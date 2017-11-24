11:28 24 ноября

Быстрейшая в мире: Кадры запуска новейшей российской противоракеты

На казахстанском полигоне Сары-Шаган ВКС РФ провели тестовый запуск модернизированной противоракеты. Экспериментальная ракета, которая разрабатывается для системы ПРО А-235, успешно поразила условную цель. Характеристики новой ракеты неизвестны, однако ее предшественница - противоракета 53Т6, могла разгонятся до гиперзвуковой скорости в 7200 км/ч.




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Комментарии 4

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  1. Primoos Сегодня, 10:33
    Это сколько же G? Старт впечатляет!
    Primoos
    1. IGAR Сегодня, 10:55
      около 200G. плюс минус
      IGAR
      1. Dashout Сегодня, 11:10
        Красавцы наш ОПК!!!
        Dashout
  2. freejack Сегодня, 11:20
    Не знаю (да... и, наверное, в деталях не узнаю) всех возможностей сей болванки по имени "Нудоль", но старт ошеломляющий good !)))
    freejack
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