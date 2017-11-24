Словацкие парламентарии предложили признать Крым российским
В парламенте Словацкой Республики оппозиционные силы выступили с инициативой о признании Крыма и Севастополя частью Российской Федерации. Газета «Известия» со ссылкой на главу пресс-службы словацкой «Народной партии – наша Словакия» Милана Угрика пишет о том, что оппозиционные политики в Братиславе необходимым уважать волеизъявлением крымчан.
Приводится заявление словацкого депутата Петера Марчека, который отмечает, что воссоединение Крыма и Севастополя с Россией произошло в полном соответствии с международными правовыми нормами. Тот же Марчек инициировал рассмотрение инициативы о признании Крыма российской территорией - при соблюдении всех условий инициативу могут рассмотреть на первой сессии 2018 года. По его словам, Национальный совет Словакии (парламент страны) должен признать Крым российским, так как результаты крымского референдума говорят сами за себя.
Оппозиционные парламентарии отмечают роль России в стабилизации ситуации в Крыму, которая скатывалась к полномасштабному конфликту из-за готовности радикалов начать наводить свои «порядки» на полуострове. Милан Угрик отмечает, что дестабилизация на Украину была вброшена представителями Вашингтона.
У «Народной партии – наша Словакия» 14 мест в парламенте страны. Для рассмотрения инициативы нужно собрать подписи 15 парламентариев. Всего в Национальном совете Словакии – 150 мест. Местные эксперты считают, что даже если инициатива и будет рассмотрена на одной из сессий, то всеобщей поддержки она не найдёт, так как большинство парламентариев выступают за евроатлантические интересы.
Приводится заявление словацкого депутата Петера Марчека, который отмечает, что воссоединение Крыма и Севастополя с Россией произошло в полном соответствии с международными правовыми нормами. Тот же Марчек инициировал рассмотрение инициативы о признании Крыма российской территорией - при соблюдении всех условий инициативу могут рассмотреть на первой сессии 2018 года. По его словам, Национальный совет Словакии (парламент страны) должен признать Крым российским, так как результаты крымского референдума говорят сами за себя.
Оппозиционные парламентарии отмечают роль России в стабилизации ситуации в Крыму, которая скатывалась к полномасштабному конфликту из-за готовности радикалов начать наводить свои «порядки» на полуострове. Милан Угрик отмечает, что дестабилизация на Украину была вброшена представителями Вашингтона.
У «Народной партии – наша Словакия» 14 мест в парламенте страны. Для рассмотрения инициативы нужно собрать подписи 15 парламентариев. Всего в Национальном совете Словакии – 150 мест. Местные эксперты считают, что даже если инициатива и будет рассмотрена на одной из сессий, то всеобщей поддержки она не найдёт, так как большинство парламентариев выступают за евроатлантические интересы.
Использованы фотографии: Фейсбук
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