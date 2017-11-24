17:07 24 ноября

Отряд ВМФ России вылетел в Аргентину на поиски подлодки "Сан-Хуан"

Аварийно-спасательный отряд ВМФ РФ вылетел из Петербурга в Аргентину помогать в поиске подлодки "Сан-Хуан", сообщает Минобороны России в пятницу. Направить в Аргентину помощь Минобороны накануне поручил президент Владимир Путин.

Отряд ВМФ России вылетел в Аргентину на поиски подлодки "Сан-Хуан"


Группа специалистов ВМФ России вылетела самолетом Ан-124 "Руслан" военно-транспортной авиации из аэропорта Пулково в Аргентину для участия в поиске подводной лодки "Сан-Хуан". В составе группы командир и операторы телеуправляемого необитаемого подводного аппарата "Пантера плюс", водолазы-глубоководники, а также водолазный врач
— говорится в релизе.


Старшим группы российских военных спасателей назначен начальник НИИ спасания и подводных технологий Военного учебно-научного центра ВМФ капитан 1 ранга Сергей Башмаков.

Подводная лодка "Сан-Хуан" ВМС Аргентины перестала выходить на связь 15 ноября на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата. На борту подлодки находились 44 моряка, она располагала запасом кислорода на шесть дней. В момент последнего выхода на связь экипаж сообщил об аварии, передает РИА Новости

Использованы фотографии: НТВ
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Комментарии 13

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  1. Angel_and_Demon Сегодня, 11:25
    одводная лодка "Сан-Хуан" ВМС Аргентины перестала выходить на связь 15 ноября на пути из порта Ушуайя в город Мар-дель-Плата.
    запаса воздуха у них было только на 6 дней, царствие им небесное hi
    Angel_and_Demon
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 11:27
    ... скорее всего живых в экипаже уже нет...
    a.s.zzz888
  3. san4es Сегодня, 11:37
    Мобильный комплекс «Пантера Плюс»
    Комплекс предназначен для обеспечения мобильного использования рабочего телеуправляемого подводного аппарата (РТПА) «Пантера Плюс» в ходе выполнения аварийно-спасательных работ от собственного источника питания.

    В ходе выполнения подводных работ РТПА обеспечивает:
    • обнаружение подводных объектов с помощью гидролокатора кругового обзора на дистанции до 300м;
    • передачу гидролокационного изображения объекта на судно-носитель с регистрацией его на магнитных носителях; • обнаружение и обследование подводных объектов цветной и черно-белой видеокамерами повышенной светочувствительности;
    • передачу цветного или черно-белого видеоизображения на судно-носитель с регистрацией его на магнитных носителях;
    • выполнение спасательных работ на аварийной ПЛ, лежащей на грунте (присоединение шлангов вентиляции отсеков и подачи ВВД, передача на борт ПЛ аварийных пеналов через торпедные аппараты);
    • доставка на грунт и подъем на поверхность грузов до 105 кг. soldier

    san4es
    1. masterovoy Сегодня, 12:01
      Для выполнения поисковых и обследовательских работ в район аварии вышло судно МО России "Янтарь". Это судно несет на своем борту, помимо упомянутого Вами ТНПА "Пантера-плюс" еще несколько поисковых и обследовательских комплексов, в том числе автономные и телеуправляемы необитаемые комплексы, обитаемые подводные аппараты, многолучевые и гидролокаторы бокового обзора и пр. пр. На страницах ВО все эти средства описаны многократно.
      masterovoy
  4. Чёрная вода Сегодня, 11:50
    Всем доброго......пока нет подтверждения-надежда остаётся...а наши проверят себя и спецтехнику в "боевой" обстановке, это уже не учения, всё по взрослому........
    Чёрная вода
    1. Orionvit Сегодня, 16:30
      Цитата: Чёрная вода
      а наши проверят себя и спецтехнику в "боевой" обстановке, это уже не учения, всё по взрослому.

      Тут у некоторых форумчан, бытует мнение, что нафиг оно России надо, Типа деньги девать некуда мотивируя тем, что лучше бы "подняли" пенсии. .Мол пусть сами со своей лодкой разбираются, вместе с американцами.
      Orionvit
  5. д^Амир Сегодня, 12:06
    пока не доказано обратное - ПОДЛОДКА ЖИВА!!!!!! не понятно только а чегой-то страна "бензоколонка" приглашена???? где светло-демократические водолазы????? образцово-демократическая подводная техника???? и вообще борющейся из всех калибров за демократию исключительный демократ-гегемон????
    д^Амир
    1. donavi49 Сегодня, 13:06
      13 стран ищут. Американцы 3 посейдона пригнали.

      Лодка может и жива (отсеки не затоплены) - но воздух кончился весь.
      donavi49
      1. д^Амир Сегодня, 13:26
        Американцы 3 посейдона пригнали

        и сколько уже ищут???? а остальные 12?????
        но воздух кончился весь

        с учетом работы регенераторов???
        д^Амир
    2. weksha50 Сегодня, 14:59
      Цитата: д^Амир
      пока не доказано обратное - ПОДЛОДКА ЖИВА!!!!!!


      Вчера какие-то взрывы в районе пропажи ПЛ зарегистрированы были... Может быть, виновник трагедии следы заметает ??? what
      weksha50
  6. nPuBaTuP Сегодня, 12:11
    а чего только сейчас?....раньше телодвижений никаких небыло....а теперь и самолет и Янтарь туда отправили...
    Неужто п-сы надежд не оправдали?
    nPuBaTuP
    1. donavi49 Сегодня, 13:11
      Так а смысл? Янтарь бы успел - если бы за неделю, дней десять до ЧП вышел на спасение.

      Вообще - когда происходит ЧП в другой стране, поднимают готовность сил. Определяют какие корабли можно отправить, отзывают команды, грузят припасы, топливо, технику. Даже если обращения от той страны нет. Это нормальная практика.

      В любом случае - Янтарь бы не успел. Руслан скорей всего тоже в 5 дневный срок - ибо все ходовые единицы ВМС Аргентины убежали искать лодку. То что второй очереди только, погрузить аппарат - но он нужен только если лодку найдут. С этим проблемы.

      Я бы вообще не надеялся на скорое нахождение. Ищут в районе более 700км на 200км. При этом, самое эффективное - звук, не работает, ибо мертвая лодка не шумит. Единственный реальный способ найти лодку на дне - гидролакция дна. Такое траление гидролокаторами займет месяцы, если не годы.
      donavi49
      1. Стирбьорн Сегодня, 15:25
        для спасения надо "Белоусова" направлять, его ж для таких целей и построили, Янтарь насколько я понимаю, обнаружить если только сможет
        Стирбьорн
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