Из России вывели 60 триллионов рублей

Россия удерживает лидерство в мире по объему выведенных в офшоры денежных средств. Таковы данные Национального бюро экономических исследований США. За последний год граждане РФ держали на офшорных счетах около 60 триллионов рублей - это более 60% ВВП страны и в три раза превышает объем ее золотовалютных резервов. И эта цифра неустанно продолжает расти.











