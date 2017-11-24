Депутат бундестага рассказал о влиянии антироссийских санкций на экономику ФРГ

По оценкам немецких предприятий, Германия потеряла из-за санкций более 42 тысяч рабочих мест. А некоторые компании и вовсе обанкротились. Очевидно, что санкции наносят ущерб немецкой экономике и препятствуют улучшению благосостояния наших граждан. Ведь продажа высококачественной продукции на зарубежных рынках всегда была основой немецкой экономики,

По мнению большинства западных юристов, присоединение Крыма к России противоречит международному праву. Считаю этот вопрос спорным. Ведь, к примеру, Запад не посчитал отделение Косово нарушением территориального суверенитета Сербии. Однако на фоне рассуждения юристов существует политическая реальность. Крым – часть России, это не изменится. И очевидно, что жители Крыма больше тяготеют к России, нежели к Украине. И при любом урегулировании отношений с Россией следует смириться с тем, что Крым – российская территория. Мы будем выступать за такое урегулирование,