку читаете?
      Anarchist
  4. APASUS Сегодня, 07:46
    Словацкие парламентарии почувствовали в себе силу или поверили в демократию?
    APASUS
  5. мичман Сегодня, 07:49
    Приятная новость. Честь имею.
    мичман
  6. лом123 Сегодня, 08:25
    Словаки молодцы, но какая разница признают, не признают, все ровно назад дороги нет,как дети малые,эти все признания всем давно уже до "лампочки".
    лом123
    1. Астма Сегодня, 10:02
      ну, если глянуть в прошлое, то и того не было. вода камень точит. чем больше это будет на слух у всех евро-политиков, тем легче это им будет принять.
      Астма
  7. Бэре Сегодня, 09:40
    Украина до Львова это тоже Россия. laughing wassat
    Бэре
  8. nPuBaTuP Сегодня, 11:08
    Вот как только решили в ЕС не продолжать санкции в 18 году и сразу начались подвижки о признании Крыма.....
    nPuBaTuP
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