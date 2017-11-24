Боевиков сбросили в Евфрат: эксклюзивный репортаж Евгения Поддубного
Освобождение Абу-Кемали - это не просто очередная победа. Еще пару лет в победу мало кто верил. Казалось, что у Дамаска не хватит сил, чтобы освободить страну от террористической проказы. Но при поддержке российской авиации и военных советников войска правительственных сил приближаются к окончательному разгрому боевиков.
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти