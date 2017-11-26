Итоги недели. «Простите нас, немцы и ты, Адольфушко, прости»

«Джавелины» есть? А если найду?

Джавелин против одиночного танка только может работать, на поле боя грош ему цена с его инфракрасной головкой. Тошнит уже от статей на тему "грозных" Джавелинов.

там не простой инфракрасный датчик как у Стингера или Иглы, который "тупо" летит на тепло, там матрица - как в фотоаппарате или видеокамере, и он программируется не тупо на тепло, а на образ, его можно навести на все, что угодно, главное, чтобы оно отличалось от окружающей среды (было теплее или холоднеее), а все предметы, нас окружающие, греются по-разному и тепло тоже по разному отдают, поэтому, хоть головка и инфракрасная, наводить можно даже на дома, доты и т.д., а про танк, машину или вертолет, у которого работает двигатель и говорить нечего (по простому - он летит на "фотографию" которую ввел в него боец)...

поэтому и говорят про Джавелины так много - современное эффективное оружие. Мир не стоит на месте...

Я не приверженец США, но признаю, что наши ПТУР хуже западных.

хотя с выходом тяжелого Корнета ситуевина улучшилась.

а так Джавелин имеет кучу недостатков, но они перекрываются одним большим плюсом: удар в верхнюю часть . + тандемная БЧ лишает танк шансов.

поможет только КАЗ или РЭБ типа Шторы.

Спайки, кстати, тоже штука опасная - у NLOS версии она как мелкая ОТР малой дальности и бьет танки в верхнюю часть. Пример был в Карабахе.

Зато не курит...

Вот так работает наша либерастня. Мальчика надо свозить в концлагерь для советских военнопленных, если мозг есть, то может что-то перещёлкнет? Не удивлюсь, если это часть антироссийской пропаганды, проплаченная с Запада.

Память о Великой Отечественной войне уже много десятков лет марает любая творческая сволочь. Вы видели эти сериалы, снятые на государственные деньги? «Штрафбат», например. Или фильм "Сволочи"? А лекция твари женского пола в палатке, на Тверской, во время "Бессметрного полка" в 2015 году? Лично слышал и спросил её, сколько немок убили её деды? А она рассказывала, что наши деды убивали "мирных немок и немцев" ради удовольствия. И стояли и внимали, пока не спросил её. Это тоже всё на "государственные" деньги?!

Ответственность - на нас на всех, не отвертитесь! Прятаться от ответственности за других - некрасиво.

Мои дети тоже по дрянным учебникам учились. А мы, родители, зачем? Мужа дед под Сталинградом тоже воевал. Кавалерия. Потом "поляки стреляют в спину", потом нападение бандеровцев на эшелон с ранеными. Всё. На последней фотографии ему 33 года, выглядит на все 50 - усталый человек. А "невинные", само собой фашисты. А мы такие все виноватые! побили их. Учите детей дома, учебник должен передавать факты, ни гордости, ни патриотизму учебник научить не в состоянии. А мальчик - спрос со взрослых. Не сам же он туда поехал, и речь ему написали. Но! Справедливости ради надо сказать - действительно не все воевавшие были такими злодеями, хотя сколько их было - кто знает. Но уж извините - воюете на нашей территории, то однозначно являетесь врагами.

Жахнуть электромагнитным

А ещё этим чудо оружием можно разогреть сосиски))) (шутка)

Вот чем хороша Сирия - всё можно испытать в боевых условиях. Хорошо, что Шойгу дал команду все там испытать и проверить.

Что бы ЭМ излучателем поразить беспилотник, его надо:

- обнаружить;

- идентифицировать;

- определить дальность и дистанцию поражения;

- навестись (сделать это с помощью оптического прицела - очень сложно, дрон не висит на месте, если оператор не лопух) ладно, если это день, а если видимость ограничена - невозможно;

Этим должны заниматься серьезные организации - разработчики ПВО.

Поскольку требуется автоматизированная система обнаружения и наведения.

Во всём виновата контузия

Я над курдами смеялся, над их потугами сделать единый Курдистан. А у нас тут под боком не могут свои же объединиться. ЛНР, ДНР. К чему вообще это всё.

Процесс стал похож на "кучу молу". Прогнозировать что-либо, как в шахматах, невозможно. То, что ведутся подковерные игры, причем очень грязные, стало отчетливо ясно еще после "отстранения от дел" Бэтмена. Что ж, посмотрим. Вот только это нам интересно смотреть за развитием ситуации, а тем, кто проживает в ЛНР и ДНР, совсем не весело.

И Захарченко, и Плотницкий - это продукт местных экономических, политических, военных и криминальных течений. Все их заявления - это не больше чем "внешняя политика". Эти регионы сейчас так же отличаются от России, как и от Украины. Да, им не нужны киевкие олигархи и то, что кто-то за них будет решать в их регионе. Они поделили уже результаты передела бизнеса и монетизировали котлы, обстрелы, гуманитарную помощь и т.д. Создался некий местный консенсус.

Но. Им также не нужны и московские олигархи, наша федеральная власть, наши налоговые органы и т.д. Всё, что им нужно от России - военная помощь на случай обострения. Ни Плотницкий, ни Захарченко не являются фигурами, которые будут выполнять то, что говорит Москва от и до. Они о чем-то договариваются с Россией и прислушиваются к ней, когда Москва где-то перекрывает им кислород. И в этом смысле бесполезно влезать туда и пытаться одних заменить на других. Донецкие группировки - одни из старейших. С ними можно общаться, о чем-то договориться, но чтобы что-то там поменять, нужно быть частью этой местечковой системы. А мы не часть этого.

А что до казаков и добровольцев - так для них это пришлые со своим самоваром. Местные не потерпят, чтобы кто-то со стороны им читал нотации, как жить и вести бизнес. Для них ближе конкретные дела по понятиям Донбасса, а не абстрактные "братские народы" и "русский мир". Помогли - до свидания. Дальше сами. А кто не в их системе и на что-то претендует, тот повторяет судьбу Мозгового.

Так для кого СМП?

С точки зрения освоения Северного Морского Пути - да, лёд тронулся... Как раз тот случай, когда частный бизнес помог государству. На перевозке грузов из Дудинки в Мурманск. Теперь, когда газовый терминал возвели в Сабетте, ещё и LPG танкеры повезли груз на запад.

А что перевозят с запада страны на восток? Какова эффективность и себестоимость перевозок по СМП? Ведь, если послушать восторженного автора

«к 2030 году российская «группировка» линейных ледоколов будет состоять из минимум трех (или четырех) атомных кораблей и до десяти дизель-электрических. Это будет на один-два ледокол меньше, чем при распаде СССР (шесть + девять), но благодаря росту их мощности и другим факторам это позволит увеличить объемы грузоперевозок в Арктике почти в десять раз».

Главный вопрос "Кто оплачивает проводку ледокольного сопровождения транспортных судов?" Т.е. выходит, что сегодня государство обеспечивает прибыль частным компаниям, занимающихся добычей и продажей минеральных ископаемых и природного газа (и угля в перспективе).

Что б не утомлять, выражу своё мнение.

Только тогда эксплуатация Северного морского пути будет эффективной, когда в стоимости перевёзённого груза транспортными судами стоимость ледокольной проводки не будет превышать 50 % от первой. Когда тоннаж перевезённых грузов в обоих направлениях будет увеличен в сравнении с сегодняшним, как минимум, в 10-20 раз. Я не беру в расчёт грузы для нужд МО РФ - это отдельная история. Ещё предстоит вкладываться в инфраструктуру СМП. А пока у нас, что случись, морские спасательные центры не могут оперативно и качественно провести спасательные операции на пространстве от Новой Земли до м.Дежнёва...

Именами Ельцина ,Черномырдина и компании можно называть только вытрезвители и заведения торгующие спиртным на розлив, но не корабли...

СМП прибылен, так как те же китайцы не будут переплачивать, да и наши уже давно выросли из принципа "цель оправдывает средства",про прибыль никто не забывает. И раз объем проводимых товаров растет, то это выгодно, раз выгодно, то готовы платить..так что пусть платят... нам

Слёзы американского летчика

И в чем не прав американский летчик? Хреново им в Сирии, да и только.

Тепловизора и ПНВ нет; слушают их частоты или нет, не знают; что происходит, вокруг не видят... Феерично! Сильнейшая армия на планете с лучшей техникой... Кажется, так недавно сказал Трамп?

Ну что сказать!? Сий опус, или, если угодно, крик души бравого американишен зольдатен наглядно показывает, чего боятся американские летчики, летающие на "Рапторах" в небе Сирии. А боятся они ближнего воздушного боя. Что, в общем-то, закономерно. А, еще боятся они получить нежданчик в виде внезапной атаки, ибо чуют, что несколько всех поддостали... и что у наших маленько чешутся кулаки...

Партнёры не партнёры

На свой стратегический товар – мёд - квоты они выбирают уже в марте.

Этот «здравомыслящий» апельсиновую революцию устраивал, и если сейчас бы дорвался до корыта, ничем от нынешних иудобандер не отличался бы.

Да ладно. Когда речь заходит о деньгах и бизнесе, то и русофобия уже отступает. Это пока есть надежда, что "запад нам поможет" можно бухтеть. А когда поймут, что действительно помощи не будет, так куда эта русофобия и денется!

Восточноевропейская стратегия

Зарекалась ворона дерьмецо не клевать. Хотя у поляков давно проблемы с памятью и мания величия. Они точно попробуют и, как бы топорно не получилось наколхозить в МиГах... они будут орать, что все отлично. Но это до первого боестолкновения! А выбор МиГов, говорит о том, что планеры НАШИ самые лучшие в МИРЕ.

А никто и не возражает: да, самые лучшие, кабы не одно "но" ...

Может, помните, у нас на 23 авиабазе где-то в периоде 10-х годов в течение полугода упали две машины МиГ-29, в обоих случаях на левом развороте после взлёта отрывались кили. Причина: коррозия, не обнаруживаемая снаружи планера (машинам было по 29 лет)...

Это те поляки, что угробили ВВС Болгарии?

Как Турция стала врагом НАТО

Турция, покупай Су-35 и вырубай всё на хрен!

И проверенные, и дешевле обойдутся.

Зачем врагу наши самолёты?

Опять русские?

Ждём фотофакта: Песков в маске Столтенберга незаметно меняет мишени со Сталиным и Путиным на Ататюрка и Эрдогана.

Почему Песков? У нас военными операциями за рубежом товарищ Конашенков занимается)))

Американские наполеоны здесь не требуются

Как НАТО в целом и США в частности относятся к тому что НГШ МО трех стран, одна из которых (Россия) названа "главной угрозой", вторая (Иран) — страна "оси зла", "непримиримый враг ближайших союзников", а третья (Турция) обладает второй по силе армией в НАТО (мнение многих западных военных аналитиков)? Это же разрыв всех шаблонов!

Да никакая это не "ответка" за Сирию. Там, кстати, ещё долбить и долбить этих ящеров... Просто уже все очевидно, и люди в ЛДНР уже устали от позиции Москвы. И надо было что-то предпринимать.

Нужно делать такие предложения, от которых невозможно отказаться.

Так Путин и сделал Турции предложение по раздаче российского газа. Делать ничего не надо, а бабки сами в кубышку — скок.

Вашингтон не пригласили

Просто пришло время вести себя как самостоятельное государство. Долгим был путь от развала СССР до сегодняшнего дня.

Долгим, мучительным и трудным, но Россия его прошла.

Ну, Владимир Владимирович всё же звонил через океан. В известность ставил. Какие тут могут быть вопросы?

А Запад считает, что России ещё придётся заплатить. За Куликовскую битву, за то что засадный полк русских внезапно выскочил из леса, и это чрезвычайно огорчило Чингисхана.

За смоленскую дорогу, по которой отступала французская армия после того, как Наполеон понял, что Москва очень дорогой город, оставляя на обочинах тысячи тел невинно замерзших солдат, которые хотели жить мирно и не хотели воевать.

За тех невинных людей, сложивших свои головы в так называемой России. За шведов, турок, поляков и немцев, которые, оказывается, хотели жить мирно и не хотели воевать, но почему-то оказались в России. А теперь ещё и за эту встречу, которую называют «аналогом Ялтинской конференции» и которая у США оставила неизгладимое впечатление... Опять платить?

Кого наказывает Запад?

Тут всё просто. Власти России сделали ставку на спорт высших достижений (проведение ОИ, ЧМ). Это, в общем, типично для буржуазного государства: это и способ отвлечения людей, и социальный лифт для бедных.

Но на Западе это, конечно, прекрасно понимают, поэтому после 2014 года (когда конфликт с Западом вошёл в острую стадию) они как бы дернули верёвочку на себя, показали, что в эту игру можно играть и вдвоём. Пользуясь слабой работой России в спортивных институциях (кроме заноса денег), они стали последовательно бить именно по спорту, стремясь максимально ослабить "пропаганду" Кремля. А вот, к примеру, подобные действия против куда более принципиального для Запада врага (КНДР) просто бессмысленны, поскольку для них спорт высших достижений малозначим.

Так что надо ожидать дальнейших действий в этом направлении: скорее всего, будет принято иезуитское решение по зимней ОИ — спортсменов допустить, но под нейтральным флагом. ЧМ по футболу отнять не удастся, но разные провокации будут обязательно.

Под нейтральным флагом? Тогда пусть некое "нейтральное государство" этим олимпийцам призовые и выплачивает. Правильно наши хоккеисты заявили, что ни при каких условиях не будут выступать ни под каким иным флагом, кроме российского. А остальным пофиг, что ли? Главное — участие?

У народа спросите, будет ли он из своих налогов оплачивать хотелки "нейтральных" спортсменов…

Горько, обидно, но больше всего возмущает бестолковость наших чиновников от спорта, которые почему-то решили, что могут мирно договориться с WADA, не прибегая к судам.

Решение «эпохальной важности»

«…гуманизм и Гаагский трибунал — вещи несовместные. Столь же несовместные, как Гаагский трибунал и правосудие».

Полностью согласен с такой формулировкой. Члены т. н. трибунала сами должны быть привлечены к уголовной ответственности за расовую ненависть к сербам, ложь и агрессию в отношении подсудимых.

Как говорят в Гааге, «был бы серб, а статья найдётся».

Это не суд, а судилище. По идее, следуя тем же принципам, сейчас следовало бы судить правительство Испании за то, что оно не дало отделиться Каталонии. Двойные стандарты. Ничего иного от западных стран и нечего ожидать.

Как суперделец спасовал перед Кей-Джи-Би

Ну что, начинаешь, Запад, прозревать? То ли ещё будет, когда ваши розовые очки окончательно разобьются!

КГБ был заявлен мечом КПСС. И где эта КПСС, и где тот КГБ?

Хе-хе... Сколько там насчитывает, очень примерно, американское разведсообщество? Уже больше двух миллионов человек? Отлично вооруженных, неплохо подготовленных в очень специфических техниках, психологически устойчивых... Пустяк только один есть. А зачем? Зачем Америке столько шпионов? Они ведь ребята чрезвычайно дорогие, бюджеты растут и тут же тают...

И этим вопросом в первую очередь кто заинтересуется? Профессиональные политики — никогда. Специфика их воспитания такова, что они в принципе не способны поднять некоторые темы. Так как легчайший намек, тень, звучок о том, что разведка как-то заинтересовала, и можешь прощаться с политической карьерой. Это Кастро никак устранить не удавалось. А в своей-то стране ребята, которым в ней работать запрещено, практически всесильны.

Но Трамп из другой тусовки. Его "погасить" непросто. Не Кастро, но и не Обама какой-нибудь. Казалось бы, такая постановка вопроса надуманна. А так ли это? Ведь почему Штаты в таком тупике сейчас? Как говорил один великий человек, у каждой проблемы есть имя и фамилия. Ага. Имена и фамилии тех, кто завел их страну в тупик, найти будет несложно. Да вообще просто — вон они истошно вопят, какой Трамп плохой.

Ужас нынешнего времени — финансовый аудитор. И анализ деятельности за последние лет 15... Да-да. Все дело в Путине. В ком же еще-то?

Смешные они, американцы! Я знаю, вы знаете, вся Россия знает, что наши войска всегда были в Крыму, причём законно. А американцы не знают, американцы просто верят Путину, который уверял, что наших войск там нет. Когда он такое говорил? А когда он сказал, что у нас там есть и были военные силы: "Вот видите, видите, а раньше обманывал!"

Детский сад какой-то. И кто этому верит? Умные не верят, остальным оно не надо.

Русская летающая тарелка в небе над Орегоном

Рядовые американцы, уже видя самое, что ни на есть самое настоящее НЛО (по-другому этот объект классифицировать нельзя), уже отказываются в него верить, чтобы не объявили сумасшедшими.

Да русские это, русские. Пусть уже выделяют 100 ярдов на противодействие. Всё же к тому было затеяно?

Странные действия американских ВВС. Вроде как бы обычно сначала пытаются принудительно посадить объект, в противном случае сбивают, если объект не отвечает на запрос и в данном квадрате не должно никого быть.

А может, сдаться?

Если русские ударят первыми, у них есть шанс. Если русские первыми не ударят, то РФ ничто не спасёт. Но победа РФ невозможна, у нас нет социально-экономического проекта. Напротив, США имеют чёткую цель — остаться единственным развивающимся обществом на планете.

Кто бы ни ударил первым, победителей не будет. Ну разве что тараканы да инфузории какие-нибудь. Вздохнет планета свободно через сотни две лет после ядерного кошмара.

Если русские посмеют восстановить страну, то объединённая страна получит возможность для развития, и угроза всеобщего уничтожения отступит. В противном случае США своим потреблением удавят остальной мир.

Для США европейские страны — это рынок сбыта военной техники, и это всё объясняет. Конечно, американские генералы всегда будут говорить, что у них в Европе нет всего необходимого для полноценного ответа России.

Для нас военная техника — это рабочие места на лучших предприятиях, многие из которых градообразующие, и мы всегда будем стремиться к тому, чтоб они были обеспечены работой. Нормально! Так и должно быть!

Могу успокоить всех присутствующих: войны России с НАТО не будет. Во-первых, США и Европе это не надо (если, конечно, не слушать страшилки по телевизору), а, во-вторых, нападение со стороны России приведёт к самоубийству, и, слава богу, есть ещё трезвые люди, которые это понимают (или бздят) а не ура-патриоты с лозунгами "да мы всех порвём" и т. п.

Не надейтесь продать эти бусы второй раз. В 87-90 мы уже слышали от "трезвых" людей, что никому не нужны. Оказалось, нужны, и ещё как. Война так или иначе будет. А вот время, место и состав участников — пока открытый вопрос...

Участники всем известны, а время можно просчитать. Характер войны — просто всем жителям Земли "выключат свет" навсегда, и всё…

Стало известно о том, что главное внешнеполитическое ведомство США одобрило реализацию противотанковых ракетных комплексов Javelin по соглашению с Грузией. Стоимость приобретения по этому документу, обсуждавшемуся достаточно активно между Тбилиси и Вашингтоном в последнее время, составляет около 75 млн долларов. На эти средства грузинская армия может получить несколько десятков «пусковых установок» и ракет к ним. Дороговизна «комплекта» обусловлена тем, что в него должны войти также и американские инструкторы, которые проведут своеобразный ликбез для грузинских «воителей» в течение нескольких недель специального курса.А пока грузины размышляют о том, что именно им делать с американскими противотанковыми комплексами, в украинской прессе вышел репортаж о том, что поставки летального оружия «незалежной» из США идут полным ходом. В частности, сообщается о поставках в частном порядке гранатомётов американского производства – модификаций советского РПГ-7. Тем временем из Донбассу всю неделю приходили сводки о боях на Светлодарском направлении и о том, что укроп занял несколько населённых пунктов в районе Горловки. Говорят, если бы не языкастый укроволонтёр, то ВСУ двинулись бы и на саму Горловку. В общем, перемирие, чего уж...Николай Десятниченко: «История Георга и работа над проектом тронули меня и подтолкнули на посещение захоронения солдат вермахта вблизи Копейска. Это огорчило меня. Я увидел могилы невинно погибших людей, среди которых многие хотели жить мирно, не желали воевать. Они испытывали невероятные трудности во время войны, о которых мне рассказывал мой прадедушка».И вряд ли нужно будет удивляться, когда ещё лет через 5 очередной «мальчик Коля» проявит где-то за бугром свой недюжинный талант с заявлениями в стиле «так называемая Великая Отечественная война» или «так называемые воины-освободители». А по большому счёту, хотелось бы посмотреть в глаза родителям того Коли, которому прадедушка, оказывается, многое рассказывал о тяготах и лишениях гитлеровских оккупантов в советском плену. За воспитание – пять, ведь Коля определённо не курит и не пьёт...Российские военные проводят в Сирии испытания электромагнитного оружия, используемого против беспилотников, и разработанного частными компаниями. Об этом сообщает mil.today со ссылкой на директора компании-производителя.Так-с. Что мы там ещё не применили в Сирии, тащ генерал армии? Ага. Практически всё, – говорите. Может, тогда электромагнитным жахнем?Есть жахнут! - тащ верховный. – Ребята, «заряжай»! Эй, эй, вы куда микроволновку из расположения потащили?..Украинские информационные ресурсы смакуют материал, который горячие головы называют чуть ли не свидетельством «Луганского ГКЧП».А по окончании мелодрамы все узнали, что глава ЛНР Игорь Плотницкий подал в отставку по состоянию здоровья. И действительно, редкий глава республики может себе позволить наплевать на драгоценное здоровье в такой момент.Говорят, теперь подыскивает подходящую здравницу то ли под Москвой, то ли под Воронежем.И.о.главы ЛНР Л.Пасечник (глава МГБ ЛНР) заявил о том, что Игорь Плотницкий плохо себя почувствовал в связи с «многочисленными боевыми ранениями и контузией». И много в руководстве ЛНР контуженых?В 2017 году по трассам СМП будет перевезено уже более 8 млн. тонн грузов, а далее рост пойдет уже по экспоненте. Таким образом, несмотря на санкции и кризис, российская программа освоения ресурсов Крайнего Севера выходит на финишную прямую и станет очень важным драйвером экономического роста.Северный морской путь как транзитный маршрут для иностранных грузов – это, конечно, здорово – средства в бюджет, всё такое. Но, как это часто бывает, об иностранных интересах у нас думают наипервейшим образом, а вот об интересах собственных... Почему-то редко доводится слышать, что Северный морской путь - в первую очередь отличный транспортный вариант для самой России, для развития Арктики, Дальнего Востока, для создания новых рабочих мест, для совершенствования логистики инфраструктуры Крайнего Севера. Очень редко... А вот о том, сколько китайцы с южнокорейцами выигрывают на использовании СМП, если вдруг решают повезти через него подгузники или коврики для мышек в Европу – гораздо чаще.Американские слёзы:Мужики, кто в жилетке – ну, вы хоть подставьте её под фейс украинского офицера – пусть человек выплачется вволю, даст, так сказать, волю эмоциям. Ведь, в самом деле, это ж как тяжело бедняге приходится – на шлеме ни тебе координат, ни целеуказаний, под фонарём – обычная рация. А тут ещё эти русские в молчанку играют. Он – хау дую ду, а ответ то «белый шум», то что-то в рифму...Варшава заблокировала транзит украинских грузов через территорию страны из-за политики Киева, сообщил экс-министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко. Во Львове, на всех западных границах – тысячи грузовиков из-за того, что мы заигрались в Бандеру, Шухевича. Нам полностью перекрыли путь в Европу.Через несколько дней Польша транзит разблокировала, но, как говорится, «осадок остался». У Украины остался, так как уже даже самая последняя кастрюля понимает: европейские партнёры могут кинуть своих украинских партнёров в любой момент под любым предлогом: от закона «Об образовании» до претензий по героизации Бандеры. Ну, не хотят те же поляки с венграми получить в еврососедство такую страну как Украина. Газ российский перепродавать хотят, территории прибрать к рукам хотят, а Украину в составе ЕС – точно не хотят. Даже на саммите «Восточного партнёрства» г-ну Порошенко об этом прозрачно намекнули, причём не только поляки с венграми.Большинство военно-воздушных сил стран-участниц Варшавского договора успело очень плотно ознакомиться с уникальными лётно-техническими, а значит, и боевыми качествами передовых двухдвигательных истребителей 4-го поколения МиГ-29А («Изделие 9-12Б»), которые начали поступать на вооружение 1-й эскадрильи истребительного авиаполка «Варшава» в конце июля 1989 года.В странах ЕС от бывшего соцлагеря никак не могут определиться с контурами развития военно-технической составляющей. С одной стороны все громко кричат о «полной оружейной десоветизации и курсе на натовские стандарты», с другой стороны понимают, что с грОшами проблемы, а потому пилить советские самолёты и танки пока рановато. Понимают и то, что американцы свои радары хотя и ставят, но в случае заварушки вряд ли за какую-то Польшу реально «впрягаться» собираются. Ведь воевать и пакостить – это две разные вещи.Турки внезапно стали врагами НАТО. Президент Эрдоган сообщил, что целью провокации на учениях НАТО «Trident Javelin» (прошли в Норвегии с 8 по 17 ноября) был не лично он, а вся Турция и турецкий народ. По словам президента, организаторы учений поставили стенд с портретами «врагов», на одном из которых был изображен основатель Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк, а на другом — нынешний президент Турции.Об этом господину Эрдогану рассказал начальник генштаба Турции, он же принял решение отозвать 40 военнослужащих, представлявших турецкую армию. Президент это решение поддержал.Генсек НАТО Йенс Столтенберг извинился перед Анкарой за нанесённое оскорбление, а глава норвежского военного ведомства ограничился сожалением по этому поводу.Разразился и ещё один скандал между Турцией и Западом.В ответ на угрозы ВВС США отказать в поставке новейших истребителей F-35 из-за покупки Анкарой российской системы С-400 турецкие власти заявили, что рассмотрят вопрос об отключении радара НАТО AN-TPY-2, который находится на территории республики с 2012 года.Напомним, ранее представитель ВВС США заявил, что, если Турция всё-таки приобретет российскую зенитную систему С-400, ей не только не разрешат подключиться к аналогичным натовским системам, но и могут отказать в поставке истребителей F-35.События на сирийском театре военных действий «всё более уверенно демонстрируют поэтапное и неизбежное вытеснение наполеоновских амбиций Белого дома из ближневосточной повестки, тщательно рассмотренной в последние три дня главами ведущих региональных сверхдержав — России, Ирана и Турции, а также начальниками генеральных штабов данных государств на встрече «ближневосточной тройки», пишет обозреватель Е. Даманцев.Состоявшиеся в «сердце евразийской геополитики» (городе Сочи) консультации между лидерами Владимиром Путиным, Хасаном Роухани и Реджепом Эрдоганом, а также военным командованием в лице Валерия Герасимова, Мохаммада Багери и Хулуси Акара не остались незамеченными ни со стороны западных спецслужб, ни со стороны ведущих западноевропейских и американских средств массовой информации.Впервые за последние годы подобного уровня трёхсторонние переговоры проводятся без учёта интересов четвёртого, не приглашённого «игрока» — Вашингтона, влияние которого теперь будет сковано в пределах 500-километрового тактического «котла» под названием Сирийский Курдистан, который с юга ограничен руслом Евфрата и линией соприкосновения с Сирийской арабской армией, с востока — сирийско-иракской границей, а с севера — сирийско-турецкой границей.Американские СМИ продолжают высказывать возмущение по поводу того, почему Россия «хотя бы формально» не пригласила в Сочи представителей Соединённых Штатов для обсуждения вопросов дальнейшей судьбы Сирии. Напомним, что президент России Владимир Путин сначала провёл встречу с президентом САР Башаром Асадом, а затем поучаствовал в трёхстороннем обсуждении вопросов политического урегулирования в Сирии с главами Ирана и Турции.Телеканал CNN даже назвал встречу Владимира Путина с Эрдоганом и Роухани «аналогом Ялтинской конференции». Цитата из материала: «Они собрались в Сочи, чтобы сделать попытку решить судьбу послевоенной Сирии. С точки зрения Путина ситуация выглядит явным успехом России на Ближнем Востоке».По логике вашингтонских СМИ, Россия должна была непременно пригласить американцев на встречу. Вот только не совсем понятно, в каком формате американская делегация «собиралась» участвовать в обсуждении сирийской проблемы, если она не приемлет президентство Асада, а Сирию и Иран США и вовсе внесли в список стран, «поддерживающих терроризм». Мало того, любой контакт с Россией в США автоматически становится поводом для очередной волны конспирологии из серии «Вот и доказательство связей Трампа с Россией»!Затянувшийся скандал, связанный с «государственной допинговой системой» в России, привёл к предсказуемому решению совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (WADA): Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не будет восстановлено в своём статусе. Между тем глава Олимпийского комитета России Александр Жуков популярно объяснил, что российские кандидаты на олимпийские выступления в Пхёнчхане участвуют в отборочных соревнованиях и сдают допинг-пробы, подтверждающие честность спортсменов. Впрочем, мнением Жукова на Западе не интересуются.Остаётся дождаться решения исполнительного комитета МОК (будет известно 5—7 декабря) об участии (неучастии) России в грядущей олимпиаде.Что касается WADA, то там не раз заявляли, что ни на кого в МОК влиять не собираются и примут решение комитета, каким бы оно ни было. Такие заявления, на чём бы они ни основывались, представляются сомнительными, ибо МОК не может обойти стороной столь громкий международный скандал, в топку которого пресса подбрасывает уголька каждый день. Накал страстей очень высок. Поэтому вполне вероятно, что МОК «дозволит» русским спортсменам отправиться на зимние игры в так называемом нейтральном статусе, то есть не под флагом Родины. Это будет означать нежелание чиновников от международного спорта, как они говорят, «наказывать спортсменов».Ну разумеется, Запад хочет лишь наказать Олимпийский комитет России. Это то же самое, что с санкциями: Запад хочет наказать Путина и его окружение, но никак не русский народ. Но страдает почему-то последний…Международный трибунал по военным преступлениям в бывшей Югославии (МТБЮ) вынес приговор Ратко Младичу — человеку, которому в зале суда стало плохо, но который, собрав последние силы, сказал: «Это всё ложь, это НАТО-суд!» Трибунал выдворяет подсудимого из зала, приговор зачитывается в его отсутствие. Вердикт суров: пожизненное заключение.Вынесение приговора уже заранее было обставлено таким антуражем, что сложно было надеяться на малейшую объективность. «Любой приговор, кроме пожизненного заключения, будет оскорблением памяти жертв, как живых, так и мертвых, и унижением правосудия», — утверждал прокурор МТБЮ Алан Тигер. Другой обвинитель, Серж Браммерц, говорил, что приговор будет «решением эпохальной важности».Обозревательница Елена Громова напоминает, что в начале ноября защита генерала Младича просила отложить вынесение приговора и дать врачам осмотреть подсудимого. Казалось бы, это резонная просьба, и элементарные принципы гуманизма требуют ее выполнить… Однако европейский трибунал… запретил врачам доступ к Младичу! С формулировкой, что это (посещение врачей) вредно для его здоровья!Заявление, достойное Освенцима! Пожалуй, Гаагское судилище даже переплюнуло в этом вопросе и в этой формулировке нацистские концлагеря.Что такое США против России? Что такое Трамп против Путина? Почти ничто. Объяснить это просто: никакой суперделец не сможет противостоять человеку КГБ. КГБ всегда побеждает, КГБ всегда выигрывает, пусть и при помощи лжи. Так считают некоторые западные СМИ.Хвалёное американское «искусство сделки», встретившееся с Кей-Джи-Би, уступает Кей-Джи-Би. КГБ всегда побеждает, считает Джон Маклафлин, чья статья вышла в журнале «Politico».Такой вывод эксперт сделал «из странного эпизода» встречи между президентом Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным. Трамп верит Путину и фактически признаёт, что Москва «не вмешивалась» в американские выборы в 2016 году.Джон Маклафлин упорно видит засилье «русского КГБ» и «ложь» Москвы, о которой Америка откуда-то знает, что она ложь. Откуда знает, мистер Маклафлин не говорит. Наверное, ему, как незабвенной Джен Псаки, нужно «посмотреть в офисе».«Инцидент» с неопознанным летающим объектом случился в небе над Орегоном (США) ещё 25 октября, однако известно о нём стало лишь несколько дней назад.Пилоты гражданских рейсов сообщили о неопознанном объекте белого цвета, который летел со скоростью почти 700 километров в час на высоте 10 километров, приближаясь к самолетам на 20 километров. Поднятые по тревоге американские F-15 объект перехватить не смогли.Пользователи Интернета попытались объяснить произошедшее.«Это российское вторжение. Так будут думать американцы с промытыми мозгами», — пишет некто Brainwashington.«Как они позволили этому аппарату уйти? Это он двигался слишком быстро или F-15 такие медленные? Странно, что Министерство внутренней безопасности не заинтересовалось этим», — отмечает Uranium1.«Если я сейчас упомяну НЛО, то буду выглядеть как сумасшедший. Но обратите внимание, что этот объект сделал резкий поворот на север, двигаясь на большой скорости, с которой гражданские самолёты не летают. Нам пытаются передать какой-то знак. Но не надейтесь, что правительство расскажет об этом», — пишет ThomasT.Ранее, напомним, представители американских ВВС и Федерального управления гражданской авиации подтвердили факт появления в небе неопознанного «воздушного судна».Странно, заметим, что пользователи Интернета не призвали правительство на борьбу с русскими, чьи тарелки свободно перемещаются в американском небе, показывая хвост «таким медленным» F-15.Что касается «знака», который подали с тарелки, то это товарищ Путин разбросал листовки над Орегоном. В тексте было всего одно слово: «Сдавайтесь!»Соединённые Штаты имеют военные средства для противостояния возможностям русской армии на предполагаемом европейском театре военных действий. Однако у США и НАТО не хватит сил для «лобового противостояния» с Москвой. Об этом твердят самые опытные американские эксперты в такого рода вопросах, в том числе генералы с большим числом звёзд на погонах.Тревога натовцев из-за России растёт с каждым днём. Последнее нервное напряжение НАТО связано как раз с модернизацией российского ядерного оружия. В альянсе считает, что такое дело никак нельзя оставить без ответа, потому как нарушение паритета вполне может привести к скверным политическим последствиям. Настало время действовать! Но как?Иные натовские государства уже не сомневаются, что Россия ведёт себя в стиле холодной войны. Так было сорок лет назад, когда ракеты Р-14 заменялись на РСД-10. Тогда-то и пришлось в качестве ответа русским разместить в Европе американские «Першинги». Вот и теперь, пишут иные обозреватели, следует «что-то делать». Правда, что именно делать, в НАТО не знают. Считается, что у нынешней Европы нет щита ПВО, который был бы способен остановить модернизированные русские ракеты.Может быть, сдаться?