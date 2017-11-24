Из России вывели 60 триллионов рублей
Россия удерживает лидерство в мире по объему выведенных в офшоры денежных средств. Таковы данные Национального бюро экономических исследований США. За последний год граждане РФ держали на офшорных счетах около 60 триллионов рублей - это более 60% ВВП страны и в три раза превышает объем ее золотовалютных резервов. И эта цифра неустанно продолжает расти.
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