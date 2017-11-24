Новейший эсминец ВМС Великобритании сломался в Персидском заливе

Эскадренный миноносец типа 45 HMS Diamond, стоимостью в 1 миллиард фунтов стерлингов, имеет проблемы с винтом, который не может быть исправлен в море, несмотря на усилия матросов

Новейший эскадренный миноносец ВМС Великобритании Diamond, который вошел в состав королевского флота в 2011 году, прервал свою миссию в Персидском заливе. Причиной внезапного завершения "операции по поддержке союзников" стали проблемы с винтом, которые можно устранить только на заводской верфи, сообщает The Times.- пишет издание.Предполагается, что боевой корабль возвратится в порт приписки через десять дней.Данная авария оставила ВМС Великобритании без эсминцев типа 45, так как остальные пять кораблей данного проекта находятся в Портсмуте из-за планового ремонта, дефицита матросов и проблем с двигателями, которые плохо работают в теплом климате.Отметим, что в феврале нынешнего года ракетный эсминец Diamond принял участие в маневрах НАТО в Черном море. Во время учений кораблю отводилась одна из главных ролей по защите союзного украинского флота от ракетного и воздушного удара. Корабль снабжен сложной и дорогой системой противовоздушной обороны. Там установлен комплекс зенитных ракет Sea Viper с радиусом действия до 70 миль, артиллерийские установки и торпедные аппараты. На борту корабля могут находиться до 60 британских морских пехотинцев.Однако американские СМИ высмеяли новейший британский эсминец, которые оказались совершенно беззащитны перед подлодками. Как сообщает журнал The National Interest, со ссылкой на контр-адмирала Криса Парри, эсминцы типа Daring "грохочут, как ящик с гаечными ключами" и могут быть замечены вражеской субмариной на расстоянии в 160 километров, передает РГ-Сила