Доклад США: Основа сверхоружия Китая - советские технологии

Американо-китайская комиссия по экономике и безопасности при Конгрессе США подготовила доклад, посвященный приоритетным направлениям развития вооружений КНР, которые потенциально представляют опасность для Соединенных Штатов, сообщает Scout Warrior.В представленный список входят, в частности, многоразовые гиперзвуковые летательные аппараты, сверхзвуковые двигатели, лазерное оружие, рельсотрон, средства уничтожения спутников, беспилотники и системы искусственного интеллекта.В докладе комиссии отмечается, что за последние десятилетия Китай добился значительного прогресса в модернизации военной техники, в том числе за счет заимствования советских технологий из России и Украины. Китайские разработки, как пишут эксперты, пока отстают от американских аналогов, однако разрыв быстро сокращается.Вашингтону следует помнить об этом и уже подумать о контрмерах против растущего потенциала Пекина, рекомендуют авторы доклада американским законодателям.