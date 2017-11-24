В Финляндии начнутся масштабные военные маневры
В понедельник в Финляндии начнутся масштабные военные учения с участием 10 тысяч военнослужащих, а также истребителей, кораблей и другой техники, передает РИА Новости сообщение военного ведомства республики.
Сообщается, что маневры пройдут «во всем столичном регионе: в Хельсинки, Эспоо, Ярвенпаа, Керава, Киркконумми, Порвоо, Сипо, Сиунтио, Туусула и Вантаа, а также на море и архипелагах Финского залива».
По данным ведомства, в них будут задействованы, «танки Leopard 2A6, колесные боевые машины пехоты XA203, гусеничные боевые машины пехоты CV9030, морские минеры, корабли поддержки, войска береговой защиты, войска специального назначения».
Кроме того, к мероприятиям будут привлечены истребители Hornet и реактивные учебно-тренировочные самолеты Hawk.
В пресс-службе уточнили, что авиация будет задействована в учениях над Южной Финляндией, в том числе над населенными пунктами, включая столицу республики.
Учения являются неотъемлемой частью тренировки войск и демонстрации наших возможностей защиты,цитирует пресс-служба командующего армией Петри Халкко.
Сообщается, что маневры пройдут «во всем столичном регионе: в Хельсинки, Эспоо, Ярвенпаа, Керава, Киркконумми, Порвоо, Сипо, Сиунтио, Туусула и Вантаа, а также на море и архипелагах Финского залива».
По данным ведомства, в них будут задействованы, «танки Leopard 2A6, колесные боевые машины пехоты XA203, гусеничные боевые машины пехоты CV9030, морские минеры, корабли поддержки, войска береговой защиты, войска специального назначения».
Кроме того, к мероприятиям будут привлечены истребители Hornet и реактивные учебно-тренировочные самолеты Hawk.
В пресс-службе уточнили, что авиация будет задействована в учениях над Южной Финляндией, в том числе над населенными пунктами, включая столицу республики.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти