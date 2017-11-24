Военная обстановка в Сирии: Боевики уже не в силах сдерживать натиск Армии Асада

На границе с Ираком продолжаются боевые действия. Сирийская армия отбила ряд населенных пунктов на западном берегу реки Евфрат. Сейчас армейский спецназ "Силы Тигра" пробиваются к своим товарищам, которые ведут наступление со стороны города Абу-Кемаль. Несмотря на потери со стороны правительственных сил, боевики уже не могут сдерживать их натиск.











