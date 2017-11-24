11:21 24 ноября

Доклад США: Основа сверхоружия Китая - советские технологии

Американо-китайская комиссия по экономике и безопасности при Конгрессе США подготовила доклад, посвященный приоритетным направлениям развития вооружений КНР, которые потенциально представляют опасность для Соединенных Штатов, сообщает Scout Warrior.

Доклад США: Основа сверхоружия Китая - советские технологии


В представленный список входят, в частности, многоразовые гиперзвуковые летательные аппараты, сверхзвуковые двигатели, лазерное оружие, рельсотрон, средства уничтожения спутников, беспилотники и системы искусственного интеллекта.


В докладе комиссии отмечается, что за последние десятилетия Китай добился значительного прогресса в модернизации военной техники, в том числе за счет заимствования советских технологий из России и Украины. Китайские разработки, как пишут эксперты, пока отстают от американских аналогов, однако разрыв быстро сокращается.

Вашингтону следует помнить об этом и уже подумать о контрмерах против растущего потенциала Пекина, рекомендуют авторы доклада американским законодателям.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 17

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  1. 210окв Сегодня, 10:34
    Да кто бы сомневался.Кстати,а что это за "американо-китайская" комиссия при....Конгрессе.Которя занимается поиском угроз со стороны Китая....
    210окв
    1. Шура пермский Сегодня, 10:35
      Как и американские технологии, в 90ых из моего пермского авиадвигательного завода комиссия из сша вывозила документацию грузовиками… так что пусть не кудахтают
      Шура пермский
      1. Anyone Сегодня, 10:56
        Это когда на Пермских моторах P&W рулил?
        Anyone
        1. Владимир16 Сегодня, 11:20
          Цитата: Anyone
          Это когда на Пермских моторах P&W рулил?

          Дядя, вспомни: Сикорский - русский. Фон Браун немец. Ну и так далее. Понимаешь о чем я? Нет такой национальности - американец.
          По сути матрасы первые воры в мире. Они воруют не только технологии, а людей эти технологии в мир приносящих.
          так что пусть не кудахтают
          Владимир16
      2. Лопатов Сегодня, 11:14
        Цитата: Шура пермский
        так что пусть не кудахтают

        С таким упоением Союз разваливали, и тут нате вам... "Опомнилась Настя, когда фалды настежь..." (с).
        И ведь не только Китай. Очень велика вероятность, что и Иран вместе с Северной Кореей тоже получили кусочки того пирога, который бабочки-однодневки из Вашингтона нарезали...
        Лопатов
    2. 79807420129 Сегодня, 10:37
      которые потенциально представляют опасность для Соединенных Штатов,

      Блин,наверное только пингвины в Антарктиде не представляют опасность для полосатых laughing Смотрите матрасники скоро и пингвины угрозой могут стать для вас. hi
      79807420129
      1. Angel_and_Demon Сегодня, 10:42
        Цитата: 79807420129
        наверное только пингвины в Антарктиде не представляют опасность для полосатых

        ошибаетесь
        Angel_and_Demon
    3. Джедай Сегодня, 10:40
      Цитата: 210окв
      Кстати,а что это за "американо-китайская" комиссия при....Конгрессе

      Дмитрий, вот Вам ссылка, только там всё на аглицком наречии: https://en.wikipedia.org/wiki/United_States-China
      _Economic_and_Security_Review_Commission
      Джедай
  2. rotmistr60 Сегодня, 10:42
    подумать о контрмерах против растущего потенциала Пекина

    Интересно, а санкции предусматриваются или слабо?
    rotmistr60
    1. Джедай Сегодня, 10:43
      Геннадий, приветствую! hi
      Цитата: rotmistr60
      Интересно, а санкции предусматриваются или слабо?

      Нет, не слабо. Но - ссыкотно.
      Джедай
      1. rotmistr60 Сегодня, 10:51
        Приветствую, Максим! hi
        ссыкотно

        Так и я о том же. Где могут получить хорошую экономическую ответку там даже не заикаются. Наверное американцам придется обращаться к советским технологиям, чтобы предпринять контрмеры.
        rotmistr60
  3. andrewkor Сегодня, 10:42
    Эврика!Америку открыли!!!
    andrewkor
  4. Mavrikiy Сегодня, 10:43
    Доклад США: Основа сверхоружия Китая - советские технологии
    Так чего дергаетесь? Технологии региональной державы, да еще и вчерашние.
    "Дышите ровно, вы взволнованы"
    Китайские разработки, как пишут эксперты, пока отстают от американских аналогов, однако разрыв быстро сокращается.
    Биноклю переверни... Ну, полегчало?
    Mavrikiy
  5. askort154 Сегодня, 10:47
    Да уж, Китай и США пошакалили на развалинах СССР не слабо. Да и мы сейчас ещё пользуемся остатками.
    askort154
  6. Altona Сегодня, 10:50
    Доклад США: Основа сверхоружия Китая - советские технологии
    --------------------------------------
    Основа оружия Китая-советские сверхтехнологии.
    Altona
  7. JonnyT Сегодня, 10:50
    Сами то США тоже на советских технологиях сидят. Система космического нападения США (глобальный молниеносный удар из космоса) основана на технологиях СССР
    JonnyT
  8. polkovnik manuch Сегодня, 11:14
    Этого и стоило ожидать , сколько новых разработок (и не начатых и не завешенных ) , благодаря "эффективным менеджерам " ушло за рубеж т.ч. и в Поднебесную и никто на это не ответил , посадили несколько "пешек" , да и тех вскоре амнистировали. Все те же лица порой и сейчас пытаются рулить оборонкой т.ч. и Кудрин с его высказываниями " урезать оборонные статьи бюджета" , лучше-бы десяток крупных воров , прозападников , отследили , отобрали все " нажитое не посильным трудом " и по " законам военного времени" как того сейчас требует ситуация , а с ними десяток тех ,кто срывает выполнение оборонных заказов ! Уверен остальные призадумались-бы , да и цены снизили на продукцию , "все для Родины !".
    polkovnik manuch
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