Боевиков сбросили в Евфрат: эксклюзивный репортаж Евгения Поддубного

Освобождение Абу-Кемали - это не просто очередная победа. Еще пару лет в победу мало кто верил. Казалось, что у Дамаска не хватит сил, чтобы освободить страну от террористической проказы. Но при поддержке российской авиации и военных советников войска правительственных сил приближаются к окончательному разгрому боевиков.











