11:20 24 ноября

Военная обстановка в Сирии: Боевики уже не в силах сдерживать натиск Армии Асада

На границе с Ираком продолжаются боевые действия. Сирийская армия отбила ряд населенных пунктов на западном берегу реки Евфрат. Сейчас армейский спецназ "Силы Тигра" пробиваются к своим товарищам, которые ведут наступление со стороны города Абу-Кемаль. Несмотря на потери со стороны правительственных сил, боевики уже не могут сдерживать их натиск.




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Комментарии 1

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  1. xetai9977 Сегодня, 10:34
    Сирийские правительственные войска 23 ноября 2017 г. потеряли еще два танка Т-62 в ходе боев в районе села Мустариха на северо-востоке провинции Хама. Фото подбитых танков выложили в сеть выходцами из Западного Китая, боевиками уйгурской терр. группировки "Исламская партия Туркестана" (ИПТ, запрещена в России).

    По данным исламистских источников, оба танка были подбиты с помощью противотанковых комплексов (ПТРК) TOW американского производства. Есть также версия подрыва одного из них на мине. Боевики ИПТ использовали самые современные схемы установки минных полей и довольно плотно минировали окрестности Мустариха. Ранее на этой неделе один сирийский Т-62 уже подрывался на мине.
    http://warsonline.info
    xetai9977
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