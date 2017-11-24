Депутат бундестага рассказал о влиянии антироссийских санкций на экономику ФРГ
Депутат бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маркус Фронмайер заявил, что из-за антироссийских санкций Германия потеряла 42 тыс. рабочих мест, передает РИА Новости.
По его словам, партия АдГ намерена инициировать снятие антироссийских санкций. Коснувшись крымского вопроса, политик подчеркнул, что считает его российской территорией.
Напомним, в Германии 24 сентября прошли выборы в бундестаг. Правая партия «Альтернатива для Германии» впервые прошла в немецкий парламент с 12,6% и сразу стала там третьей политической силой.
По оценкам немецких предприятий, Германия потеряла из-за санкций более 42 тысяч рабочих мест. А некоторые компании и вовсе обанкротились. Очевидно, что санкции наносят ущерб немецкой экономике и препятствуют улучшению благосостояния наших граждан. Ведь продажа высококачественной продукции на зарубежных рынках всегда была основой немецкой экономики,сказал Фронмайер в интервью газете «Известия».
По его словам, партия АдГ намерена инициировать снятие антироссийских санкций. Коснувшись крымского вопроса, политик подчеркнул, что считает его российской территорией.
По мнению большинства западных юристов, присоединение Крыма к России противоречит международному праву. Считаю этот вопрос спорным. Ведь, к примеру, Запад не посчитал отделение Косово нарушением территориального суверенитета Сербии. Однако на фоне рассуждения юристов существует политическая реальность. Крым – часть России, это не изменится. И очевидно, что жители Крыма больше тяготеют к России, нежели к Украине. И при любом урегулировании отношений с Россией следует смириться с тем, что Крым – российская территория. Мы будем выступать за такое урегулирование,сказал депутат.
Напомним, в Германии 24 сентября прошли выборы в бундестаг. Правая партия «Альтернатива для Германии» впервые прошла в немецкий парламент с 12,6% и сразу стала там третьей политической силой.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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