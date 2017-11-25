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Модернизированные российские самолеты могут спасти белорусскую ударную авиацию
Поступление на вооружение белорусской армии новейших образцов ракетного вооружения, таких как РСЗО «Полонез», вовсе не снимает с обсуждения вопрос об обновлении самолетного парка. А здесь ситуация как раз очень плачевна.
Уже не секрет, что авиация белорусских ВВС и войск ПВО требует пополнения новыми самолетами. И если с истребителями все более менее нормально – существующие МиГ-29 вкупе с запланированными к покупке Су-30 в состоянии обеспечить выполнение задач по уничтожению воздушного противника, то с бомбардировочной и штурмовой авиацией все значительно сложнее. Если не сказать, что очень плохо.
Бомбардировщики Су-24 списаны, штурмовики Су-25 уже имеют значительную наработку (некоторые самолеты разменяли 40 лет), и в скором времени предстоит их вывод из эксплуатации по причине морального и физического износа. Однако ударные самолеты для Беларуси необходимы, так как модернизированные МиГи и запланированные к покупке Су-30, не смотря на их универсальность и многофункциональность, не смогут стать полноценной заменой списанным бомбардировщикам и штурмовикам. Даже новые учебно-боевые самолеты Як-130, которые могут использоваться как легкие штурмовики, не смогут перекрыть весь спектр ударных задач, необходимых для поддержки сухопутных войск.
Нельзя сказать, что новые белорусские РСЗО «Полонез» чем-то плохи, но полностью заменить собой ударную авиацию они не могут. Да и при выдаче технического задания на их разработку не стояло такой задачи. Мало того, в современном общевойсковом бою именно бомбардировочная и штурмовая авиация во взаимодействии с ракетными войсками в состоянии нанести ударным группировкам противника наиболее ощутимые потери.
К сожалению, современное общество белорусских «военно-диванных» экспертов, глядя на военные конфликты последних десятилетий в Афганистане, Ираке, Сирии, юго-востоке Украины, полагают, что эра войн полноценных армий противостоящих стран уже канула в лету. И, слепо копируя подобный «бесценный» опыт, предлагают нашим ВВС взамен бомбардировщиков и штурмовиков осваивать новый тип «антипартизанской» авиации, рассматривая в качестве примера легкие турбовинтовые штурмовики «Super Tucano», выпускаемые бразильской компанией Embraer.
Не буду цитировать фантазии подобных «псевдоэкспертов», но скажу, что если следовать их идеям, можно добиться того, что в случае полноценного конфликта белорусская армия может остаться без авиационной поддержки. И в случае чего, позиции оперативно-тактических ракетных комплексов типа «Атакамс», придаваемых армейским корпусам НАТО, поражать будет некому. Также как и командные пункты тех же объединений, их тыловые части также останутся не пораженными. Одними «Полонезами» все эти задачи не закроешь. Допустить подобного ни в коем случае нельзя. Особенно учитывая темпы наращивания группировок Альянса у границ Союзного государства Беларуси и России.
Кстати, антипартизанские задачи, совместно с авиационной поддержкой сухопутных войск великолепно могут выполнять вертолеты огневой поддержки. Для оперативного реагирования на запросы о поддержке со стороны мотострелковых частей и подразделений оборудуются площадки подскока, на которых вертолеты могут быть заправлены и снаряжены боеприпасами. Бронирование винтокрылых машин максимально соответствует тому, чтобы они выполняли функции огневой поддержки сухопутных войск и вели борьбу с танками и другими бронеобъектами противника.
Вот только новые ударные самолеты и вертолеты для белорусского военного бюджета пока являются неподъемной ношей. Вариант пополнения авиации ВВС и войск ПВО Беларуси существует – авиация российских ВКС активно пополняется новыми машинами, заменяя при этом старые самолеты.
Если темпы поставок в российские строевые части новых многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 сохранится прежней, то уже к 2020 году они вполне могут заменить «старичков» Су-24 (М, М2, МР). Но многие из этих, подлежащих списанию, самолетов еще сохранят достаточный ресурс по планеру и двигателям, который можно активно использовать еще как минимум лет десять. Чего стоят эти бомбардировщики, мы видели по результатам их боевого применения в Сирии.
Как раз за счет поставки модернизированных бомбардировщиков Су-24 (М, М2, МР), штурмовиков Су-25 СМ, а также вертолетов Ми-24 можно спасти ударную авиацию белорусских ВВС и войск ПВО. А не изобретением каких-то узкоспециализированных и дорогих «антипаризанских» «Super Tucano».
Автор: Автор: Павел Ковалев
Первоисточник: http://www.belvpo.com/ru/88498.html
Поступление на вооружение белорусской армии новейших образцов ракетного вооружения, таких как РСЗО «Полонез», вовсе не снимает с обсуждения вопрос об обновлении самолетного парка. А здесь ситуация как раз очень плачевна.
Уже не секрет, что авиация белорусских ВВС и войск ПВО требует пополнения новыми самолетами. И если с истребителями все более менее нормально – существующие МиГ-29 вкупе с запланированными к покупке Су-30 в состоянии обеспечить выполнение задач по уничтожению воздушного противника, то с бомбардировочной и штурмовой авиацией все значительно сложнее. Если не сказать, что очень плохо.
Бомбардировщики Су-24 списаны, штурмовики Су-25 уже имеют значительную наработку (некоторые самолеты разменяли 40 лет), и в скором времени предстоит их вывод из эксплуатации по причине морального и физического износа. Однако ударные самолеты для Беларуси необходимы, так как модернизированные МиГи и запланированные к покупке Су-30, не смотря на их универсальность и многофункциональность, не смогут стать полноценной заменой списанным бомбардировщикам и штурмовикам. Даже новые учебно-боевые самолеты Як-130, которые могут использоваться как легкие штурмовики, не смогут перекрыть весь спектр ударных задач, необходимых для поддержки сухопутных войск.
Нельзя сказать, что новые белорусские РСЗО «Полонез» чем-то плохи, но полностью заменить собой ударную авиацию они не могут. Да и при выдаче технического задания на их разработку не стояло такой задачи. Мало того, в современном общевойсковом бою именно бомбардировочная и штурмовая авиация во взаимодействии с ракетными войсками в состоянии нанести ударным группировкам противника наиболее ощутимые потери.
К сожалению, современное общество белорусских «военно-диванных» экспертов, глядя на военные конфликты последних десятилетий в Афганистане, Ираке, Сирии, юго-востоке Украины, полагают, что эра войн полноценных армий противостоящих стран уже канула в лету. И, слепо копируя подобный «бесценный» опыт, предлагают нашим ВВС взамен бомбардировщиков и штурмовиков осваивать новый тип «антипартизанской» авиации, рассматривая в качестве примера легкие турбовинтовые штурмовики «Super Tucano», выпускаемые бразильской компанией Embraer.
Не буду цитировать фантазии подобных «псевдоэкспертов», но скажу, что если следовать их идеям, можно добиться того, что в случае полноценного конфликта белорусская армия может остаться без авиационной поддержки. И в случае чего, позиции оперативно-тактических ракетных комплексов типа «Атакамс», придаваемых армейским корпусам НАТО, поражать будет некому. Также как и командные пункты тех же объединений, их тыловые части также останутся не пораженными. Одними «Полонезами» все эти задачи не закроешь. Допустить подобного ни в коем случае нельзя. Особенно учитывая темпы наращивания группировок Альянса у границ Союзного государства Беларуси и России.
Кстати, антипартизанские задачи, совместно с авиационной поддержкой сухопутных войск великолепно могут выполнять вертолеты огневой поддержки. Для оперативного реагирования на запросы о поддержке со стороны мотострелковых частей и подразделений оборудуются площадки подскока, на которых вертолеты могут быть заправлены и снаряжены боеприпасами. Бронирование винтокрылых машин максимально соответствует тому, чтобы они выполняли функции огневой поддержки сухопутных войск и вели борьбу с танками и другими бронеобъектами противника.
Вот только новые ударные самолеты и вертолеты для белорусского военного бюджета пока являются неподъемной ношей. Вариант пополнения авиации ВВС и войск ПВО Беларуси существует – авиация российских ВКС активно пополняется новыми машинами, заменяя при этом старые самолеты.
Если темпы поставок в российские строевые части новых многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 сохранится прежней, то уже к 2020 году они вполне могут заменить «старичков» Су-24 (М, М2, МР). Но многие из этих, подлежащих списанию, самолетов еще сохранят достаточный ресурс по планеру и двигателям, который можно активно использовать еще как минимум лет десять. Чего стоят эти бомбардировщики, мы видели по результатам их боевого применения в Сирии.
Как раз за счет поставки модернизированных бомбардировщиков Су-24 (М, М2, МР), штурмовиков Су-25 СМ, а также вертолетов Ми-24 можно спасти ударную авиацию белорусских ВВС и войск ПВО. А не изобретением каких-то узкоспециализированных и дорогих «антипаризанских» «Super Tucano».
Автор: Автор: Павел КовалевПервоисточник: http://www.belvpo.com/ru/88498.html
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