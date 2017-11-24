11:24 24 ноября

Памятник маршалу Коневу осквернён в Праге

РИА Новости со ссылкой на департамент полиции чешской столицы сообщает о том, что в Праге неизвестными осквернён памятник маршалу Ивану Коневу. Памятник был исписан краской. На нём появились несколько дат: 1956, 1961, 1968 и 2017.

Памятник маршалу Коневу осквернён в Праге

На фото советский военачальник Иван Конев в Праге (1945 год)


Судя по всему, вандалы не были примитивным быдлом, решившим просто облить памятник советскому маршалу краской. Имела место политическая акция, что понятно именно по подбору дат. В 1956 году имени под командованием Ивана Конева советские войска подавляли венгерское восстание, в 1961 году имел место так называемый Берлинский кризис, в 1968 году – «Пражская весна».


В департаменте полиции Праги заявили, что полиция чешской столицы проводит расследование по факту случившегося с памятником маршалу Коневу.

Власти пражского района, на территории которого памятник находится, направили бригаду коммунальщиков для оперативного удаления надписей с постамента.

В то же время пражские власти заявляют о том, что памятник советскому маршалу «необходимо перенести, например, на территорию российского посольства». Заявлено, что памятник «не отвечает нынешним реалиям». В частности, отмечается, что на памятнике нужно указать не только то, что войска под командованием Ивана Конева освобождали Европу от нацизма, но и то, что в 1956 году они подавляли восстание «студентов» в Будапеште.

Теперь понятно, откуда дует ветерок вандализма.

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 38

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  1. Тралл Сегодня, 07:08
    Земана подставляют...
    И да, в России более чем в 20 городах стоят памятники чешским легионерам первой мировой войны, белочехам гражданской и т.п. Я ни на что не намекают, конечно. Но на территорию чешского посольства они навряд ли все поместятся.
    Тралл
    1. destination Сегодня, 07:14
      Очень может быть...Хотя и проще всё может быть-молодёжь ая,жертва образования.
      destination
      1. Тралл Сегодня, 07:16
        Думаете, у них есть тоже ЕГЭ?
        Тралл
        1. Владимир16 Сегодня, 07:18
          что в Праге неизвестными осквернён памятник маршалу Ивану Коневу.

          Почему это не известные??? Имя им - чехи.
          Странное дело они во всем винят русских. Ежели, что случилось неприятное в их жизни, то по их мнению виноваты в этом русские и лично Путин.
          В данном случае нет ни какой тайны. Сделали эту гадость ЧЕХИ. Есть такое выражение у нас - с молчаливого согласия властей. Видимо жить под немцами им было лучше. Выходит зря наши родные кровь проливали и жизни отдавали за их гребанную страну.
          Я считаю такие действия терактом. Теракт против памяти, против человечности.
          Предбявить бы им счет за освобождение. Да вот только нет таких людей, кто мог вернуть жизни нашим солдатам. А чехи продемонстрировали, что они истинные европейцы - падлы и упыри.
          Владимир16
          1. Петр1 Сегодня, 09:58
            В данном случае нет ни какой тайны. Сделали эту гадость ЧЕХИ.
            Сделать это могли кто угодно, не только чехи, всех и не перечислить,но однозначно можно сказать,
            люди бессовестые.
            Петр1
        2. destination Сегодня, 07:18
          good Уверен,судя по этой новости... hi
          destination
        3. ПалБор Сегодня, 07:55
          Цитата: Тралл
          Думаете, у них есть тоже ЕГЭ?

          Думаю,да. чехи тоже жертвы западнизации системы образования.
          Кстати,по поводу российских полководцев.Сегодня день рождения Александра Васильевича Суворова!
          ПалБор
        4. Арон Заави Сегодня, 08:51
          Цитата: Тралл
          Думаете, у них есть тоже ЕГЭ?

          Это уг есть сегодня у всех. fool
          Арон Заави
    2. антивирус Сегодня, 07:35
      Мишутка был когда-то большим злом.
      оказалось без него, рядом жило много с др видением истории и сегодня лишь увеличились в кол-ве+ свобода высказываний
      Алегионеры --до сих пор стоят?
      антивирус
    3. Январский Сегодня, 09:18
      С какой целью на российской территории "поместилось" чешское посольство?
      И вроде бы тоже ни на что не намекаю
      Январский
  2. 210окв Сегодня, 07:13
    Ушлепки.Есть словцо и покрепче,но к сожалению нельзя.Вос никто не трогает,живите как хотите.Но и наших Героев не трожьте!
    210окв
    1. GRF Сегодня, 07:33
      Нас там нет...
      Войска забрали, а памятники оставили...
      Думаю, что не на тех рычим...

      Пока не вернем войска или памятники, будут плевать...
      Если нам нравится, то можем ничего не предпринимать...
      GRF
      1. 210окв Сегодня, 07:40
        Памятники должны стоять там где их поставили.Им можно не поклоняться но содержать их в порядке.Как мы поступаем с мемориалом в Смоленске например.А Вы что,предлагаете рыкнуть на кого?На ЕБНа,которого черти уже жарят в сотый раз,или на негодяя Горбачева,спрятавшегося от народного гнева?Или на сегодняшний Кремль и МИД?
        Цитата: GRF
        Нас там нет...
        Войска забрали, а памятники оставили...
        Думаю, что не на тех рычим...
        210окв
        1. GRF Сегодня, 09:24
          Памятники должны стоять там, где их уважают, неважно благодаря силе или благодарности...

          Вывезти и пусть потомки помнят, откуда и почему и не забывают! И те пусть знают, что русские своих не бросают, даже памятники, что они своими быть перестали, и что мы их "благодарность" не забудем.
          Да надо биться, за умы населения, но для начала надо начинать со своего.

          Каждый день прохожу мимо ухоженного мемориала убитым литовцам и эстонцам сотрудниками НКВД в 30х гг 20 века... И не я его начищаю...
          GRF
          1. 210окв Сегодня, 10:09
            Вот пусть Маршал и стоит там в Праге как немой укор и напоминание...
            Цитата: GRF
            Памятники должны стоять там, где их уважают, неважно благодаря силе или благодарности...

            Вывезти и пусть потомки помнят, откуда и почему и не забывают! И те пусть знают, что русские своих не бросают, даже памятники, что они своими быть перестали, и что мы их "благодарность" не забудем.
            Да надо биться, за умы населения, но для начала надо начинать со своего.

            Каждый день прохожу мимо ухоженного мемориала убитым литовцам и эстонцам сотрудниками НКВД в 30х гг 20 века... И не я его начищаю...
            210окв
      2. zloybond Сегодня, 08:36
        пока этим толерастам не начнут отрубать яйца и члены - это будет происходить везде и в чехии и в России.... и мальчики Коли будут множится.
        zloybond
    2. Ныробский Сегодня, 09:10
      Цитата: 210окв
      Ушлепки.Есть словцо и покрепче,но к сожалению нельзя.Вос никто не трогает,живите как хотите.Но и наших Героев не трожьте!

      Эта акция не сулчайно-хулиганская, а политическая и направлена против Земана. Тут на днях его визит в Россию состоялся. Так вот как раз на кануне визита, в Звезде вышла статья с явным античешским содержанием из за которой Земану его "советники" рекомендовали отменить визит в Россию. Тем не менее визит состоялся, а наш премьер ДАМ высказался в том ключе, что содержание статьи не отражает позицию государства. Тем не менее точка напряжения была создана. Теперь вот этот инцидент, который уже должен вызвать реакцию Москвы. Позиция Земана в Европе явно пророссийская, что многим не нравится, а посему есть политический заказ эту точку напряжения преобразовать в линию раскола.
      Ныробский
  3. iliitchitch Сегодня, 07:17
    68-й помнят , 45-й забыли . кэш у гад жетов короткий .
    iliitchitch
    1. Тралл Сегодня, 07:18
      Мелкософт форматнул.
      Тралл
    2. Вежливый Лось Сегодня, 09:34
      Цитата: iliitchitch
      68-й помнят , 45-й забыли .

      Удобная избирательность воспоминаний. Как у "Доцента" в "Джентльменах удачи"
      Памятник был исписан краской. На нём появились несколько дат: 1956, 1961, 1968 и 2017.

      А при чем тут 2017? У них что, нехорошие предчувствия?
      P.S. Борьба с памятниками - удел убогих.
      Вежливый Лось
  4. Геркулесыч Сегодня, 07:17
    Не в том дело приметивное это или высоконравственное быд-ло, а в том что мы слишком много молчим! Наша власть только констатирует факт сноса памятников в яблокштате (польщей еще называется ) , также вна укроине постоянное осквернение памятников и могил наших солдат, да что солдат, по слухам, на некоторых кладбищах массово изрисовывают бендеровскими символами могилы а Русскими фамилиями, а власть молчит!!Действий ноль! !!С любой страной идет торговля, какие-то вопросы совместно решаем -то есть, можно по карману им ударить? А почему же боимся, что и сами потеряем, ибо для нас страшнее не финансовые потери, а потери нашей памяти, потеря чинушами совести! !!Пока не ответим жестко, нам будут и дальше по всякому гадить! !!!
    Геркулесыч
  5. rotmistr60 Сегодня, 07:24
    К сожалению удивляться нечему. Эта зараза (борьба с советскими памятниками) пошла из Польши и Украины и постепенно расползается по Европе.
    rotmistr60
  6. Геркулесыч Сегодня, 07:30
    В Москве улицу где чешское посольство, переименовать в улицу маршала Конева! good
    Геркулесыч
    1. Esoteric Сегодня, 07:59
      Вывезти памятник и поставить напротив этого посольства.
      Esoteric
  7. Sergey53 Сегодня, 07:32
    Не делай добро не получишь зла.Всё хорошее забывается быстрее.
    Sergey53
    1. Esoteric Сегодня, 08:02

      Японцы американцев до сих пор на руках носят за ядерные бомбардировки... belay Может быть, и нам - жахнуть? wassat
      Esoteric
  8. APASUS Сегодня, 07:35
    Я всегда смотрю на этих "новых европейцев ", как на неандертальцев .По сути декларировать можно что угодно ,но вести себя надо как люди.Как живут французы или англичане без погромов на кладбищах и осквернений надгробий ?
    APASUS
    1. Dym71 Сегодня, 10:27
      Цитата: APASUS
      Как живут французы или англичане без погромов на кладбищах и осквернений надгробий ?

      Меня заинтересовала тема, нашёлся курьезный случай: Во время визита Никиты Хрущева в Австрию в 1961 году и осмотра памятника советское посольство направило своим коллегам в Вену дипломатическую ноту с предложением стереть с монумента фамилию "Сталин", оставив просто "главнокомандующий". С австрийской стороны последовал отказ с отсылкой к обязательству сохранить сооружение в неизменном виде.
      Dym71
  9. мичман Сегодня, 07:48
    Вот и поворачивай войска от Берлина для освобождения Праги. А как просили восставшие помочь им. Сталин учел эту просьбу и получил от "благодарных" жителей Праги признание через 72 года.
    Часто в командировках приходилось бывать в Чехословакии. Тогда и думать о таком не могли. Честь имею..
    мичман
    1. Esoteric Сегодня, 08:04
      У нас с чехами старинная вражда...Ещё с чемпионатов по хоккею... laughing
      Esoteric
  10. КОТ БАЮН Сегодня, 08:41
    Ну да. Стоило Земану высказаться по поводу России в позитивном ключе, и на тебе: нашлись вандалы, оскверняющие памятники.
    Противники Земана таким образом выражают своё несогласие с его мнением и напоминают мерзавцев, гадящих в подъездах... Уровень менталитета точно такой же. Одно напрягает у этих недоумков есть кураторы. Я сомневаюсь, что это почин простых граждан. Кто-то же отдал распоряжение на подобные действия...
    Вот этих ушлепков нужно "вычислять" и хотя бы "брать на карандаш".
    КОТ БАЮН
    1. Джедай Сегодня, 08:55
      Вася, привет! hi Согласен с тобой: Западу оченно не понравились слова Земана, вот и сунули парочке иудушек известную сумму в карман и показали пальцем на памятник.
      Джедай
  11. Monetniy Сегодня, 08:46
    Не хочется платить той же монетой, но может уже пора? Снести все памятники белочехам а останки пусть к себе перезахоронят, раз уж так пошло у них своя память и история, а у нас своя.
    [media=https://topwar.ru/124529-krovavyy-put-cher
    ez-povolzhe-belochehov-nevzlyubili-potomki-krasny
    h-i-belyh.html]
    Monetniy
  12. Redfox3k Сегодня, 09:37
    Вывезти памятник.
    Redfox3k
    1. Астма Сегодня, 09:49
      с чего бы это вдруг?
      Астма
    2. Dym71 Сегодня, 10:38
      Цитата: Redfox3k
      Вывезти памятник.

      И ввести войска laughing
      Dym71
  13. Астма Сегодня, 09:49
    не знаю чего так, но Земан то и не решает ничего. чего под него копать. ну только то, что он говорит правду. видимо только из-за этого. правда неудобна, особенно на таком высоком уровне.
    Астма
  14. anjey Сегодня, 11:03
    да если бы не Конев в 1945,сколько бы пражан было расстреляно и повешано гитлеровцами - а это чьи то спасенные прадеды ,возможно и тех у....блюдков что нагадили...
    anjey
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