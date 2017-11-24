17:06 24 ноября

Боевиков сбросили в Евфрат: эксклюзивный репортаж Евгения Поддубного

Освобождение Абу-Кемали - это не просто очередная победа. Еще пару лет в победу мало кто верил. Казалось, что у Дамаска не хватит сил, чтобы освободить страну от террористической проказы. Но при поддержке российской авиации и военных советников войска правительственных сил приближаются к окончательному разгрому боевиков.




10

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 2

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. solzh Сегодня, 11:57
    Поддубный как ни кто другой знает обстановку в Сирии. И если он говорит, что игил в Сирии разгромлен, значит так и есть. Так же следует сказать о российских ВКС и о российском оружии - МОЛОДЦЫ!
    solzh
  2. ВЕРЕСК Сегодня, 15:55
    Женя.Не рискуй.Лезешь везде.Береги себя и свою группу.
    ВЕРЕСК
Картина дня