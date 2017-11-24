Памятник маршалу Коневу осквернён в Праге
РИА Новости со ссылкой на департамент полиции чешской столицы сообщает о том, что в Праге неизвестными осквернён памятник маршалу Ивану Коневу. Памятник был исписан краской. На нём появились несколько дат: 1956, 1961, 1968 и 2017.
Судя по всему, вандалы не были примитивным быдлом, решившим просто облить памятник советскому маршалу краской. Имела место политическая акция, что понятно именно по подбору дат. В 1956 году имени под командованием Ивана Конева советские войска подавляли венгерское восстание, в 1961 году имел место так называемый Берлинский кризис, в 1968 году – «Пражская весна».
В департаменте полиции Праги заявили, что полиция чешской столицы проводит расследование по факту случившегося с памятником маршалу Коневу.
Власти пражского района, на территории которого памятник находится, направили бригаду коммунальщиков для оперативного удаления надписей с постамента.
В то же время пражские власти заявляют о том, что памятник советскому маршалу «необходимо перенести, например, на территорию российского посольства». Заявлено, что памятник «не отвечает нынешним реалиям». В частности, отмечается, что на памятнике нужно указать не только то, что войска под командованием Ивана Конева освобождали Европу от нацизма, но и то, что в 1956 году они подавляли восстание «студентов» в Будапеште.
Теперь понятно, откуда дует ветерок вандализма.
На фото советский военачальник Иван Конев в Праге (1945 год)
Судя по всему, вандалы не были примитивным быдлом, решившим просто облить памятник советскому маршалу краской. Имела место политическая акция, что понятно именно по подбору дат. В 1956 году имени под командованием Ивана Конева советские войска подавляли венгерское восстание, в 1961 году имел место так называемый Берлинский кризис, в 1968 году – «Пражская весна».
В департаменте полиции Праги заявили, что полиция чешской столицы проводит расследование по факту случившегося с памятником маршалу Коневу.
Власти пражского района, на территории которого памятник находится, направили бригаду коммунальщиков для оперативного удаления надписей с постамента.
В то же время пражские власти заявляют о том, что памятник советскому маршалу «необходимо перенести, например, на территорию российского посольства». Заявлено, что памятник «не отвечает нынешним реалиям». В частности, отмечается, что на памятнике нужно указать не только то, что войска под командованием Ивана Конева освобождали Европу от нацизма, но и то, что в 1956 году они подавляли восстание «студентов» в Будапеште.
Теперь понятно, откуда дует ветерок вандализма.
Использованы фотографии: Википедия
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти