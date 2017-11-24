Быстрейшая в мире: Кадры запуска новейшей российской противоракеты

На казахстанском полигоне Сары-Шаган ВКС РФ провели тестовый запуск модернизированной противоракеты. Экспериментальная ракета, которая разрабатывается для системы ПРО А-235, успешно поразила условную цель. Характеристики новой ракеты неизвестны, однако ее предшественница - противоракета 53Т6, могла разгонятся до гиперзвуковой скорости в 7200 км/ч.











