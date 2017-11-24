11:24 24 ноября

Западный военный округ получил девять истребителей Су-35С и Су-30СМ

В авиационные части Западного военного округа (ЗВО) в Карелии, Ленинградской и Курской областях в рамках государственного оборонного заказа поступили на оснащение шесть новейших истребителей Су-35С и три Су-30СМ, сообщил журналистам в пятницу начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.

По его словам, после приемки техники на заводах-изготовителях представители авиачастей округа перегнали самолеты к местам постоянного базирования и уже приступили к их практическому освоению.

Западный военный округ получил девять истребителей Су-35С и Су-30СМ



В рамках гособоронзаказа в авиачасти ЗВО, дислоцированные в Республике Карелия, Ленинградской и Курской областях, поступили шесть многоцелевых истребителей Су-35С и три Су-30СМ. Маневренность и летные качества истребителей позволяют пилотам выполнять все сложнейшие фигуры одиночного и группового пилотажа, включая такие, как "Кобра" и "Плоский штопор"
— сказал Мугинов.

Истребители Су-30СМ и Су-35С разработаны компанией «Сухой». Серийно Су-30СМ выпускается на Иркутском авиационном заводе, а Су-35С – на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе.

Отмечается, что Су-35С вплотную приближен к характеристикам истребителя пятого поколения. Самолет обладает передовой информационно-управляющей системой, а также двигателем с плазменной системой зажигания. Он способен развивать сверхзвуковую скорость без использования форсажа

Использованы фотографии: Sputnik
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Комментарии 2

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  1. maxim947 Сегодня, 11:19
    И это хорошо, под новый год начинается волна подарков для Министерства обороны))
    maxim947
  2. destination Сегодня, 11:21
    Красота!!!Урааааааааааааа!!!!!!!!!Вот мы сейчас всем надаём!!!!
    destination
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