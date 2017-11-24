11:22 24 ноября

Депутат бундестага рассказал о влиянии антироссийских санкций на экономику ФРГ

Депутат бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маркус Фронмайер заявил, что из-за антироссийских санкций Германия потеряла 42 тыс. рабочих мест, передает РИА Новости.



По оценкам немецких предприятий, Германия потеряла из-за санкций более 42 тысяч рабочих мест. А некоторые компании и вовсе обанкротились. Очевидно, что санкции наносят ущерб немецкой экономике и препятствуют улучшению благосостояния наших граждан. Ведь продажа высококачественной продукции на зарубежных рынках всегда была основой немецкой экономики,
сказал Фронмайер в интервью газете «Известия».


По его словам, партия АдГ намерена инициировать снятие антироссийских санкций. Коснувшись крымского вопроса, политик подчеркнул, что считает его российской территорией.

По мнению большинства западных юристов, присоединение Крыма к России противоречит международному праву. Считаю этот вопрос спорным. Ведь, к примеру, Запад не посчитал отделение Косово нарушением территориального суверенитета Сербии. Однако на фоне рассуждения юристов существует политическая реальность. Крым – часть России, это не изменится. И очевидно, что жители Крыма больше тяготеют к России, нежели к Украине. И при любом урегулировании отношений с Россией следует смириться с тем, что Крым – российская территория. Мы будем выступать за такое урегулирование,
сказал депутат.

Напомним, в Германии 24 сентября прошли выборы в бундестаг. Правая партия «Альтернатива для Германии» впервые прошла в немецкий парламент с 12,6% и сразу стала там третьей политической силой.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 23

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  1. Шура пермский Сегодня, 08:31
    Они сами замутили санкции с подачи сша,так что нате,распишитесь… и не надо крымом покрываться,не было бы событий Крыма,они бы другой повод нашли…
    Шура пермский
    1. RASKAT Сегодня, 08:38
      Санкции на многое открыли нам глаза, надеюсь их по дольше с нас снимать не будут. Может и успеем восстановить целые отрасли нашей экономики. hi
      RASKAT
      1. Шурале Сегодня, 10:26
        С набиуллиной вряд-ли, если их люди не могут снаружи, есть их люди которые действуют изнутри, и если внешних мы можем прижать, то внатренних нам конституция не позволяет. А если закон не даёт нам избавиться от паразитов, зачем такой закон?
        Шурале
    2. Anarchist Сегодня, 08:39
      Цитата: Шура пермский
      было бы событий Крыма,они бы другой повод нашли

      НАТО было бы в Крыму, а нас бы обвинили в приближении к альянсу... am
      Anarchist
    3. амурец Сегодня, 08:43
      Цитата: Шура пермский
      Они сами замутили санкции с подачи сша

      Надо смотреть кто замутил? Меркель и её окружение или другие? Сара Вагенкнехт и Левая партия Германии и ряд других политиков сразу выступали против санкций как и крупный бизнес Германии. Меркель же пошла против и сейчас пожинает плоды своей политики, с ней никто не хочет блокироваться. В ночь на понедельник Свободная демократическая партия Германии вышла из многонедельных переговоров о формировании парламентской коалиции с блоком ХДС/ХСС канцлера Ангелы Меркель и "Зелеными" (коалиция "Ямайка").
      РИА Новости https://ria.ru/world/20171120/1509164877.html
      амурец
      1. 210окв Сегодня, 08:52
        Безусловно там есть здравомыслящие люди-но не они играют первую скрипку..
        210окв
        1. Смог Сегодня, 09:00
          Цитата: 210окв
          там есть здравомыслящие люди-но не они играют первую скрипку..

          Но и у Меркель тоже струн на скрипке не хватает, что бы играть сольную партию. Месяц после выборов прошел, а правительство не сформировано. СДПГ отказалось от коалиции, зеленые тоже хвостом виляют. Сейчас у нее два выхода- или правительство меньшинства, а это уже не первая скрипка, либо перевыборы по весне- а это рулетка.
          Смог
        2. Железякин Сегодня, 09:57
          Здавый ли это смысл!? Вот в чем вопрос... Или просто желание набрать "очки" на остром вопросе?. Я бы не стал так прям сразу СГП в друзья записывать. Присмотреться к ним нужно, прислушаться.
          Железякин
    4. Scoun Сегодня, 10:36
      Цитата: Шура пермский
      Они сами замутили санкции с подачи сша,так что нате,распишитесь… и не надо крымом покрываться

      Только справедливости ради - партия АдГ, всегда была настроена на конструктивный диалог и не раз обвиняли Шмеркель в предательстве национальных интересов в угоду США.

      Цитата: 210окв
      Безусловно там есть здравомыслящие люди-но не они играют первую скрипку..

      Но они рекордно далеко продвинулись таки. АдГ партия "маргиналов" стала 3-й партией и таки Шмеркель нп смоола сколотить парламентскую коалицию.
      Цитата: BerBer
      Запад это желудок. По уму не получается трезво мыслить.

      По Задорнову, желудок это США. hi
      Scoun
  2. КОТ БАЮН Сегодня, 08:33
    О как. Оказывается, и в Германии есть трезвомыслящие люди. Но, что то мне подсказывает, что эти 12,6 % в парламенте не сильно изменят ситуацию. Европа окупирована Америкой и любые телодвижения (во всяком случае пока) просто безрезультатны.
    Но хоть кто-то есть.. Уже хорошо.
    КОТ БАЮН
    1. Silkway0026 Сегодня, 09:21
      Проблема в том, что немцы бздят (кто нибудь из них, партий, я имею ввиду) сказать о США - а король то -ГОЛЫЙ !!! Все ждут этого от кого то друго го. Но как только это проихойдет - карточный домик пиндocoв посыпется в Европе.
      Silkway0026
  3. Uncle Lee Сегодня, 08:35
    Германия потеряла из-за санкций более 42 тысяч рабочих мест

    Крым – часть России, это не изменится
    Такова суровая действительность !
    Uncle Lee
    1. Джедай Сегодня, 08:58
      Очевидно, что санкции наносят ущерб немецкой экономике и препятствуют улучшению благосостояния наших граждан.

      Согласен, очевидно. Но хозяину за океаном "плювать слюнями" на проблемы немцев в частности и Европы вообще. yes
      Джедай
  4. BerBer Сегодня, 08:44
    Запад это желудок. По уму не получается трезво мыслить.
    BerBer
  5. BAI Сегодня, 08:54
    По оценкам немецких предприятий, Германия потеряла из-за санкций более 42 тысяч рабочих мест. А некоторые компании и вовсе обанкротились.

    Если бы прекратили покупать Мерседесы, БМВ и Ауди для чиновников и госкорпораций эффект был бы еще больше.
    BAI
  6. Zubr Сегодня, 08:55
    Депутат бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маркус Фронмайер заявил, что из-за антироссийских санкций Германия потеряла 42 тыс. рабочих мест, передает РИА Новости.


    Ну а кто вам был виноват ? Нефик было к вашим "партнёрам" американским, поворачиваться задом. А тут ещё вазелином не запаслись вовремя. А результат, им приятно а вам больно... smile
    Zubr
  7. Ныробский Сегодня, 09:14
    Наш человек! laughing Когда 42 тыс. безработных постучатся в двери власти с вопросом, а с какого...мы голодаем из за интересов США, то двери могут и не выдержать. Да и ответить то нечего.
    Ныробский
  8. Астма Сегодня, 09:41
    одно дело понимать\принимать такие "плачевные" последствия и другое дело что нибудь изменять. а так, слова-слова. на Сарау Вегенкнехт в доичляндии шибко сильно сми наезжают.
    Астма
  9. rotmistr60 Сегодня, 09:42
    Когда у немцев миллиардные убытки от санкций, когда потеряно
    более 42 тысяч рабочих мест
    , то поневоле задумаешься о том кому эти санкции выгодны и, что Крым действительно российский по праву. Будем наблюдать, что будет происходить в Германии по отношению к России в дальнейшем. Может все таки наконец победит здравый смысл и за ФРГ потянутся другие (Польшу, Прибалтику и Великобританию к ним не относим).
    rotmistr60
  10. Sergey53 Сегодня, 09:49
    А что вы думали. Сами хотели чтобы мы с вами интегрировались. Только вы думали с нас деньги качать, да понукать нами. А виш как вышло, даже сами не ожидали. У нас есть пословица: не рой другому яму, сам в неё попадёшь.
    Sergey53
  11. Altona Сегодня, 10:56
    "Невинно-убиенные" георги снова чем-то недовольны.
    Altona
  12. Алексей Соболев Сегодня, 11:05
    Пждите.. Вы еще не ощутили засилье гастеров на ваших рабочих местах и за три копейки... Вот тогда завоете...
    Алексей Соболев
  13. Anyone Сегодня, 11:19
    Эти санкции абсурдны, так как задуманы по принципу "пока толстый сохнет, худой - сдохнет". То есть, потерии у ЕС выше, чем у России, но кто-то там посчитал, что в конечном итоге эти потери окажутся приемлимы для европейцев, но неприемлимыми для России. Был доклад ООН на эту тему: наши потери назвпны в размере 55 млрд. долларов за 3 года, а суммарные потери ЕС и стран, которые присоединились к санкциям - около 30 млрд. в год.
    Anyone
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