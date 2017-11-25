Приведёт ли американская поддержка курдов в Сирии к вооружённому столкновению с Турцией?

Ситуация в Сирии разворачивается таким образом, что весьма вероятен прямой конфликт между Турцией и США. Напомним, что ранее в издании «Washington Post» появился материал, в котором рассказано о готовности США оставить свой контингент в САР и после разгрома ИГИЛ (* запрещено в РФ). Основная цель США, как сообщается, состоит в поддержке курдских сил против Башара Асада.Сами же курды не горят желанием воевать против сирийских правительственных войск, да ещё и на территориях с преимущественным арабским (не курдским) населением.Против активной поддержки курдских вооружённых формирований активно выступает официальная Анкара. По мнению турецких властей, любое усиление курдской военной составляющей в Сирии в первую очередь угрожает именно турецкой безопасности.Сирийский журналист Рияд Фарид Хиджаб задаётся вопросом относительно того, готов ли Вашингтон довести ситуацию до прямого столкновения с Анкарой. По мнению Фарида, такое развитие событий маловероятно, а потому США попытаются приложить усилия, чтобы курды выступали исключительно на южном направлении, «кусая» правительственные формирования. Вот только, как показывает история американских вторжений, США крайне редко удаётся сохранить полный контроль над теми вооружёнными группировками, поддержку которых Вашингтон видит в качестве инструмента для решения собственных задач.