11:26 24 ноября

Из России вывели 60 триллионов рублей

Россия удерживает лидерство в мире по объему выведенных в офшоры денежных средств. Таковы данные Национального бюро экономических исследований США. За последний год граждане РФ держали на офшорных счетах около 60 триллионов рублей - это более 60% ВВП страны и в три раза превышает объем ее золотовалютных резервов. И эта цифра неустанно продолжает расти.




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Комментарии 2

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  1. Балу Сегодня, 10:56
    Россия удерживает лидерство в мире по объему выведенных в офшоры денежных средств. Таковы данные Национального бюро экономических исследований США. За последний год граждане РФ держали на офшорных счетах около 60 триллионов рублей - это более 60% ВВП страны и в три раза превышает объем ее золотовалютных резервов. И эта цифра неустанно продолжает расти.

    И где действия?
    Балу
    1. Дедкастарый Сегодня, 11:07
      За последний год граждане РФ держали на офшорных счетах около 60 триллионов рублей - это более 60% ВВП страны и в три раза превышает объем ее золотовалютных резервов. И эта цифра неустанно продолжает расти.
      фамилии в студию. все министры,замы,и олигархи?
      Дедкастарый
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