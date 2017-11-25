11:00 25 ноября

Приведёт ли американская поддержка курдов в Сирии к вооружённому столкновению с Турцией?

Ситуация в Сирии разворачивается таким образом, что весьма вероятен прямой конфликт между Турцией и США. Напомним, что ранее в издании «Washington Post» появился материал, в котором рассказано о готовности США оставить свой контингент в САР и после разгрома ИГИЛ (* запрещено в РФ). Основная цель США, как сообщается, состоит в поддержке курдских сил против Башара Асада.

Сами же курды не горят желанием воевать против сирийских правительственных войск, да ещё и на территориях с преимущественным арабским (не курдским) населением.

Против активной поддержки курдских вооружённых формирований активно выступает официальная Анкара. По мнению турецких властей, любое усиление курдской военной составляющей в Сирии в первую очередь угрожает именно турецкой безопасности.


Приведёт ли американская поддержка курдов в Сирии к вооружённому столкновению с Турцией?


Сирийский журналист Рияд Фарид Хиджаб задаётся вопросом относительно того, готов ли Вашингтон довести ситуацию до прямого столкновения с Анкарой. По мнению Фарида, такое развитие событий маловероятно, а потому США попытаются приложить усилия, чтобы курды выступали исключительно на южном направлении, «кусая» правительственные формирования. Вот только, как показывает история американских вторжений, США крайне редко удаётся сохранить полный контроль над теми вооружёнными группировками, поддержку которых Вашингтон видит в качестве инструмента для решения собственных задач.
Автор: по материалам Рияда Фарида Хиджаба (Сирия)

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 46

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  1. Чинганчгук Сегодня, 07:08
    Ну вот наши С-400 и пригодятся Турции! Все к этому и шло..США все неймется новую кровавую бойню развязать.
    Чинганчгук
    1. Esoteric Сегодня, 07:14
      Цитата: Чинганчгук
      Ну вот наши С-400 и пригодятся Турции! Все к этому и шло..США все неймется новую кровавую бойню развязать.

      Чтобы этого не происходило, надо срочным образом избавиться от американского присутствия в Сирии самым кардинальным способом - способом зачистки (разумеется, с предупреждением на 24 часа)... am
      Esoteric
      1. ПалБор Сегодня, 09:06
        Цитата: Esoteric
        Цитата: Чинганчгук
        Ну вот наши С-400 и пригодятся Турции! Все к этому и шло..США все неймется новую кровавую бойню развязать.

        Чтобы этого не происходило, надо срочным образом избавиться от американского присутствия в Сирии самым кардинальным способом - способом зачистки (разумеется, с предупреждением на 24 часа)... am

        Поставил плюс,конечно,но это мечты.Пока их выкинуть не можем...
        Но думаю,что курды на конфронтацию не пойдут.Будут торговаться,одновременно и угрожать,и выпрашивать.Но при турецкой угрозе и призрачной поддержке США,скорее пойдут на договорённости с Асадом.Главное,чтоб он помягче был.
        ПалБор
    2. Геркулесыч Сегодня, 07:15
      Виталий hi drinks прямая война двух натовских стран, одна из которых фактически "крестный отец " этого альянса это из разряда фантастики! Янки найдут как и чьими руками им турок поприжать! !
      Геркулесыч
      1. Чинганчгук Сегодня, 07:27
        Цитата: Геркулесыч
        Виталий hi drinks прямая война двух натовских стран, одна из которых фактически "крестный отец " этого альянса это из разряда фантастики

        Как сказать, Путин тот еще шахматист..НАТО развалить - это святое и месть за развал СССР! Мне эта ситуация нравится.. soldier
        И вот еще, фантастикой казалась война между Украиной и Россией , а она идет фактически...
        Чинганчгук
    3. dsk Сегодня, 07:36
      Цитата: "Основная цель США, как сообщается, состоит в поддержке курдских сил против Башара Асада. США попытаются приложить усилия, чтобы курды выступали исключительно на южном направлении, «кусая» правительственные формирования."
      На прямой конфликт с Турцией Штаты никогда не пойдут, основная их цель собрать как можно большую толпу (НАТО) против врага № 1 - России (СССР, Российской империи). hi
      dsk
      1. Комментарий был удален.
      2. dsk Сегодня, 08:51
        "Члены комитета по обороне и внутренним делам парламента Сербии пожаловались своим коллегам из России на то, что НАТО оказывает нереальное давление на руководство страны с целью принудить её вступить в ряды военного блока. Такой информацией поделились в эту пятницу, 24 ноября, в Совете Федерации. Отмечается, что данная ситуация как нельзя лучше демонстрирует всё двуличие позиции Североатлантического альянса. Вначале военный блок политически принуждает страны стать частью НАТО, а затем публично объявляет о том, что это якобы это к ним просились, и они не смогли отказать. "Это противоречит тем официальным заявлениям, которые мы всегда слышим от натовских структур", - заявили в Совфеде России. Также в верхней палате российского парламента добавили, что это уже не первый раз, когда военный блок пытается насильно впихнуть в свои ряды нейтральные страны. Отметим, что это всё смотрится вдвойне цинично, так как именно самолёты НАТО сбрасывали на Белград и Югославию бомбы во время войны в Косово. " (Православный канал "Царьград" 07:00., 25.11.2017.) hi
        dsk
      3. штрафбат Сегодня, 09:12
        Вывод войск - признание победы России во всём Ближневосточном регионе и провал всей внешней и военной политики США. А это и признание силы русского оружия и компетентность России в вопросах мировой безопасности.
        Янки до последнего будут использовать курдов, как инструмент поддерживающий напряженность в регионе.
        В конце концов,при хорошем раскладе, может все закончится "38-й параллелью", как в Корее
        штрафбат
    4. Primoos Сегодня, 08:56
      Индикатором обострения станет пинок матрасникам на вылет из Инджерлика. После этого возможно ВСЕ!
      Primoos
      1. Чинганчгук Сегодня, 09:01
        Цитата: Primoos
        Индикатором обострения станет пинок матрасникам на вылет из Инджерлика.

        Это первая цель..! Вторая, когда наши ВКС там посадку совершат... soldier
        Чинганчгук
    5. ranger Сегодня, 10:20
      Цитата: Чинганчгук
      Ну вот наши С-400 и пригодятся Турции!

      А зачем они им, чтобы сбить наш бомбардировщик, им С-400 не понадобился, хватило истребителя....
      ranger
      1. Чинганчгук Сегодня, 10:22
        Цитата: ranger
        Цитата: Чинганчгук
        Ну вот наши С-400 и пригодятся Турции!

        А зачем они им, чтобы сбить наш бомбардировщик, им С-400 не понадобился, хватило истребителя....

        Мерзко съехидничали..Я вас в журнал записал! wink
        Чинганчгук
        1. ranger Сегодня, 10:30
          Цитата: Чинганчгук
          Мерзко съехидничали.

          Я больше так не буду, дяденька... crying .
          Только вот такая болезнь - амнезия называется, да еще в сочетании с маниловщиной ни к чему хорошему в нашей истории не приводила...
          ranger
          1. Чинганчгук Сегодня, 10:41
            Цитата: ranger
            Я больше так не буду, дяденька...

            Почти поверил..хе хе
            Цитата: ranger
            Только вот такая болезнь - амнезия называется, да еще в сочетании с маниловщиной ни к чему хорошему в нашей истории не приводила...

            Такова уж судьба России! За это нас и ненавидят , непредсказуемость, главное оружие русских ...Этим и живем пока! wink
            Чинганчгук
  2. Геркулесыч Сегодня, 07:09
    Скорее и игиловцы с нусрой, и даже курды по приказу из сша навалятся на турков, чем янки пойдут против "союзников " по нато! "Воевать "против эрдогада янки будут на политическом фронте. Все как всегда -шантаж, подкуп, уговоры, угрозы, посулы, и в финале -обман и кидалово! !!
    Геркулесыч
    1. axiles100682 Сегодня, 07:25
      В этом и Эрдоган неплохо поднаторел.Вот и пусть соревнуются кто кого перешантажирует,кто кого больше кинет.
      axiles100682
    2. iliitchitch Сегодня, 07:29
      Цитата: Геркулесыч
      "Воевать "против эрдогада янки будут на политическом фронте

      Воевать по-взрослому янкесы не будут , а туркофюрер ? С этого бесноватого станется , он глубокими озабоченностями не озабочивается . То-то он к Путину зачастил , с курдами без нас разрулить не получится .
      iliitchitch
    3. Джедай Сегодня, 08:24
      США не пойдут на прямую конфронтацию с Турцией. Руками курдов - да, но в определённый момент американцы просто бросят курдов на произвол судьбы. Курды для США - просто элемент поддержания нестабильности в регионе, не более.
      Джедай
      1. штрафбат Сегодня, 09:21
        США не пойдут на прямую конфронтацию с Турцией

        Ни в коем случае!
        Конфронтация с Турцией - признание недееспособности НАТО, утрата доверия к звездно-полосатому флагу, сдача позиций проамерсов в регионе.
        Найдется масса инструментов и механизмов воздействия на Эрдогана, вплоть до физического устранения...
        штрафбат
        1. Джедай Сегодня, 09:25
          Цитата: штрафбат
          Найдется масса инструментов и механизмов воздействия на Эрдогана, вплоть до физического устранения...

          Согласен. Если выпады Эрдогана в сторону США не театральная постановка, то он явно становится неудобным для Вашингтона.
          Джедай
          1. штрафбат Сегодня, 09:32
            А вот тут, как говорится, Вы попали в самое "яблочко" good hi
            Какие заморочки у главного Янычара есть, ни в Гос.депе ни в МИДе не знают.
            Предполагать могут, но не знают...
            Неадекватность Эрдогана вызывает опасение, причём с обеих сторон.
            штрафбат
            1. Джедай Сегодня, 09:40
              Цитата: штрафбат
              Неадекватность Эрдогана

              Тут не столько неадекватность, сколько непонятность. А непонятное стараются либо понять (редко), либо избавиться от него (значительно чаще). Каким путём пойдут ГосДеп и МИД можно догадываться.
              Джедай
              1. Соломон Кейн Сегодня, 09:52
                А ты, как не назови, неадекватность или непонятность - мутит дядюшка Реджеп..
                Мое почтение, Господа и Товарищи!!! hi hi hi
                Может быть, это завуалированный междусобойчик дяди Дональда и ЭРдогана, с целью отвлечь внимание от ситуации в Азии...А там Афган и полосатые и чем там они занимаются ни фига не известно.....А регион может "выстрелить" в любой момент.....
                Соломон Кейн
                1. штрафбат Сегодня, 09:57
                  А там только 201-я в Таджикистане и по-моему всё.....
                  штрафбат
                2. Джедай Сегодня, 09:58
                  Привет, Костя! hi
                  Цитата: Соломон Кейн
                  Может быть, это завуалированный междусобойчик дяди Дональда и ЭРдогана, с целью отвлечь внимание от ситуации в Азии..

                  О чём и речь: поди пойми что каждый из них задумал и какие цели себе ставит. Догадываться можем, но наверняка не знаем.
                  Джедай
                  1. Соломон Кейн Сегодня, 10:04
                    Паша, Салют!
                    У посла - медальон, у Шпака - магнитофон..

                    БВ, Донбасс, ВАДА, по ходу, Паш, полосатые твари начали "включать все свои рычажки" против нас....
                    Соломон Кейн
                    1. Джедай Сегодня, 10:08
                      Так и есть, не забывай что выборы в России не за горами - чем они ближе, тем больше будет дерьма от США и иже с ними.
                      Джедай
                      1. штрафбат Сегодня, 10:16
                        Уже началось....Близость проживание к столице дает возможность оценивать настроение людей в Центральном регионе.
                        На границе проспали с оформлением ввоза лекарственных препаратов для льготников, а в аптеках, сами провизоры слухи пускают, что де мол ваши лекарства ушли на Донбасс...и тд.
                        Люди заговорили о целесообразности возвращения Крыма итд итп.....
                        Подняли, подняли уже.матрасы муть со дна....
                        штрафбат
  3. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:12
    Приведёт ли американская поддержка курдов в САР к вооружённому столкновению с Турцией
    Ну не зря же курдам страну не дали образовать.Огромный народ без страны.Какой удобный плацдарм на долгие годы в любой момент начать там войну.Разделяй и властвуй.
    Наблюдатель2014
  4. axiles100682 Сегодня, 07:30
    У Эрдогана тоже есть кой какие козыри по прижать Европу и США.Не зря уже о выходе из НАТЫ заговорил.Шантаж уже идет.Скоро ждем с новый поток беженцев в ЕС
    axiles100682
  5. Livonetc Сегодня, 07:30
    американцы будут до последнего держаться за Анкару.
    Что бы кто ни говорил.
    Это и ключ в причерноморский регион и коупный рынок вооружений.
    Нам же только польза от их разлада.
    Даже если будет обострение на Ближнем Востоке все подале от наших границ..
    Кажется мы начинаем учиться уму разуму и у тех же амеров.
    Livonetc
  6. Голован Джек Сегодня, 07:39
    А тем временем:
    Страны Евросоюза создают "альтернативу НАТО". По крайней мере, именно так интерпретирует авторитетное британское издание The Times подписание европейского "оборонного пакта", которое произошло на днях. То, о чем могли мечтать и говорить только самые смелые и самые прозорливые аналитики, все-таки произошло - развод между Германией и США продолжается и уже затрагивает не только экономическое и политическое, но и военное пространство.

    Медленно и по-европейски осторожно, прикрываясь необходимостью "европейской интеграции" и "борьбой с российской агрессией", лидеры Германии и Франции создали базу системы, которая в будущем поставит ребром вопрос о ненужности НАТО и американского военного присутствия в ЕС

    Англию, кстати, туда (в "ВС ЕС") никто не позвал request
    Голован Джек
  7. rotmistr60 Сегодня, 07:43
    На прямой конфликт американцы с турками конечно не пойдут, но вредить и пакостить будут используя подконтрольных курдов. Раздрай между Сша и Турцией нам не вредит, а только на руку.
    rotmistr60
  8. Монархист Сегодня, 07:58
    Цитата: Чинганчгук
    Ну вот наши С-400 и пригодятся Турции! Все к этому и шло..США все неймется новую кровавую бойню развязать.

    Вы не внимательно читали статью:"По мнению Фарида ,такое развитие событий маловероятно",а я скажу по другому:" вооруженное столкновение между Турцией и США не произойдет: 1) султан еще из ума не выжил. 2) американцы ушлые ребята: умеют"с поезда прыгать" и найдут повод с султаном помериться
    Монархист
    1. P0LYM Сегодня, 08:56
      вооруженное столкновение между Турцией и США не произойдет: 1) султан еще из ума не выжил

      вот не согласен я... выжил-не выжил... не в этом вопрос... вопрос, что в подбрюшье Турции по южной границе разрастается курдская "раковая опухоль" которая, самым прямым образом угрожает, не только амбициям Турции и Эрдогана лично, но и вообще целостности Турции.
      Вот многие, наверно, думали, что не посмеет Россия в 14-м в Крым войти... а разве был вариант не забрать его себе?
      P0LYM
  9. Монархист Сегодня, 07:59
    Цитата: rotmistr60
    На прямой конфликт американцы с турками конечно не пойдут, но вредить и пакостить будут используя подконтрольных курдов. Раздрай между Сша и Турцией нам не вредит, а только на руку.

    100%согласен!
    Монархист
  10. Монархист Сегодня, 08:11
    Цитата: Чинганчгук
    Цитата: Геркулесыч
    Виталий hi drinks прямая война двух натовских стран, одна из которых фактически "крестный отец " этого альянса это из разряда фантастики

    Как сказать, Путин тот еще шахматист..НАТО развалить - это святое и месть за развал СССР! Мне эта ситуация нравится.. soldier
    И вот еще, фантастикой казалась война между Украиной и Россией , а она идет фактически...

    Дружище, а Вы не хуже Манилова фантазируете:развалить НАТО В.В.не сможет,но подгадить "доброжелатели*-завсегда
    Монархист
  11. P0LYM Сегодня, 08:47
    готов ли Вашингтон довести ситуацию до прямого столкновения с Анкарой

    Я думаю, что не так вопрос поставлен... готов ли Эрдоган к тому, чтобы поломать курдам хребет? ... Мне кажется так сейчас стоит вопрос. Реджепа, полагаю, не вводят в заблуждение тактические "покусывания" курдов... его главная идея не допустить никакой политической, военной и экономической самостоятельности курдов. Кстати, против он и присутствия 3,14ндосов, вдоль всей своей южной границы... Всё ещё, я думаю, только начинается... Встретилась тройка Иран, Турция, Россия... заметьте ни одному из 3 государств 3,14ндосы там не нужны ни разу... В общем, поживем - увидим...
    P0LYM
  12. omit Сегодня, 08:56
    Мужики, вам поговорить не о чем? Арабы любят выдавать желаемое за действительное.То самолет соседский собьют, то в плен кого захватят . А тут уже на НАТО замахнулись.Бред.
    omit
  13. фа2998 Сегодня, 09:11
    Цитата: Наблюдатель2014
    Приведёт ли американская поддержка курдов в САР к вооружённому столкновению с Турцией
    Ну не зря же курдам страну не дали образовать.Огромный народ без страны.Какой удобный плацдарм на долгие годы в любой момент начать там войну.Разделяй и властвуй.

    Мы, Россия не за турок должна переживать!! Россия там поддерживает правительство Сирии.Даже в случае победы над ИГИЛ страна разделена на части.Там и оппозиция и курды.Вооруженные армии.Естественно центральное правительство стремится к контролью над страной целиком.Если мы поддерживаем Асада, придется заниматься курдами и прочими в Сирии.А турки своих курдов уже несколько десятилетий гоняет, держит в узде recourse hi
    РС Здесь Турция сирийцам наоборот союзник.Всем центральным правительством региона, Курдистан никому не нужен.Это потеря территории, населения, ископаемых и пр.
    фа2998
  14. Симон Сегодня, 09:46
    Цитата: Чинганчгук
    Ну вот наши С-400 и пригодятся Турции! Все к этому и шло..США все неймется новую кровавую бойню развязать.

    Мне кажется, что это даст еще толчок Турции выйти из НАТО. yes
    Симон
  15. Симон Сегодня, 09:48
    Цитата: omit
    Мужики, вам поговорить не о чем? Арабы любят выдавать желаемое за действительное.То самолет соседский собьют, то в плен кого захватят . А тут уже на НАТО замахнулись.Бред.

    Что то по Сирии это не видно! request
    Симон
  16. Евродав Сегодня, 10:20
    Цитата: штрафбат
    США не пойдут на прямую конфронтацию с Турцией

    Ни в коем случае!
    Конфронтация с Турцией - признание недееспособности НАТО, утрата доверия к звездно-полосатому флагу, сдача позиций проамерсов в регионе.
    Найдется масса инструментов и механизмов воздействия на Эрдогана, вплоть до физического устранения...

    Естественно! И так уже пошатывается колосс...
    Евродав
  17. андрон-30 Сегодня, 10:22
    опять грабли ,до коли ?
    андрон-30
  18. Евродав Сегодня, 10:26
    Цитата: omit
    Мужики, вам поговорить не о чем? Арабы любят выдавать желаемое за действительное.То самолет соседский собьют, то в плен кого захватят . А тут уже на НАТО замахнулись.Бред.

    Бред это ты, уйди, это не твоя тема, сегодня суббота- помой волосики... Ты уже и турок в арабы записал... Лишь бы ляпнуть, да изгадить всё...
    Евродав
  19. Egorovich Сегодня, 10:39
    Не будут курды воевать с сирийской армией, да и с турками тоже, В конце концов отойдут они к своим исконным кантонам и на этом все закончится. Курды сильны только в местах своего проживания. Вот к себе они точно никого не пустят.
    Egorovich
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