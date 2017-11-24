17:01 24 ноября

Новейший эсминец ВМС Великобритании сломался в Персидском заливе

Новейший эскадренный миноносец ВМС Великобритании Diamond, который вошел в состав королевского флота в 2011 году, прервал свою миссию в Персидском заливе. Причиной внезапного завершения "операции по поддержке союзников" стали проблемы с винтом, которые можно устранить только на заводской верфи, сообщает The Times.

Эскадренный миноносец типа 45 HMS Diamond, стоимостью в 1 миллиард фунтов стерлингов, имеет проблемы с винтом, который не может быть исправлен в море, несмотря на усилия матросов
- пишет издание.

Новейший эсминец ВМС Великобритании сломался в Персидском заливе



Предполагается, что боевой корабль возвратится в порт приписки через десять дней.

Данная авария оставила ВМС Великобритании без эсминцев типа 45, так как остальные пять кораблей данного проекта находятся в Портсмуте из-за планового ремонта, дефицита матросов и проблем с двигателями, которые плохо работают в теплом климате.

Отметим, что в феврале нынешнего года ракетный эсминец Diamond принял участие в маневрах НАТО в Черном море. Во время учений кораблю отводилась одна из главных ролей по защите союзного украинского флота от ракетного и воздушного удара. Корабль снабжен сложной и дорогой системой противовоздушной обороны. Там установлен комплекс зенитных ракет Sea Viper с радиусом действия до 70 миль, артиллерийские установки и торпедные аппараты. На борту корабля могут находиться до 60 британских морских пехотинцев.

Однако американские СМИ высмеяли новейший британский эсминец, которые оказались совершенно беззащитны перед подлодками. Как сообщает журнал The National Interest, со ссылкой на контр-адмирала Криса Парри, эсминцы типа Daring "грохочут, как ящик с гаечными ключами" и могут быть замечены вражеской субмариной на расстоянии в 160 километров, передает РГ-Сила

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
24

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 29

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Шура пермский Сегодня, 11:34
    Вот оно,английское качество… вспоминается анекдот… знаете,как вычеслить владельца ленд или ренж ровера-он уже с утра в автосервисе)
    Шура пермский
    1. seti Сегодня, 11:41
      Насколько вспоминаю Персидский Залив это черное место для кораблей ВМС Мелкобритании. Постоянно проблемы то с силовыми установками то с винтами. Семь футов ему над дымовой трубой.
      seti
      1. фигвам Сегодня, 11:54
        Данная авария оставила ВМС Великобритании без эсминцев типа 45, так как остальные пять кораблей данного проекта находятся в Портсмуте из-за планового ремонта, дефицита матросов и проблем с двигателями, которые плохо работают в теплом климате.

        Ничего, скоро призовут гомотрансолесбипидо моряков, повесят радужный флаг и это поплывёт.
        фигвам
        1. Anarchist Сегодня, 11:58
          И подводные лодки повсплывают! lol
          Цитата: фигвам

          Ничего, скоро призовут гомотрансолесбипидо моряков, повесят радужный флаг и это поплывёт.
          Anarchist
      2. Angel_and_Demon Сегодня, 12:07
        Цитата: seti
        Насколько вспоминаю Персидский Залив это черное место

        а они до этого в Черное море случайно не заходили? а то закрадываются смутные сомнения laughing
        Angel_and_Demon
  2. anjey Сегодня, 11:36
    "великие" бритты не надо нос задирать ни себе ,ни своим эсминцам и иронизировать над дымами нашего "Кузнецова" laughing
    anjey
  3. rotmistr60 Сегодня, 11:42
    стоимостью в 1 миллиард фунтов стерлингов... остальные пять кораблей данного проекта находятся в Портсмуте из-за планового ремонта, дефицита матросов и проблем с двигателями

    Интересно, сколько раз уже адмирал Нельсон в гробу перевернулся? И все с Россией воевать собираются (на словах) зная, что на них никто нападать не собирается.
    rotmistr60
  4. Троль Сегодня, 11:42
    За 10 дней его добуксируют из персидского залива до англии?
    Троль
    1. Deadушка Сегодня, 11:56
      Полно мест куда они могут заходить "по договоренности".
      Да и баз-портов(натовских) полно.
      Deadушка
  5. san4es Сегодня, 11:48
    HMS DIAMOND D34 - TYPE 45 DARING CLASS DESTROYER

    К основному вооружению эсминца «HMS Daring» относится зенитно-ракетная установка «PAAMS» с ракетами «Aster-15» и «Aster-30» дальностью действия до 80 километров. Также на боевом корабле размещены шесть систем «Sylver» для вертикального запуска восьми ракет «Aster» каждой установкой. Кроме этого эсминец оснащен артиллерийским вооружением одной установкой калибра 114 мм для нанесения ударов по береговым укреплениям и двух 30 мм орудий по живой силе противника. Конструкция корабля предусматривает установку «Phalanx».
    На борту боевого корабля установлена система, которая обеспечит автоматическое предупреждение о торпедной атаке, разворачивает ложные цели для отражения и дает тактический совет о маневрировании судна.
    Эсминец «HMS Daring» оснащен системами позволяющие отслеживать до 1000 целей одновременно и способные перехватить крылатые ракеты, идентифицируя их.
    san4es
    1. Deadушка Сегодня, 11:58
      Цитата: san4es
      HMS DIAMOND D34 - TYPE 45 DARING CLASS DESTROYER

      Разучились наглосаксы корабли строить....
      и корпус корыто-корытом... сверху чего-то понавтыкали wassat
      Deadушка
      1. san4es Сегодня, 12:28
        Цитата: Deadушка
        ... сверху чего-то понавтыкали wassat

        ...Это колокольня. Как увидит звонарь чужих, так в колокола бьёт wink
        san4es
        1. Джедай Сегодня, 12:36
          Саня, моё тебе здрасьте! hi
          Эскадренный миноносец типа 45 HMS Diamond, стоимостью в 1 миллиард фунтов стерлингов, имеет проблемы с винтом, который не может быть исправлен в море, несмотря на усилия матросов

          Выходит, что "Алмаз" (а так с аглицкого diamond переводится) оказался дешёвой стекляшкой? Вот это распил!!! Всем завидовать! soldier wassat
          Джедай
          1. san4es Сегодня, 13:01
            Привет Макс wink
            Вот это распил!!!


            Эсминцы этого класса оснащаются двумя газотурбинными двигателями «WR-21» компании «Rolls-Royce» с системой рециркуляции выхлопных газов для увеличения мощности. Каждый двигатель способен развивать мощность до 34000 л.с.

            san4es
          2. Svarog51 Сегодня, 14:47
            Макс, наше вам с кисточкой. hi
            Выходит, что "Алмаз"оказался дешёвой стекляшкой?

            "Бриллиант" оказался "стразиком". Дальность ПВО не особо выдающаяся, ПЛО вообще никакая, гремит так, что союзнички смеются и постоянные проблемы с двигателями. Уф, вроде ничего из "достоинств" не упустил? При том, что это эсминец снабжён самой современной и совершенной аппаратурой, он ухитрился повредить винт. Вот очень интересно - как? request
            Svarog51
            1. Джедай Сегодня, 14:50
              Серёга, взаимно! hi
              Цитата: Svarog51
              При том, что это эсминец снабжён самой современной и совершенной аппаратурой, он ухитрился повредить винт. Вот очень интересно - как?

              А нечего считать что раздолбайство - прерогатива одной России! lol
              Джедай
              1. Svarog51 Сегодня, 15:05
                Макс, похоже нас в этом отношении скоро обойдут. То пьянки-гулянки на АПЛ, теперь вот винт в боевом походе умудрились угробить. Тенденция, однако. У них чего там? Соревнование капиталистическое с союзниками, кто больше ЧП на флоте совершит? lol
                Svarog51
    2. Комментарий был удален.
    3. turcom Сегодня, 13:42
      Смотрится как-то несуразно, как будто кормой вперед плывет
      turcom
  6. Livonetc Сегодня, 11:58
    Если оперативно покрасить в зеленый цвет и обвешать гирляндами, получится шикарная рождественская елка, как подарок странам Персидского залива.
    Livonetc
    1. Кент0001 Сегодня, 12:58
      Лучше бы он превратился в коралловый риф....
      Кент0001
  7. Сибирский цирюльник Сегодня, 12:10
    Ну,сломался пароход.. и что? Починят..
    Как корабль ПВО,по-мне, очень даже,гуд..
    Сибирский цирюльник
    1. san4es Сегодня, 13:15
      ...Внутренняя отделка на высшем уровне - 5 звёзд


      - На корабле есть небольшой бассейн, 44 душевых кабины, 54 туалета и 100 умывальников.
      san4es
      1. weksha50 Сегодня, 14:55
        Цитата: san4es
        - На корабле есть небольшой бассейн, 44 душевых кабины, 54 туалета и 100 умывальников.


        Не хило...
        А вот кто мне ответит - почему на моряках белые... наголовники и намордники надеты ???
        Это - без всяких подколов... hi
        weksha50
        1. san4es Сегодня, 15:17
          Цитата: weksha50
          А вот кто мне ответит - почему на моряках белые... наголовники и намордники надеты ???

          Огнезащитная экипировка...Если полыхнёт (пульт например) чтоб сразу тушить soldier
          ...ну или стоять в огне на руле wink
          san4es
  8. Berkut24 Сегодня, 13:14
    Флот ея Величества опять обкакался. Какие там нафиг "запретить Цирконы"... А когда-то царь Пётр ездил в Англию посмотреть на самый сильный в мире флот.
    Berkut24
  9. Доктор Бармалей Сегодня, 14:15
    Во время учений кораблю отводилась одна из главных ролей по защите союзного украинского флота от ракетного и воздушного удара. ... Там установлен комплекс зенитных ракет Sea Viper

    Сколько стоит пуск одной ракеты Sea Viper по сравнению с совокупной стоимостью "союзного украинского флота"?
    Доктор Бармалей
  10. weksha50 Сегодня, 14:42
    "Данная авария оставила ВМС Великобритании без эсминцев типа 45, так как остальные пять кораблей данного проекта находятся в Портсмуте из-за планового ремонта, дефицита матросов и проблем с двигателями"...

    Наглия забывает о том, что уже давно не является "владычицей морей"...
    Вот и её преследует и доканывает обычная житейская ситуация... Нет, не хватает (дефицит), проблемы (сломалось)...
    Посмейтесь еще раз над нашим Кузей...
    weksha50
  11. Govorun Сегодня, 16:05
    Новейший эсминец ВМС Великобритании сломался в Персидском заливе
    Ну,что это такое?!.Опять Путину неймется....
    Govorun
  12. Злой 55 Сегодня, 16:06
    Одновальная установка?На эсминце по стоимости УДК?Вообще эти островитяне в погоне за деньгами потеряли страх, честь и совесть..
    Злой 55
Картина дня