11:20 24 ноября

В Финляндии начнутся масштабные военные маневры

В понедельник в Финляндии начнутся масштабные военные учения с участием 10 тысяч военнослужащих, а также истребителей, кораблей и другой техники, передает РИА Новости сообщение военного ведомства республики.



Учения являются неотъемлемой частью тренировки войск и демонстрации наших возможностей защиты,
цитирует пресс-служба командующего армией Петри Халкко.


Сообщается, что маневры пройдут «во всем столичном регионе: в Хельсинки, Эспоо, Ярвенпаа, Керава, Киркконумми, Порвоо, Сипо, Сиунтио, Туусула и Вантаа, а также на море и архипелагах Финского залива».

По данным ведомства, в них будут задействованы, «танки Leopard 2A6, колесные боевые машины пехоты XA203, гусеничные боевые машины пехоты CV9030, морские минеры, корабли поддержки, войска береговой защиты, войска специального назначения».

Кроме того, к мероприятиям будут привлечены истребители Hornet и реактивные учебно-тренировочные самолеты Hawk.

В пресс-службе уточнили, что авиация будет задействована в учениях над Южной Финляндией, в том числе над населенными пунктами, включая столицу республики.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 4

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  1. Primoos Сегодня, 11:05
    И чью агрессию учатся отражать финны? Уж не НАТОвскую ли? Это единственная реальная опасность для всех европейских ненатовских стран. Да и для натовских тоже.
    Primoos
  2. rotmistr60 Сегодня, 11:11
    Скандинавы, прибалты, поляки при поддержке НАТО как "стахановцы" выдают на гора учения. Одни не успели закончиться, следующие уже начались. И при этом трубят об агрессивности России.
    rotmistr60
    1. Dashout Сегодня, 11:14
      К Новому Году еще более активизируются. Путин же должен на период выборов оставить службу. Вот тут-то и начнут гады активизироваться и внутри, и извне..
      Dashout
  3. solzh Сегодня, 11:18
    Опять русская угроза? Надоело. Что-нибудь новое не могут придумать?
    Ну ладно шведы, они от нас давно не получали. А финам чего не хватает?
    solzh
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